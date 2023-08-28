桃園神社大概是全桃園最像日本的地方，除了完整的保留神社的每個細節，近幾年來桃園市政府更加強活絡化這一帶，假日還有攤販可以逛，逛完了神社別忘了吃一下全台唯一的神社豆花：井上豆花，他們的豆花有三種口味，有別於傳統的豆花，他們主打是低卡寒天豆花，對身體幾乎沒有負擔是愛美女性的最愛。
▲來到桃園神社的階梯入口，就能感受到濃濃的日式風味。
▲繼續穿過市集往上走就能看到隱藏在神社旁的井上豆花，招牌是用木頭刻制很有質感。
▲寒天豆花有抹茶、芝麻和原味三種口味，價格都是60元。
▲豆花店沒有室內用餐空間，在戶外更能感受周圍的靜謐和神社的氛圍。
▲這次點了三種口味的豆花，不同口味豆花上的配料都不一樣。
▲原味寒天豆花 60元：豆花上面搭配的是堅果和黑芝麻，使用木碗裝盛很有日式風味，豆花有著水嫩口感，原味的本身沒有太多味道，最直接的回饋是糖水的微甜。
▲抹茶寒天豆花 60元：抹茶口味有淡淡的抹茶香氣，抹茶香與芝麻香完美融合，這個口味無疑是抹茶控的最愛。
▲芝麻寒天豆花 60元：芝麻口味搭配的枸杞與白芝麻，每吃一口濃郁的芝麻香馬上在嘴中化開，吃了三種口味我最愛芝麻的。
▲鯉魚造型的湯匙超可愛的拉！
逛完桃園神社吃完豆花，如果還有時間還可至附近的虎頭山環保公園看夜景，完美約會行程。
雞蛋糕短評：豆花扎實，有原味、抹茶和芝麻三種口味可選，芝麻口味的非常香，糖水不錯喝不會死甜，使用木碗來裝非常有質感。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★☆
CP值★★★
井上豆花美食資訊：
地址：桃園市桃園區成功路三段200號
電話：033330183
官網：井上豆花
營業時間：10:00–12:00、14:00–17:45 (周一公休)
停車場：有
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無
兒童椅：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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