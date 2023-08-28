如果喜歡吃江浙料理，那這間位在捷運板橋站旁的板橋凱薩大飯店『家宴中餐廳』絕對是間值得推薦的優秀餐廳，之前就聽過親戚提到『家宴中餐廳』料理很好吃，但一直沒有機會來用餐，這次趁著替珍小姐慶生直接挑選了網路評價相當不錯的家宴中餐廳用餐，賞心悅目的擺盤精緻的美味料理立刻擄獲全家人的胃，重點是價格還不貴，宴客聚餐選這裡就對了，如果是慶生這裡也絕對是值得推薦，珍小姐人生第一次的慶生豬腳壽麵就是在家宴中餐廳。

家宴中餐廳～位置交通方式

家宴中餐廳的位置在板橋凱薩大飯店的三樓，從捷運板橋站出口步行約3分鐘就可以抵達。一樓的大廳挑高的空間設計好氣派，從旁邊的電梯上三樓就可以抵達『家宴中餐廳』。

從電梯出來同樣也可以感受到這飯店的氣派。

家宴中餐廳～室內環境

家宴中餐廳的室內環境佈置的相當用心，座位選擇很多，從2-10人這裡都有合適的座位可以安排。整體帶點日式的氛圍，天花板上的鏡面投射讓整個空間變得更寬敞，花蝴蝶感覺更有生氣。

家宴中餐廳這次我們全家8人聚餐，替我們安排的是墾丁這間包廂，包廂空間整體不算大但是佈置相當典雅舒適。

拉開窗簾窗景可以直接看到馬路，旁邊就是凱薩大飯店的字樣，在這拍照也不錯。

如果想要喝茶，服務人員會拿茶葉盒介紹給你聽，這天我們選了香片跟普洱茶。

翠玉中卷 480元

這道相當清爽的中卷料理，裡面塞滿醃漬過的黃瓜，上面再擠上明太子美乃滋，整個搭配創意美味兼具，全家人都超喜歡。

裡面的黃瓜調味很爽口，帶點酸甜好開胃，上面的明太子美乃滋好鮮，整個搭配在一起好適合現在這炎熱的天氣來吃，透心涼又無負擔。

無錫脆鱔 NT$420

脆鱔是道功夫菜，也是我們家很愛的一道上海菜。

脆鱔的口感已經是相當酥脆，已經完全感覺不到原有的鱔魚滑Q口感，但這樣的脆鱔卻更有魅力，加上外層的特調醬汁，口味帶點酸甜香氣也是很受歡迎的一道開胃前菜。

感謝板橋凱薩大飯店的用心，知道我們是來幫珍小姐慶生，在擺盤上面更費心。一大盤的慶生祝福看起來真是開心，強烈建議大家如果有慶生或是慶祝的需求，一定要來家宴中餐廳，服務滿點。

小麥仔看到這盤一直吵著要跟媽咪合照。

這油爆蝦也是上海料理很經典的一道，看起來很像是臺菜的鹽酥蝦，但其實這油爆蝦是帶點甜度，這在上海料理中算是很常見的料理。

蝦子經過油炸後跟調好的醬汁燴在一起，然後收乾放涼後就可以上桌。蝦殼經過油炸好已經可以整隻直接入口，裡面的蝦肉依舊保持彈牙，是大人小孩都很適合的一道海鮮料理。

烏梅無花果 NT$280

珍小姐很愛無花果，現在新鮮的無花果價格不便宜，壽星最大既然喜歡吃當然要點給珍小姐品嚐。

這道沙拉口味也是十分開胃，新鮮的無花果口感很有特色，平常真的不太常吃到，真的滿好吃。底下的沙拉也是開胃路線，吃到這裡都還只是前菜啊！

剝皮辣椒皮蛋 NT$260

這道是家宴中餐廳的創意料理，塔皮上放的是台灣元素的食材。

第一次吃到剝皮辣椒跟皮蛋的組合，上面還有柴魚片跟蔥花，這層次口感可想而知。

皮蛋特有的香氣搭配剝皮辣椒的迷人滋味完全沒有違和感，底下的塔皮是可以直接吃的，這樣的搭配好香好好吃。

掛爐桃木嫣紅鴨（一鴨三吃NT$2300）

上面分享的那些全都是開胃前菜，家宴中餐廳的名菜才正要開始。首先服務人員端上桌的是店裡的招牌掛爐桃木嫣紅鴨，主廚已經直接處理好送上來，少了桌邊片鴨的儀式感稍稍可惜。

這道是家宴中餐廳的招牌掛爐烤鴨一鴨三吃中的第一吃。我們全家都超愛吃烤鴨，尤其是這個掛爐烤鴨更是心頭好。除了甜麵醬外，還附上了特製的冰梅醬又是別有風味。

這掛爐嫣紅鴨的肥瘦相當均勻，油脂豐富但不膩口。表皮烤到金黃酥脆看起來顏色就相當誘人。

這片鴨單吃就相當好吃，搭配彈牙的餅皮、蔥段、醬料包著一起吃風味層次更高，這個烤鴨很可以。

生菜脆米鴨鬆

第二吃的鴨鬆也讓我們很驚艷，口感跟平常餐廳裡吃到的鴨鬆不太一樣，帶著明顯脆口的口感，底下的油條更添層次感。

鴨肉本身軟嫩多汁完全不乾柴，鴨肉香氣四溢這道也是很快被大家秒殺。

搭配著萵苣葉一起吃，整體口味更加清爽。

招牌蒜香黑鑽雞 NT$860/半隻

來家宴中餐廳，這道經典的黑鑽雞絕對必點，整盤雞肉黑嘛嘛但真的超好吃，而且用料好實在。

這黑鑽雞可不是只是把雞肉沾上什麼竹炭粉漿去炸喔，這可是名副其實的正港烏骨雞啊。

看這從內黑到外的雞肉，這拿來做料理也是少見，這黑鑽雞是家宴中餐廳的招牌鎮店料理當之無愧。

酥脆的外皮脆口又不油膩，雞肉本身多汁又彈牙，簡單沾點椒鹽來吃就很美味。

金沙麥片軟殼蟹 880

這一道同樣是家宴中餐廳的狠角色，軟殼蟹的個頭不小，用金沙方式料理，鹹蛋黃的香氣搭配麥片特殊的口感，讓這道料理很耐人尋味，軟殼蟹本身鮮甜度很高，一口咬下可以感受到油溫火候到位，酥脆又不失食材本身的特性，越咬越香，這道大推。

豬腳麵線+壽桃 NT$1200

為了替我們家珍小姐慶生，這豬腳麵線跟壽桃是給珍小姐的驚喜，這是第一次用這兩樣餐點替她慶生，真的很有特色，所以想要慶生記得來板橋凱薩大飯店的家宴中餐廳，絕對驚喜滿滿。

雖然吃到這大家都很有飽足感，但是聞到這豬腳的醬香氣，什麼飽足感都直接消失啦。

大力推薦一定要試試這花生豬腳，料理的相當到位。

整個帶皮豬腳滷得很透，幾乎是用筷子夾就可以骨肉分離，我最愛的就是這種骨邊肉，帶點彈牙的肉筋那真的相當迷人。就連不太敢吃帶皮肥肉的珍小姐都直呼這個豬腳她很喜歡。

旁邊的麵線吸收了所有湯汁的精華，或著湯汁一起品嚐更添風味。

芹菜鴨骨粥

吃完豬腳麵線迎接我們的是這鍋同樣是厲害角色的芹菜鴨骨粥，這是前面掛爐烤鴨一鴨三吃的第三吃，同樣表現亮眼。

這鴨架粥已經熬煮到幾乎看不見米粒，軟糯好入口，這真的就是入口即化太誘人了。

這充滿鴨肉香氣的鴨架粥單喝這粥就風味無窮，芹菜香氣點綴得恰到好處，這鍋粥滿分啊。

這位是家宴中餐廳的郭領班，手藝精湛本人相當客氣，這天的餐點都是由他跟龍皓洋主廚發想製作，才有這天完美的慶生宴，實在太感謝他們。前面這麼多的美食，甜點時間依舊亮點不斷，郭領班端上桌的這盤，依舊是在替珍小姐慶生。

大大的壽字，超有心的擺盤，旁邊的壽桃超有戲，所以才會想要慶生來家宴中餐廳就對了。

珍小姐生日快樂！！！

這可愛的壽桃也都是主廚他們自己製作得喔。

豆沙餡甜度恰到好處，麵皮彈牙緊實，外觀討喜內容也很有戲，真的很不錯。

菇菇流沙包 窯烤叉燒酥

叉燒酥表現很棒誒，酥皮不油不膩裡面的叉燒餡很討喜。

寶島四季果

最後就用這寶島四季果盤來結束這回合，裡面有小麥仔最愛的西瓜跟櫻桃，漂亮的果雕讓人捨不得開動。

小麥仔的視角，終於我跟珍小姐有合照了，以後都換小麥仔掌鏡，開心。

這天結束還到凱薩大飯店一樓的bar98喝杯咖啡，這裡面就是星巴克，相當特別。

家宴中餐廳～整體分數/值得去嗎？

整體分數：⭐⭐⭐⭐⭐（滿分五顆星）

很驚艷這次家宴中餐廳替我們家珍小姐準備的生日驚喜，讓大家都印象深刻，第一次在餐廳裡用豬腳麵線慶生的珍小姐相當開心，整間餐廳不論餐點、環境氛圍、服務水準都很到位，掛爐烤鴨、金沙軟殼蟹、招牌黑鑽雞都是必點菜色，絕對不踩雷。如果你有宴客或是聚餐需求，那這間位在五星級飯店的優秀江浙餐廳推薦給你們。

板橋凱薩大飯店｜家宴中餐廳～店家資訊

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