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> 圖文創作 > 2023 台北北投美食新開幕【雙月食品社】必比登蟬聯5年，愛恨椒芝喝燉雞湯北投就有啦！

2023 台北北投美食新開幕【雙月食品社】必比登蟬聯5年，愛恨椒芝喝燉雞湯北投就有啦！

2023-08-28 16:50:08 寶寶❤️放電 人氣：190
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發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：雙月食品社 北投店
place台北市北投區光明228號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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111

北投區光明路228號｜雙月官網

試營運中週一、二固定店休｜用餐40分鐘

想要吃連續5年蟬聯米其林必比登餐廳？士林、北投、甚至是淡水的朋友們有福啦～以用料豐富燉雞湯聞名的【雙月】終於到北投了！「新北投捷運站」步行約3分鐘，就在加賀屋旁、北投圖書館的對面，馬上來吃吃看！

內容目錄

【雙月北投店】菜單

🔽 大部分的餐點都跟濟南店、青島店的很像，但北投店目前還在試營運中，蠻多品項都沒看到。

【雙月北投店】用餐環境

🔽 雙月北投店依然保有青島、濟南店的階梯傳統，走上幾階，消耗一下能量。 店面看起來相當寬敞，有新店的感覺。

🔽 北投店營業時間是11:00-20:30(中午14:15-16:30休息)，週一、二目前暫定店休

🔽 北投店比較特別的是採「自行」抽取號碼排開店前半小時就可以先來抽號碼牌。 工作人員會依序呼叫號碼(除非人多需要安排，就會先跳號叫)，再帶位入桌。

🔽 面北投公園滿窗綠意真的很舒服耶！目前餐牌上的QR碼還不能掃碼，所以要到門口的自助點餐結帳機，進行點餐並結帳。

🔽 比起濟南店和青島店的擁擠，北投店真是好太多太多啦～桌跟桌之間的距離很寬，用餐起來真的是舒服很多！

🔽 雙月北投店的洗手台就放在自助櫃檯的旁邊，超級方便洗手的。

🔽 自助櫃檯有分享碗、內用外帶筷、湯匙、醬料盤、餐巾紙和紙杯。現場還有自取飲用水和養身茶(康普茶)。

🔽 雙月自家辣椒醬也可以自行取用。

🔽 靠牆面的座位需要拿餐具的時候，外圍的這排桌椅真的是有點路障。

【雙月北投店】餐點上桌

🔽 開吃啦！寶寶幾乎吃完快一碗的滷肉飯，不油、不鹹、肉很古溜好入口。 雖然菜單上沒有，但點餐機上還有蔥油飯，ya! 白飯比較軟Ｑ、黏，偏糯米飯的口感。

【雙月北投店】滷肉飯&蔥油飯$40

🔽 雙月的高麗菜是「高山高麗菜」，鮮甜多水的，很好吃！

「滷味」的部分(照片上都是一份的份量)，米血糕很驚艷，超Ｑ有點像稞，好好吃喔～

【雙月北投店】高山高麗菜$40& 滷味$70(百頁、滷蛋、米血糕)

🔽 「愛恨椒芝麵」，視覺上是不是超讓人流口水的？

拌著芝麻香入鼻，花椒入口，帶著微辣和微麻的口感，推薦不怕辣的人。

【雙月北投店】愛恨椒芝麵$70

🔽 「蛤蠣燉雞腿湯」

雙月的雞湯視覺上就是個饗宴，滿滿用料、有如火山爆發的食材。 湯裡較濃的蛤蠣味道，淡淡的雞湯味，剛上桌超燙的，但蛤蠣馬上就被我們解決了，鮮美～雞肉有大大的3大塊，但因為燉湯的關係，雞肉會比較硬點。

【雙月北投店】蛤蠣燉雞腿湯$190

【雙月北投店】吃完感想

雙月北投店座位跟整體用餐感覺相對於中正區更為舒適，離捷運也近。服務人員也非常親切，因為當天我們3人用餐，工作人員先跳號叫2人座的號碼，但會事先跟我們說，非常貼心。 推！推

但是雙月的水杯是不是也太迷小啦？因為我們坐在最靠牆，每次倒水都要經過中間的(桌椅)路障，有點辛苦捏🤣。

⭕️ 更多周邊景點：北投一日遊玩什麼？

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