宮原眼科台南姊妹店【明治町冰淇淋】開幕啦~

胖比也來跟風一下，之前去台中還蠻喜歡宮原眼科的冰淇淋及伴手禮，

現在不用去台中啦~台南也有【明治町冰淇淋】有美味的冰淇淋及伴手禮，

還有台南限定口味，立刻約好友衝一波，來台南旅遊的朋友，又多了一個點可以跑啦!

台南【明治町冰淇淋】外觀

明治町冰淇淋店址位於台南中西區忠義路二段233巷內，鄰近成功路口，

附近有鴨母寮市場，距離台南火車站其實也不會太遠，開車前往的話，

明治町冰淇淋前方有一個收費停車場。

▲明治町冰淇淋 外觀

台南宮原眼科【明治町冰淇淋】入園資訊

明治町門票100元

入園不用預約，可全額抵消費

餐點可於立吞區、戶外座位區享用冰淇淋、飲品

※因有人數管制，如果園區內太多人(入園人數限制150人)，

超過時需等候，一旁有等候區。

明治町冰淇淋 冰淇淋沙龍採預約制

於榻榻米空間享用沙龍套餐

還請提前線上預約 連結：https://bit.ly/meijiscoopssalon

▲冰淇淋口味選擇還不少，還有台南限定口味，等你來品嘗。

▲明治町冰淇淋菜單

▲明治町冰淇淋菜單

【明治町冰淇淋】冰淇淋單球套餐($280/套)

當天我們選了『單球套餐($280/套)』附美式咖啡或黃金蕎麥，擇一(可加價換購指定飲品)

可以選擇一球冰淇淋，我選了『赤崁夕照』口味，飲料則是加$20換成

『思慕的人』，一旁還附上鹽花生和乳酪蛋糕。

鹽花生和乳酪蛋糕

花生吃起來很涮嘴，帶點微鹹脆口的花生好好吃。

乳酪蛋糕口感綿密細緻，也是店家招牌餐點喲!

『思慕的人』

這杯是土鳳梨、蜜洛神，喝起來酸酸甜甜的，十分清爽，還挺好喝。

『赤崁夕照』

玉井愛文芒果，吃起來有滿滿的芒果香，十分的香甜。

單球120元/南都之夜

這口味是鹽花焦糖，吃起來甜度較高，帶有焦糖的甜味，

裡面還有脆脆的餅乾在冰淇淋中喲!

▲拿到冰淇淋後可以到戶外用餐區品嘗，也有立吞區冷氣開放。

台南伴手禮【明治町冰淇淋】禮品部

禮品部內的伴手禮包裝也都好精緻，送禮很好看!!

而且台中宮原眼科伴手禮這裡也有部分販售，

當然也有台南限定的伴手禮可以挑選，胖比當天就買了荷蘭餅回家。

這裡還販售了日式建築屋脊鬼瓦造型餅乾及紀念章，都很有特色。

如果要送禮的話，可以跟店家說，還可以幫您貼祝賀貼紙喲!

【明治町冰淇淋】冰杯博物館

來這裡吃冰淇淋、買伴手禮外，還可以到【明治町冰淇淋】2樓『冰杯博物館』參觀

裡面展示日本大正、昭和時期所使用的冰杯，

有興趣的朋友不忘了到2樓看看囉~

【明治町冰淇淋】整體園區不大，百年日式建築還蠻好拍，入園每人100元，

可以全額抵消費，就是來這裡吃冰有低消的概念，願不願意買單就看你個人囉~

以上分享給大家，有興趣的朋友可以去看看啦~

【明治町冰淇淋】店家資訊

店名: 明治町冰淇淋

營業時間10:30-18:30

最後入園時間18:15

地址:台南市中西區忠義路二段233 巷2號

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

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