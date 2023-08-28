台中汽車旅館推薦 | 朵茉行館 豪宅型汽車旅館 夫妻情侶浪漫約會首選 閨蜜旅行/全家親子房

台中旅遊的住宿推薦這家朵茉行館，豪宅式藝術酒店，房間不僅裝潢雅緻，空間更是寬敞明亮！房間備品採用英國Dyson Supersonic戴森吹風機、德國innoci藝耐智能馬桶、法國密碼香芬洗沐系列，還有按摩椅及蒸氣室，超頂級的設備，只要待在房間就能享受到！浪漫的氛圍超適合情侶、夫妻，也有適合閨蜜、親子同樂的房型喔！

2023/12/31前，只要提到是看艾方妮的文章至朵茉行館休息或住宿，就可獲得精美禮物喔！

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台中汽車旅館推薦 朵茉行館

這天來到台中工作，想好好享受一下台中的慢步調，所以就決定住一晚再回家。這次選擇在西屯區的朵茉行館，其中一位姐妹沒能來得及早上跟我們一起開車下來，搭40分鐘的高鐵，然後再開車10分鐘去接她，她直說好像搭個捷運的時間，就來到渡假的好地方。

台中住宿推薦 朵茉行館

開幕沒多久的朵茉行館，無論外觀或房間都很新穎。旅館團隊運用對國際知名酒店集團和頂級飯店品牌的深度瞭解，匯聚全球最頂尖的住宿體驗，融合台中在地文化，成功在台中市開創出獨樹一格、兼具藝術與豪華的旅宿居所，令我們感受到不一樣的住宿魅力。

跟大家熟悉的汽車旅館一樣，朵茉行館都有自己專屬的車庫，鐵捲門一放下後，就是自己私密的空間，不擔心被打擾。

這天我們的運氣不錯，台中的天氣很好，在藍天白雲下，隨著時間變化的光影，在外牆上跳躍著。

朵茉行館 隱密獨立電梯

這天我們住的房間是830，在車庫後方就有直達的電梯，而且進出幾乎不用再按鈕，就可以直接到房間或車庫。

朵茉行館 朵茉文華

這天我們入住這間是朵茉文華。一進門的右側就是一個大和室，但這並非是我們當天要睡覺的地方喔！如果一般家庭親子客，小朋友真的可以直接在上面打滾玩耍的，是不是超讚的！

朵茉行館在裝潢的細節也很講究，一個小角落也很用心。

朵茉文華 日式禪風

真的超喜歡這樣的日式禪風，之前去日本入住的溫泉飯店，就是這樣的榻榻米，當時一個人一晚要價一萬多的日幣呢！

在格柵門裡，是一個寬敞的衣櫃，放下四個人的行李、衣物都沒問題。裡頭還有一台小冰箱。

冰箱裡有飲品可以喝，當天我們把吃不完的宵夜也放在冰箱裡。

朵茉文華 加床服務

我們出去參觀其他的房間，回來後加床服務就完成了，是不是太貼心了！

加了張單人床舖後，榻榻米的空間還是很大呢！

我們直接在一旁玩起撲克牌，笑鬧著再大聲，也不用擔心會吵到別的房客呢！

朵茉文華 電動按摩椅日式庭院

和室旁一台高島按摩椅，搭配著日式庭院造景，這簡直太舒服了！

雖然我們從台北開車一個多小時就到了，但開車的人還是很辛苦，在滾輪、穴位等按摩之下，那種痛爽的感覺，實在太讚了！

這是坐在按摩椅上的視角，左邊是和室，左前方才是房間，而面前一條長長的廊道，可以經過化粧台、mini吧、電視牆、浴室，最後才是馬桶，難怪姐姐說上個廁所都要小跑步，才能到得了XDD

化粧桌前整面的鏡子，還有寬敞的桌面，兩個人同時化粧都沒問題！

我們溫暖的床在另一個和室空間裡。

整個格柵門是可以完全拉起來的，雙人床區與榻榻米區，各成一區互不干擾！

雙人床區佈置得很雅緻，燈光散發出的氛圍，相當地溫暖。

朵茉行館相當寬敞的空間，真的超舒服的！令人很想立刻上去滾床！

這位姐姐試躺了一下床，直說太好躺了，就直接在床上滑手機了！

待在床上是全房間視野最好的位置，右方的和室區、按摩椅區，還有KTV區、mini吧等，都盡收眼底。

床尾面對的是70 吋大螢幕電視。

結果姐妹倆索性在床上追劇起來了！想幹嘛就幹嘛，這才是真正的渡假人生嘛！更何況這床這麼舒服，不躺回本怎麼行！

在床的另一側，可以走到一個半開放的空間。

朵茉文華 豪華雙人浴缸

這裡就是我們的浴缸及日式庭園區。

大理石打造的豪華雙人浴缸，令我們二話不說就立即放水！

超大的浴池同時容納兩個人也綽綽有餘！

日式造景的庭園更是令人放鬆不已！

其實隱密性極佳，不放窗簾也不用擔心，但拉下簾子後，好像別有風情。

浴池一旁有淋浴間，是雙門設計。

朵茉文華 蒸氣室

而這不僅是淋浴間，而是還是間蒸氣室喔！

朵茉文華 法國密碼香芬洗沐用品

採用的是五星級飯店指定品牌-法國密碼香芬，洗浴過程中所散發出的神秘奢華香氛，令人心情愉悅！

蒸氣室也是同時可以容納兩個人，屬於閨蜜的談心時刻，身心靈都得以鬆懈下來！

洗手檯前的一大片鏡牆，可以將日式庭園的造景收入眼底，整個採光極佳，在此化粧也很適合！

洗手台整片都是黑灰色的大理石檯面，真的很奢華！

衛浴備品放在這很有質感的盒子裡、除了一般常見的牙膏牙刷、浴帽、棉花棒、刮鬍刀等，還多了髮夾、及浴澡巾。

朵茉文華 Dyson Supersonic 吹風機

每個女孩的夢幻逸品-Dyson Supersonic 吹風機，真的超棒啊！

使用Dyson Supersonic 吹風機，能夠快速吹乾頭髮水分，三個女生輪流吹髮，一點也不急燥！

朵茉文華 innoci 智慧型電腦馬桶

採用innoci 智慧型電腦馬桶，免治馬桶的功能除了可以清洗之外，還有自動沖水的功能，真是超聰明！

朵茉文華 mni吧

有煮水壺可以燒水，泡咖啡或泡茶，還有小點心。

朵茉文華 KTV

朵茉行館在房間裡就可以盡情K歌，真的好適合找一些朋友來慶生開趴呢！

朵茉行館 情趣配品

夫妻或情侶來到汽車旅館，總是希望能盡興，朵茉行館床頭備有保險套及潤滑液。

朵茉行館 【朵茉卡】會員優惠

加入辦法如下所示：

*加入朵茉官方Line（ID: @domo520）

1. 綁定電子會員，即可獲得專屬禮物券，現場折$200 元以上！

2. 至櫃台升級【朵茉卡】，加贈1000 點！最高可獲得2000 點！（點數可折抵現金，消費$30 元

累積一點，一點等於一元）

3. 加入會員，即享「好友禮」與「生日禮」…等多項專屬好禮！

首次加入會員，可享有好禮三選一：美人魚泡澡球、TENGA 情趣玩具、 名人代言潤滑液。

來到朵茉行館這麼放鬆的地方，我們就來喝一杯吧！

朵茉行館備有四款調酒，我們選了不同的三種調酒，分別是茶裡布朗、南嶼仲夏及若女子。

其中茶裡布朗是以烏龍茶調以淡青草威士忌，酒味最濃重。南嶼仲夏以伏特加調上包種茶、鳳梨及薑汁風味水，喝來很清爽！若女子則是伏特加加上洋甘菊茶、香草及蘋果，茶酒芳香，相當順口！

這個夜晚有我們買的果乾，加上這調酒，實在是太愜意了！然後再放聲唱歌，我們真的嗨了整個晚上！

朵茉行館 早餐

一早起床後，早餐就會放在房門外的折疊桌上，是吐司及紅茶。

坐在日式庭園裡吃著早餐，相當地愜意啊！

吐司夾了蝦排、蛋，還有脆口的小黃瓜，胃口小一點的女孩們，這樣就是一頓美好早晨的開始。

朵茉行館 朵茉親子房

我們還參觀了朵茉行館另一個房型，很適合父母帶大一點的孩子共住，或是四個好友同住也不錯！

配合親子房的主題，床邊的沙發一大一小超可愛！

這是四人房的房型，兩間房間隔了一個小長廊。

這是第二個房間，並非是兩張雙人房擺在一起，而是兩間獨立的房間，各自保有隱私，可以安心睡覺，是相當不錯的選擇。

備有兩個洗手台，四個人的洗漱也很便利。

簡易化粧間、馬桶、淋浴各自分開來。

泡在浴池區，也有一個日式造景可觀賞。

這天我們都超喜歡朵茉文華這個房型，除了適合閨蜜旅行之外，也很適合兩大兩小的全家旅行，尤其是寬敞的房間，真的超適合小小孩隨意的跑跳！另外擁有兩個獨立房間的親子房，更是適合大一點的孩子，帶著自己的父母出門渡假，完善的房間設施，令人進入後，就只想待在房間裡享受放鬆的感覺。

朵茉行館周邊有許多知名餐廳與景點，像是台中國家歌劇院、新光三越百貨、台中大遠百都很近。另外我們也就近在及用餐，或是到鄰近的黎明新村喝咖啡、吃冰，也都是開車五分鐘內的距離，真的是交通便利的好位置。

2023/12/31前，只要提到是看艾方妮的文章至朵茉行館休息或住宿，就可獲得精美禮物喔！

【朵茉卡】會員優惠

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朵茉行館 DoMo Hotel 店家資訊

官網：http://www.domohotel.com.tw/zh-tw

FB粉絲專頁：朵茉行館 DoMo Hotel

地點：台中市西屯區龍德路二段520 號

電話：04-2259-5588

交通方式：

【開車】國道一號前往西屯區的環中路三段。從國道一號的 178-台中交流道出口，下交流道,沿環中路三段前往龍德路二段，即可抵達飯店。

【火車】搭乘至台中火車站，轉搭計程車約40 分鐘車程。

【高鐵】搭乘至高鐵台中烏日站，轉搭計程車約 11分鐘車程。

【住宿時間】

平日入住:18:00；平日退房:11:00

假日入住:20:00；假日退房:11:00

平日=週日~週四

假日=週五~週六

*特殊節日及連續假期依現場公告為主