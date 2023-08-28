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藏匿於社區住宅一樓的蛋餅叔叔，很適合帶小孩來吃早餐喔

2023-08-28 16:50:05 兔兔abrabbit 人氣：141
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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：187篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：蛋餅叔叔
place台中市北區育祥街37號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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藏匿於社區住宅一樓的蛋餅叔叔，很適合帶小孩來吃早餐喔

意外發現了這間蛋餅叔叔早餐店，好適合帶小孩們來吃！家裡有小孩的爸媽們快點筆記起來吧！

內容目錄

蛋餅叔叔 環境

這家藏匿於社區住宅的一樓，店內裝潢非常乾淨且明亮，無論是座位區或者空調設備、牆壁天花板等裝潢等都讓人覺得非常舒適。

座位算多，但桌與桌之間距離還OK，不會太擁擠。

餐點和餐具都自取，很貼心的是店家把兒童餐具都備得很齊全之外，竟然還有玩具！有小孩的父母們就知道，總有一些小孩是無法好好坐著吃飯的，有了這些玩具、書籍，就可以讓孩子們乖乖坐在座位上啦！

蛋餅叔叔 菜單

內用的菜單在牆壁上可以自取，寫完之後拿給櫃檯點餐結帳即可。

這邊賣的蛋餅是酥皮蛋餅，除了蛋餅之外，也有賣吐司漢堡、鐵板麵、點心、飲料等。

當天點了一份塔香蛋餅、辣味卡咔啦堡、泡菜鐵板麵，還有兩杯飲品。

蛋餅叔叔 回收區

這邊比較特別的一點，是自助回收。

飲料的部分是今天的配角，就不特別說了，凍檸茶冰冰涼涼還不錯喝。

蛋餅叔叔|塔香蛋餅 40元(起司+10元)

蛋餅叔叔的蛋餅是脆皮的口感，看外觀就知道外皮非常酥脆，煎得恰恰的非常香，這次點的口味是塔香，那九層塔的香氣非常迷人，配上起司更對味！

蛋餅叔叔|辣味卡咔啦堡 60元(加蛋+10元)

辣味卡咔啦堡看起來也是不錯，加上蛋感覺更美味，裡頭有加上生菜、番茄和洋蔥，讓整個漢堡咬起來清脆不膩。

蛋餅叔叔|泡菜鐵板麵 75元

泡菜鐵板麵是裝在碗裡面的，店家先用鐵板炒過，再用碗盛裝起來，雖然看起來不怎麼有「鐵板感」，但吃起來還不錯喔！搭配一顆荷包蛋，裡頭的麵條是圓麵，口感Q彈不會太軟爛，而且泡菜味濃郁，吃起來不會過辣過酸，一切非常剛好！

這個是打卡GOOGLE評論送的吐司，是去邊的草莓奶油口味吐司，外酥內軟，很香！最後用這個當個完美結尾，吃得飽飽的打道回府。整體吃完我覺得蛋餅和鐵板麵都很有記憶點，也讓人覺得有機會可以再去吃一次！分享給大家。

 

店名：蛋餅叔叔
地址：台中市北區育祥街37號
電話：0907-551556
營業時間：平日06:30-13:00、假日07:00-13:00

 

延伸連結：

台中必吃的酥皮蛋餅 ➜ 嘉香中西式餐飲(嘉香早餐)

蛋餅是手擀超薄麵皮 ➜ 力行路上的力行早點

酥皮蛋餅推薦，鄰近一中商圈 ➜ 馨香泡沫紅茶店




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■純粹■ 只是 愛吃了點 醫護背景，目前在台中某血汗醫院上班，負責癌症治療相關工作。 我是兔兔。只是 愛吃了點。 部落格/美食/旅遊/住宿/保養/彩妝/醫護/兩性 （http://abrabbit.com） 請聯繫我：lovejojo0125@gmail.com

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