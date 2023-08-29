水灣八里旗艦店全新升級2.0版，讓我們有秒飛峇里島的錯覺，改裝後的水灣，打造原汁原味的峇里風，把整個峇里島鉅細靡遺地複製回來，首先印入眼簾的是棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口，進入海景第一排景觀座位區，還有棕梠茅草屋陽傘區，超有度假的FU， 整間充滿峇里島風的浪漫設計，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～

大片落地窗玻璃加舒適的沙發座位區，讓你可以180度欣賞海景，還可以一邊吃美食喝咖啡，是不是超級無敵幸福的～

每個角落都是最佳的美拍視角。

走出去就是最美的八里左岸公園，還可以欣賞最新光雕展。

2023八里城市沙雕展│八里左岸公園│古埃及神話浪漫傳說│愈晚愈美麗光雕展│來一場愛與美的奇幻之旅

光一樓大廳就讓人驚豔～走進棕梠葉茅草屋頂，穿過滿滿的竹編燈飾來到二樓入口。影片分享

午餐和晚餐時段，每人需點套餐一份，下午時段14:00-17:00，每人低消150元，限時2.5小時，就可以在這麼棒的環境下用餐，CP值較高。

水灣八里旗艦店重新裝潢，全新升級BALI2.0峇里島風不規則沙發座位區。

好喜歡這裡的座位區，充滿度假風超Chill海景餐廳～

窗外看出去的美景～

就算人多也可以，還有VIP包廂座位區。

記得走到後面還有驚喜，這裡有一區小小的戶外庭園，種植一整排棕梠樹和教堂。

不管室內區或戶外區都超美的～影片分享

Google評論送限量小禮一份。

主廚套餐推薦：金巴蘭熱火私藏舞串燒999，（每日限量供應），附主廚濃湯、熱熟麵包，附餐飲品。

招牌必點：丹帕沙輕午茶雙人套餐1120，甜點6樣，鹹食3樣，任選飲品二杯（非酒精性）

採線上點餐，最新DM如上，實際DM以店家為主。

誘惑百香輕氣泡220元，有百香果、柚子、薄荷和古早味冰棒的結合，加上氣泡水，產生多層次不同口感的火花。

珍芭娜芒果椰奶冰沙250元，台灣芒果加椰奶打出的特色冰沙，光擺盤就超美的，加上水果冰棒，完美結合，超消暑的～

我們被安排玻璃屋景觀座位區，整片的落地窗可欣賞窗外美景～

透明的廚房讓你近距離看廚師精心的製作過程。

愈晚愈美麗，天氣也較涼爽，可以出來享受戶外悠閒的氣氛～

整個園區很有度假的fu，充滿巴里島風南洋風情，還可以坐在裡面看海吃飯超Chill的，讓人彷彿置身在峇里島度假，看出去就是無敵海景，可以坐在這裡看海超療癒的，還可以順遊八里左岸、八里緍紗廣場、十三行博物館、八里老街完成八里一日遊。

水灣餐廳Waterfront 八里店：新北市八里區觀海大道39號；營業時間：平日12:00-19:00；假日12:00-20:00

八里新景點2023|八里左岸漫步廣場|海景第一排雙人躺椅和鞦韆|翠堡活動區遊戲場|八里親子共遊好所在

2023八里城市沙雕展│八里左岸公園│古埃及神話浪漫傳說│愈晚愈美麗光雕展│來一場愛與美的奇幻之旅

2023新北最新海景酒店【八里福朋喜來登酒店】淡水河畔無邊際泳池/超美的大廳酒吧隱藏版星巴克咖啡/坐擁河景第一排八里全新度假聖地

淡水高空景觀餐廳【貳樓淡水站前店】一次將無敵山海美景盡收眼底/淡水捷運站出站即到達/大都會商場/充滿南洋風超Chill海景餐廳

2023新北河濱蝶戀季│板橋蝴蝶公園地景花海│園區必拍五大場景│蝴蝶公園觀景平台│巨型蝴蝶光雕秀浪漫登場

新北隱藏版打卡秘境|關渡右岸關渡大橋景觀樓|漂浮旋轉樓梯|360度超美觀景平台|欣賞關渡大橋最佳視角|婚紗攝影拍攝秘境

2022新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

2021淡水金色水岸│淡水必吃美食│喝咖啡看海景│淡水榕堤水灣餐廳│享受悠閒的樂活單車之旅

八里打卡秘境|關渡左岸大橋景觀樓|漂浮旋轉樓梯|360度超美觀景平台|觀景步道走上關渡大橋欣賞淡水河美景

淡水輕軌一日遊│跟著幾米包山包海去旅行│賞櫻看海吃冰│全新幾米彩繪列車│享受低碳環保綠色輕旅行

2020八里新亮點|八里心心相映廣場|八里結婚廣場|五大夢幻場景閃亮登場|新北最浪漫約會景點

文章標籤