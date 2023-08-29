水灣八里旗艦店全新升級2.0版，讓我們有秒飛峇里島的錯覺，改裝後的水灣，打造原汁原味的峇里風，把整個峇里島鉅細靡遺地複製回來，首先印入眼簾的是棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口，進入海景第一排景觀座位區，還有棕梠茅草屋陽傘區，超有度假的FU， 整間充滿峇里島風的浪漫設計，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～
大片落地窗玻璃加舒適的沙發座位區，讓你可以180度欣賞海景，還可以一邊吃美食喝咖啡，是不是超級無敵幸福的～
每個角落都是最佳的美拍視角。
走出去就是最美的八里左岸公園，還可以欣賞最新光雕展。
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光一樓大廳就讓人驚豔～走進棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口。影片分享
午餐和晚餐時段，每人需點套餐一份，下午時段14:00-17:00，每人低消150元，限時2.5小時，就可以在這麼棒的環境下用餐，CP值較高。
水灣八里旗艦店重新裝潢，全新升級BALI2.0峇里島風不規則沙發座位區。
好喜歡這裡的座位區，充滿度假風超Chill海景餐廳～
窗外看出去的美景～
就算人多也可以，還有VIP包廂座位區。
記得走到後面還有驚喜，這裡有一區小小的戶外庭園，種植一整排棕梠樹和教堂。
不管室內區或戶外區都超美的～影片分享
Google評論送限量小禮一份。
主廚套餐推薦：金巴蘭熱火私藏舞串燒999，（每日限量供應），附主廚濃湯、熱熟麵包，附餐飲品。
招牌必點：丹帕沙輕午茶雙人套餐1120，甜點6樣，鹹食3樣，任選飲品二杯（非酒精性）
採線上點餐，最新DM如上，實際DM以店家為主。
誘惑百香輕氣泡220元，有百香果、柚子、薄荷和古早味冰棒的結合，加上氣泡水，產生多層次不同口感的火花。
珍芭娜芒果椰奶冰沙250元，台灣芒果加椰奶打出的特色冰沙，光擺盤就超美的，加上水果冰棒，完美結合，超消暑的～
我們被安排玻璃屋景觀座位區，整片的落地窗可欣賞窗外美景～
透明的廚房讓你近距離看廚師精心的製作過程。
愈晚愈美麗，天氣也較涼爽，可以出來享受戶外悠閒的氣氛～
整個園區很有度假的fu，充滿巴里島風南洋風情，還可以坐在裡面看海吃飯超Chill的，讓人彷彿置身在峇里島度假，看出去就是無敵海景，可以坐在這裡看海超療癒的，還可以順遊八里左岸、八里緍紗廣場、十三行博物館、八里老街完成八里一日遊。
水灣餐廳Waterfront 八里店：新北市八里區觀海大道39號；營業時間：平日12:00-19:00；假日12:00-20:00
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