東京周邊有許多適合一日遊或兩天一夜的近郊行程，除了較多人知道的橫濱、鎌倉、川越等等，還有佐原等較少人知、但也值得一去的地點。搭乘巴士、電車或新幹線就能暢行無阻。

延伸閱讀:

⇒⇒ 【日本旅遊APP推薦】13款必備超實用APP，交通/美食/天氣/購物總整理~

⇒⇒ 日本最新免稅制度懶人包！退稅方法及步驟是什麼？免稅稅率是多少？免稅商品可以託運嗎？

東京近郊景點推薦：1. 橫濱

橫濱位在神奈川，在東橫東急線的澀谷站購買『東急港未來車票』一日券套票。這張套票包含『東急線』的往返車票與『港灣未來線』的一日通票，大人價格860元，小孩440元，只要有這張票就可以暢遊橫濱囉！從澀谷出發搭乘東急東橫線急行只要半小時就可以抵達！

搭橫濱摩天輪欣賞美麗夜景，另外還有中華街、山下公園、拉麵博物館、麵包超人博物館等等的景點也都非常吸引人。再加上近年新增的景點如高空纜車、以及18公尺實體大、還會動的實體大鋼彈，(延伸閱讀: 日本全國鋼彈Gundam朝聖地6選！不只橫濱1比1可動鋼彈，全新鋼彈像在2022年登陸福岡！)無論情侶約會或親子旅遊都可以玩得很開心。

安排行程時不妨參考這篇：在地人推薦的橫濱精選一日遊景點！

東京近郊推薦景點–橫濱會動的鋼彈

另外，橫濱麵包超人博物館&MALL已於2019年5月結束營業，並更名為「 橫濱麵包超人兒童博物館」於2019年夏天搬遷重新開張，可別跑錯了喔！

延伸閱讀:⇒⇒2019年夏天「橫濱麵包超人博物館」搬遷重新開張(更新)

⇒⇒ 橫濱相關活動票券( 空中纜車、水上巴士、摩天輪)來提前預約吧~ ( KKday | KLOOK )

東京近郊景點推薦：2. 鎌倉．江之島

鎌倉．江之島同樣位在神奈川縣。身為古都的鎌倉坐擁大量名勝古蹟，一旁的江之島則充滿著渡假風情和秀麗海景，擁有無數美麗景點及咖啡廳，是東京近郊一日遊的首選之一。江之島更是夏季的海濱度假勝地，讓鎌倉．江之島的觀光人潮終年不絕。

從東京車站或新宿站搭乘 JR 或小田急電鐵到鎌倉．江之島，只需一個鐘頭；從橫濱車站搭乘 JR 更只要 25 分鐘，十分便捷。可從新宿、上野及品川等站搭乘JR橫須賀線或湘南新宿線，只要是有行經鎌倉和逗子方向列車，皆可不需轉車直接抵達鎌倉站。

或者可直接參考本篇的交通建議⇒⇒江之島、鎌倉一日遊~快速筆記–交通、必吃美食、求好運

鎌倉市位於日本神奈川縣三浦半島西側，曾是鎌倉幕府政權的所在地，也因此保留著許多歷史遺跡，知名景點鐮倉大佛、江之島弁天橋、江島神社等等，還有大家最喜歡的灌籃高手平交道，一日遊行程可以參考：鎌倉一日遊景點推薦與江之島、鎌倉一日遊快速筆記​​​​​​​

鎌倉雖然不遠，但如果懶得自己規劃行程，或者不想轉車，也可以考慮參加套裝行程喔~

⇒⇒ 看看鎌倉有什麼有趣的行程 ( KKday | KLOOK )

東京近郊推薦景點–江之島

東京近郊推薦景點–鐮倉

東京近郊景點推薦：3. 小江戶．川越

川越位在埼玉縣，距離東京搭乘電車大約40分鐘至1小時左右即可抵達。

在江戶時代時，川越城的城下街道繁榮一時，至今仍保存著江戶時代到昭和時代的各式建築與街道，與高樓大廈林立的東京形成極大的對比，川越因此又有「小江戶」之稱。

東京近郊推薦景點–小江戶川越

近年因為冰川神社的釣鯉魚籤、放人形河燈、熱門話題的星巴克，以及來到川越必訪川越的象徵「時之鐘」、傳統建築「藏造」等，成為觀光的熱門景點之一。

推薦從「池袋站」搭乘東武鐵道的「東武東上線」至川越車站，搭配「川越特選優惠套票」950日幣或「川越優惠套票」700日幣便能暢行無阻！(交通方式亦可參考川越的詳細攻略)

喜歡神社寺廟的話可以到喜多院、仙波東照宮、冰川神社、熊野神社參拜；喜歡老街氛圍的話就到一番街上悠閒漫步；喜愛美食的話絕不能錯過美味的鰻魚飯、菓子鋪橫丁與川越特產地瓜美食。小江戶川越景點可以參考： 一日精選景點 ，詳細懶人包攻略請看：交通、行程、景點、美食一應俱全攻略。

延伸閱讀:

⇒⇒(東京)2023最新池袋逛街全攻略–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一網打盡！(更新)

東京近郊推薦景點–川越冰川神社

延伸閱讀: 到川越造訪古色古香的星巴克吧–川越景點推薦

冰川神社每年的夏天都會舉辦「緣結風鈴祭」，是川越夏天不可錯過的重頭戲之一。如果是夏天到訪川越，務必來體驗一下日本人的夏季風物語喔~~

延伸閱讀:⇒⇒川越冰川神社 「緣結風鈴祭」登場

東京近郊景點推薦：4. 河口湖

河口湖絕對是觀光客最喜愛前往的東京近郊地區了，因為這裡是可以欣賞「富士山」美景的地區。著名的景點非常的多，譬如天上山公園、有富士山的合掌村之稱的里根場、近年大受歡迎的忍野八海等。

從東京出發可以搭乘巴士或電車前往，搭乘巴士前往可以事前於網路上訂購車票，介面有繁體中文 因此操作非常簡單；電車的話可以使用JR廣域周遊卷或是搭乘最新的「富士回遊特急電車」，每天兩班從新宿直達河口湖！

河口湖詳細的交通介紹到10大精選景點推薦請參考：來河口湖精選欣賞美麗的富士山吧！

要好好欣賞河口湖的美甚至看到逆富士，那就要在河口湖住上一晚了。有哪些飯店看的到富士山呢？有沒有景色優美但CP值又高的飯店呢？快來看這篇吧：

新倉山淺間公園

東京近郊推薦景點–河口湖

在河口湖一帶除了有常見的周遊巴士套票之外，天氣好的話也推薦可以租單車更加自在的安排景點哦！

使用單車的話便能細細體驗河口湖一帶的景點，文章參考：河口湖單車一日遊，必吃美食必拍景點推薦－東京近郊一日來回景點推薦。

騎單車遊河口湖

如果想偶爾奢華一下，跟姊妹淘或家人邊享受豪華露營Glamping邊欣賞富士山美景，那麼河口湖的星野度假村就是你不二的選擇，先來看看窩編麥大的心得分享吧~~⇒⇒河口湖星野富士奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！

東京近郊景點推薦：5. 佐原

位於千葉縣香取市的佐原，與大家熟悉的川越、枥木並稱關東三大小江戶。

佐原地區，因為利根川的支流小野川流經，從江戶時代開始，佐原水鄉就是“江戶”與“東北”間貨物運輸集散的重鎮。因此鎮上仍常可見許多町屋都是過去棉花或米倉，還有歷史悠久的酒造與醬油舖。

佐原有哪些推薦的景點呢？

小野川兩側

佐源最熱門的景點就是小野川兩旁的街道，走在充滿歷史感的街道上，處處都是江戶時代留下的商家町屋。

除了各式古早的零食店、菓子店外，也有各式餐廳，傳統料理的鰻魚飯、時髦的法餐、義式料理，都相當有特色且廣受好評。

十三里屋

過去為著名的「正文堂書局」，但在311大震後改建為「十三里屋」，並改以販售地瓜製成的菓子為主。建築本身是佐原一帶最多的“土蔵造”，招牌下的龍刻與書道家巖谷修所提的正文堂字樣，被視為千葉的有形文化財而保護著。

正上醬油

百年老舖正上醬油，創建於1800年江戶時代，原來的醬油釀造工廠已改裝為文化藝展中心，不定期會舉辦展覽或影片播映。而主建築目前仍在營業，目前已是第十代經營，以小賣店型態經營，可以採買一些伴手禮或零嘴～

更多佐原景點、交通方式、美食與住宿分享，請看：(東京近郊)佐原一日遊–小江戶 歷史水都，交通、景點、住宿一次推薦–在世外桃源來個心神放鬆的小旅行吧

東京近郊景點推薦：6. 八景島

說到橫濱你只知道紅磚倉庫、山下公園而已嗎？其實這裡還有一個適合情侶約會、家庭親子的一日遊景點，那就是「八景島海島樂園」！

八景島位於橫濱灣一角，是一座集水族館、遊樂設施、商店、餐廳、庭園的複合型海洋休閒娛樂設施。購買一日通票就能暢玩園區內的4座水族館、15項遊樂設施，且從東京出發也僅要1個小時的車程而已，交通非常便利！( 詳細交通方式請參考: 橫濱八景島海島樂園完整攻略–交通、門票資訊、必玩設施全部報你知)

八景島樂園內有什麼？

八景島內共有四座水族館，其中最為知名的就是「海洋之館 Aqua Museum」，這可是日本最大規模的水族館，擁有超過700種類、12萬隻以上的海洋生物。

館內還設有3層樓高的巨大水槽，每天有定時的餵食秀，以及世界上最大的魚類「鯨鯊」，是東日本地區唯一展示鯨鯊的地方。

另外遊樂設施的部分，八景島上建立了日本第一個「波浪雲霄飛車」與107米的「自由落體」，大朋友想體驗刺激的快感來這準沒錯！

此外也有針對小朋友們可以玩的乘船體驗、園區小火車與巴士、海盜船、旋轉木馬等。若想玩室內設施的話可以到carnival house體驗日本的拍貼機、夾娃娃機、電動設施等等。

照片轉自官網

横濱八景島海島樂園

神奈川県横浜市 金沢区八景島（横浜・八景島シーパラダイス ）

延伸閱讀：橫濱八景島海島樂園完整攻略–交通、門票資訊、必玩設施全部報你知

東京近郊景點推薦：7. 三浦半島

三浦半島位在神奈川縣，從品川站搭乘京急電車約1小時左右的車程即可抵達，是一個一邊可以欣賞相模灣、另一邊可以欣賞金田灣，充滿各種美麗港灣景緻的海邊小鎮。

搭配「京急三崎鮪魚套票みさきまぐろきっぷ」套票，包含京急線往返三浦來回車票、指定乘車區間巴士票（無限搭乘）、免費鮪魚餐點兌換券一張、免費設施利用券一張，成人僅要3,500日幣就能暢遊三浦市。

⇒⇒ 看看三浦鮪魚套票的最新價格( KLOOK | KKday)

在三浦半島這裡有著名的城之島，燈塔、馬背洞門、公園都是必訪的景點；在三崎港邊有許多美味的海鮮餐廳，想體驗水上樂趣的話還能搭乘渡輪，欣賞水中魚群；

若想戲水玩耍可以到平靜的三浦海岸海水浴場，夕陽西下時的景色更是美不勝收。更多詳細一日遊分享請參考：三浦海岸(三浦半島)一日遊．京急三崎鮪魚套票分享。

東京近郊推薦景點–搭乘三浦半島遊覽船

三浦半島也是著名的賞櫻景點，京急電車旁的櫻花樹美不勝收。

東京近郊推薦景點–三浦半島河津櫻

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⇒⇒ 河津櫻2月上旬揭開日本櫻花序幕–來伊豆或三浦半島欣賞日本第一櫻吧！

東京近郊景點推薦：8. 日光、鬼怒川

日光位在東京北邊的栃木縣，有豐富的自然景觀像是山岳、湖泊以及瀑布，日光國立公園內的日光東照宮、日光二荒山神社及日光山輪王寺，更在1999年12月被聯合國教科文組織以「日光的神社與寺院」為名，登錄於世界遺產。

第一天抵達日光後推薦先來到著名的鬼怒川溫泉泡湯、悠閒地享受第一天，並為明天的景點體驗養精蓄銳！

二天一夜行程請參考：日光東照宮．鬼怒川溫泉二天一夜輕旅行–交通、景點、飯店推薦。第二天一早前往東武日光站，可以使用票卷搭乘世界遺產巴士前往日光東照宮，或是也可以選擇不一樣的方式：步行約2km前往。

沿著河岸小路一路感受日本純樸的並欣賞日光代表的女峰山，看到日本三奇橋的「神橋」後，東照宮就已經快到了。參觀東照宮是1300日幣，外加寶物殿的話是2100日幣，相較於日本其他城或是寺廟的門票是比較貴一些，但仍然有值得參觀的價值，世界遺產日光東照宮請參考：日光東照宮景點完全解析篇。

如果覺得自己規劃日光行程很麻煩，建議可以參加KKday或KLOOK的套裝行程。可以選擇從新宿或銀座出發，一日遊或包車行程都有，方便又省時間~

⇒⇒ 看看有哪些日光相關行程 ( KLOOK | KKday)

東京近郊推薦景點–日光東照宮

東京近郊景點推薦：9. 輕井澤

從東京出發前往輕井澤只需要1個多小時，因此不論是一日遊或二日遊都很適合。這裡從明治19年（1886年）開始被日本人視為避暑聖地，因為這裡有著高原獨有的清新氣候、美味的水果蔬菜、獨特的風景，因此雖然夏季是旺季，但其實一年四季都值得前來。

輕井澤也在東京廣域周遊券的使用範圍之內，詳細交通介紹請見: 輕井澤交通完全攻略！

石之教堂

輕井澤有哪些推薦景點呢？

舊輕井澤銀座通

舊輕井澤銀座通是輕井澤最熱鬧的商店街，從車站出來徒步約20分鐘左右就能抵達，街道上商店林立，有西式麵包店、洋菓子、果醬店、傳統工藝品、雜貨、咖啡店、餐廳等，逛累了隨時都能坐下來休息。

雲場池

雲場池的水源來自於鹿島之森飯店（ホテル鹿島ﾉ森）境內的小溪谷，水質非常清澈、湧水量又多，深受古時代大名和宮家的喜愛，因此又有「御膳水」之稱，連明治天皇到輕井澤住宿時都特別使用這裡的水來做餐點。

雲場池的周圍被落葉松和楓樹圍繞，交織成一年四季不同的風景，散步一周只要20分鐘，是能欣賞到美麗風景又不會太累的絕佳行程。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

輕井澤王子購物廣場OUTLET

出站1分鐘就能抵達的OUTLET商場，占地面積非常廣大，有兒童、男裝、潮流時尚、日用品美容、奢華精品、戶外運動用品、美食等10個區域，讓你買到手軟~

地址：日本長野縣輕井澤町輕井澤

營業時間：10:00~20:00 （商店營業時間依季節有所不同，請參考官方網站公告）

輕井澤王子飯店滑雪

輕井澤王子飯店內的滑雪場，是許多觀光客來到東京時指定必訪的滑雪勝地，從車站出來搭免費接駁車或是走路10分鐘就能抵達，交通非常方便。滑雪場內提供齊全的服裝和滑雪道具，每到雪季總是充滿絡繹不絕的人潮。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

營業時間：每年11月初～隔年3月底 8:00~17:00

更多輕井澤景點與住宿推薦：

⇒⇒輕井澤美食景點交通完全攻略！星野飯店渡假村、舊輕井澤銀座通、OUTLET⋯⋯

⇒⇒ 【輕井澤住宿推薦】12家高評價、超人氣輕井澤飯店+3大熱門住宿區域完全攻略

原文連結: (懶人包)最新2023東京近郊景點17選推薦– 川越、鎌倉、佐原、秩父、還有……

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