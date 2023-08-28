不知道大家假日規劃出遊時，會不會將苗栗住宿納入首選的項目中呢？苗栗民宿真的是一批黑馬，雖說位處山城，現代化開發較少，而被旅人們忽略，也因為如此才會隱藏許多山城之美。接下來的【春假出遊】計畫規劃好了嗎？這次苗栗民宿推薦森林系民宿 ，不怕找不到只怕你不知道怎麼選，準備做筆記囉！

苗栗民宿推薦｜ #1 雲水度假森林

住宿地址： 苗栗縣南庄鄉 3 鄰東江 31-3 號

電話： 03 782 5285

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Google 評價： 4.3 顆星

位於苗栗南庄的【雲水度假森林】是一處占地廣大的異國世外桃源，自然景觀豐富一年四季都可以看到不同景致，春天賞櫻花、夏天賞螢火蟲、秋天賞楓，而最引人入勝的就是他的落羽松了！落羽松與湖面及鋼琴譜成的這幅畫一般的景色，更被選為全台十大落羽松秘境之一喔！

園區景緻迷人外，入住還可以免費泡湯、玩水等，另外入住露營車還可以在一旁烤BBQ等活動豐富，到這裡一泊二食晚上入住獨棟馬卡龍套房就像是來到度假園區般放鬆，夜間園區點燈後氣氛截然不同，以及季節限定版的七彩落羽松森林等也都是入住時才能看到的另一幅美景喔！

苗栗民宿推薦 ｜ #2 橄欖樹咖啡民宿

住宿地址： 苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份7-6號

電話： 0919 822 379

訂房優惠：││ AsiaYo

Google 評價： 4.4 顆星

【橄欖樹咖啡】同在座落在苗栗南庄，這有如歐洲童話的鄉村小屋是一間如假包換的咖啡廳。從進入造景花園小徑開始就能感受到莊園氣息，進入雜貨木屋咖啡廳，裡面精緻的多肉植物及雜貨把木屋點綴得夢幻又舒適，就像進到童話故事書裡的場景般的感覺，怎麼看都像是樣品屋。

喜歡這種森林般的童話屋的氛圍的話，還可以在園區裡住一晚！白天慢慢拍慢慢逛這精心打造的每個細節，累了後再入住同樣延續木屋質感的鄉村風套房，室內空間沈穩又有質感，往窗外一望就是山景，這都市體會不到的愜意感可說是難能可貴！

苗栗民宿推薦 ｜ #3 星宿咖啡景觀民宿

住宿地址： 苗栗縣南庄鄉蓬萊村紅毛館四鄰 53 之 1 號

電話： 03 782 1626

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Google 評價： 4.6 顆星

距離南庄老街只要15分鐘左右的地方隱藏著一處有如自然生態世界的【星宿咖啡景觀民宿】，因鄰近蓬萊溪護魚區，這邊有豐富的魚類生態，其中最著名的就是綿延一公里的護魚步道。

夏季時可以看到季節限定的螢火蟲，其他還有戲水區、玩沙區等，天氣好時抬頭一望就能看見星空，趁你入睡時運氣好還有機會讓山羌會悄悄偷窺你睡覺的姿態，隔日再以由老板精心手作的中西式餐點打開美好的一天吧！

苗栗民宿推薦 ｜ #4 南庄晶華民宿 （南庄蔓森活民宿）

住宿地址： 苗栗縣南庄鄉蓬萊村42份9鄰7-3號

電話： 03 782 5666

訂房優惠： │

Google 評價： 4.3 顆星

喜歡森林感山中民宿的話【南庄晶華民宿(（南庄蔓森活民宿）】或許會很適合你，這家民宿位於「四十二份冷泉步道」不遠處，著名的就是終年18度C的清涼冷泉池步行就能到達 ，另外還可以散步到「蓬萊溪自然生態區(護魚步道)」享受自然生態一日遊。

回到民宿後，入住被滿滿山景包圍的寬敞客房，晚餐可以選擇客家媽媽的手藝，飯後走到後院還有大樹伴隨小木屋的可愛的小角落，一旁蔓延出去的木造露天平台也是與好友聊天、放空、賞景的好地方，是讓人想再度重遊的幽靜芬多精民宿。

苗栗 民宿 推薦｜ #5 向天湖咖啡民宿

住宿地址： 苗栗縣南庄鄉向天湖26號

電話： 03 782 5559

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Google 評價： 4.2 顆星

位於苗栗南庄海拔約738公尺的「向天湖」，是賽夏族逢節舉辦「矮靈祭」的場所，這裡常被大家當成遊南庄老街後順道走走的景點，也是ig熱門的超美打卡景點。沿著步道走進來會發現這處被群山圍繞並飄著咖啡香的【向天湖咖啡民宿】。

無論坐在一樓露天花園，或室內落地窗坐位都可以直接欣賞到這片由荷花遍佈的向天湖與綠意盎然的山景所譜成的美景。湖邊山景自然景觀豐富，時常雲霧繚繞，晚上則是滿天無光害的星空，白天沿著環湖步道散步，逛逛原住民市集，最後入住二樓是民宿欣賞向天湖神秘感又令人陶醉的一面吧。

住宿地址： 苗栗縣三義鄉雙潭村崩山下 1-9 號

電話： 03 787 9198

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Google 評價： 4.3 顆星

苗栗的知名景點【卓也小屋】就像是個山中森林小造鎮，除了把苗栗各大知名景點縮小塞進來以外，整排的木屋所構成的夢幻商店街非常有主題樂園的南洋風味，園區內可以吃飯、拍照以外，最重要的就是這邊的民宿以及藍染文化了！>>更多景點介紹

這鄉村自然風其實是完美呈現客家風情的巧思，傳統帶點異國風的園區規劃非常迷人，宛如客家休閒聚落，而到走進這邊必住進特色的小屋民宿，不難發現園區內的客家鄉村風也延續到了每間客房裡，彷彿像東南亞的水上渡渡假小屋搬，既融入環境又非常有氣氛，怎麼拍都超美。

苗栗民宿推薦｜ #7 樹也 ChooArt Villa

住宿地址： 苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄 27-1 號

電話： 03 788 1712

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Google 評價： 4.7 顆星

說到苗栗三義，最知名的就是樟樹以及近期大家紛紛到訪的魚藤坪斷橋及鐵路自行車了。而在山巒綿延的三義坡地上，滿滿的樟樹林中，隱藏著一處曾獲得「國際建築奧斯卡獎」全球首獎殊榮的台灣之光【樹也ChooArt Villa】，說她美到翻掉一點也不為過！

建築過程中幾乎保留原始生態，利用階梯、步道等融入自然環境，也因此建物層次堆疊，整個建築就像是從山坡裡生出來般的和諧，時不時還可以看到樟樹穿梭在建築物內的特殊景象。落地窗自然採光，明明是室內卻又充斥著室外的森林景觀，超越星級飯店規格，與大自然和諧共處的美簡直令人陶醉。

苗栗民宿推薦｜ #8 尋路苗栗綠波浪

著名的「薰衣草森林」是創造森林花園的造夢者，清新簡單的氛圍令人不禁愛上，其風格延續到旗下民宿，這間【尋路苗栗綠波浪】繼承一慣木質調與白色建築的舒服色調，兼顧質感又簡單放鬆的空間，隱藏在三義的樹林小徑後，停好車徒步過灣才正式進入「緩慢」的世界。

就因位置偏僻遠離都市，因此一進到民宿周邊就能感受到被森林包圍的感覺，室內明亮自然採光，溫暖的森林系調性貫徹了整間民宿。客房幾乎每個房間都有大片落地窗，以及面對一整片森林的露台，公共空間更是多處設置讓你坐下來慢慢感受生活的步調，來這裡不只是過夜而是重拾生活步調，離開時帶走的會是滿滿的正能量。

苗栗民宿推薦｜ #9 福軒養生館

住宿地址： 苗栗縣三義鄉雙潭村雙連潭 155 號

電話： 03 787 9177

訂房優惠：│

Google 評價： 4.4 顆星

被群山圍繞的苗栗實在是太多令人放鬆的山中民宿了，而想追求寧靜又不想離市區太遠的話，這家蓋在半山腰上的森林小木屋【福軒養生館】距離市區只有短短十五分鐘車程，轉個彎就能換個心情。

雖說離市區不遠，但住宿設施周圍腹地有3公頃大，樹林環繞充滿桂竹林，想走步道穿越其中、或坐在民宿的發呆亭放空洗滌身心、與好友們在草皮上靜靜享受大自然洗禮等都是一種享受，運氣好還能遇見探頭的野生動物。晚上就在這邊待下來獨享森林中的寂靜、賞星空、或是開門看看季節限定螢火蟲吧！

苗栗民宿推薦｜ #10 慕哲哈比屋

住宿地址： 苗栗縣三義鄉廣盛村重河路 324 之 12 號

電話： 03 787 2935

訂房優惠：│

Google 評價： 4.4 顆星

一走近苗栗三義的這家【慕哲哈比屋】就會被他那極具特色道白色圓筒形建築物外表吸引，外型簡潔俐落的但走進室內後卻是處處充滿鄉村藝術感的溫馨空間，利用植栽、國外進口的獨特裝飾品、甚至還有真正的壁爐等打造出極具歐洲情感的感覺，設置多處公共區域也是到訪的旅人能在此交流放鬆的角落。

住宿區也不馬乎，法國空運來台的木門、多處歐風的木拱門、地上磁磚與房間各項桌椅設備都不盡相同，甚至到水龍頭都有花紋的小細節，極簡又溫暖的客房還有陽台的花花草草，加上位處寧靜小巷讀受打擾，兩旁還看得到季節限定落羽松，是個彷彿隱居於世外桃源的民宿。

看完本篇的分享大家應該也跟小編一樣被美美的民宿燒到了吧？想安排住宿但還不知道來苗栗要玩什麼的話沒關係，就先從苗栗必玩的打卡景點開始，接著還可以到知名泰安溫泉暖暖身子，最後再回到民宿好好享受苗栗的慢活步調吧！

苗栗景點 TOP5