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本週9間買一送一！7-11、星巴克、可不可、大苑子都有第二杯0元，小資族先寄杯

買一送一星巴克7-11可不可
2026-09-12 17:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:各店家
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：看到買一送一就是要喝、要吃啊！乞丐超人出動去～

買一送一省錢優惠要看！本週大苑子、可不可、wataru和茶專門店、星巴克、7-ELEVEN、繼光香香雞、凱娜克咖啡、萊爾富與美廉社九大品牌聯手推好康。從超商現煮咖啡寄杯、人氣手搖飲指定品項買一送一，到繼光香香雞最俗18元起的招牌炸物應有盡有。幫大家整理好九大優惠活動細節，小資族與飲料控趕緊看準時間衝一波。

▲星巴克買一送一每週一喝起來。
▲星巴克買一送一每週一喝起來。
▲可不可門市限定販售由酒吧監製的三款無酒精紅烏龍特調。(攝影：鄭雅之)
▲可不可門市限定販售由酒吧監製的三款無酒精紅烏龍特調。(攝影：鄭雅之)

大苑子買一送一

9月份加入品牌會員就能拿多重限定優惠，包含獲得大杯台灣檸檬春烏龍買一送一優惠券以及50元折價券。此外，台灣在地酪梨系列強勢回歸，人氣極高的經典手工布丁系列也同步加碼登場，讓喜歡厚實口感與滿滿料頭的饕客們，在這個九月隨時都能來上一杯滿滿的療癒感。

詳細報導：大苑子酪梨布丁回歸！隱藏版買一送一要先喝，3大會員優惠曝光

▲大苑子初秋限定「許慶良酪梨布丁鮮奶」將新鮮在地酪梨、特A級鮮奶與滑嫩布丁結合，一次滿足酪梨控與布丁控。
▲大苑子初秋限定「許慶良酪梨布丁鮮奶」將新鮮在地酪梨、特A級鮮奶與滑嫩布丁結合，一次滿足酪梨控與布丁控。

可不可買一送一

可不可登大人推微醺飲料特調！可不可熟成茶行歡慶18歲週年，特別邀請三家享譽國際的亞洲50大酒吧主理人，以嚴選台灣紅烏龍為核心，打造令人驚艷的大人系限定特調。全台門市不僅推出5款風味層次豐富的潮流飲品與復古周邊，Uber Eats外送平台也同步針對指定茶花系列推出買一送一優惠，一路喝到9月22日。

詳細報導：可不可買一送一連喝14天！5款「紅烏龍茶王」新系列，亞洲50大酒吧聯手微醺
▲可不可18周年慶推出聯名特調飲料，外送再加碼指定飲品買一送一。(攝影：鄭雅之)
▲可不可18周年慶推出聯名特調飲料，外送再加碼指定飲品買一送一。(攝影：鄭雅之)

信義區人氣焙茶、抹茶wataru買一送一

台北抹茶控、焙茶控先喝買一送一！駐點台北松菸商圈的「wataru」和茶專門店迎來創立一週年慶典，本次特別與台灣陶瓷名家「臺華窯」強強聯手，精心打造出全球首創的陶製自動刷茶碗，更特邀京都百年茶鋪「北川半兵衛商店」第六代傳人來台進行交流，同步祭出全品項飲品買一送一優惠，誠意滿滿回饋給所有喜歡和茶的飲料控。

詳細報導：16天買一送一抹茶、焙茶任搭！松菸必喝wataru新品，蘋果抹茶、焙茶生乳甜甜圈欠吃
▲wataru攜手臺華窯打造智茶碗 Cha Maker，以葉片輪廓設計與自動攪打技術呈現頂級現刷抹茶體驗。
▲wataru攜手臺華窯打造智茶碗 Cha Maker，以葉片輪廓設計與自動攪打技術呈現頂級現刷抹茶體驗。

星巴克買一送一

迎接微涼秋季，星巴克將於9月9日推出全新「夏威夷果燕麥系列飲品」。這次除了有堅果香氣濃郁的特色咖啡，還結合爆紅款「杜拜巧克力千層薄餅」、限定咖啡豆與質感生活周邊，加上foodomo與foodpanda等平台祭出的外送第二杯半價與聯名卡買一送一優惠，幫大家打造超划算的秋日下午茶提案。

詳細報導：星巴克5大優惠先喝買一送一！3款夏威夷果燕麥新飲料、杜拜巧克力千層加碼推
▲星巴克祭出買一送一、第二杯半價等優惠。(攝影：鄭雅之)
▲星巴克祭出買一送一、第二杯半價等優惠。(攝影：鄭雅之)

7-11買一送一

現代人生活忙碌且重視消費CP值，尋找優質的日常飲食與省錢優惠成為全民關注焦點。7-ELEVEN順應這股生活需求，限定門市推出三款天然無糖現打果昔，線上軟體更祭出划算的咖啡寄杯組合。門市同步加碼買一送一與寶可夢三十週年卡牌，一次滿足補給與購物樂趣。

詳細報導：7-11買一送一週末限定！羽衣甘藍果昔領軍3款新品，寶可夢30週年周邊也要搶
▲本週末超商優惠，7-11行動隨時取優惠「CITY TEA買10送10」。
▲本週末超商優惠，7-11行動隨時取優惠「CITY TEA買10送10」。

繼光香香雞買一送一

炸物控連兩週吃繼光香香雞買一送一！為了歡慶微涼秋日到來，繼光香香雞推出為期8天的買一送一超值好康，活動從9月3日開跑，連續兩個週末的週四到週日都有優惠。精選5大招牌熱銷炸物點心，只要現場購買就能直接拿到同品項的兌換小白單。平均算下來最俗只要18元就能開吃，不論是想找下班宵夜還是聚會點心，小資族絕對要先搶起來。
詳細報導：繼光香香雞買一送一！連兩週5大人氣炸物第二件0元，最便宜18元就有
▲繼光香香雞推出限時8天買1送1好康，平均最低18元起，快把握週末優惠衝一波。
▲繼光香香雞推出限時8天買1送1好康，平均最低18元起，快把握週末優惠衝一波。

凱娜克咖啡買一送一

為了慶祝全台第 4 間門市落腳新竹，Kenangan Coffee 凱娜克咖啡特別獻上滿滿的開幕誠意。於 9 月 14 日搶先開啟試營運，並於 9 月 16 日盛大開幕。開幕首 3 日 9 月 16 日至 9 月 18 日推出全品項購買大杯免費升級特大杯優惠，讓咖啡愛好者一次喝得滿足。緊接著 9 月 19 日至 9 月 20 日更祭出指定品項同品項 XL 尺寸買一送一驚喜。

詳細報導：印尼咖啡獨角獸插旗新竹巨城！綠豆沙拿鐵登場、限時買一送一
▲Kenangan Coffee 推出全新季節限定「綠莎莎拿鐵」與「生椰抹茶綠莎莎」，將傳統綠豆沙牛奶巧妙融入義式濃縮咖啡與優雅抹茶，打造兼具綿密沙沙感與清爽層次的夏日特調飲品。圖／Kenangan Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理
▲Kenangan Coffee 推出全新季節限定「綠莎莎拿鐵」與「生椰抹茶綠莎莎」，將傳統綠豆沙牛奶巧妙融入義式濃縮咖啡與優雅抹茶，打造兼具綿密沙沙感與清爽層次的夏日特調飲品。圖／Kenangan Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理

萊爾富買一送一喝奶茶

萊爾富這波特別為上班族準備了超吸睛的早晨小確幸，活動期間推出「台茶18紅玉茶拿鐵」與「新減糖抹茶歐蕾」等指定茶飲第2杯0元的超殺優惠，讓大家無論是自己喝還是順手分享給同事都超划算，到了午後想消暑解熱，還能以69元的優惠價爽吃「芒果粒粒煉乳剉冰」，只要加5元更能直接升級雙倍煉乳，享受滿滿的甜蜜滋味。

萊爾富優惠 活動資訊

門市優惠時間：8月19日至9月15日優惠品項：
  • 台茶18紅玉茶拿鐵（大杯，原價60元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
  • 新減糖抹茶歐蕾（中杯，原價65元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
  • 芒果粒粒煉乳剉冰特價69元（原價85元），加5元可升級雙倍煉乳

▲萊爾富買一送一等飲品優惠。
▲萊爾富買一送一等飲品優惠。

美廉社買一送一

美廉社也透過線上軟體推出「大杯美式」與「鮮奶拿鐵」買五送五的超狂活動，甚至連「沖繩黑糖奶茶、精品迦納可可」都有買一送一。去超市補貨順便帶一杯回家喝，非常適合習慣每天來上一杯現煮咖啡的人。

美廉社咖啡、飲料優惠

優惠時間：8月19日至9月15日
優惠內容：

  • 大杯美式買5送5（原價45元，特價23元）
  • 特大杯美式買5送5（原價60元，特價30元）
  • 大杯鮮奶拿鐵買5送5（原價55元，特價28元）
  • 大杯濃萃美式買5送5（原價50元，特價25元）
  • 大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5（原價60元，特價30元）
  • 大杯沖繩黑糖奶茶買1送1（原價50元，特價25元）
  • 中杯精品迦納可可買1送1（原價55元，特價28元）

▲美廉社咖啡買一送一優惠。
▲美廉社咖啡買一送一優惠。

飲料控要喝的新品先看！

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