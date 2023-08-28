泰杯杯泰式料理｜公館ＣＰ值最高的泰式料理店！打拋豬只要８５元就可以吃到
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中正區
很多人喜歡吃泰式料理
但一份泰式料理現在都至少要100元以上
有些甚至都還要2、3百元以上
但今天要來跟大家介紹一家
不到百元的泰式料理
超級便宜味道又好
而且還是現炒~
這麼高CP值的泰式料理店
就位於台北台大附近
公館水源市場裡的
泰杯杯泰式料理｜公館ＣＰ值最高的泰式料理店！打拋豬只要８５元就可以吃到
泰杯杯泰式料理店內環境
店家的室內空間是攤位前面的二張長桌
還有數張椅子
座位不是說很好坐~
不過這邊的所有攤位都是差不多這樣子~
至少裡面還是涼爽不會熱
泰杯杯泰式料理菜單
餐點的價格都比一般泰式料理店
便宜至少20元以上
甚至還有一些便宜50元以上的價格
超級便宜
店內的餐點
都是現點現炒
因此，點了之後
要等五分鐘左右
打拋豬飯 85元
上面的蛋是另外加的
加蛋需要額外加15元
不加蛋的情況下
這樣子現炒的打拋豬也才85元
實在太便宜了
而且份量一點都不馬虎
非常的多~
打拋豬味道迷人
可以選擇辣或是不辣
所以也適合帶小朋友來吃
飯則是採用香米
攪拌過後
味道溫和順口
鹹甜香鹹甜香~
一口接一口~
讓人停不下手
味蕾被大大的滿足~
不止價格便宜
連味道都有一定的水準之上~
一碗的份量
就算是大男生也可以吃的飽
這樣子也才85元
真的便宜
味道又好
CP值真的是爆表了啦~
不吃絕對會後悔~
泰杯杯泰式料理影片介紹
店名：泰杯杯泰式料理
營業時間：11~14:30 16~19 一休
地址： 台北市中正區羅斯福路四段92號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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