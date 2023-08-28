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> 圖文創作 > 【台中西屯】富彩軒-私房粵菜｜連續3年入選米其林餐盤，精緻功夫菜港點。婚宴尾牙合菜推薦 - 貪吃猴的幻想

【台中西屯】富彩軒-私房粵菜｜連續3年入選米其林餐盤，精緻功夫菜港點。婚宴尾牙合菜推薦 - 貪吃猴的幻想

2023-08-28 23:45:00 貪吃猴 人氣：181
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：633篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：富彩軒 私房粵菜
phone04-2259-4188
place台中市西屯區市政北二路60號3樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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富彩軒私房粵菜台中米其林餐盤推薦。由香港主廚帶領的富彩軒私房粵菜，連續3年入選米其林指南，座落台中七期歌劇院附近，鬧中取靜。主打傳統粵菜功夫菜、精緻港點、燒味、海鮮、褒湯煲飯等菜色，有許多半開方式小包廂空間我個人很喜歡，另外也有大圓桌，適合婚宴、尾牙、包場的合菜餐廳，平時用餐單點也很可以。

>>點我看菜單

富彩軒私房粵菜
地址:台中市西屯區市政北二路60號3樓
電話:04-2259-4188
時間:11:30~14:30；17:30~21:30(周一休息)
粉專:請點我

富彩軒位置。停車資訊

今年發佈完2023米其林得獎名單後，台中米其林餐廳又多了幾間，都快吃不完啦~

心血來潮繼續來收集台中米其林餐廳，這間富彩軒已連續3年入選米其林指南，今天很有口福終於要來吃了

富彩軒位於台中歌劇院附近，周邊停車位還滿多的，稍微繞一下應該都能找到

富彩軒環境介紹

進入門口直接坐電梯上樓即可，2樓則是富彩軒大圓桌宴會廳，順路來參觀一下

來到富彩軒3樓是平時的用餐區，裝潢低調典雅，感覺像是來到私人招待所的氛圍

富彩軒連續3年入選台中米其林指南，能夠維持這樣的水準不簡單

一入門口便看到大大的水族箱，裡面有活體海鮮螃蟹

3樓用餐區有舒服的沙發座位，另外邊間都規劃成小型半開放式包廂空間，比較不會被其他客人打擾到，我很喜歡這樣的設計

另外也有大圓桌的獨立包廂空間，窗外就是七期風景，也很舒適

富彩軒菜單價位。餐點介紹

富彩軒有許多招牌經典功夫菜，熱炒、燒味、海味、港點、飯粥麵食選擇非常多，也有推出合菜組合，依價位搭配不同等級食材，很適合各種類型聚餐跟婚宴尾牙

>>點我看菜單

每日茶類都有許多品項可以選擇，這天選了普洱茶，口感溫順柔和又可以解膩

荔蓉香酥鴨

招牌功夫菜香酥鴨，外層炸的酥酥脆脆真的好吃

裡面包的是芋頭跟鴨肉餡，一口咬下，爆滿餡的紮實感，鴨香味不斷竄出，趁熱趕緊吃最美味

搭配主廚配的特製沾醬，蒜蓉跟蔥香味，讓香酥鴨整體加分不少

是日老火靓湯

我選了個人位上的湯品，這樣一甕裡面撈起來也是很有料

肉塊非常細嫩，湯頭含有豐富的膠質跟滿滿的精華在裡面

富彩蝦餃

晶瑩剔透招牌蝦餃，來到這裡當然也要吃一下港點

蝦肉新鮮彈牙，脆Q的口感愛不釋手

寶籽燒賣皇

飽滿肉餡跟蝦卵的燒賣皇，也是來這必吃個港點

完全真材實料，吃的到滿滿的鮮味

菘子叉燒雪山包

類似糕點的外層，裏頭包著叉燒肉餡，吃過許多包叉燒餡的點心，這個真的有利害

叉燒餡非常燙口，搭配糕餅外層讓鹹甜滋味融合，非常爽口

韭黃炸春捲

酥酥脆脆炸春捲，裏頭包著韭黃，嘴饞會讓人想一直吃

口感不會太過油膩，其實不用沾醬，光吃原味就很好吃

貴妃流沙包

飯後需要療癒的點心，貴妃流沙包的金沙奶黃餡，鹹甜的滋味也很誘人

內餡非常燙口，我都是用手撕開，小塊小塊的吃，金黃色澤光看就讓人流口水

杏仁豆腐

冰糖湯底搭配杏仁豆腐跟一些水果，簡單又非常清爽

豆腐有很迷人的杏仁香我個人很喜歡，甜甜的湯品讓這頓饗宴畫下完美句點。

店家資訊

富彩軒私房粵菜
地址:台中市西屯區市政北二路60號3樓
電話:04-2259-4188
時間:11:30~14:30；17:30~21:30(周一休息)
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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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