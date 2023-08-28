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泰杯杯泰式料理｜公館ＣＰ值最高的泰式料理店！打拋豬只要８５元就可以吃到

2023-08-28 17:15:04 布咕布咕 人氣：106
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1983篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：泰杯杯泰式料理
place台北市中正區羅斯福路四段92號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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很多人喜歡吃泰式料理

但一份泰式料理現在都至少要100元以上

有些甚至都還要2、3百元以上

但今天要來跟大家介紹一家

不到百元的泰式料理

超級便宜味道又好

而且還是現炒~

這麼高CP值的泰式料理店

就位於台北台大附近

公館水源市場裡的

泰杯杯泰式料理｜公館ＣＰ值最高的泰式料理店！打拋豬只要８５元就可以吃到

泰杯杯泰式料理店內環境

店家的室內空間是攤位前面的二張長桌

還有數張椅子

座位不是說很好坐~

不過這邊的所有攤位都是差不多這樣子~

至少裡面還是涼爽不會熱

泰杯杯泰式料理菜單

餐點的價格都比一般泰式料理店

便宜至少20元以上

甚至還有一些便宜50元以上的價格

超級便宜

店內的餐點

都是現點現炒

因此，點了之後

要等五分鐘左右

打拋豬飯 85元

上面的蛋是另外加的

加蛋需要額外加15元

不加蛋的情況下

這樣子現炒的打拋豬也才85元

實在太便宜了

而且份量一點都不馬虎

非常的多~

打拋豬味道迷人

可以選擇辣或是不辣

所以也適合帶小朋友來吃

飯則是採用香米

攪拌過後

味道溫和順口

鹹甜香鹹甜香~

一口接一口~

讓人停不下手

味蕾被大大的滿足~

不止價格便宜

連味道都有一定的水準之上~

一碗的份量

就算是大男生也可以吃的飽

這樣子也才85元

真的便宜

味道又好

CP值真的是爆表了啦~

不吃絕對會後悔~

 

泰杯杯泰式料理影片介紹

 

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

 (直接點擊連結)

 

店名：泰杯杯泰式料理

營業時間：11~14:30 16~19 一休

地址： 台北市中正區羅斯福路四段92號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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