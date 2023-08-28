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> 圖文創作 > 宮原眼科台南姊妹店【明治町冰淇淋】開幕啦♥百年日式建築好好拍，台南限定口味冰淇淋，文內附明治町冰淇淋菜單。台南景點|台南冰店|台南美食

宮原眼科台南姊妹店【明治町冰淇淋】開幕啦♥百年日式建築好好拍，台南限定口味冰淇淋，文內附明治町冰淇淋菜單。台南景點|台南冰店|台南美食

2023-08-28 23:28:42 愛比妞 人氣：139
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明治町冰淇淋
phone06-2203-456
place台南市中西區忠義路二段233巷2號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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宮原眼科台南姊妹店【明治町冰淇淋】開幕啦~

胖比也來跟風一下，之前去台中還蠻喜歡宮原眼科的冰淇淋及伴手禮，

現在不用去台中啦~台南也有【明治町冰淇淋】有美味的冰淇淋及伴手禮，

還有台南限定口味，立刻約好友衝一波，來台南旅遊的朋友，又多了一個點可以跑啦!

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台南【明治町冰淇淋】外觀

明治町冰淇淋店址位於台南中西區忠義路二段233巷內，鄰近成功路口，

附近有鴨母寮市場，距離台南火車站其實也不會太遠，開車前往的話，

明治町冰淇淋前方有一個收費停車場。

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▲明治町冰淇淋 外觀

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台南宮原眼科【明治町冰淇淋】入園資訊

明治町門票100元

入園不用預約，可全額抵消費

餐點可於立吞區、戶外座位區享用冰淇淋、飲品

※因有人數管制，如果園區內太多人(入園人數限制150人)，

超過時需等候，一旁有等候區。

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明治町冰淇淋 冰淇淋沙龍採預約制

於榻榻米空間享用沙龍套餐

還請提前線上預約 連結：https://bit.ly/meijiscoopssalon

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▲冰淇淋口味選擇還不少，還有台南限定口味，等你來品嘗。

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▲明治町冰淇淋菜單

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▲明治町冰淇淋菜單

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【明治町冰淇淋】冰淇淋單球套餐($280/套)

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當天我們選了『單球套餐($280/套)』附美式咖啡或黃金蕎麥，擇一(可加價換購指定飲品)

可以選擇一球冰淇淋，我選了『赤崁夕照』口味，飲料則是加$20換成

『思慕的人』，一旁還附上鹽花生和乳酪蛋糕。

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鹽花生和乳酪蛋糕

花生吃起來很涮嘴，帶點微鹹脆口的花生好好吃。

乳酪蛋糕口感綿密細緻，也是店家招牌餐點喲!

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『思慕的人』

這杯是土鳳梨、蜜洛神，喝起來酸酸甜甜的，十分清爽，還挺好喝。

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『赤崁夕照』

玉井愛文芒果，吃起來有滿滿的芒果香，十分的香甜。

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單球120元/南都之夜

這口味是鹽花焦糖，吃起來甜度較高，帶有焦糖的甜味，

裡面還有脆脆的餅乾在冰淇淋中喲!

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▲拿到冰淇淋後可以到戶外用餐區品嘗，也有立吞區冷氣開放。

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台南伴手禮【明治町冰淇淋】禮品部

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禮品部內的伴手禮包裝也都好精緻，送禮很好看!!

而且台中宮原眼科伴手禮這裡也有部分販售，

當然也有台南限定的伴手禮可以挑選，胖比當天就買了荷蘭餅回家。

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這裡還販售了日式建築屋脊鬼瓦造型餅乾及紀念章，都很有特色。

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如果要送禮的話，可以跟店家說，還可以幫您貼祝賀貼紙喲!

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【明治町冰淇淋】冰杯博物館

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來這裡吃冰淇淋、買伴手禮外，還可以到【明治町冰淇淋】2樓『冰杯博物館』參觀

裡面展示日本大正、昭和時期所使用的冰杯，

有興趣的朋友不忘了到2樓看看囉~

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【明治町冰淇淋】整體園區不大，百年日式建築還蠻好拍，入園每人100元，

可以全額抵消費，就是來這裡吃冰有低消的概念，願不願意買單就看你個人囉~

以上分享給大家，有興趣的朋友可以去看看啦~

【明治町冰淇淋】店家資訊

店名: 明治町冰淇淋

營業時間10:30-18:30

最後入園時間18:15

地址:台南市中西區忠義路二段233 巷2號

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

 

●文章為個人主觀感受，僅供參考！！

●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。

●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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Hi~我是愛比妞，主要分享台南美食.旅遊。 喜歡抹茶及下午茶甜點，愛吃甜所以一直瘦不下來，那就寫寫文章邀大家一起肥囉~ 我的粉絲頁"台南 食。好所在"有空可以來找我玩喔!! 最新消息也會發布在上面。
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