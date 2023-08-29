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> 圖文創作 > 【來滋烤鴨｜南勢角美食】王品外帶烤鴨專賣店 一個人也能吃烤鴨 推出多款特色個人套餐 創意多變化 可線上預訂更省時間 附菜單

【來滋烤鴨｜南勢角美食】王品外帶烤鴨專賣店 一個人也能吃烤鴨 推出多款特色個人套餐 創意多變化 可線上預訂更省時間 附菜單

2023-08-29 00:27:50 foodtinne 人氣：108
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：110篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：王品來滋烤鴨
phone02-2948-3688
place新北市中和區興南路一段57號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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FotoJet (11).jpg

什麼⁉️有看過一個人也可以吃的烤鴨店嗎 一個人也能超享受😍

王品旗下外帶烤鴨專賣「來滋烤鴨」有來吃烤鴨的諧音 好有創意ＸＤ

主打個人櫻桃鴨餐點 每道都創意十足 連個人片皮鴨都有❤️❤️❤️

近期推出兩款新套餐 有香蔥鴨絲飯跟酥鴨干貝絲粥都無雷好吃！

還有線上點餐有夠方便 讓你快速取餐不會餓肚子😻

IMG_3830.JPG

「來滋烤鴨」位於新北市中和區興南路一段57號。（近南勢角捷運站）

新店也有一家唷 地址：新北市新店區北新路二段67號1樓。

IMG_3836.JPG

店面明亮寬敞 以紅色系為主題 餐點以外帶為主 無內用！！！

FotoJet (12).jpg

是半開放式廚房 隔著玻璃可以看著師傅切著鴨肉

還會爆汁不誇張！！！ 看得我口水直流🤤

廚房乾淨明亮 讓人吃得更安心～～～

FotoJet (13).jpg

附上近期最新菜單～～～

主打一人櫻桃鴨 創意多變的各式套餐 也有多人聚餐的全鴨餐❤️

這次試了兩個新品菜色 快來看看我的心得！

FotoJet (14).jpg

📍香蔥鴨絲飯套餐💲179

✔️套餐附炸地瓜、回魂鹹酥鴨架、炒時蔬、紅茶 個人餐超滿足～～～

🔎滿滿鴨絲搭配油蔥酥提味一口咬下有夠香🤤

🔎旁邊回魂鹽酥鴨架鹹香好吃 喜歡啃骨頭的會很愛～💗

🔎炸地瓜也炸得金黃酥脆 口感綿密甜甜香味超滿足😋

FotoJet (16).jpg

📍酥鴨干貝絲粥套餐💲219

🔎雞湯熬煮的粥底口味甘甜清爽 增添干貝絲、紫菜酥口感更豐富🤩

🔎米香鹹酥鴨有淡淡胡椒香氣 單吃很開胃 倒進粥裡別有一番風味

🔎米香鹽酥鴨有分開放這點超加分 可以單吃也可以倒入食用～

FotoJet (17).jpg

✔️套餐附炒時蔬、紅茶 讓你營養滿分又均衡💯

FotoJet (11).jpg

喜歡吃烤鴨的朋友可以去吃吃看唷❤️

Facebook: https://rebrand.ly/lestduck

LINE:https://page.line.me/letsduck

 捷運南勢角店 線上點餐：
http://store.dudooeat.com/redirect?type=order&id=8e1c35a5b5a14a7bbd45934969ac
5bf4?gid=1

新店北新店 線上點餐：

https://store.dudooeat.com/order/sto
re/3a37fc60bb104066889cf0b75e799
d6c?gid=1

附上餐廳資訊：

IMG_3830.JPG

⭕️來滋烤鴨

🏷 新北市中和區興南路一段57號

⌛️11:00-14:00~15:30-20:30

☎️02 2948 3688

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foodtinne

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跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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