本週9間買一送一！7-11、星巴克、可不可、大苑子都有第二杯0元，小資族先寄杯

編輯 鄭雅之 表示：看到買一送一就是要喝、要吃啊！乞丐超人出動去～
買一送一省錢優惠要看！本週大苑子、可不可、wataru和茶專門店、星巴克、7-ELEVEN、繼光香香雞、凱娜克咖啡、萊爾富與美廉社九大品牌聯手推好康。從超商現煮咖啡寄杯、人氣手搖飲指定品項買一送一，到繼光香香雞最俗18元起的招牌炸物應有盡有。幫大家整理好九大優惠活動細節，小資族與飲料控趕緊看準時間衝一波。
大苑子買一送一
9月份加入品牌會員就能拿多重限定優惠，包含獲得大杯台灣檸檬春烏龍買一送一優惠券以及50元折價券。此外，台灣在地酪梨系列強勢回歸，人氣極高的經典手工布丁系列也同步加碼登場，讓喜歡厚實口感與滿滿料頭的饕客們，在這個九月隨時都能來上一杯滿滿的療癒感。
詳細報導：大苑子酪梨布丁回歸！隱藏版買一送一要先喝，3大會員優惠曝光
可不可買一送一可不可登大人推微醺飲料特調！可不可熟成茶行歡慶18歲週年，特別邀請三家享譽國際的亞洲50大酒吧主理人，以嚴選台灣紅烏龍為核心，打造令人驚艷的大人系限定特調。全台門市不僅推出5款風味層次豐富的潮流飲品與復古周邊，Uber Eats外送平台也同步針對指定茶花系列推出買一送一優惠，一路喝到9月22日。
詳細報導：可不可買一送一連喝14天！5款「紅烏龍茶王」新系列，亞洲50大酒吧聯手微醺
為了慶祝全台第 4 間門市落腳新竹，Kenangan Coffee 凱娜克咖啡特別獻上滿滿的開幕誠意。於 9 月 14 日搶先開啟試營運，並於 9 月 16 日盛大開幕。開幕首 3 日 9 月 16 日至 9 月 18 日推出全品項購買大杯免費升級特大杯優惠，讓咖啡愛好者一次喝得滿足。緊接著 9 月 19 日至 9 月 20 日更祭出指定品項同品項 XL 尺寸買一送一驚喜。
詳細報導：16天買一送一抹茶、焙茶任搭！松菸必喝wataru新品，蘋果抹茶、焙茶生乳甜甜圈欠吃
詳細報導：星巴克5大優惠先喝買一送一！3款夏威夷果燕麥新飲料、杜拜巧克力千層加碼推
詳細報導：7-11買一送一週末限定！羽衣甘藍果昔領軍3款新品，寶可夢30週年周邊也要搶
信義區人氣焙茶、抹茶wataru買一送一台北抹茶控、焙茶控先喝買一送一！駐點台北松菸商圈的「wataru」和茶專門店迎來創立一週年慶典，本次特別與台灣陶瓷名家「臺華窯」強強聯手，精心打造出全球首創的陶製自動刷茶碗，更特邀京都百年茶鋪「北川半兵衛商店」第六代傳人來台進行交流，同步祭出全品項飲品買一送一優惠，誠意滿滿回饋給所有喜歡和茶的飲料控。
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星巴克買一送一迎接微涼秋季，星巴克將於9月9日推出全新「夏威夷果燕麥系列飲品」。這次除了有堅果香氣濃郁的特色咖啡，還結合爆紅款「杜拜巧克力千層薄餅」、限定咖啡豆與質感生活周邊，加上foodomo與foodpanda等平台祭出的外送第二杯半價與聯名卡買一送一優惠，幫大家打造超划算的秋日下午茶提案。
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7-11買一送一現代人生活忙碌且重視消費CP值，尋找優質的日常飲食與省錢優惠成為全民關注焦點。7-ELEVEN順應這股生活需求，限定門市推出三款天然無糖現打果昔，線上軟體更祭出划算的咖啡寄杯組合。門市同步加碼買一送一與寶可夢三十週年卡牌，一次滿足補給與購物樂趣。
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繼光香香雞買一送一
炸物控連兩週吃繼光香香雞買一送一！為了歡慶微涼秋日到來，繼光香香雞推出為期8天的買一送一超值好康，活動從9月3日開跑，連續兩個週末的週四到週日都有優惠。精選5大招牌熱銷炸物點心，只要現場購買就能直接拿到同品項的兌換小白單。平均算下來最俗只要18元就能開吃，不論是想找下班宵夜還是聚會點心，小資族絕對要先搶起來。
詳細報導：繼光香香雞買一送一！連兩週5大人氣炸物第二件0元，最便宜18元就有
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凱娜克咖啡買一送一
詳細報導：印尼咖啡獨角獸插旗新竹巨城！綠豆沙拿鐵登場、限時買一送一
萊爾富買一送一喝奶茶萊爾富這波特別為上班族準備了超吸睛的早晨小確幸，活動期間推出「台茶18紅玉茶拿鐵」與「新減糖抹茶歐蕾」等指定茶飲第2杯0元的超殺優惠，讓大家無論是自己喝還是順手分享給同事都超划算，到了午後想消暑解熱，還能以69元的優惠價爽吃「芒果粒粒煉乳剉冰」，只要加5元更能直接升級雙倍煉乳，享受滿滿的甜蜜滋味。
萊爾富優惠 活動資訊
門市優惠時間：8月19日至9月15日優惠品項：
- 台茶18紅玉茶拿鐵（大杯，原價60元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
- 新減糖抹茶歐蕾（中杯，原價65元）指定茶飲第2杯0元（不同價位以2杯5折計）
- 芒果粒粒煉乳剉冰特價69元（原價85元），加5元可升級雙倍煉乳
美廉社買一送一美廉社也透過線上軟體推出「大杯美式」與「鮮奶拿鐵」買五送五的超狂活動，甚至連「沖繩黑糖奶茶、精品迦納可可」都有買一送一。去超市補貨順便帶一杯回家喝，非常適合習慣每天來上一杯現煮咖啡的人。
美廉社咖啡、飲料優惠
優惠時間：8月19日至9月15日
優惠內容：
- 大杯美式買5送5（原價45元，特價23元）
- 特大杯美式買5送5（原價60元，特價30元）
- 大杯鮮奶拿鐵買5送5（原價55元，特價28元）
- 大杯濃萃美式買5送5（原價50元，特價25元）
- 大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5（原價60元，特價30元）
- 大杯沖繩黑糖奶茶買1送1（原價50元，特價25元）
- 中杯精品迦納可可買1送1（原價55元，特價28元）
飲料控要喝的新品先看！
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