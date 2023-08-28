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【食-新竹竹北】珀町 A POINT飲料店❤陸伍村多元美食聚落搶先看❤8/2-8/31飲品買二送一

2023-08-28 19:41:23 冰箱爬出檸檬 人氣：154
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窩客好文

冰箱爬出檸檬

發表篇數：241篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：珀町 A POINT
phone03-6576-088
place新竹縣竹北市東平里六家五路一段306號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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cgm967e57f43f15f039a46e2d0266563967835.gif  珀町 A POINT(陸伍村內)

408734n980lhnj2x.gif  03-6576088

M2.gif  新竹縣竹北市東平里六家五路一段306號

clockani.gif  AM11:00-PM20:00

1194682162.gif  禮拜二公休

cats (13).gif  購買日期:2023/08/28cats (25).gif  

welcome to my home(會動)

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葛朗集團 繼創立斑馬騷莎、藍佐牛排、好旬日食、紅倉庫歐陸廚房...等餐飲品牌之後，即將在竹北六家五路一段建造多元美食聚落『陸伍村』cgme6933ed284bd182667f29de397dd9fc6343.gif  

在兩層樓高的建築內，進駐五間不同型態的餐飲品牌，有珀町（手搖飲）、披仨微食（披薩店）、莘莘（南洋料理）、炙肉直火（燒肉店）、五口干（丼物），目前披仨微食和珀町已開始營業，其餘品牌皆還在籌備中。

除此之外，在寬廣的廣場上還會擺放著可愛的行動餐車，目前有土沃地瓜球和正在籌備的筑前鯛笑鯛魚燒，相信日後陸伍村即將是未來美食熱潮與話題cgm598e6178659ab6c3b76823ea23159a04801.gif  

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▲在開始介紹陸伍村的環境前，檸檬先報一個遲來的好康給大家知道cgm67530c22d75925ffd1350168c2609596334.gif  

在8/31號前珀町全品項飲品買二送一（折低價商品）

舉個例子，像是檸檬買了寶島烏奶蓋＄７５、葡萄柚綠＄７５、春漾綠奶茶＄６５，則是春漾綠奶茶０元，只收１５０元

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珀町的手搖飲，採用在地台灣原茶和台灣屏東小農合作鮮榨果汁，不使用濃縮果糖和香精，就連珍珠也是使用原色系珍珠，無添加成份讓人喝得更安心cgm3f18ade711cccb7ad404955a0ed5fed8492.gif  

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▲此次購買了寶島烏奶蓋、葡萄柚綠和春漾綠綠奶茶綠。

寶島烏奶蓋－本來是想選擇無糖的烏龍茶，但店員說無糖喝起來會有一點茶的苦味建議選擇微糖，

沒想到這杯寶島烏奶蓋實在太好喝了，通常奶蓋都會讓檸檬覺得茶和奶泡之間有個斷層感，但這杯完全沒有斷層的感受，

對嘴喝時，上頭綿密濃醇的奶泡，完全融入在烏龍茶裡，奶香氣非常的厚實，即便喝到最後一口，都還能感受到濃醇的奶香，搭上烏龍茶絕妙的香氣，真的太讓人回味了cgme6933ed284bd182667f29de397dd9fc6343.gif  

葡萄柚綠－甜度和冰量無法另做調整，味道上是葡萄柚味大於茶味，裡頭還喝得到葡萄柚的果肉，美中不足的是，葡萄柚裏頭的白色皮囊苦味相當明顯，且喝完之後甜膩感會殘留在喉嚨間，個人沒這麼愛這款葡萄柚綠。

春漾綠奶茶－是一款奶味大於茶味的奶茶，雖說奶味非常的濃厚，但喝起來不會讓人覺得膩，搭上尾韻清香的綠茶，喝起來非常順口

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披仨微食主要是販售披薩和麵包，沒有提供內用座位，如果想要趁熱品嚐的朋友，可以在店前的兩張高腳椅上坐著吃，或著在廣場上找桌椅坐下來吃

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▲炙肉直火、莘莘南洋料理、五口干，都還在籌備當中，且二樓暫不開放，所以拍攝內容並不是非常完整，還懇請見諒。

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▲廣場上有擺放一些桌椅給顧客稍作棲息用餐，但可惜的是沒有提供遮陽傘，也沒有陰涼處可遮蔽，夏天根本沒辦法坐在這廣場上吃東西。

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▲土沃地瓜球的行動嘟嘟車未免也太可愛了啦！！　現在擺放在陸伍村裡，相信之後會引來不少網美跟嘟嘟車拍照cgm907871dba2c0a2f51bcf769ac7768c42154.gif  

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▲角落的粉紅色嘟嘟車也好可愛，只可惜目前還在籌備中，還無法吃到鯛魚燒

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▲這是陸伍村的外觀，經過時完全不會想到裡面有這麼多餐廳，要不是看到珀町試營運買二送一的紅色布條，檸檬也不會發現這裡。

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▲陸伍村斜對面就是嘟嘟房停車場，所以日後開車前往也不太需要擔心停車位停cgme6933ed284bd182667f29de397dd9fc6343.gif  

PS.gif  珀町飲料店開幕的時在太低料啦！！若不是看到紅布條根本很難發現，趁還剩２天的優惠，大家趕緊買來喝看看

cgm967e57f43f15f039a46e2d0266563967835.gif  珀町 A POINT(陸伍村內)

408734n980lhnj2x.gif  03-6576088

M2.gif  新竹縣竹北市東平里六家五路一段306號

clockani.gif  AM11:00-PM20:00

1194682162.gif  禮拜二公休

 
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檸檬並不挑食,只是挑嘴了點^0^
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