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339元起近百種食材自助吃到飽 手作現烤披薩、主廚料理有夠狂！

2023-08-28 22:16:58 兔貝比 人氣：192
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店
place新北市板橋區館前東路26號2樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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牛室炙燒牛排來板橋插旗囉！

牛室炙燒牛排在中南部是超人氣的牛排自助吧吃到飽餐廳，除了排餐優秀，還有超狂自助吧Buffet無限吃，

有手作披薩、炸物、台式熱炒、咖哩飯、主廚料理、沙拉水果、冰淇淋及飲品點心，誠意滿點！

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店平日商業午餐339元起，就可以享用近100種自助吧無限吃到飽～

目前於8月25日試營運，試營運期間還免服務費，身為板橋人的我當然要衝一波～

 

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店｜交通位置 

 

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店位在板橋館前東路上，就在傳品牛排的對面，前身是上官木桶鍋，

這個位置最早期是板橋知名的上豪沙拉百匯吃到飽餐廳，大部份人高中時代的謝師晏都辦在這裡，包括我也是，可是許多老板橋人的回憶呀！

 

📍牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 板橋府中店

☎️ 電話02-29551500 (試營運先不接受訂位)

🏠 地址 新北市板橋區館前東路26號2樓

⏱營業時間

11：00-15：00（最後收客14：00）

17：00-21：30（最後收客20：00）

🔸每週二固定公休日🔸

 

 

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店｜用餐環境

 

第一天試營運，就有很多人慕名而來，大家消息可真是靈通呀！！

 

 

牛室炙燒牛排的LOGO，結合食物的照片，有美式風格的設計牆，很適合打卡拍照！

 

 

吃過板橋不少家牛排自助吧吃到飽餐廳，牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店算是環境最明亮寬敞的！

舒服的用餐環境，很適合三五好友聚餐、家族親友聚會～

 

 

自助吧集中在餐廳的左手邊區域～

 

 

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店｜消費方式、菜單

 

「牛室炙燒牛排」成人低消一份主餐，平日商業午餐最低$339元起，

不分平假日都可點的排餐最低$380元起，也有加點超值組合，以及雙人套餐 ，

「牛室炙燒牛排」從美國、紐西蘭到澳洲牛肉通通有，

如果不吃牛肉也有豬排、魚排、雞腿排、海鮮可選擇，另外還可單點酒精飲料及特調飲品，

兒童可以單點自助吧，100公分以下免費，100-130公分$150 元，130公分以上$250 元。

試營運期免收服務費喔！

 :arrow: 詳細菜單

 

 

牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店｜自助吧菜色

 

熟食熱炒區

 

牛室炙燒牛排的熱炒區菜色會一直更換，所以建議大家少量取餐，不然第二輪、第三輪換新菜色時，肚子就沒空間吃不下啦！

 

 

牛室炙燒牛排是聘請專業級廚師，菜色變化可多了呢！

有台式、港式、日式、義式，不只是蔬菜類的，就連海鮮也會驚喜出現

你永遠不知道會端出什麼大菜，令人期待吔～

 

 

＞＞完整文章

 

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兔貝比

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