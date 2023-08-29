

🍔鹹酥炸洋蔥花🍔

熱愛廚房料理的我曾經有想過要嘗試炸洋蔥花，但看了做法之後，嗯...果斷放棄! 還是交給餐廳好了，如此細膩的手法絕對不是一般人做的出來的。鹹酥炸洋蔥花酥脆的外皮，裡面的洋蔥剛好炸透，散發出清甜的滋味。沾上應該是有墨西哥辣椒的美乃滋，清甜感和酥脆混和，美乃滋的神來一筆，酸酸辣辣的層次口味真的很舒服。讓人禁不住一口接一口，好開胃啊!



🍔炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵🍔

炙燒鯛魚皮脆、魚肉嫩，鮮甜味十足。搭配感覺像是沙嗲的南洋椰奶咖哩，入口滿滿咖哩味，又帶點些許沙茶味。意享美式廚房的義大利麵麵體保有些口感，又不會過軟，同時可以吸附滿滿醬汁。這一道炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵口味平衡，分食秒殺，我們都很喜歡哩!



🍔老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵🍔

手打牛肉丸如同菜名一般，是連老奶奶都可以入口的肉丸。牛肉丸鮮脆彈牙，牛肉香味濃郁，口感層次豐富。我覺得茄汁肉醬義大利麵要好吃，醬料一定是無敵，傳統的茄汁肉醬是我認為最簡單也是最難處理的醬汁。意享美式廚房這道老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵入口該酸、該甜、該鹹完美取得平衡，吸附醬汁的義大利麵和手打牛肉丸加持，嗯~沒有懸念的美味! 下次有機會一定要內用品嚐，是吃過會想念的味道，超棒的!



🍔塔塔醬碎蛋鯛魚堡🍔

炸鯛魚搭配塔塔醬、蛋和麵包，這組合一看就知道不可能會不好吃，濕潤度絕對足夠! 一口咬下，炸鯛魚魚肉超級軟嫩，番茄片、紫洋蔥、酸黃瓜、生菜各種食材混合在一起的滋味。若說是徜徉在大海中，就真的有點誇張了，不過若說是一場美食饗宴，那就說的過去了。軟嫩的魚肉搭配多樣濕潤的食材，加上麵包平衡，這口味超級對味! 塔塔醬碎蛋鯛魚堡每一口都開心的咬著，細細品嚐、慢慢品味，舒服的感覺不可言喻!



🍔歐爸炸雞披薩🍔

將韓式炸雞放上披薩，這樣的組合也是不常見的，我想今天吃到的料理大概率都是老闆親自研發的特色料理! 韓式炸雞肉質不乾柴，裹上的韓式醬料吃起來微微辣感和酸感。除了韓式炸雞外，披薩上還有添加韓式泡菜，韓感疊疊層加，簡直韓透了! 剛剛吃了英式的蘇格蘭蛋、義式的茄汁肉醬義大利麵，現在是韓式料理，各種異國料理超有創意不說，還都相當美味，意享美式廚房太絕了!



🍔奶油松露炒蛋牛排滿滿堡🍔

奶油松露炒蛋牛排滿滿堡的份量十足十的有夠多，你看上層牛肉鋪滿滿，下層是滿到快溢出的蛋，哇勒老闆不計成本嗎!? 一旁還有一整盆的薯條和配菜，再搭配松露沾醬! 奶油松露炒蛋牛排滿滿堡滿到無法一口塞，分次吃或沾著松露沾醬都是超滿足的享受。牛肉肉質軟嫩，蛋處理得絲滑細嫩，麵包口感是少見的，上層酥脆，麵包體軟Q又香氣十足，整體搭配起來，我想不出比「滿足」還更貼切的形容詞啊!

吃完奶油松露炒蛋牛排滿滿堡後，別忘了還有薯條和配菜~到這時，我們的動作明顯已經慢了下來，這份量給的好多，吃到快滿出天靈蓋了!



🍔柳橙汁🍔新鮮水果茶🍔奇異果蘋果汁🍔鮮榨葡萄柚汁🍔貝里斯皇家奶茶🍔

果汁都是真材實料，相當天然。值得注意的是，新鮮水果茶因為含有洛神，孕婦是不能喝的喔! 貝里斯皇家奶茶含有酒精，不過入口感受不到酒味，反而是濃郁奶味和沁人心脾的茶香味，非常順口~



🍔黑森林重乳酪🍔

黑森林重乳酪為季節限定的特殊口味，重乳酪蛋糕入口滿滿的奶香味和濃郁的巧克力香氣，上面還有奶油、櫻桃點綴! 美不勝收的黑森林重乳酪每一口都落入另一個胃(甜點胃，真的已經飽到天靈蓋了)，我們四人搶食，吃完後還意猶未盡，可見這黑森林重乳酪有多深得我們的心! 連重乳酪蛋糕都如此了不得，想必有名的千層蛋糕更不在話下了! 下次再來買網友超推的千層蛋糕，今天真的吃不下了!





意享美式廚房是一間豐富性極強的創意美式廚房，我們品嚐了英式蘇格蘭蛋、南洋椰奶咖哩、義式義大利麵、韓式披薩，這麼多種料理都在其中找到平衡點，每道料理都有自己的獨特性，不會讓人不知道吃了什麼的感覺，真的很厲害! 外帶餐點不僅沒有影響太多的口感、口味，反而讓我們一吃就愛上意享美式廚房，迫不及待想要再外帶，或者是訂位，直接到現場品嚐!

意享美式廚房店內有趣的裝潢儀式感，還有可愛的法鬥店狗! 相信無論是朋友聚餐、約會，或家族聚餐、公司聚餐都會是間很棒的餐館，同時意享美式廚房也是一間寵物友善餐廳。趕緊帶上家裡的小寶貝(寵物)，一起到「意享美式廚房」品嚐美味吧! 寵物還有專屬狗狗餐喔!

Eat enjoy意享美式廚房-新店店

地址: 新北市新店區北新路一段88巷9號

營業時間: 週一-週五11:30-21:30；週六-週日11:00-22:00

分店資訊-

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