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> 圖文創作 > 裕元花園酒店｜台中甜點，平價輕奢雙人午茶盛宴 夏日練習曲

裕元花園酒店｜台中甜點，平價輕奢雙人午茶盛宴 夏日練習曲

2023-08-28 23:43:00 莎笠，小日子 人氣：321
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莎笠，小日子

發表篇數：288篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊
phone04-2465-6555#5170
place台中市西屯區台灣大道四段610號1樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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裕元花園酒店 台中下午茶推薦｜五星級飯店輕奢雙人午茶盛宴，不用千元即可享受！2023夏季 裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊 ，推出奢華五星級三層下午茶套餐『夏日練習曲』，以芒果風味為串連，甜鹹小點都富含其中，共有三層美味，多款感受，搭配飲品細細品味專屬炙夏的熱情浪漫，趕緊相揪好友們，一同享受平價貴婦級下午茶

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莎笠IG saliday_food

裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊

位在裕元花園酒店 一樓的玫瑰烘焙坊，提供精緻創意甜點輕食、手感烘焙及各類簡餐，以親民價位就能享受，打破五星級飯店價位高不可攀的既定印象！這次相揪好友來體驗，2023夏季推出三層下午茶套餐『夏日練習曲』，一起來當個貴婦輕奢一下

裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊
地址：台中市西屯區臺灣大道四段610號(1F)
電話：04 2465 6555
營業時間：07:00-21:00
官網粉專

裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊 環境

裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊 挑高優雅的用餐環境，在中庭及店內都有用餐座位，不管坐在那處都很舒適，只是下午時段靠窗位置，炙熱太陽灑落，會稍嫌熱一些些，但拍照起來很美唷

 

玫瑰烘焙坊 麵包系列一樣是超人氣商品，想選購的朋友建議不要太晚來，品項選擇更多元

在蛋糕櫃中也陳列不少甜點品項，像是泡芙、馬卡龍、蛋糕等，看起來都很誘人，先前品嚐過2023父親節蛋糕 茶之夏韻，回想起那輕盈風味，微微酸甜，佐以悠悠茶香，滋味讓我流連忘返，使我更加期待夏季的三層下午茶套餐

裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊 五星級三層下午茶套餐

夏日練習曲 雙人午茶套餐 799元（含一成服務費

一直想和好友在五星飯店品味下午茶套餐，有時因單價偏高而再三考量，在裕元花園酒店 玫瑰烘焙坊，輕奢雙人午茶盛宴，甜鹹點都有，居然不用千元即可享受，說什麼都要來試看看！

夏日練習曲 雙人午茶套餐 ，以芒果為主軸串連，將其化為不同樣貌的甜點小食，看似份量不多的點心們，但實際三層品嚐下來，對女孩們來說，份量是很足夠的

端上桌時驚呼連連，三層蛋糕盤架端出，奢華下午茶饗宴立刻擁有！內含美式咖啡(冰/熱)或精選紅茶(冰/熱)兩杯，如需更換其他飲品，可折抵 140元

 

第一層 椰香芒果塔

以椰漿、芒果丁、芒果卡士達餡搭配成的椰香芒果塔，清爽香甜的芒果卡士達內餡，揉合南洋椰漿的獨特風味，入口芒果香氣與椰奶香氣交織，滑順細緻，層次分明，令人驚艷，芒果塔的份量頗大，兩人分食剛剛好

第二層擺放各式鹹食小點，擔當中繼站角色適時轉換我們味蕾，內有火腿起士三明治、亞洲高帽燻鮭塔、義大利馬扎瑞拉塔及風乾火腿無花果，都是約一口一個的大小

風乾火腿無花果

生無花果的鮮甜，交織著風乾火腿底蘊渾厚鹹香，甜鹹滋味呈現美妙平衡

亞洲高帽燻鮭塔

用酸豆、烏魚子提鮮，酥脆塔皮搭著燻鮭魚沙拉醬餡料，營造豐富口感

 

義大利馬扎瑞拉塔

將馬扎瑞拉、醃橄欖、新鮮小番茄串成一串，濃郁的起司入口時多份水果香氣，但橄欖稍稍搶味，若切小塊一點整體風味應該更讚

 

一口一個的火腿起士三明治，尺寸精緻迷你，吐司柔軟和餡料搭配不錯

接著邁向第三層，都是以芒果延伸的甜點們，有夏日芒果仲夏、愛文芒果塔、芒果乳酪、芒果奶酪，每一款表現都相當亮眼

夏日芒果仲夏

最上層的輕柔鮮奶油用檸檬皮點綴，搭著中間層ＱＱ芒果凍，還有底層的濕潤蛋糕體，及脆口底部，每層搭配得宜，入口層次相當豐富，滿是輕盈芬芳的芒果果香與甜感

芒果乳酪

輕盈地享受完，接著來點滋味濃厚的芒果乳酪，質地柔滑的乳酪蛋糕，每口都帶著芒果的清新甜香，整塊吃完也不顯膩口，點綴的芒果果肉，也讓整體風味不過於厚重

愛文芒果塔

藍莓的酸甜，搭著愛文芒果的香甜，還有脆口的塔皮，都由中間層的奶油餡料串連起來，塔的大小剛好適合一口品嚐，滿是輕盈果香，真的想多來幾顆啊

 

芒果奶酪

質地濃郁的芒果醬，搭著滑Ｑ奶酪，入口滿是輕盈奶香與香甜的芒果香氣，恰到好處的甜味與口感，我和友人都很喜愛

斯里蘭卡水果茶 190元 /檸檬紅茶180元

套餐中富含飲品為咖啡及紅茶，若要換購其他飲品，可折抵140元，升級為斯里蘭卡水果茶，新鮮現切的多種水果，搭著斯里蘭卡紅茶基底，滋味順喉芬芳，檸檬紅茶的酸度提味恰好好處，紅茶不苦不澀，茶味濃郁好喝

 

裕元花園酒店 享受五星級飯店的三層下午茶套餐，精緻好食，加上千元有找，體驗貴婦下午茶，不會大傷荷包！這次『夏日練習曲』以芒果為主軸串連的雙人午茶套餐，尤其是芒果系列的每款甜食，層次和口味上，表現樣樣精彩，吃完整個意猶未盡，加上玫瑰烘焙坊 每季都會更迭午茶主題，讓人更加期待，喜愛甜食的你，不妨在相揪好友們，來趟優雅的五星級下午茶饗宴吧

以上文章提供給大家參考囉

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