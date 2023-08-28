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懷念的平價牛排：【貴族世家】昆陽店，鮮饌館、沙拉吧吃到飽

2023-08-28 16:45:05 雲大少爺 人氣：109
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：55篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 南港區

造訪商家：貴族世家（台北昆陽店）
phone02-2785-2238
place台北市南港區忠孝東路六段317號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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      【我家牛排】、【貴族世家】，相信是很多六、七年級生的共同回憶，在家附近，親友、同學聚餐，平價的牛排店，後來都發展成附自助沙拉吧吃到飽經營模式。太多年沒吃了，選擇貴族世家昆陽店，回味一下吧！

      ↓貴族世家昆陽店在捷運昆陽站附近，聯勤總部正對面。

      ↓店內意外寬敞，座位相當多。正前方水果、沙拉吧，另一側台式料理如滷豬腳、青菜、中式熱炒……等。右方牛排醬和粥品、麵食自助區；左方則為飲料、冰沙、霜淇淋吧。

      ↓鮮饌館鮮做料理吧，提供現烤地瓜、乾煎紅目鰱、四神湯、薑絲鮮魚湯、蛤蜊湯、港式蘿蔔糕、薯條、小點心、棉花糖…….等。

      ↓既然是牛排館，自然備有餐包。環境拍到這邊，原來這家店是禁止攝影的，當然只好遵守人家的規定。

      點餐規則：菜單夾在餐桌玻璃裡，點一份排餐(最便宜320，最貴肋眼牛排610)，自助吧可無限享用。有鮮饡館的門市另收10%服務費。

      ↓看到自己第一輪拿的東西都好笑，竟然多是甜點。

      ↓天氣熱，先來個霜淇淋，非常甜。餅乾杯都受潮軟掉了，可見已經放隔夜。

      ↓中華愛玉，哇！多少年沒嚐過了？小時候真的會去雜貨店買來吃，沒想到有一天可以任吃到爽。

      ↓生菜區還不錯，有苜蓿芽就算優。

      ↓洋蔥相當爽辣，配千島醬很過癮。

      ↓OEM的蛋糕體乾乾的，不行。

      ↓黑森林倒還不錯。

      ↓包奶油的泡芙也都潤掉了，台式馬卡龍還可以。

      ↓來了，今天來的最大目的，酥皮湯，注意鮮饌館，出菜要趕快取，熱呼呼的，起酥皮酥酥脆脆，鹹鹹甜甜，一整個就是銷魂。

      ↓是蘑菇濃湯，奶味很足，湯裡的料是火腿片和蟳味棒絲，太甜了，像加了糖似的。

      ↓將酥皮整個壓入濃湯中，泡軟了吃更是美妙。

      ↓飲料區我只喝了冰沙，可爾必思口味。

      ↓芒果冰沙。

      ↓牛排終於上了，我點的是板腱牛排($430)，鐵板滋滋作響，真的很久很久沒吃這樣的夜市牛排了。

      ↓玉米筍、豆角、罐頭豌豆玉米粒，烏龍麵，本來也沒什麼好期待的，沾著黑胡椒醬吃，也沒去拿另外的牛排醬。

 

      ↓牛排不至於是組合肉，但咬起來無啥彈性，非常非常軟，筋的地方卻也嚼不動。

      ↓肉中央是及格的粉紅色，幾分熟不知，但給過。

      ↓自助吧的中式菜色大多我實在沒興趣，炸魚和紅燒肉都太乾。加了五味醬的淡菜倒不錯。

        ↓自己下麵條加滷肉。

      ↓鮮饌館的小食最好趁剛出爐的時候拿。

      ↓最推的是這個蛤蜊湯，要現點才砂鍋現煮。蛤蜊還算新鮮，湯裡大量薑絲，清甜中帶點嗆辣。香油太搶戲了，直接讓這碗湯up幾個層次。

      ↓不消說，反正整場就狂喝酥皮湯，靠這個回本。

      ↓最後意思意思吃兩片西瓜。

 

      結論：總之就是吃個回憶。473的價位頗尷尬，說便宜，菜色和衛生條件就這麼回事，添一點便可以吃到品質好很多的餐飲，實在不必來這邊。特別喜歡水果的可以來大快朵頤，其他一般般，我個人是不會再來了。

 

 .

 

 
 
 
 
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