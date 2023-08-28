為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【桃園美食】10間桃園美食推薦，桃園中壢區聚餐餐廳吃什麼？

【桃園美食】10間桃園美食推薦，桃園中壢區聚餐餐廳吃什麼？

2023-08-28 15:55:09 陳小可的吃喝玩樂 人氣：111
share
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：485篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：饗和牛鍋物放題
phone03-3393-030
place桃園市桃園區復興路83號2樓2室
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

桃園美食」推薦，桃園區、中壢區有什麼好吃餐廳？桃園火鍋、燒烤燒肉店、居酒屋宵夜餐廳推薦，適合下班晚餐聚餐、放假旅遊景點美食、情侶約會居酒屋餐廳、燒肉還有營業到凌晨的宵夜推薦。

底下取自維基百科說明桃園

桃園市的地名源自於桃園區，其與中壢區並列為桃園雙核心都市，以桃園區為核心的地區稱為北桃園、以中壢區為核心的地區則稱為南桃園。

桃園美食 饗和牛鍋物放題 火鍋

桃園火鍋吃到飽「饗和牛鍋物放題」是近期新開幕超夯的和牛吃到飽推薦，地點近桃園火車站，附近還有停車場相當方便。

饗和牛鍋物放題」菜單提供美國極品和牛霜降、和牛雪花、嚴選小肥牛、特級牛小排、和牛胸腹等多種肉品吃到飽，另外還有自助蔬菜吧、麵食、咖喱飯、多種飲料、霜淇淋和甜點都是自取無限享用吃到飽，價位388元起～看自己想吃什麼肉品吃到飽，價格都有標示。

饗和牛鍋物放題」位置在二樓，距離桃園火車站步行約兩分鐘，周邊有停車場，開車、騎車或搭火車都方便，吃飽還可以逛逛周邊的桃園大遠百、新光三越和統領廣場等百貨公司，很熱鬧的地區。

饗和牛鍋物放題
地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
營業時間：11:00~22:00 (全天候營業，無空班)
電話：03-3393030
線上訂位：饗和牛線上預訂
粉絲團：饗和牛
食記：【桃園火鍋】饗和牛鍋物放題吃到飽，桃園車站美食推薦

桃園美食 佳安薑母鴨

朝聖桃園龍潭臉盆薑母鴨《佳安薑母鴨》，看到新聞推薦“臉盆薑母鴨”讓平常就超愛薑母鴨的我深感興趣，上網搜尋桃園臉盆薑母鴨找到幾間推薦，而這間《佳安薑母鴨》開在田中央，座位獨立包廂小木屋的外觀就讓我好有印象，找一天放假開車來吃薑母鴨囉！

龍潭佳安薑母鴨
地址：桃園市龍潭區淮子埔路132巷7號
營業時間：11:00–21:00
電話： 03 471 2655
官網：佳安薑母鴨
食記：【桃園美食】佳安薑母鴨 龍潭臉盆薑母鴨推薦！菜單/交通

佳安薑母鴨官網介紹
民國79年首創=無麻油=中藥清燉薑母鴨，溫補不熱。

桃園美食 安可土雞城 雞湯熱炒餐廳

桃園美食推薦『安可土雞城』，附近景點順遊推薦“草漯沙丘地質公園-觀音白沙屯觀景步道”。生日這天，朋友說要帶我吃好料，開車來到桃園市觀音區，周邊幾乎都是大工廠，像極了美食沙漠區，而這間『安可土雞城』的存在很妙，朋友吃過很推薦，還說很怕告訴我。

安可土雞城
地址：桃園市觀音區草漯里15鄰259號之2號
電話：03 483 9574
營業時間：10:00–20:30（每月第一週六、日休息）
粉絲團：安可土雞城
食記推薦：桃園美食推薦安可土雞城好吃剝皮辣椒雞湯＋熱炒

桃園美食 福柒涮涮鍋中壢店 火鍋

桃園有名的火鍋店「福柒涮涮鍋」有中壢店和桃園藝文店兩間店，菜單提供單人、雙人套餐和單點，招牌湯底“超級蒜頭蛤蠣鍋”、“剝皮辣椒嫩雞腿鍋”和“火燒酒嫩雞腿鍋”在網路都有很多人推薦，環境優雅又寬敞，加上價格實在不貴，在地人吃過都給很高的評價推薦。

福柒涮涮鍋(中壢店)
地址：桃園市中壢區中央西路一段15號
電話：03 422 0078
營業時間：平日(日～四）11:30-22:30假日（五～六）11:30-23:00
線上訂位：點這
粉絲團：福柒涮涮鍋中壢店
食記：【桃園火鍋】福柒涮涮鍋中壢店，桃園中壢聚餐火鍋店推薦

福柒涮涮鍋(中壢店)有停車場嗎？
Ａ：火鍋店附近有付費停車場
汽車停在“中央地下停車場”地址：桃園市中壢區中央東路83號，步行到福柒涮涮鍋中壢店約3~4分鐘距離，中壢區延平路535號也有立體停車場。

桃園美食 品炭焼き 居酒屋宵夜

桃園居酒屋推薦「品炭焼き」，菜單提供串燒、海鮮、多種肉品、時蔬和主食等等，多道店家自製料理經典口味，地點隱密在豪宅區，可以說是桃園隱藏版美食，營業時間至凌晨一點，要找桃園宵夜、桃園居酒屋、桃園燒烤、桃園串燒店都推薦。

開場白先說：這間「品炭焼き」是我近期很愛的宵夜，點了好幾道都非常推薦，要不是開在桃園離我太遠齁～真的會想常常到訪呢！

品炭焼き」地點隱藏在桃園中路特區豪宅大樓，附近沒有太多美食餐廳，真的要看網路才知道的隱藏版居酒屋，不想人擠人就來這間，假日晚上7點到9點還有駐唱表演，餐廳附近有停車場很方便。

品炭焼き
地址：桃園市桃園區正光一街56號
營業時間：17:30–01:00（週一休息）
電話： 03 360 4108
粉絲團：品炭焼き
食記：【桃園美食】品炭焼き日式炭燒屋，桃園居酒屋宵夜推薦

桃園美食 三柒燒肉專門店 燒烤吃到飽

桃園「三柒燒肉專門」是中壢新開的炭火燒烤吃到飽餐廳，菜單吃到飽價格599元、798元和898元三種價位推薦，食材有醬燒牛五花、板腱牛、精選原味角切牛、牛背肩、雞腿肉、豬五花、特選牛舌、頂級熟成肋眼牛排、澳洲M9和牛、鮮蝦、秋刀魚、天使紅蝦、藍鑽石蝦和阿根廷大魷魚等超多種肉品、海鮮和蔬菜吃到飽。

三柒燒肉專門」營業時間至凌晨，最後收客時間是晚上11點，在找桃園中壢宵夜餐廳推薦可參考。

三柒燒肉專門店
地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓
營業時間：
週一至週三17:30–01:00
週四至週五11:00–01:00
電話：03 427 7000
線上訂位：三柒燒肉專門店 中美店
粉絲團：三柒燒肉專門店
食記：【桃園燒肉餐廳】三柒燒肉專門店，中壢燒烤吃到飽推薦

桃園美食 超夯川麻辣火鍋吃到飽石門館

超夯川麻辣鍋》是桃園有名的麻辣火鍋吃到飽餐廳，分店有桃園中山店、桃園石門館和桃園蘆竹館，其中最有趣的就是這篇食記推薦的超夯川麻辣鍋石門館竟然開在深山區，有免費停車場超方便，戶外佔地無敵大，可以說是桃園石門水庫附近好拍好吃的景觀餐廳，下午也不空班～

超夯川麻辣鍋 石門館
地址：桃園市龍潭區民富街89號
營業時間：11:00–21:30
電話：03 411 2899
訂位：reurl.cc
粉絲團：超夯川麻辣鍋 石門館
食記：【桃園石門美食】超夯川麻辣鍋 30種肉品海鮮吃到飽推薦！石門水庫景觀餐廳

桃園美食 密室音樂餐廳 現場演奏

有美食又有音樂的【密室音樂餐廳 Mix Live House】是桃園中壢推薦的音樂餐廳，菜單提供多道特色料理還有樂團現場演唱，下班想放鬆多了好去處推薦。

密室音樂餐廳 Mix Live House地址位在中央西路，靠近中壢(新明)觀光夜市，附近還有即將開通的機捷A22老街溪站，也很好停車，營業到凌晨一點半是深夜好去處，也是晚上想吃美食＋現場聽歌的選擇。

密室音樂餐廳 Mix Live House
地址：桃園市中壢區中央西路二段30號B1
電話：0961-199-967
粉絲團：密室音樂餐廳 Mix Live House
訂位：reurl.cc/Ydqroo
食記：【桃園美食】密室音樂餐廳 Mix Live House，中壢現場演唱餐廳推薦

桃園美食 上善若水海鮮鍋物 火鍋

《上善若水海鮮鍋物》是桃園在地人很推薦的火鍋店，菜單主打多種海鮮鍋物組合，和漁船配合產地直送的新鮮海鮮必點，也有肉肉控適合的大肉盤肉塔推薦。

《上善若水海鮮鍋物》地點位在大興西路二段，也是地標有名的大興西路美食推薦，旁邊後方就有付費的天天停車場大興站，開車和騎車都方便。

上善若水海鲜鍋物
地址：桃園市桃園區大興西路二段181號
營業時間：
週一至週五11:30–14:30, 17:30–22:30
週六至週日11:00–22:30 下午不休息
電話： 03 302 0932
線上訂位：inline
粉絲團：上善若水海鮮鍋物
食記：【桃園美食】上善若水海鮮鍋物，桃園在地人推薦火鍋店

桃園美食 小料理食事處 居酒屋宵夜

《小料理食事處》是桃園有名的日式居酒屋料理，網路評價高，有許多桃園在地人推薦的餐廳，菜單選擇豐富也有提供客製化桌菜，店內也有隱密包廂適合聚餐，這次平日和朋友朝聖真的見證到，六點前就客滿，兩間包廂也被訂滿，有好幾組客人沒訂位就只能改天再來囉！平日都這樣，假日一定更猛！

《小料理食事處》地點靠近桃園後站，騎車可停在附近停車格，周邊也有收費停車場可停汽車。

小料理食事處
地址：桃園市桃園區建國路131號
營業時間：17:30–01:00
電話： 03 362 8566
線上訂位：inline
粉絲團：小料理食事處
食記：【桃園美食】小料理食事處，桃園後站日式居酒屋料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
看更多關於我請點這

 

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

【蘆洲美食】JJE儀式感CAFE&KITCHEN，蘆洲餐酒

【南港美食】NeverlandNoodleBar麵吧，南港好吃

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

台北松山｜老派聚餐的江浙桌菜料理！祥福餐廳

 janetfoodhunt

桃園中壢-泰北火鍋再升級-暹羅鍋

 Ivan Sha
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：485篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
穿越 Pass Through 川粵百匯 照片

穿越 Pass Through 川粵百匯

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市蘆竹區
山禾堂拉麵（中壢分店） 照片

山禾堂拉麵（中壢分店）

4.17 (3人評鑑)

區域：桃園市平鎮區
三柒燒き肉專門 照片

三柒燒き肉專門

4.38 (7人評鑑)

區域：桃園市中壢區
蝦咪挖蚵（鮮蚵白蝦吃到飽） 照片

蝦咪挖蚵（鮮蚵白蝦吃到飽）

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
蝦米挖蚵 照片

蝦米挖蚵

4.80 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up