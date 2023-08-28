基隆正濱漁港不是只有網紅景點彩虹屋而已，來到這裡還有不少特色海鮮、景觀餐廳、巷弄美食甜點值得你來發掘。這天的基隆新濱町形象商圈散策我們一行人來到這間位在正濱漁港旁的巷弄中的特色咖啡廳『喫茶開門』，據說在個不起眼的小角落，但風格非常的有吸引力，所以強烈建議來到基隆正濱漁港一定要來這裡喝杯咖啡吃個點心。

這個復古的木屋就是喫茶開門，位置很低調如果是第一次來很容易錯過這間特色咖啡店。

喫茶開門｜位置交通方式

喫茶開門的位置在基隆市中正路393巷的巷弄中，巷口是中油加油站，位置不難找。我們這天是將車停在正濱漁港旁的收費停車場再步行過來，大約5-10分鐘的距離就可以抵達。可搭乘到「基隆火車站」或「基隆轉運站」，轉乘公車101、103、104至『二信分社』，步行1分鐘抵達。基隆美食、基隆景點推薦。開車來可停放在正濱漁港停車場，步行過來5分鐘。

門口的這個窗景就相當好拍，低調的深褐色木門還有拱形窗臺都很適合當作取景的重點。

喫茶開門｜餐廳環境

這天請小麥仔來當麻豆，不喝咖啡沒關係店裡的冰淇淋哈密瓜蘇打是他的最愛。

走進『喫茶開門』很難不被老闆的咖啡香給吸引目光。店裡販售手沖的咖啡都是使用這個法蘭絨布來沖咖啡，可以讓咖啡得到更好的萃取保留咖啡裡的油脂香氣，這個方式相當特別，這天沒有點手沖，改天再來試試。

店內有老闆推薦的咖啡相關書籍，有興趣的都可以直接拿來翻閱，這點很不錯好有溫度。

喫茶開門｜室內環境

牆壁上也是滿滿的日本電影、動畫海報，還有復古的元素。

旁邊的冰櫃是這天限量的蛋糕款式。

喫茶開門｜推薦餐點

很喜歡『喫茶開門』的窗邊座位，採光很棒！這天的天氣相當好，陽光灑進來的光線超美。

奶油冰滴NT$190

這杯是我點的，底下的冰滴萃取屬於深培咖啡，上面的奶油相當綿密。

製作時還加上一片金箔十分貴氣。

製作抹茶飲品同樣專業，使用茶筅來讓抹茶粉可以均勻融入水中。

拿坡里義大利麵NT$180

這道日本相當常見的義大利麵口味很討喜，也因為日劇『First Love初戀』讓這道經典義大利麵又造成話題，很推薦來喫茶開門一定要來份拿坡里義大利麵。

換個角落也是很好拍。

巧克力芭菲NT$270

巴斯克起司蛋糕NT$190

普通巧克力蛋糕NT$120

這個巧克力蛋糕上竟然是新鮮櫻桃，看起來就很厲害。

冰淇淋哈密瓜蘇打NT$170

小麥仔就是為了這杯而來的，底下的哈密瓜果露要攪拌均勻再喝喔，上面的香草冰淇淋口味很不錯，搭配哈密瓜香氣的蘇打水一起喝帶點微微酸甜，在這炎熱天氣相當解渴。

咖啡歐蕾NT$160、熱帶水果冰淇淋蘇打NT$170、咖啡通寧NT$160

三溫糖昭和布丁NT$90

很喜歡他們家的布丁，如果你也是布丁控這杯使用三溫糖的優秀布丁一定要點起來。

結束後再來正濱漁港走走，這彩虹屋真的是美翻了！回到停車場牽車前還看到這現在很紅的電視劇，八尺門就在這裡。

喫茶開門｜店家資訊

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