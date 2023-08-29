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外帶美食｜外送美食｜新店美食｜千層蛋糕｜美式餐廳｜寵物友善【新北市新店區】Eat enjoy意享美式廚房-新店店

2023-08-29 13:21:03 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：103
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：eat enjoy意享美式餐廳 新店店
phone02-2910 9179
place新北市新店區北新路一段88巷9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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寫文章 回報歇業
因為工作需要，每幾個月我就要到新店採購一番，不過每次來新店幾乎都是匆匆離開，很少在此多作停留。今天一如既往來到新店採購，興許是從早上忙到現在都尚未進食的緣故，肚子餓得實在是受不了了，趕緊詢問Google小姐姐附近的美食餐廳! Google小姐姐向我推薦了「Eat enjoy意享美式廚房-新店店」，是一間美式餐廳。距離捷運新店市公所站2號出口步行約2-3分鐘，鄰近北新停車場(更多交通資訊請點我)。話不多說，Go!
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抵達意享美式廚房新店店才驚覺，美食餐廳沒有事先訂位是沒有位置的(哭哭)! 不過來都來了，那就改外帶餐點回家吧，可以和家人一起用餐也很好~
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意享美式廚房同時是一間寵物友善餐廳，不僅提供狗狗餐，在不打擾其他客人的前提下，寵物可以不用關籠，還有專屬的寵物座位。不過還是要準備好牽繩和包尿布，大家一同遵守寵物公約喔! 店內還有一隻法鬥店狗Enjoy，隨處可見的法鬥裝飾和設計圖樣就可以了解Enjoy的受寵程度~
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意享美式廚房用餐時間90分鐘，每人低消150元，酌收10%服務費(菜單請點我)。外帶外送官網首購於結帳時輸入「ENJOY85」即享85折優惠，訂單滿千贈「奶油蟹肉醬麵包」，外送雙北運費限時優惠只要60元!
在我絮絮叨叨的同時，我的餐點也已經準備好了! 嘿嘿，今天點了一大堆，雙手都快不夠用了。趕緊火速回家開箱，吃飯吧~
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🍔炸蘇格蘭蛋🍔
炸蘇格蘭蛋從裡至外是蛋(蛋黃→蛋白)→絞肉→表面脆皮(應該是蛋液裹麵包粉)，這種多層的處理料理，實在是很厚工。蛋白、蛋黃煮到像是溫泉蛋那樣半凝固的狀態，配上鬆軟的絞肉和酥脆的外皮，入口調味適中，加上酸酸甜甜的千島醬很開胃，可以不斷品嚐，完全不會膩口!
蘇格蘭蛋屬於英國的家庭料理，在台灣非常少見。光看那一層一層的功夫，要注意蛋的熟度、絞肉也要夠熟，表皮又不能炸得太焦，感覺就像英式獅子頭包蛋拿去炸，哈哈! 想想還是覺得專業的事就交給專業的人吧，雖然不是很常吃到這樣的料理，但意享美式廚房的炸蘇格蘭蛋是很好吃的存在喔!
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🍔鹹酥炸洋蔥花🍔
熱愛廚房料理的我曾經有想過要嘗試炸洋蔥花，但看了做法之後，嗯...果斷放棄! 還是交給餐廳好了，如此細膩的手法絕對不是一般人做的出來的。鹹酥炸洋蔥花酥脆的外皮，裡面的洋蔥剛好炸透，散發出清甜的滋味。沾上應該是有墨西哥辣椒的美乃滋，清甜感和酥脆混和，美乃滋的神來一筆，酸酸辣辣的層次口味真的很舒服。讓人禁不住一口接一口，好開胃啊!
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🍔炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵🍔
炙燒鯛魚皮脆、魚肉嫩，鮮甜味十足。搭配感覺像是沙嗲的南洋椰奶咖哩，入口滿滿咖哩味，又帶點些許沙茶味。意享美式廚房的義大利麵麵體保有些口感，又不會過軟，同時可以吸附滿滿醬汁。這一道炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵口味平衡，分食秒殺，我們都很喜歡哩!
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🍔老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵🍔
手打牛肉丸如同菜名一般，是連老奶奶都可以入口的肉丸。牛肉丸鮮脆彈牙，牛肉香味濃郁，口感層次豐富。我覺得茄汁肉醬義大利麵要好吃，醬料一定是無敵，傳統的茄汁肉醬是我認為最簡單也是最難處理的醬汁。意享美式廚房這道老奶奶肉丸茄汁肉醬義大利麵入口該酸、該甜、該鹹完美取得平衡，吸附醬汁的義大利麵和手打牛肉丸加持，嗯~沒有懸念的美味! 下次有機會一定要內用品嚐，是吃過會想念的味道，超棒的!
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🍔塔塔醬碎蛋鯛魚堡🍔
炸鯛魚搭配塔塔醬、蛋和麵包，這組合一看就知道不可能會不好吃，濕潤度絕對足夠! 一口咬下，炸鯛魚魚肉超級軟嫩，番茄片、紫洋蔥、酸黃瓜、生菜各種食材混合在一起的滋味。若說是徜徉在大海中，就真的有點誇張了，不過若說是一場美食饗宴，那就說的過去了。軟嫩的魚肉搭配多樣濕潤的食材，加上麵包平衡，這口味超級對味! 塔塔醬碎蛋鯛魚堡每一口都開心的咬著，細細品嚐、慢慢品味，舒服的感覺不可言喻!
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🍔歐爸炸雞披薩🍔
將韓式炸雞放上披薩，這樣的組合也是不常見的，我想今天吃到的料理大概率都是老闆親自研發的特色料理! 韓式炸雞肉質不乾柴，裹上的韓式醬料吃起來微微辣感和酸感。除了韓式炸雞外，披薩上還有添加韓式泡菜，韓感疊疊層加，簡直韓透了! 剛剛吃了英式的蘇格蘭蛋、義式的茄汁肉醬義大利麵，現在是韓式料理，各種異國料理超有創意不說，還都相當美味，意享美式廚房太絕了!
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🍔奶油松露炒蛋牛排滿滿堡🍔
奶油松露炒蛋牛排滿滿堡的份量十足十的有夠多，你看上層牛肉鋪滿滿，下層是滿到快溢出的蛋，哇勒老闆不計成本嗎!? 一旁還有一整盆的薯條和配菜，再搭配松露沾醬! 奶油松露炒蛋牛排滿滿堡滿到無法一口塞，分次吃或沾著松露沾醬都是超滿足的享受。牛肉肉質軟嫩，蛋處理得絲滑細嫩，麵包口感是少見的，上層酥脆，麵包體軟Q又香氣十足，整體搭配起來，我想不出比「滿足」還更貼切的形容詞啊!
吃完奶油松露炒蛋牛排滿滿堡後，別忘了還有薯條和配菜~到這時，我們的動作明顯已經慢了下來，這份量給的好多，吃到快滿出天靈蓋了!
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🍔柳橙汁🍔新鮮水果茶🍔奇異果蘋果汁🍔鮮榨葡萄柚汁🍔貝里斯皇家奶茶🍔
果汁都是真材實料，相當天然。值得注意的是，新鮮水果茶因為含有洛神，孕婦是不能喝的喔! 貝里斯皇家奶茶含有酒精，不過入口感受不到酒味，反而是濃郁奶味和沁人心脾的茶香味，非常順口~
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🍔黑森林重乳酪🍔
意享美式廚房X LUNA HANDMADE DESSERT，最有名的是千層蛋糕。甜點每天新鮮現做，以當日蛋糕櫃提供為主。如有需要9吋蛋糕，可以加入Luna Dessert官方Line訂購~
黑森林重乳酪為季節限定的特殊口味，重乳酪蛋糕入口滿滿的奶香味和濃郁的巧克力香氣，上面還有奶油、櫻桃點綴! 美不勝收的黑森林重乳酪每一口都落入另一個胃(甜點胃，真的已經飽到天靈蓋了)，我們四人搶食，吃完後還意猶未盡，可見這黑森林重乳酪有多深得我們的心! 連重乳酪蛋糕都如此了不得，想必有名的千層蛋糕更不在話下了! 下次再來買網友超推的千層蛋糕，今天真的吃不下了!
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意享美式廚房是一間豐富性極強的創意美式廚房，我們品嚐了英式蘇格蘭蛋、南洋椰奶咖哩、義式義大利麵、韓式披薩，這麼多種料理都在其中找到平衡點，每道料理都有自己的獨特性，不會讓人不知道吃了什麼的感覺，真的很厲害! 外帶餐點不僅沒有影響太多的口感、口味，反而讓我們一吃就愛上意享美式廚房，迫不及待想要再外帶，或者是訂位，直接到現場品嚐!
意享美式廚房店內有趣的裝潢儀式感，還有可愛的法鬥店狗! 相信無論是朋友聚餐、約會，或家族聚餐、公司聚餐都會是間很棒的餐館，同時意享美式廚房也是一間寵物友善餐廳。趕緊帶上家裡的小寶貝(寵物)，一起到「意享美式廚房」品嚐美味吧! 寵物還有專屬狗狗餐喔!
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Eat enjoy意享美式廚房-新店店
地址: 新北市新店區北新路一段88巷9號
營業時間: 週一-週五11:30-21:30；週六-週日11:00-22:00
 
分店資訊-
Eat enjoy意享美式廚房-林口店
地址: 新北市林口區文化三路一段390-1號
營業時間: 週一-週五11:30-21:30；週六-週日11:00-22:00
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
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