🍔炸蘇格蘭蛋🍔
炸蘇格蘭蛋從裡至外是蛋(蛋黃→蛋白)→絞肉→表面脆皮(應該是蛋液裹麵包粉)，這種多層的處理料理，實在是很厚工。蛋白、蛋黃煮到像是溫泉蛋那樣半凝固的狀態，配上鬆軟的絞肉和酥脆的外皮，入口調味適中，加上酸酸甜甜的千島醬很開胃，可以不斷品嚐，完全不會膩口!
蘇格蘭蛋屬於英國的家庭料理，在台灣非常少見。光看那一層一層的功夫，要注意蛋的熟度、絞肉也要夠熟，表皮又不能炸得太焦，感覺就像英式獅子頭包蛋拿去炸，哈哈! 想想還是覺得專業的事就交給專業的人吧，雖然不是很常吃到這樣的料理，但意享美式廚房的炸蘇格蘭蛋是很好吃的存在喔!
🍔鹹酥炸洋蔥花🍔
🍔炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵🍔
炙燒鯛魚皮脆、魚肉嫩，鮮甜味十足。搭配感覺像是沙嗲的南洋椰奶咖哩，入口滿滿咖哩味，又帶點些許沙茶味。意享美式廚房的義大利麵麵體保有些口感，又不會過軟，同時可以吸附滿滿醬汁。這一道炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵口味平衡，分食秒殺，我們都很喜歡哩!
🍔老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵🍔
手打牛肉丸如同菜名一般，是連老奶奶都可以入口的肉丸。牛肉丸鮮脆彈牙，牛肉香味濃郁，口感層次豐富。我覺得茄汁肉醬義大利麵要好吃，醬料一定是無敵，傳統的茄汁肉醬是我認為最簡單也是最難處理的醬汁。意享美式廚房這道老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵入口該酸、該甜、該鹹完美取得平衡，吸附醬汁的義大利麵和手打牛肉丸加持，嗯~沒有懸念的美味! 下次有機會一定要內用品嚐，是吃過會想念的味道，超棒的!
🍔塔塔醬碎蛋鯛魚堡🍔
炸鯛魚搭配塔塔醬、蛋和麵包，這組合一看就知道不可能會不好吃，濕潤度絕對足夠! 一口咬下，炸鯛魚魚肉超級軟嫩，番茄片、紫洋蔥、酸黃瓜、生菜各種食材混合在一起的滋味。若說是徜徉在大海中，就真的有點誇張了，不過若說是一場美食饗宴，那就說的過去了。軟嫩的魚肉搭配多樣濕潤的食材，加上麵包平衡，這口味超級對味! 塔塔醬碎蛋鯛魚堡每一口都開心的咬著，細細品嚐、慢慢品味，舒服的感覺不可言喻!
🍔歐爸炸雞披薩🍔
將韓式炸雞放上披薩，這樣的組合也是不常見的，我想今天吃到的料理大概率都是老闆親自研發的特色料理! 韓式炸雞肉質不乾柴，裹上的韓式醬料吃起來微微辣感和酸感。除了韓式炸雞外，披薩上還有添加韓式泡菜，韓感疊疊層加，簡直韓透了! 剛剛吃了英式的蘇格蘭蛋、義式的茄汁肉醬義大利麵，現在是韓式料理，各種異國料理超有創意不說，還都相當美味，意享美式廚房太絕了!
🍔奶油松露炒蛋牛排滿滿堡🍔
奶油松露炒蛋牛排滿滿堡的份量十足十的有夠多，你看上層牛肉鋪滿滿，下層是滿到快溢出的蛋，哇勒老闆不計成本嗎!? 一旁還有一整盆的薯條和配菜，再搭配松露沾醬! 奶油松露炒蛋牛排滿滿堡滿到無法一口塞，分次吃或沾著松露沾醬都是超滿足的享受。牛肉肉質軟嫩，蛋處理得絲滑細嫩，麵包口感是少見的，上層酥脆，麵包體軟Q又香氣十足，整體搭配起來，我想不出比「滿足」還更貼切的形容詞啊!
吃完奶油松露炒蛋牛排滿滿堡後，別忘了還有薯條和配菜~到這時，我們的動作明顯已經慢了下來，這份量給的好多，吃到快滿出天靈蓋了!
🍔柳橙汁🍔新鮮水果茶🍔奇異果蘋果汁🍔鮮榨葡萄柚汁🍔貝里斯皇家奶茶🍔
果汁都是真材實料，相當天然。值得注意的是，新鮮水果茶因為含有洛神，孕婦是不能喝的喔! 貝里斯皇家奶茶含有酒精，不過入口感受不到酒味，反而是濃郁奶味和沁人心脾的茶香味，非常順口~
🍔黑森林重乳酪🍔
意享美式廚房是一間豐富性極強的創意美式廚房，我們品嚐了英式蘇格蘭蛋、南洋椰奶咖哩、義式義大利麵、韓式披薩，這麼多種料理都在其中找到平衡點，每道料理都有自己的獨特性，不會讓人不知道吃了什麼的感覺，真的很厲害! 外帶餐點不僅沒有影響太多的口感、口味，反而讓我們一吃就愛上意享美式廚房，迫不及待想要再外帶，或者是訂位，直接到現場品嚐!