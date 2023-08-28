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【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦！

2023-08-28 15:55:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：485篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 蘆洲區

造訪商家：JJE Ceremony Cafe kitchen
place新北市蘆洲區長安街172巷16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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蘆洲新開幕的「JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN」菜單提供早午餐、手工甜點、義大利麵、燉飯、披薩、紅酒和白酒等飲品，是蘆洲早午餐和餐酒館推薦。

蘆洲美食 JJE 儀式感 在哪裡

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN」地點位在巷弄，對面就是蘆洲正義公園。

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
新北市蘆洲區長安街172巷16號
營業時間：週二休息
週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00
週六至週日11:00–22:00
粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦

蘆洲美食 JJE 儀式感 店內環境

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN」是三位年輕人一起打造的蘆洲餐廳，店內創造氛圍感的儀式，讓三重、蘆洲在地人也能享受不同用餐儀式感，從早午餐到晚上的餐酒感都有不同餐點供應。

近期二訪品嚐過JJE菜單的義大利麵、披薩和適合搭配餐酒的雙重盛宴，店內還有一隻可愛狗狗，運氣好也能看到可愛的牠，餐廳也是“寵物友善餐廳”，可以帶著寵物去用餐，吃飽再去對面公園散步剛剛好。

座位的前方是湛藍天空中的雲朵，藍色和白色的組合，讓人心曠神怡。吧台高腳椅座位可以看到料理區風景，替空間妝點簡約氣息和休閒底蘊。

上次也是平日中午來訪，看到幾組客人都點義大利麵和早午餐，那次因為下雨沒看到店狗，二訪就看到囉！後來才知道牠不是天天上班啦～運氣好才會看到。

我們座位旁邊的設計很妙，可以透過玻璃看到可愛的店狗，很有巧思的設計，超可愛～

早午餐營業時間也能品嚐到店家特別挑選的紅酒和白酒搭配，午餐想要享受儀式感也非常可以！

冷藏櫃提供當日甜點都是店家手工製作，平日有空班，假日全天侯營業，要是假日下午想找下午茶餐廳也很可以。

蘆洲美食 JJE 儀式感 菜單價錢

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN菜單價錢
營業時間11點開始，算比較晚的早午餐，很適合晚起的人。品項選擇不少，少見的手撕包很有特色，推薦來這必點一份。

雙重盛宴菜單

這次二訪就專攻這份特別的雙重盛宴推薦，食材有時會因季節或創意有所變更＾＾

蘆洲美食 JJE 儀式感 餐點推薦

煙燻鮭魚佐芥末籽醬(附薯條) 248元
很少在三重和蘆洲看到奶油手撕包當早午餐組合，所以看到菜單時就非常有興趣。厚厚的手撕包夾著霸氣外露的煙燻鮭魚、芥末籽醬、生菜、歐姆蛋和起司，份量還真不少，當早午餐剛好。

早午餐少不了的炸薯條，酥脆好吃。

豪邁地用手將手撕包拿起，
手中感受到麵皮的酥脆和厚度。

好喜歡的口感，外層酥酥香香，麵包底也是酥酥的，咬下去則是細緻柔軟又帶點彈牙的口感，鹹香的奶油滋味在口中留下迷人的味道，中間夾了略帶厚度的煙燻鮭魚、清爽的美生菜和芝麻葉，加上芥末籽醬提味，相當合拍的組合。

奶油培根義大利麵 318元
除了細扁麵也可以更換成筆管麵，這也是JJE很熱門的餐點推薦，來兩次都看到附近上班族點了義大利麵或燉飯，當午餐的份量剛好。

以地區來看或許價格略高，但若加上環境氛圍和店家想呈現的儀式感，能優雅的享受一頓義式料理也是奢侈，對自己好一點。

沒仔細看菜單的註解，還以為會有一顆生蛋黃在麵中間，原來是拌炒生蛋黃。
瓷盤簡單卻不失高雅，在三蘆區很少見也很有儀式感的擺盤呈現。

細扁麵條吸附奶油醬香，加上培根、香菇和有著濃郁鹹香的羅馬諾起司，入口有著厚重濃郁且香醇的奶油韻味。

松阪豬蒜片披薩 8吋 338元
手工製作，好吃推薦！
以窯烤爐烤出薄皮有嚼勁的義式披薩，外層Ｑ彈並散發著淡淡的鹹香，抹上青醬加上大量蒜苗絲和炸蒜片，味道香濃～屬於重口味的披薩推薦。

切薄片的松阪豬經過窯烤，肉質又脆又香，不會油膩。不過要注意的是，這口味適合愛吃辣的人點啊！加上乾辣椒片真的是又辣又過癮！

西西里咖啡 / 蜂蜜檸檬氣泡飲 
點餐也可以升級成組合，菜單118元以下的飲品只要加價48元就可以點囉！想要沙拉和濃湯也有組合推薦可以參考菜單的Combo。

雙重盛宴 688元
供應時間：平日1700後～、假日1400後～
很像英式下午茶組合，兩層擺滿特製三明治、麵包和手工甜點，享受餐酒館的儀式感，愛吃什麼就先拿，附兩壺德國有機熱茶，也可以加價升級紅白酒。

先從第一層開始享用
兩種主廚特製三明治和可愛的蝴蝶結披薩。

現點現做的手工餅皮做出蝴蝶結的形狀，光看就好療癒啊！

抹上紅醬加上香料蕃茄、食用花、馬扎瑞拉起司和羅勒葉，風味酸甜，外層Ｑ香帶嚼勁，麵皮越嚼越香，兩個人分享剛好一人一半。

主廚特製三明治口味有兩種，這天吃到煙燻鮭魚鹽可頌和帕瑪火腿手撕包三明治，煙燻鮭魚和芝麻葉真的是百搭，清爽又好吃。

我最愛的手撕包搭配了帕瑪火腿，薄片鹹香好入口，奶油和火腿的香氣完美搭配，吃完一份讓人意猶未盡呢！分成四份剛剛好兩個人都能吃到。

第二層是甜點和起司盤，很適合加價紅白酒來搭配。
起司盤有布里起司、貝比貝爾起司、臘腸、腰果和黑橄欖，我很愛的吃法就是臘腸夾著起司入口，兩種起司各有著濃郁滑香和起司濃厚的風味，夾些腰果和黑橄欖來轉換味道，這時候再來一口白酒超正點～

這次吃到手工提拉米蘇、瑪德蓮和布朗尼。
柔滑細緻的手工提拉米蘇，奶香味重，宜蘭人非常喜歡。另外還有我喜歡的布朗尼，扎實又不會乾口，搭配熱茶剛好。

白酒 升級紅白酒一杯＋50元
店家挑選了智利的莫蘭朵酒莊艾拉美黛，風味厚實飽滿，有著明顯的果香，順口很解膩。

(開車請勿喝酒、未成年請勿飲酒)

國民女友-焦糖紅茶(無糖)
很喜歡店家挑選的德國有機熱茶，整壺可以回沖。
茶湯明亮、入喉溫潤，尾韻有著舒服的焦糖香氣，回甘順口，非常好喝呢！

用餐後離開，看到外帶披薩有優惠活動。（截止日請依照店家為主喔～）

第一次聽到店名「JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN」覺得也太長了～不好記也不好搜尋，後來看了粉專才知道是由Joseph 、Jessie、Emma 三位好朋友一起打造的儀式感餐廳，JJE就是三位英文名的開頭，要是想找快速的關鍵字也可以試著搜尋“蘆洲儀式感餐廳”就能找到囉！

JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
新北市蘆洲區長安街172巷16號
營業時間：週二休息
週一至週五 11:00–15:00, 17:30–22:00
週六至週日11:00–22:00
粉絲團：JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN
食記：【蘆洲美食】JJE 儀式感 CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒館推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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