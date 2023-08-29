

2022年創立的新品牌「花神精品法式喜餅」，一開始僅提供網路宅配試吃，但在新人們的期盼及敲碗下終於在2023年7月在台中開立第一家門市啦！如同他們的品牌slogan「以花神為名，綻放你最美的一瞬」花神希望每位新娘在結婚時都能閃耀動人、綻放最美的樣子～當踏進門市的那刻我便感受到滿滿的浪漫、優雅、甜蜜，快跟著我一起走進Bloom花園吧！

- 本 篇 文 章 為 與 B L O O M W E D D I N G 合 作 體 驗 ，以 下 均 為 真 實 心 得 分 享 -

Bienvenue! 彷彿來到法國小花園 被花圍繞的喜餅門市🧚🏻‍♀️🌹🌻🌷

花神精品喜餅是一家以彌月、喜餅為主的法式喜餅店，擅長將花茶、巧克力、堅果、酒融合進喜餅甜點裡，打造出時髦的大人味～門市位置在台中市西區的五權西路上，附近其實也有多家喜餅門市（小建議💖要找喜餅的北部或南部新娘們，可以安排一個週末的台中喜餅接力試吃，台中真的很多厲害的喜餅，多吃多比較才能找到自己命定的喜餅！）

穿梭在一樓花園裡的仙女🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️

大門口奢華的金色及大理石元素讓人一眼就覺得好高貴、優雅，圓弧的拱門剛好柔化了距離感，讓人不會因為覺得太高級而踏不進去😆 推開門後還有一個小小的玄關，水晶吊燈bling bling的照著大理石地板，BLOOM WEDDING幾個字閃閃發亮✨✨✨

進到一樓的展示空間立刻被滿滿滿滿的花圍繞，真的彷彿走進了溫室花園～店內的空間寬敞明亮非常舒服，木色與白色的搭配充滿法式的慵懶優雅，再加上玫瑰金的燈飾、光線及大理石元素讓質感又大大提升！給人暖暖、柔柔又精緻典雅的感覺～

▽ 圓弧鑲著金邊的牆上展示著花神喜餅經典的五款禮盒，中間的中島櫃還有陳列所有的喜餅

目前的喜餅試吃都需要事先預約，但為了服務想要簡單了解花神的新人，一樓還是提供了所有盒型款式、內容物的擺放～有需求的話現場的服務人員也都很親切，不要客氣的盡量問唷！

▽ 又美又好看的喜餅～（左）門市隱藏版糖霜瑪德蓮 （右）花神經典水蜜桃花圈馬林糖

柔軟奶油風✨溫暖舒適的二樓試吃體驗🧚🏻‍♀️

逛完一樓的展示空間還有二樓的體驗區提供諮詢及試吃，相較於一樓花團錦簇的繽紛春天印象，二樓更有溫暖放鬆的舒適感～暖白暖白的色調加上背景的韓文歌，還以為來到韓國咖啡廳😆

一個時段最多可以接待三組試吃，座位區用透光的紗簾區隔增加隱私性，比起做出隔間我覺得這樣空間感看起來更通透～座位區很舒適，兩個人坐起來空間是綽綽有餘的

喜餅試吃建議以2人為主，最多帶上爸媽也是坐得下，但可能就會稍微擠一點（而且我個人是覺得人多嘴雜啦，結婚已經有太多事情要煩惱，能減少麻煩才是終極目標）

諮詢試吃🌹來一場花神的饗宴

今天為我們諮詢的是佳琪～入座後她就準備好了兩層的點心架以及一壺熱茶，並附上一張包含所有甜點餅乾的DM讓我們可以邊吃邊做記錄挑選喜歡的品項～

現場試吃的品項是從2022年統計至今花神最經典、熱門的12款，有甜的、鹹的、酸的、辣的、從餅乾到法式甜點通通都有；除了依照口味輕重來安排試吃的順序，佳琪也貼心的一直幫我們回沖旁邊的熱茶來refresh嘴巴的味道～那...就先從我的「必選餅乾」開始吧🧡

【奶油法式薄脆餅】看起來很平凡但吃起來很厲害的一款！除了有法式奶油的甜，更驚喜的是裡面加入中式米香不僅增添了香氣、在口感上更是卡滋卡滋脆到不行～而且還有可愛的寓意「呷米香 嫁好尪」唷！

【海鹽巧克力開心果】用巧克力醬製作香氣很濃，加入少量海鹽帶出巧克力的甜～開心果跟杏仁角讓整體口感更酥脆，我超喜歡！！！

【皇家伯爵茶】使用TWININGS茶製作，餅乾上面還能看到滿滿的伯爵茶葉，雖然是曲奇的做法但是吃起來不油膩，濃濃的佛手柑香氣，口感香酥～

【泰式奶茶】用聞的就能聞到淡淡的煉乳香，口感比較硬脆紮實，茶味比起其他款更為濃郁。而且很少看到喜餅有泰奶口味，相信賓客收到一定會覺得超特別！

【百香綠茶馬林糖】以前對於馬林糖的印象就是吃糖，但是花神的馬林糖真的超乎預期的好吃！白綠跳色的馬林糖除了外觀繽紛可愛，酸甜的百香果口味吃了入口即化但口腔清爽的果香遲遲未散，一包裡面會有綜合約15、16顆也是很澎湃的呢！

除了餅乾，當然少不了經典的法式甜點🧡

【桂花烏龍達克瓦茲】中間的桂花蜜讓人眼睛為之一亮！與烏龍茶餡搭在一起非常高雅，加上酥酥帶有顆粒的餅皮整體不會太甜膩，除了少女肯定也是長輩會非常喜歡的口味～

【梅酒鐵觀音】這款磅蛋糕製作是將梅肉切碎泡進梅酒裡，所以除了茶香、酒香還有果香味～而磅蛋糕最害怕的就是太乾，但花神的蛋糕都非常濕潤，大理石紋路也好優雅🥰

【胡桃楓糖費南雪】門市限定的隱藏版✨楓糖香氣濃郁，是香氣十足、濕潤度非常高的一款經典法式甜點～

【法式草莓】這款是花神最受歡迎的餅乾，他是白巧克力淋醬撒上草莓果乾，吃起來非常的爽脆～在外型上更是超討喜的心型，絕對要收進名單中！！！

而我當天最最最愛的第一名就是...（鼓聲）

【鉑金檸檬糖霜】👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

以往對於糖霜餅乾也是小小害怕，怕糖霜口感太粗太甜吃到牙齒發顫...可是花神的這款鉑金檸檬糖霜真的太厲害了！拿起來時非常紮實有重量，糖霜碰到舌頭立刻感受到酸度，一口咬下酸甜酸甜口水直分泌，而且保留了餅乾的脆度，完全沒有讓我害怕的顆粒感，真的太優秀了！

而且餅乾上的鉑金就像是新娘的頭紗，在進場時spotlight打在上面閃耀的樣子～真的太夢幻太有畫面，光是外貌就很值得加進清單，更不用說他吃起來有多優～

最後我個人也很推薦可以挑選幾款鹹餅乾，增加喜餅的驚喜及豐富性！

【黑松露】餅乾口感酥脆，而且會越吃越回味口齒留香，喜歡松露味的人一定會喜歡～

【匈牙利紅椒起司】起司味非常濃郁帶有微微微微的辛辣感，上面再撒上黑胡椒提味妝點，很像在吃多力多滋很涮嘴！

（想看花神精品喜餅全品項的開箱介紹，記得看到文末唷！！！）

五款喜餅盒型設計 新人長輩都滿意❤️

二樓門市展示的禮盒款式更完整，12入/16入/18入的盒型都擺在架上～以往宅配試吃是挑選一款自己喜歡的樣式寄送，其他款式只能透過官網上看，現在有實體門市就能親眼欣賞也才能更仔細看到他們不同角度閃耀的美～

【時髦花綻】

是目前所有款式最熱賣的第一名，尤其是長輩非常喜愛的一款！栗紅的霧面底色搭配燙金的大理花及logo，吉利又不俗氣～而且大理花的花語就是富貴、華麗、優雅，絕對是婆婆媽媽及新娘都會滿意的款式❤️

【經典老花】

這款則是我個人的TOP 1🥇 老花的設計靈感是來自於「瓢蟲」，瓢蟲在東方其實有「吉祥」的意象，在西方則是「神的信使」為人們帶來幸福～所以才有人說當瓢蟲停在你身上是表示有好事要發生了！🍀

除了各種幸福的意義，透過不同角度還能看見幾隻燙金的瓢蟲，佳琪笑著說這也可以表示「恭喜嫁到金龜婿」啦～滿滿可愛、幸福的意象加上有點懷舊又時髦的設計讓我更愛這款老花！

左【浪漫之星】/ 右【邱比特之羽】

浪漫之星是淺淺的粉紅香檳色，漸層的設計像是夜幕降臨帶著閃耀的流星垂落✨星星本身是雷射光材質，所以每一盒幾乎都有獨一無二的閃光～這款給我的感覺非常適合浪漫有氣質的新娘

邱比特之羽則是非常優雅的一款，相較於其他的紅、金、粉，這款實體是偏米色～雖然是低調的米色，但上面的邱比特羽毛是貝殼光的材質，不同角度下能看到七彩的顏色，羽毛也印刷的非常細緻，彷彿我們的愛情真的受到邱比特的守護那樣柔軟溫暖🤍

【綻紅寶石】

這款閃耀的禮盒想傳達的是「歷經淬煉的愛情最後琢磨成閃耀的寶石」，兩個人相愛不容易、結婚更是考驗感情的大難關，風風雨雨過後希望新人們的感情能如紅寶石每一面的完美切割閃耀出瑰麗獨特的光芒～除了字面上的紅寶石，其實他的設計發想是來自「紅石榴」，而紅石榴也有「多子多孫」的祝福～

▽16入及18入的盒型都是上排正方形大盒面，12入則是下方的長方盒

容量及品項的選擇其實DM或官網上都說明的非常清楚易懂，就是依照個人的預算需求去做客製化～比較要注意的是點心挑選「品項搭配不重複」例如不能我喜歡鉑金檸檬糖霜就選B區5個都要放檸檬糖霜😆 也沒有辦法指定擺放的位置唷～

款式都好喜歡選不出來怎麼辦？我懂、花神也懂！如果真的無法抉擇喜歡的樣式或是想要長輩送一款、朋友送一款的話，每種盒型只要訂購超過30盒以上就可以有客製化組合囉！

最後分享這個金光閃閃的提袋，超級奢華超級霸氣，擺一排在婚禮會場絕對是閃爆眾人😆

▽貼心小服務❤️ 試吃吃不完的喜餅還可以幫忙打包帶走唷～畢竟一下要吃掉這麼多餅乾甜點對於正在飲控的新娘真的是很罪惡😆

方案折扣優惠透明 早鳥優惠超划算❤️

目前最低訂購的盒數為30盒，滿額還有不同的折扣優惠；如果訂購時間是婚期的3個月前還能享有早鳥優惠，折扣更多～

最讚的是目前花神精品法式喜餅還有推出「Bloom girl女孩分享專案」凡訂購Bloom喜餅30盒以上，在「結婚吧」、「Wedding Day好婚市集」、「veryWed非常婚禮」、「批踢踢 - 結婚版」、「FB好婚市集 - 新娘分享交流社團」、「FB新娘物語 - 新娘交流社團」以上任一平台分享心得就可以獲得鉑金婚禮小物（最多30盒），裡面是花神經典的「水蜜桃花圈馬林糖」，非常適合拿來做伴娘禮或是婚禮活動小禮物～🎁

（活動優惠依檔期變動調整，最新詳細活動資訊可詢問Bloom官方臉書諮詢唷！）

感謝大家看到了這裡～關於花神精品喜餅的門市諮詢體驗到這邊結束啦！最後呢他們還提供我一盒綻紅寶石回家開箱，這樣更能帶大家體驗收到喜餅打開的實際感受～

前面有提到綻紅寶石的設計理念來自「琢磨後的寶石」及「紅石榴」，現在近看後是不是更感受到璀璨奪目的寶石光芒，燙金的亮點真是點綴的不多不少剛剛好～

▽ 禮盒背後有全品項的成分營養標示，打開後還有四張小卡「餅乾介紹」「餅乾保存注意事項」「花神QR code」；另外還有一張麂皮手感的紅色蝴蝶小卡摸起來好有質感，上面的字遠看是「囍」近看才發現他是「LOVE」組成，超驚喜的巧思！

禮盒裡面的品項剛好都是現場試吃沒有吃過的，所以就一併介紹給大家！（上排由左至右）

【普羅旺斯薰衣草】 光聽名字腦內就浮現薰衣草田～淡淡薰衣草香心型餅乾充滿浪漫的氛圍，餅乾稍有厚度吃起來口感偏硬脆

【地中海青醬】 原以為會是重口味的鹹餅乾，意外的是讓人舒服、淺淺的九層塔香，我覺得普遍台灣人都可以接受😆

【卡布奇諾】 大人味的咖啡焦香我好喜歡～在口感上還能吃到咖啡豆的碎渣增添脆度、口感，比起一般的咖啡味喜餅，他更有醇厚成熟的味道～

【太妃焦糖蘋果】 這款我絕對會加入喜餅list！除了濃濃的肉桂讓我著迷，厲害的是太妃焦糖一開始吃起來有些黏牙，但是越嚼越脆...口感跟味覺都被驚喜到了！

（下排由左至右）

【玫瑰鐵觀音】 鐵觀音的茶香濃郁，雖然是曲奇但不油膩，不過玫瑰味倒是沒有那麼明顯😆

【無花果沙布列】 又稱作鑽石餅乾的沙布列在法式喜餅很常見，口感酥酥鬆鬆加上外層裹上粒粒分明的糖粒讓人無法不愛，特別的是無花果又增添了果香及口感，我超喜歡❤️

【洛神花】 我覺得算是除了鉑金檸檬糖霜餅乾之外果香酸度最高的一款，推薦給喜歡吃酸的人～

【茉莉花茶】 能同時品到花及茶的香氣，清香清香～🍵





除了餅乾外還有五款的法式甜點～

【鉑金莓果佛羅倫丁】 將杏仁片與莓果緊緊融合在一起，黏黏紮實的口感很有份量，加上酸甜的莓果乾降低甜度，鉑金點綴顯得更精緻～

【焦糖摩卡】 濕潤口感加上濃郁的咖啡香應該是多數男生的最愛，不會太甜的一款大人味磅蛋糕

【糖霜瑪德蓮】 這款是我最想吃的～撒上花瓣的瑪德蓮吃起來味覺上雖然沒特別驚艷，但看著心情就少女起來～還是需要它放進禮盒裡面作門面擔當😆

【蜂蜜杏仁布列塔尼】 酥脆的口感看這剖面就知道，鹹甜的奶油香氣搭配上面的杏仁真的太上癮～

【英式蔓越莓費南雪】 意外的像是豬鼻子很可愛也印象深刻😆 我非常喜歡吃得到奶油、杏仁粉香氣的費南雪，再加上酸甜的蔓越莓還蠻無敵的！

試吃也介紹過這麼多喜餅，花神真的是我近期最喜歡的一家，喜歡到不知不覺居然寫了近5000多字來介紹他們！😂

從 空間裝潢、店員服務、品牌主題 到真的 試吃 發現他們不是虛有其表空有美麗的外貌，是真的精緻又好吃！每款喜餅口味的設計都是與眾不同，都讓我只想獨享啦🥰就連 禮盒設計包裝 都讓人愛不釋手難以抉擇，真心推薦給大家浪漫有質感的花神精品法式喜餅，收到的賓客絕對回頭率100%💖快預約試吃體驗吧💐

《INFO》

花神精品法式喜餅 BLOOM WEDDING

官網｜https://www.bloomweddingcookie.com/

FACEBOOK｜https://www.facebook.com/Bloomweddingcookie/

INSTAGRAM｜@bloom_weddingcookies

門市試吃｜台中市西區五權西路一段223號｜

◆ 時間：周一到周日 11:00-19:00

◆ 電話：04-2376-4598