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新北海景餐廳【水灣八里旗艦店 】八里左岸海景第一排/全新升級BALI2.0峇里島風景觀餐廳/棕梠茅草屋陽傘座位區/充滿度假風超Chill海景餐廳

2023-08-29 08:50:35 大海愛上藍天 人氣：1,238
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1457篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 八里區

造訪商家：水灣餐廳Waterfront
phone02-2619-5258
place新北市八里區觀海大道39號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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水灣八里旗艦店全新升級2.0版，讓我們有秒飛峇里島的錯覺，改裝後的水灣，打造原汁原味的峇里風，把整個峇里島鉅細靡遺地複製回來，首先印入眼簾的是棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口，進入海景第一排景觀座位區，還有棕梠茅草屋陽傘區，超有度假的FU， 整間充滿峇里島風的浪漫設計，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～

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大片落地窗玻璃加舒適的沙發座位區，讓你可以180度欣賞海景，還可以一邊吃美食喝咖啡，是不是超級無敵幸福的～

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每個角落都是最佳的美拍視角。

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走出去就是最美的八里左岸公園，還可以欣賞最新光雕展。

2023八里城市沙雕展│八里左岸公園│古埃及神話浪漫傳說│愈晚愈美麗光雕展│來一場愛與美的奇幻之旅 

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光一樓大廳就讓人驚豔～走進棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口。影片分享

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午餐和晚餐時段，每人需點套餐一份，下午時段14:00-17:00，每人低消150元，限時2.5小時，就可以在這麼棒的環境下用餐，CP值較高。

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水灣八里旗艦店重新裝潢，全新升級BALI2.0峇里島風不規則沙發座位區。

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好喜歡這裡的座位區，充滿度假風超Chill海景餐廳～

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窗外看出去的美景～

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就算人多也可以，還有VIP包廂座位區。

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記得走到後面還有驚喜，這裡有一區小小的戶外庭園，種植一整排棕梠樹和教堂。

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不管室內區或戶外區都超美的～影片分享

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Google評論送限量小禮一份。

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主廚套餐推薦：金巴蘭熱火私藏舞串燒999，（每日限量供應），附主廚濃湯、熱熟麵包，附餐飲品。

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招牌必點：丹帕沙輕午茶雙人套餐1120，甜點6樣，鹹食3樣，任選飲品二杯（非酒精性） 

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採線上點餐，最新DM如上，實際DM以店家為主。

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誘惑百香輕氣泡220元，有百香果、柚子、薄荷和古早味冰棒的結合，加上氣泡水，產生多層次不同口感的火花。

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珍芭娜芒果椰奶冰沙250元，台灣芒果加椰奶打出的特色冰沙，光擺盤就超美的，加上水果冰棒，完美結合，超消暑的～

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我們被安排玻璃屋景觀座位區，整片的落地窗可欣賞窗外美景～

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透明的廚房讓你近距離看廚師精心的製作過程。

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愈晚愈美麗，天氣也較涼爽，可以出來享受戶外悠閒的氣氛～

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整個園區很有度假的fu，充滿巴里島風南洋風情，還可以坐在裡面看海吃飯超Chill的，讓人彷彿置身在峇里島度假，看出去就是無敵海景，可以坐在這裡看海超療癒的，還可以順遊八里左岸、八里緍紗廣場、十三行博物館、八里老街完成八里一日遊。

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水灣餐廳Waterfront 八里店：新北市八里區觀海大道39號；營業時間：平日12:00-19:00；假日12:00-20:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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