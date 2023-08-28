「桃園美食」推薦，桃園區、中壢區有什麼好吃餐廳？桃園火鍋、燒烤燒肉店、居酒屋宵夜餐廳推薦，適合下班晚餐聚餐、放假旅遊景點美食、情侶約會居酒屋餐廳、燒肉還有營業到凌晨的宵夜推薦。

底下取自維基百科說明桃園

桃園市的地名源自於桃園區，其與中壢區並列為桃園雙核心都市，以桃園區為核心的地區稱為北桃園、以中壢區為核心的地區則稱為南桃園。

桃園美食 饗和牛鍋物放題 火鍋

桃園火鍋吃到飽「饗和牛鍋物放題」是近期新開幕超夯的和牛吃到飽推薦，地點近桃園火車站，附近還有停車場相當方便。

「饗和牛鍋物放題」菜單提供美國極品和牛霜降、和牛雪花、嚴選小肥牛、特級牛小排、和牛胸腹等多種肉品吃到飽，另外還有自助蔬菜吧、麵食、咖喱飯、多種飲料、霜淇淋和甜點都是自取無限享用吃到飽，價位388元起～看自己想吃什麼肉品吃到飽，價格都有標示。

「饗和牛鍋物放題」位置在二樓，距離桃園火車站步行約兩分鐘，周邊有停車場，開車、騎車或搭火車都方便，吃飽還可以逛逛周邊的桃園大遠百、新光三越和統領廣場等百貨公司，很熱鬧的地區。

饗和牛鍋物放題

地址：桃園市桃園區復興路83號2樓

營業時間：11:00~22:00 (全天候營業，無空班)

電話：03-3393030

線上訂位：饗和牛線上預訂

粉絲團：饗和牛

食記：【桃園火鍋】饗和牛鍋物放題吃到飽，桃園車站美食推薦

桃園美食 佳安薑母鴨

朝聖桃園龍潭臉盆薑母鴨《佳安薑母鴨》，看到新聞推薦“臉盆薑母鴨”讓平常就超愛薑母鴨的我深感興趣，上網搜尋桃園臉盆薑母鴨找到幾間推薦，而這間《佳安薑母鴨》開在田中央，座位獨立包廂小木屋的外觀就讓我好有印象，找一天放假開車來吃薑母鴨囉！

龍潭佳安薑母鴨

地址：桃園市龍潭區淮子埔路132巷7號

營業時間：11:00–21:00

電話： 03 471 2655

官網：佳安薑母鴨

食記：【桃園美食】佳安薑母鴨 龍潭臉盆薑母鴨推薦！菜單/交通

佳安薑母鴨官網介紹

民國79年首創=無麻油=中藥清燉薑母鴨，溫補不熱。

桃園美食 安可土雞城 雞湯熱炒餐廳

桃園美食推薦『安可土雞城』，附近景點順遊推薦“草漯沙丘地質公園-觀音白沙屯觀景步道”。生日這天，朋友說要帶我吃好料，開車來到桃園市觀音區，周邊幾乎都是大工廠，像極了美食沙漠區，而這間『安可土雞城』的存在很妙，朋友吃過很推薦，還說很怕告訴我。

安可土雞城

地址：桃園市觀音區草漯里15鄰259號之2號

電話：03 483 9574

營業時間：10:00–20:30（每月第一週六、日休息）

粉絲團：安可土雞城

食記推薦：桃園美食推薦安可土雞城好吃剝皮辣椒雞湯＋熱炒

桃園美食 福柒涮涮鍋中壢店 火鍋

桃園有名的火鍋店「福柒涮涮鍋」有中壢店和桃園藝文店兩間店，菜單提供單人、雙人套餐和單點，招牌湯底“超級蒜頭蛤蠣鍋”、“剝皮辣椒嫩雞腿鍋”和“火燒酒嫩雞腿鍋”在網路都有很多人推薦，環境優雅又寬敞，加上價格實在不貴，在地人吃過都給很高的評價推薦。

福柒涮涮鍋(中壢店)

地址：桃園市中壢區中央西路一段15號

電話：03 422 0078

營業時間：平日(日～四）11:30-22:30假日（五～六）11:30-23:00

線上訂位：點這

粉絲團：福柒涮涮鍋中壢店

食記：【桃園火鍋】福柒涮涮鍋中壢店，桃園中壢聚餐火鍋店推薦

福柒涮涮鍋(中壢店)有停車場嗎？

Ａ：火鍋店附近有付費停車場

汽車停在“中央地下停車場”地址：桃園市中壢區中央東路83號，步行到福柒涮涮鍋中壢店約3~4分鐘距離，中壢區延平路535號也有立體停車場。

桃園美食 品炭焼き 居酒屋宵夜

桃園居酒屋推薦「品炭焼き」，菜單提供串燒、海鮮、多種肉品、時蔬和主食等等，多道店家自製料理經典口味，地點隱密在豪宅區，可以說是桃園隱藏版美食，營業時間至凌晨一點，要找桃園宵夜、桃園居酒屋、桃園燒烤、桃園串燒店都推薦。

開場白先說：這間「品炭焼き」是我近期很愛的宵夜，點了好幾道都非常推薦，要不是開在桃園離我太遠齁～真的會想常常到訪呢！

「品炭焼き」地點隱藏在桃園中路特區豪宅大樓，附近沒有太多美食餐廳，真的要看網路才知道的隱藏版居酒屋，不想人擠人就來這間，假日晚上7點到9點還有駐唱表演，餐廳附近有停車場很方便。

品炭焼き

地址：桃園市桃園區正光一街56號

營業時間：17:30–01:00（週一休息）

電話： 03 360 4108

粉絲團：品炭焼き

食記：【桃園美食】品炭焼き日式炭燒屋，桃園居酒屋宵夜推薦

桃園美食 三柒燒肉專門店 燒烤吃到飽

桃園「三柒燒肉專門店」是中壢新開的炭火燒烤吃到飽餐廳，菜單吃到飽價格599元、798元和898元三種價位推薦，食材有醬燒牛五花、板腱牛、精選原味角切牛、牛背肩、雞腿肉、豬五花、特選牛舌、頂級熟成肋眼牛排、澳洲M9和牛、鮮蝦、秋刀魚、天使紅蝦、藍鑽石蝦和阿根廷大魷魚等超多種肉品、海鮮和蔬菜吃到飽。

「三柒燒肉專門店」營業時間至凌晨，最後收客時間是晚上11點，在找桃園中壢宵夜餐廳推薦可參考。

三柒燒肉專門店

地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

營業時間：

週一至週三17:30–01:00

週四至週五11:00–01:00

電話：03 427 7000

線上訂位：三柒燒肉專門店 中美店

粉絲團：三柒燒肉專門店

食記：【桃園燒肉餐廳】三柒燒肉專門店，中壢燒烤吃到飽推薦

桃園美食 超夯川麻辣火鍋吃到飽石門館

《超夯川麻辣鍋》是桃園有名的麻辣火鍋吃到飽餐廳，分店有桃園中山店、桃園石門館和桃園蘆竹館，其中最有趣的就是這篇食記推薦的《超夯川麻辣鍋石門館》竟然開在深山區，有免費停車場超方便，戶外佔地無敵大，可以說是桃園石門水庫附近好拍好吃的景觀餐廳，下午也不空班～

超夯川麻辣鍋 石門館

地址：桃園市龍潭區民富街89號

營業時間：11:00–21:30

電話：03 411 2899

訂位：reurl.cc

粉絲團：超夯川麻辣鍋 石門館

食記：【桃園石門美食】超夯川麻辣鍋 30種肉品海鮮吃到飽推薦！石門水庫景觀餐廳

桃園美食 密室音樂餐廳 現場演奏

有美食又有音樂的【密室音樂餐廳 Mix Live House】是桃園中壢推薦的音樂餐廳，菜單提供多道特色料理還有樂團現場演唱，下班想放鬆多了好去處推薦。

密室音樂餐廳 Mix Live House地址位在中央西路，靠近中壢(新明)觀光夜市，附近還有即將開通的機捷A22老街溪站，也很好停車，營業到凌晨一點半是深夜好去處，也是晚上想吃美食＋現場聽歌的選擇。

密室音樂餐廳 Mix Live House

地址：桃園市中壢區中央西路二段30號B1

電話：0961-199-967

粉絲團：密室音樂餐廳 Mix Live House

訂位：reurl.cc/Ydqroo

食記：【桃園美食】密室音樂餐廳 Mix Live House，中壢現場演唱餐廳推薦

桃園美食 上善若水海鮮鍋物 火鍋

《上善若水海鮮鍋物》是桃園在地人很推薦的火鍋店，菜單主打多種海鮮鍋物組合，和漁船配合產地直送的新鮮海鮮必點，也有肉肉控適合的大肉盤肉塔推薦。

《上善若水海鮮鍋物》地點位在大興西路二段，也是地標有名的大興西路美食推薦，旁邊後方就有付費的天天停車場大興站，開車和騎車都方便。

上善若水海鲜鍋物

地址：桃園市桃園區大興西路二段181號

營業時間：

週一至週五11:30–14:30, 17:30–22:30

週六至週日11:00–22:30 下午不休息

電話： 03 302 0932

線上訂位：inline

粉絲團：上善若水海鮮鍋物

食記：【桃園美食】上善若水海鮮鍋物，桃園在地人推薦火鍋店

桃園美食 小料理食事處 居酒屋宵夜

《小料理食事處》是桃園有名的日式居酒屋料理，網路評價高，有許多桃園在地人推薦的餐廳，菜單選擇豐富也有提供客製化桌菜，店內也有隱密包廂適合聚餐，這次平日和朋友朝聖真的見證到，六點前就客滿，兩間包廂也被訂滿，有好幾組客人沒訂位就只能改天再來囉！平日都這樣，假日一定更猛！

《小料理食事處》地點靠近桃園後站，騎車可停在附近停車格，周邊也有收費停車場可停汽車。

小料理食事處

地址：桃園市桃園區建國路131號

營業時間：17:30–01:00

電話： 03 362 8566

線上訂位：inline

粉絲團：小料理食事處

食記：【桃園美食】小料理食事處，桃園後站日式居酒屋料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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