台北喜來登大飯店十二廚（Kitchen 12）提供自助餐，這次分享台北喜來登大飯店十二廚buffet，想知道最新的十二廚「泰國美食節」菜色、餐券價格，以及如何訂位嗎？一定要看這篇台北喜來登大飯店十二廚全攻略！豪華氣派的用餐環境、豐富新鮮的特色料理，是許多人選擇台北喜來登大飯店十二廚的原因。

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※本文所提供的情報為撰寫時的內容。文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動，請實際以店家提供資訊為準。

台北喜來登大飯店十二廚

台北喜來登大飯店十二廚提供12座全開放式的美食料理區，彙整了寒舍集團米其林餐廳的經典菜色，包含請客樓、辰園和SUKHOTHAI，應有盡有的餐檯區包含沙拉區、冷盤區、日式精選料理區、中華美食區、西洋美食區、東南亞風味美食區、海鮮料理區、燒臘&燒烤美食區、各式麵食區、什錦點心區、現場烘焙甜點&麵包區及各式飲品區，飲品區引進「ASAHI自動生啤酒機」，十七層樓的中庭玻璃天幕設計，展現台北喜來登大飯店豪華氣派的用餐空間。

【台北喜來登大飯店十二廚價格】

※自助餐價格僅供參考，請以預訂時的價格為主

台北喜來登大飯店十二廚價格

台北喜來登大飯店十二廚開放電話和網路訂位。

十二廚價格 平日（週一-週五） 週末例假日 優惠價 午餐 NT$1,290 NT$ 1,690 下午茶 NT$790 NT$990 晚餐 NT$ 1,490 NT$ 1,690

※以上價格需另加一成服務費，以現場公告為主，不另行通知。

※兒童收費標準：0-5歲免費，6-12歲以兒童價收費，13歲(含)以上以成人計價。

※此餐價恕不適用於國定假日、農曆除夕、農曆春節、中西情人節、母親節(前一週週末與當週週末)、父親節、耶誕夜、耶誕節、跨年夜及特殊美食節。

台北喜來登大飯店十二廚泰國美食節－巨無霸火山排骨、松葉蟹吃到飽、生啤暢飲

台北喜來登「Buffet之王」十二廚自助餐廳，全新推出「泰美味」泰國美食節，週一至週五晚餐、假日午晚餐不加價，每位 1,490 元起。能吃到曼谷超人氣巨無霸「拉差達火山排骨」、濃郁下飯的「金沙咖哩海鮮」、現拌青木瓜沙拉、碳烤沙嗲等，更不能錯過「松葉蟹腳吃到飽」以及「Asahi 生啤酒暢飲」；甜點則有超人氣的「芒果糯米飯」、限定口味「泰奶珍珠厚鬆餅」等，泰菜控必吃名單一次集合，澎湃升級不加價！

✅人氣第一的「清蒸松葉蟹腳」，爽嗑松葉蟹吃到飽！

✅30 公分巨無霸「拉差達火山排骨」

✅超人氣的「芒果糯米飯」、限定口味「泰奶珍珠厚鬆餅」

【十二廚「泰美味」泰國美食節】

活動時間： 8月18日起，平日週一至週五晚餐及假日午晚餐餐期

活動餐價：平日晚餐每位 1,490 元 +10%、假日午晚餐每位 1,690 元 +10%

電話：02-2321-1818 訂席中心

地址：台北市忠孝東路一段12號

十二廚「泰國美食節」必吃－30 公分巨無霸「拉差達火山排骨」：

▲30 公分巨無霸「拉差達火山排骨」，來自曼谷夜市爆紅美食，層層堆疊視覺超震撼，淋上青辣椒香辣湯頭，大口吃肉啃骨超過癮。

十二廚「泰國美食節」必吃－「松葉蟹腳」、「清蒸檸檬魚」：

▲台北喜來登大飯店十二廚人氣第一的「清蒸松葉蟹腳」，爽嗑松葉蟹吃到飽！肥嫩蟹腳清蒸後甜味鎖在殼中，蘸上特製魚露醬，鹹香微辣刺激食慾，清香滿溢的「清蒸檸檬魚」則選用澎湖現流鮮魚，魚肉鮮嫩細緻、醬汁酸甜開胃。

十二廚「泰國美食節」必吃－「越南春捲」與「海鮮泡麵」：

▲現包的「越南春捲」必吃，另外還有「涼拌海鮮泡麵」，特有媽媽麵（Mama 麵）加入白蝦、透抽與綜合蔬菜共拌，鮮爽又美味。

十二廚「泰國美食節」必吃－「青木瓜沙拉」：

▲非吃不可的還有「青木瓜沙拉」，爽脆青木瓜絲、番茄與大蒜、香菜、魚露等放入木缽現搗，撒上香脆花生，酸辣開胃秒殺味蕾。

十二廚「泰國美食節」必吃－「蝦醬炒飯」：

▲泰國中部名菜「蝦醬炒飯Khao Kluk Kapi」，用當地傳統鮮蝦醬加入香米爆炒，搭配8種配料包含滷肉、臘腸、豇豆、蛋絲、炸花生、辣椒、紅洋蔥等，趁熱拌在一起享用，鹹香夠味！

十二廚「泰國美食節」必吃－「芒果糯米飯」：

▲最期待的就是這次泰國美食節的「芒果糯米飯」，酸甜芒果搭配椰香糯米飯，清爽又甜軟

十二廚「泰國美食節」必吃－「珍珠泰奶厚鬆餅」：

▲另外不可錯過的是這檔泰國美食節期間限定的「珍珠泰奶厚鬆餅」，現點現做的鬆軟舒芙蕾淋上濃郁泰奶奶霜與珍珠，輕盈口感與豐厚茶香完美絕配。

台北喜來登大飯店十二廚－日式精選料理區

台北喜來登大飯店十二廚日式精選料理區，當日的生魚片有鮭魚、鮪魚、旗魚、海港魚等等，精緻的擺盤，讓人食指大動，炙燒握壽司也在這邊取餐

▲依季節推出5款生魚片，如鮭魚、鮪魚、旗魚、海港魚、花枝生魚片

▲或者也可以直接拿取生魚片拼盤，的生魚片新鮮又甜美，讓人吃了好幾盤

▲散壽司和手卷，手卷現點現做

▲握壽司、炙燒系列握壽司、花壽司和豆皮壽司，炙燒鮭魚壽司油潤鮮美、好吃又不膩口

台北喜來登大飯店十二廚－海鮮料理區

海鮮料理區令人驚喜！採用當季鮮魚和蝦蟹所做的料理，海鮮台上有超澎湃螃蟹、白蝦、淡菜

▲北海道三大蟹之一的頂級松葉蟹可以吃到飽！清蒸的松葉蟹鮮甜好吃！另外「清蒸檸檬魚」，一入口簡直驚為天人的鮮，原來是由漁港直送的現流魚，以蔥絲、薑絲清蒸後，淋上熱油提味

▲海鮮類還包含冷盤海鮮區，有川燙白蝦、青檸醬拌蟹、和風涼拌蟹

▲涼拌花枝和淡菜

台北喜來登大飯店十二廚－西洋美食區

西洋美食區有爐烤牛肋眼、烤牛小排、炭烤泰式雞腿、帕瑪森起司義大利麵，主菜可以搭配金錢蝦餅、薯泥、洋蔥圈

▲超大塊的爐烤牛肋眼，爐烤的香氣逼人，肉質甜嫩

▲外焦內嫩的牛小排，超級推薦這個牛小排，吃起來好嫩，超好吃！

▲香氣十足的炭烤泰式雞

▲金錢蝦餅，爆炸香！

▲牛排旁邊的配菜也提供很多選擇，像是帕瑪森起司義大利麵、馬鈴薯泥、烤食蔬

▲帕瑪森起司義大利麵，直接放在帕瑪森起司上，吃起來滿滿的起士味！

台北喜來登大飯店十二廚－中華美食區

中華美食區這次換成較多泰式料理的選擇，另外還有現蒸鮮魚、現炒食蔬等等，湯品供應三種選擇，菜色相當澎湃！

▲雞肉沙嗲串烤，香氣四溢

▲鹹香濃郁「金沙咖哩海鮮」，醬汁緊裹肥美海鮮，綠椰汁咖哩雞肉帶有檸檬草、香茅、南薑、椰漿等香料清香，呈現道地泰式風味。

▲各式港式燒臘熱食，每道都好吃！

▲白蘿蔔雞湯、肉羹湯、 泰國的傳統湯品泰式冬陰功湯，茶碗蒸上放了一大顆淡菜

台北喜來登大飯店十二廚－現做春捲料理區

這次推出全新的美食料理區，這裡匯集了東南亞美食，包含青木瓜沙拉、越南春捲和涼拌海鮮泡麵

▲現做的越南春捲料理區

▲Q彈的外皮的、新鮮甜美的蝦仁、火腿、生菜、米線，沾上酸甜的魚露特製醬汁，特別爽口！

台北喜來登大飯店十二廚－各式麵食區

現煮麵餐檯有「泰式豬肉河粉」，濃郁胡椒豬骨湯底放入爽彈河粉，加上手打肉丸、黑輪、炒肉末，鮮濃暖胃

台北喜來登大飯店十二廚－沙拉區、冷盤區

沙拉自助吧與冷盤區，綜合沙拉、醃漬小菜、火腿起司都放在冰櫃裡，保持料理的新鮮，較特別的冷盤有酸橘汁醃魚、煙燻魚盤

▲冷盤類有煙燻魚盤、臘腸、火腿

▲香辣味十足的麻辣小龍蝦

▲蜜漬香芋、洛神花、黃金泡菜、香辣蘿蔔、辣味黃瓜、玉桂蘋果、涼拌牛蒡、蜜漬黑豆、香滷花生、紫蘇梅南瓜

台北喜來登大飯店十二廚－甜點區

曾被票選為北台灣必吃Buffet第一名，有多樣特色點甜點，人氣品項是舒芙蕾厚鬆餅，另外還有季節限定的各式甜品，法式焦糖烤布蕾、生巧可麗塔、核桃布朗尼、日式巧克力戚風蛋糕、椰香雪花糕。

※本文所提供的情報為撰寫時的內容。文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動，請實際以店家提供資訊為準。

▲最新推出的甜品有芒果歐帕莉絲、生乳蛋糕捲、抹茶蛋糕、芒果鮮奶酪、法式焦糖烤布蕾

▲椰香巴斯克乳酪蛋糕，傳統的『香蘭娘惹糕』，軟糯Ｑ彈的口感散發濃郁椰子與香甜斑斕味

▲盛夏甜品以季節的芒果為主，另外法式焦糖烤布蕾也很好吃！

▲芒果舒芙蕾厚鬆餅與珍珠泰奶厚鬆餅，鬆軟綿密的芒果舒芙蕾厚鬆餅，搭配芒果丁、蜂蜜及鮮奶油，拿了要馬上吃，超好吃，右邊是泰國美食節期間限定的「珍珠泰奶厚鬆餅」，現點現做的鬆軟舒芙蕾淋上濃郁泰奶奶霜與珍珠，輕盈口感與豐厚茶香完美絕配。

▲冰淇淋有哈根達斯和泰國明果，哈根達斯冰淇淋是熱門口味，泰國明果比較特別的口味是波羅蜜

▲自助水果區，當天水果有有西瓜、鳳梨、芭樂、葡萄柚，五彩繽紛的水果擺盤，看了心情好開心！

台北喜來登大飯店十二廚－啤酒、飲品

的飲品自助吧真的很用心！提供季節果汁外，還引進ASAHI朝日啤酒機，其他投幣機的飲品黑糖薑汁奶茶。（「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」）

▲果汁類選項有西瓜汁、柳橙汁、葡萄柚汁

▲罐裝類的氣泡水、軟性飲料與麒麟啤酒（「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」）

▲啤酒類提供ASAHI啤酒喝到飽，細緻綿密的生啤泡沫，可以盡情大口吃肉、大口喝酒（「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」）

前往台北喜來登大飯店十二廚的交通

開車前往台北喜來登大飯店十二廚

開車前往台北喜來登大飯店，飯店內設有停車場，房客享有免費停車一台，用餐賓客消費滿TWD1,000即可折抵停車1小時，最高折抵3小時。停車場車位數量有限，推薦搭乘大眾運輸前往。

搭乘捷運前往台北喜來登大飯店十二廚

搭乘台北捷運板南線至善導寺站下車後，選擇2號出口(攜帶旅行箱者，建議選擇3號電梯出口)，步行約2分鐘即抵達飯店。

台北喜來登大飯店十二廚總結

台北喜來登大飯店十二廚提供12座全開放式的美食料理區，彙整了寒舍集團米其林餐廳的經典菜色，包含請客樓、辰園和SUKHOTHAI，菜色樣樣好吃，餐廳環境氣派舒適，用餐時間充裕，很推薦大家來試試。

※本文所提供的情報為撰寫時的內容。文章內提到的商品、服務內容或是價格等可能會有所更動，請實際以店家提供資訊為準。

文章來源：【十二廚】台北喜來登自助餐價格、菜單大公開！松葉蟹、海陸泰菜必吃！