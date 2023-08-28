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建國市場旁小吃-福二代嘉義米糕油飯專賣

2023-08-28 16:35:05 兔兔abrabbit 人氣：130
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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：福二代嘉義米糕
place台中市東區建成529號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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建國市場旁小吃-福二代嘉義米糕油飯專賣

分享一下這家位於建國市場附近的米糕，福二代米糕。位置不難找，路邊停車就ok，這家店面看起來小巧溫馨，沒有太多裝潢，但你一走進門口就會聞到非常香的味道，快來瞧瞧吧。

店名叫做福二代，沒錯，就是第二代來接班啦！現在掌店的就是7年級的第二代，把從小耳濡目染的嘉義米糕世家口味傳承。

內容目錄

福二代米糕 環境

店內牆壁也有店家的介紹，整體店面算乾淨明亮，座位沒有太多，不過米糕的翻桌率蠻快的，所以應該也還好。

米糕店總有好喝的柴魚湯可以喝到飽，我吃米糕最愛喝這種熬煮的柴魚湯囉！

香醇又清甜啊！記得吃米糕來配碗湯，好喝。

一旁有碗筷可以自取，醬料則是在桌面上都有。

福二代米糕 醬料區

桌上有一些醬料可以自己加，蒜泥、辣椒醬還有甜辣醬，他們家的辣椒醬聞起來有生辣椒的香氣，這個比較有辣度，但是瓶裝用擠壓出來的甜辣醬顏色偏橘，辣度也沒那麼辣，跟東泉辣椒醬不同味道，我覺得比較有豆乳醬的感覺。

福二代米糕 米糕 40元(小)/50元(大)

回到家整理照片才發現我整個忘記拍店家的菜單，沒關係QQ 就網路爬文、看一下官網粉絲團的訊息XD

因為沒有很餓，想說點個小份的就好。米糕顏色偏白，香氣十足的米糕，糯米粒粒分明，簡單的淋上肉燥與湯汁、配上爽口的小黃瓜，就完成啦！

米糕的口感不會乾硬，但也不是那種很軟的口感，總之吃起來Q彈香，而肉燥的部分都是瘦肉，極少肥肉。小黃瓜則是酸甜口味，吃起來清脆爽口可解膩開胃。

貢丸跟肉燥在一起，看起來超好吃的。

福二代米糕 肉羹 40元

肉羹的湯非常清甜，裡面料也算蠻多的，有筍絲白菜、香菇絲，赤肉是那種沒有特別裹粉的，但吃起來不會柴。

福二代米糕 貢丸10元、滷鴨蛋 20元

滷鴨蛋我覺得不錯吃，口感很紮實Q彈的滷鴨蛋絕對是必點，貢丸吃起來我也覺得還不錯，滷得很香，一樣是彈牙的口感，不是那種軟軟的口感。

這家福二代嘉義米糕就在建國市場7號們正對面，挺好找的，口味上我覺得還不錯，如果有彌月油飯需求，店家也有客製化的彌月油飯唷，分享給大家，有空可以來吃吃看！

 

店名：福二代嘉義米糕油飯專賣
地址：台中市東區建成路529號
電話：04-22150538
營業時間：06:00-14:00

 

延伸連結：

在地人愛吃的美味 ➜ 彩鳳米糕

近台中火車站美食 ➜ 老嘉義碗粿米糕民生本店




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■純粹■ 只是 愛吃了點 醫護背景，目前在台中某血汗醫院上班，負責癌症治療相關工作。 我是兔兔。只是 愛吃了點。 部落格/美食/旅遊/住宿/保養/彩妝/醫護/兩性 （http://abrabbit.com） 請聯繫我：lovejojo0125@gmail.com

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