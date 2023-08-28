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東河包子｜台東最有名的包子,觀光客必買

2023-08-28 15:45:06 省錢旅遊達人 人氣：114
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窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：477篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 東河鄉

造訪商家：東河包子
phone089-896-369
place台東縣東河鄉東河村15鄰420號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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提到東河你會想到甚麼?大概很多人都會聯想到包子吧?

畢竟鼎鼎大名的東河包子無人不知無人不曉,來台東沒來品嘗一下,似乎有些可惜

我們那天在[玩冰箱]吃完早午餐,想找個地方吹冷氣,正巧路過就跑進來東河包子

本文目錄(點名稱快速前往)

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東河包子在哪裡?

東河包子當然在東河,我們本來打算去金樽海邊吹海風

但那天實在太熱,金樽的看海發呆亭施工中,只好轉來東河包子逛逛

東河包子的招牌在此,上面寫著「僅此一家別無分店」

大約10年前我在鹿野住過一泊七食的[21國際度假村]時

不誇張,真的是一泊七食,他們供應的早茶就是東河包子

記憶中的東河肉包又大顆又好吃,印象可好的咧~

在路邊停好車後,已經熱到頭頂冒煙的我們,只想趕緊躲進有冷氣的地方降降溫

走進來後發現他們冷氣有開跟沒開差不多,真是失算

不過又讓我發現入口處這包很大的乖乖,拿酒精機台當比例尺就知道多大包了

除了賣包子,還有這一整排的伴手禮,帶幾瓶特產罐頭回去,似乎也有交代了

賣包子的櫃台早就有人在排隊,看起來都跟我們一樣是觀光客

其實生意不錯,我們進來後看到人潮一直川流不息,都有人進來買包子

東河包子價格

櫃台後面就是各式包子饅頭的價目表,包子大約$25~27,饅頭$12,蔥花捲$17

原來他們也有供應貢丸湯$30/碗,買完包子可以順便點碗貢丸湯來配

除了價目表上的包子饅頭,櫃檯上還有新推出的每日限量口味

包括芋頭包$32,芋頭饅頭$15,黑糖起司捲$30,黑糖葡萄起司捲$30,黑糖堅果捲$35

這個玻璃櫃裡面一層層的包子和饅頭正在保溫

白白胖胖的包子看起來既憨厚又可愛,握在手裡還挺燙的,先擺在桌上拍一張再說

上面的是黑糖葡萄起司捲$30,下面的是黑糖堅果捲$35

看得出來料還挺多的,吃起來也頗有嚼勁

為了讓大家看清楚東河包子的內餡,特地去借了幾張照片來給大家看

東河包子的口味的確挺多的,除了肉包,竹筍包,酸菜包,還有芝麻包和芋頭包

如果來台東想吃個方便又能帶著走的食物,那就是東河包子了

東河包子地址電話

🏠: 台東縣東河鄉南東河15鄰420號

📞: (08)989-6369

🕕: 6:00~18:00




東河包子有停車場嗎?

位置不多,路邊停車很方便

東河包子可以內用嗎?

他們有用餐區,可以點包子配貢丸湯
評分者：省錢旅遊達人
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5.0
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