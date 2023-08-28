每次來到台中都有吃不完的美食，這次來台中一定要推薦這間最新開幕的早午餐餐廳『Chill Chill Brunch』，是知名網紅酒吧『Chill Plar』的姐妹品牌，還在試營運階段就有相當高的人氣。趁著試營運階段還沒太多人知道，就先約好友搶先來品嚐一下這間優秀的早午餐專賣店。

『Chill Chill Brunch』的營業時間一週只營業六、日兩天。整間餐廳走森林系風格，環境無敵好拍。餐廳周圍被豪宅環繞，光是這建築外觀就美到不行，餐廳佔地很大設計很美在這用餐真的照片拍不完，如果不說真的不知道原來這裡有那麼美的網美早午餐。

Chill Chill Brunch～ 交通位置

『Chill Chill Brunch』的位置在台中七期西屯區市政北二路上的豪宅區內，整棟建築相當顯眼有很多綠色植物裝飾，在這豪宅區中算是相當特別的存在。周圍停車還算方便有公有停車場，步行大約4-5分鐘就可以抵達。

『Chill Chill Brunch』旁就是知名的日式書店蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE，同樣也是好逛又好拍的特色書店。

『Chill Chill Brunch』的位置在四樓，看到Chill Play的紅色扛棒就往裡面走，電梯再直接上四樓就可以抵達。

Chill Chill Brunch～Google地圖

Chill Chill Brunch～用餐環境

『Chill Chill Brunch』的室內裝潢風格真的是美翻了，店內的風格很多元！有著異國峇里島風情的室內設計，餐廳裡很多復古的傢俱擺飾，每個角落都好拍。

再搭配滿滿的綠色植物讓整個空間都活了起來。

很喜歡店內的傢俱，風格元素相當多隨便拍都美。

就連洗手間的裝潢也是相當的氣派。

這區是『Chill Chill Brunch』的另外一個用餐區，主要提供人給多人聚餐使用，但也要看之後營運狀況是否要開放這區，這區拍照又是不同的氛圍。

Chill Chill Brunch～推薦菜色

Chill Chill滿足大拼盤NT$980

這道是來『Chill Chill Brunch』必點的菜色，這一盤認真說大概2-3人來分食都沒有問題，份量相當多。

這盤招牌大拼盤豐富程度真的是有些浮誇。

一整盤裡有招牌手打牛肉漢堡排、焦糖厚培根、匈牙利香腸、炒蛋、炒菇、炒薯塊、南瓜、節瓜、煙燻鮭魚再加上特製奶油跟自製的酸種麵包。

他們家自製的酸種麵包口味酸度適中，口感帶點韌性，越咬越香，搭配上面的特製奶油香氣更迷人。

很喜歡他們家的厚切培根，厚度增加了口感的豐富度，鹹香的培根上還用焦糖加持更添風味，整個好吃又討喜。

現在很夯的漢堡排在『Chill Chill Brunch』也吃得到，手打牛肉漢堡排口感多汁又扎實，上面再邪惡的淋上起司醬，真的是太誘人。

除了豐盛又營養的大拼盤外旁邊還有生菜、自製希臘優格、油封蔬菜及焦糖布蕾，實在太豐盛，這樣一盤營養超均衡。

好喜歡這天的窗光跟餐點，怎麼拍都美翻了。

自製手打牛肉漢堡NT$380

『Chill Chill Brunch』的招牌餐點還有這道，超高的牛肉漢堡，使用手打牛肉漢堡上面同樣淋上起司醬、半熟太陽蛋，底下配上生菜、牛番茄、酸黃瓜、洋蔥，整個漢堡的高度直接超過15公分。

旁邊再配上炒薯塊就是大份量的牛肉漢堡，要品嚐這牛肉漢堡記得要先大力把它壓扁然後張大嘴來吃，才是最棒的吃法。順帶一提這漢堡麵包是自己製作的喔。

焦糖厚培根燻鮭魚三明治NT$380

在『Chill Chill Brunch』除了漢堡很高以外，他們的三明治也很高。老闆說他要挑戰全台中最高高度三明治，這個我想應該問題不大，真的有夠高啦。

這三明治裡面有前面提到的焦糖厚切培根還有煙燻鮭魚，麵包同樣是自己製作的鮮奶吐司，中間再搭配鳳梨、生菜讓口味更清爽，旁邊搭配的是薯塊。

田園野菜墨西哥風味骰子牛NT$430

如果想要吃爽口一點的這道墨西哥風味骰子牛沙拉我覺得很棒，滿滿的蔬菜搭配特製的牛菲力骰子牛營養均衡。

中間還有一顆太陽蛋，營養滿分，畫面也超美的。

骰子牛使用的是菲力牛，口感相當軟嫩，經過調味讓這菲力牛肉口味更棒了。

去憂威靈頓牛排NT$820

在『Chill Chill Brunch』不只可以吃到豐盛的早午餐，還能吃到儀式感滿滿的威靈頓牛排，老闆說這道是延續『Chill Play』餐酒館的人氣餐點，雖然『Chill Chill Brunch』是早午餐餐廳，但為何不能有些儀式感，也來份經典的牛排呢？這道強烈推薦如果來到這一定要點來試試。

去憂威靈頓牛排的份量也不小，建議可以兩個人一起分食，記得要趁熱品嚐不然就容易影響這道牛排的美味。

上面的酥皮火候控制的相當好，底下搭配的是紅酒肉汁，旁邊再用蔬菜點綴，整個畫面十分賞心悅目。

趁熱切開這菲力牛排也太美了，漂亮的粉紅色上面是鴨肝慕絲，全部加在一起品嚐那口感層次真棒，吃完真的就去憂了，這道威靈頓牛排認真值得推薦。

義式番茄牛肉丸NT$380

『Chill Chill Brunch』的牛肉類的餐點都給予很高的分數，他們家的自製牛肉丸也是一樣厲害。

用鑄鐵鍋上菜，上桌時那熱度相當高，香氣四溢實在太誘人。

他們家的這款牛肉丸表現真不錯，口感扎實裡面的洋蔥香氣跟肉香比例恰到好處，帶點淡淡的胡椒香氣很不錯，鐵鍋裡面的番茄醬那味道協調滋味真棒，中間的太陽蛋液跟番茄醬融合那真的是太邪惡。

隨餐會附上店裡的自製酸種麵包，看看這邪惡的畫面，能不來一份嗎？

田園義式番茄歐姆蛋NT$280

這個歐姆蛋也是當天我們大家很愛的一道料理，看起來稀鬆平常的歐姆蛋，裡面的搭配相當豐富。

旁邊的自製番茄醬是靈魂。

上面還奢侈的放上一大匙的松露醬，裡面切開後有滿滿的起司跟炒菇，香氣超逼人。

燻鮭魚酪梨開放三明治NT$360

這個鮭魚跟酪梨的搭配也不賴，煙燻鮭魚給的大方中間是酪梨跟炒蛋的組合，相當夠份量。

使用的麵包是酸種麵包，這口感跟味道兼具的麵包越吃越好吃，這款我自己很喜歡。

自製希臘優格佐季節野莓鮮果NT$280

如果不想要吃太豐盛的早午餐，他們的自製希臘優格也是不錯的選擇。

上面滿滿的季節水果，酸酸甜甜的滋味相當清爽。

滿滿一大杯中間還有麥片，光這杯吃完就很有飽足感了，想要苗條身材這杯很可以。

（貼心提醒：開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

來到『Chill Chill Brunch』不只可以喝咖啡跟果汁，在這裡你還能喝到調酒，這天店裡負責的是正妹調酒師，看著俐落的動作跟眼神就知道這杯調酒很好喝。

（貼心提醒：開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

The One NT$240

這杯調酒是老闆很推薦的一款，裡面用紅酒、柑橘果香跟雪碧來製作，味道帶點微微酸度是清爽的一款調酒。

（貼心提醒：開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

仲夏夜之夢 NT$250

艾德懷斯啤酒搭配柑橘果香跟接骨木花香結合，配上雪碧氣泡香氣很有特色，喝起來順口，早午餐配上這一款調酒是不錯的選擇。

杏仁美式 NT$150

這款美式咖啡香氣很有特色，杏仁香氣濃郁搭配帶點苦味的美式咖啡口味濃郁中帶著杏仁清香，這款可以推薦。

焦糖瑪奇朵 NT$160

這是我最愛的咖啡之一，他們家的焦糖瑪奇朵味道不錯，甜度恰到好處。

火龍來了 NT$180

除了前面的飲品外，他們家的果汁系列我推薦這款，火龍果跟草莓還有黑醋栗搭配營養滿分，珍小姐很需要這杯。

Chill Chill Brunch～菜單

這天來用餐剛好遇到流行雜誌在店裡拍攝，經過同意也隨手按了幾張。只能說這裡的用餐氛圍真的太棒了，很適合三五好友或是姊妹滔一起來這品嚐美味早午餐度過美好的午後時光。

Chill Chill Brunch～整體分數/值得去嗎？

整體分數：⭐⭐⭐⭐⭐（滿分五顆星）

這次初訪『Chill Chill Brunch』真的很驚艷，本來以為大概就是個網美餐廳，環境好拍餐點應該就差強人意，沒想到餐點水準相當高，由五星級主廚來坐鎮果然是不同凡響，整個餐點設計結合了早午餐與店內招牌料理的元素，餐點的選擇很多來到這裡可以吃早午餐也能吃到特色排餐，他們家的威靈頓牛排真的是沒話說超級好吃，大份量的招牌早午餐亮點滿滿，食材講究，口味也很棒。美食配上美景在這空間環境用餐真的是太超值了，如果你也喜歡早午餐料理，那這間每週只營業兩天的早午餐推薦給你們。

Chill Chill Brunch～店家資訊

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