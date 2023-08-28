台東金針花季，太麻里金針花活動日期時間從每年的八月初到九月中，台東金針花季賞花景點怎麼去，想知道太麻里金針花交通管制嗎？該如何規劃花、民宿？這篇台東太麻里金針花季旅遊懶人包，一次整理給你最新消息！（首圖來源：台東觀光旅遊局）

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台東金針花-太麻里金針花季

（圖：台東觀光旅遊局）

坐落在太麻里鄉，海拔高度1450公尺左右，大約有四百多公頃的地，種滿了金針花，每年八、九月是台東金針花盛開的季節，花東的三大金針花海分成「花蓮六十石山」、「花蓮赤科山」，和這次要介紹的「台東太麻里金針山」是東部三大金針產地之一，整片太麻里金針山都開滿了金針花。每年的花季，金針花盛開的風景十分迷人，加上海拔的高度，氣候非常宜人，每年都吸引不少遊客或攝影家去朝聖這片金針花海，金針花沿路綻放，可以從不一樣的視角，來欣賞太麻里金針山的美麗。

【2023台東太麻里金針花季】

金針山全年都有花海可以欣賞，不同季節上去，看到的景色會不一樣唷！

【太麻里金針山全年花季一覽表】

櫻花季：1 月– 3月

野百合季：4 月– 6月

繡球花季：5 月– 7月

金針花季：8 月– 9月

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台東金針花-太麻里金針花季交通

（圖：台東觀光旅遊局）

如何前往台東太麻里呢？可以選擇「」、「搭乘火車到太麻里車站」，或者可以選擇「」

# 開車前往台東太麻里

是最為方便的交通方式，這裡沒有大眾交通運輸直達太麻里金針山，假日時，車子相對較多，建議大家提早上山，錯開尖峰時間。

【台東太麻里金針山位置】

臺東縣太麻里鄉金針山休閒農業區（Google位置）

※注意事項：請不要用Google導航，沿途的告示會特別提醒大家，請跟著沿路「賞花路線」指標走即可抵達。另外要注意的是－因為較多彎曲的山路，怕暈車的人，可以先吃暈車藥，或者早餐不要吃太多。

【開車前往台東太麻里金針山】

台東市－台東太麻里金針山： 車程時間1-1.5小時。

車程時間1-1.5小時。 屏東市－台東太麻里金針山：車程時間2小時50分鐘。

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【開車前往台東太麻里金針山的路線】

南迴公路： 高雄→屏東（枋山鄉-楓港）→臺9線（屏東係獅子鄉→臺東縣達仁鄉→大武鄉→太麻里鄉）

高雄→屏東（枋山鄉-楓港）→臺9線（屏東係獅子鄉→臺東縣達仁鄉→大武鄉→太麻里鄉） 花東縱谷： 花蓮→臺9線（臺東縣池上鄉→關山鎮→鹿野鄉→卑南鄉→太麻里鄉）

花蓮→臺9線（臺東縣池上鄉→關山鎮→鹿野鄉→卑南鄉→太麻里鄉） 花東海岸：花蓮→臺11線（臺東縣長濱鄉→成功鎮→東河鄉→臺東市→太麻里鄉）

# 搭乘火車前往台東太麻里

搭乘火車前往台東太麻里站下車後，在轉搭乘計程車或包車上山。

北迴花東線： 臺北→宜蘭→花蓮→池上→關山→鹿野→臺東→知本→太麻里

臺北→宜蘭→花蓮→池上→關山→鹿野→臺東→知本→太麻里 南迴路線：高雄→屏東→枋寮→大武→瀧溪→金崙→太麻里

（圖：太麻里鄉公所Facebook）

太麻里鄉公所於疫情期間為疏導太麻里鄉金針花期間人潮，及維護金針山道路安全，訂定交通管制方式。

花季期間金針山道路交通管制作業由臺東縣警察局大武分局協助辦理,交通管制時間與路段如下，敬請民眾多加留意:

管制時間：2023年8月17日至2023年10月1日止

管制車型： 全縣道路禁行甲類大客車行駛。

全縣道路禁行甲類大客車行駛。 開車路線： 往金針山唯一路線由金萱路出發（位於本鄉泰和村及大王村之間），請不要使用導航，之前發生多次遊客根據導航而迷路的問題，因為山上超多小路，沿路有「路牌指示」，沿著指標上山就對了！

往金針山唯一路線由金萱路出發（位於本鄉泰和村及大王村之間），請不要使用導航，之前發生多次遊客根據導航而迷路的問題，因為山上超多小路，沿路有「路牌指示」，沿著指標上山就對了！ 最新交通接駁資訊：請電洽太麻里鄉公所089-781301分機35 農觀課

※花季期間交通管制範圍,請用路人依交通管制人員指揮行駛指定路線並注意行車安全,前往賞花時，遵守防疫措施，戴口罩、手部消毒及另保持社交距離。

（圖：台東觀光旅遊局）

從台東市區前往台東太麻里，可以先上山賞金針花，接著將太麻里周邊景點一起玩，包含許多鐵道迷心目中「最美的火車站」－多良火車站、千禧曙光紀念園區、台東櫻木花道平交道（太麻里車站），這樣就可以安排簡單的2天1夜之旅。

旅行天數 行程 第一天 ▼前往太麻里▼ 台東市→太麻里→夜宿一晚太麻里 第二天 ▼太麻里一日遊▼ 早上：上山賞金針花 下午：台東櫻木花道平交道→千禧曙光紀念園區→多良火車站

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台東金針花-太麻里金針花季住宿

（圖：台東觀光旅遊局）

就在台東太麻里金針山的山腳下，距離太麻里火車站很近，上山賞金針花都在30分鐘以內的路程，不論是開車自駕前來，或者搭火車抵達，入住太麻里飯店或民宿，都很方便，隔一天在開車前往農場與景點，以下推薦賞金針花必住民宿，大多的房價大約在1-3千元台幣。

👉太麻里金針花住宿：

# 曙光渡假酒店

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：如果開車前來，有免費停車場（開車25分鐘到太麻里金針花海）

｜親子入住：3歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

交通方便！走路8 分鐘到太麻里火車站 ，生活機能佳，附近有小吃、餐廳

，生活機能佳，附近有小吃、餐廳 免費接送往返太麻里火車站接駁服務！ 帶著小孩、行李通通沒煩惱！

帶著小孩、行李通通沒煩惱！ 房間乾淨、舒適，設備新穎 ，推薦預訂景觀房，房間窗戶可以看到海

，推薦預訂景觀房，房間窗戶可以看到海 大廳有免費提供茶、咖啡，押證件就能租借單車

設備簡單齊全，投幣式洗衣機、簡單的孩童遊戲室

頂樓可以看日出曙光，景觀非常美！一樓會有看板提醒日出時間

# 森野民宿

｜雙人房低價位：TWD$1,900左右

｜｜Booking訂房

｜交通：如果開車前來，有免費停車場（開車42分鐘到太麻里金針花海）

｜親子入住：6歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

親子設施豐富！ 有室內遊戲區、戶外遊樂設施、桌遊等等

有室內遊戲區、戶外遊樂設施、桌遊等等 親子友善！有提供澡盆與小椅子 ，庭院內有溜滑梯還有鞦韆可以玩

，庭院內有溜滑梯還有鞦韆可以玩 可帶毛小孩入住！ 可帶寵物入住房間，一間最多2隻寵物，不須額外收費

可帶寵物入住房間，一間最多2隻寵物，不須額外收費 房間新穎乾淨，床很好睡，採光佳！ 我在房內陽台就可以看見日出

我在房內陽台就可以看見日出 環境清幽，晚上能在後方草地看星星

# 打個蛋海旅

｜雙人房低價位：TWD$2,800左右

｜｜Booking訂房

｜交通：如果開車前來，並沒有提供停車場，可以停在金崙火車站後，步行至民宿5分鐘左右（開車43分鐘到太麻里金針花海）