台中大甲伴手禮『裕芳食品光明店』海線人都知道這間，在大甲也有多間分店，來大甲媽拜拜必買，8月又開了一間光明店，在台中、苗栗伴手禮推薦，大包餅乾只要50元起，超好買，每個進來的人都是好幾籃才出去

來看看沙拉的影片

『裕芳食品光明店』的外觀有別於一般傳統的伴手禮店，蒂芬妮藍的外觀在光明路的三角窗，非常顯眼

裡面寬敞明亮，整理得非常乾淨，一進來店員就熱情地招呼，會讓進來的人自己逛，不過像我這樣逛很久有選擇障礙的，店員就會詢問有需要介紹嗎?

我當然是要啦!!

不然我超難決定自己要買什麼，光在50元零食區我就卡很久了

進來後就先拿一個籃子吧!一定會需要，我本來沒拿，後來越買越多就去拿了

50元區有太多選擇，CP值超高的，回公司或贈送親友可以很大方的一人一大包

有幾款是我們每次必買的像是"海苔鬆餅"家人很愛，當下午茶很棒

我個人喜歡桃酥也買了一包，芝麻桃酥小塊的還是單包裝，很方便

肚子餓時都可以拆一塊來吃

黑糖沙琪瑪也好吃，一包50元

每次到超市買漢堡糖小小包就快百元，這裡一大包只有50元，超划算

裕芳食品，自民國75年由第一代創始人「楊家芳」成立，起初由一家沿街叫賣的小攤位販賣起，為了不斷提升產品形象，致力研發個人品牌，於民國77年擴大營業，正式登記為『裕芳食品行』。至今已經30多年

以肉干、肉鬆起家，所以來到裕芳肉干也是必買，

光是肉干就有30多種，有肉片、條狀、肉紙..等

肉紙比較薄脆，條狀吃起來比較Q， 肉干買一送一，平均一包只要100元

肉干手工古法烤的，所以也會比較厚，吃起來較有口感

我特別問了一下有沒有單包裝的，在車上旅途中方便吃

像是黑胡椒或蒜味的金條肉干，干貝起司肉干，都是單包裝的

一包300元，買2送1，平均一包200元就有了，同價位可以混搭

裕芳是製作肉干、肉鬆起家，所以肉鬆也是必買

我覺得被店員介紹後我好像更清楚要買什麼

肉脯鬆口感會比較酥脆一點，我就純肉鬆和肉脯鬆都各買一包，看看沙拉媽喜歡那一種，改天就專攻那種

也有寶寶肉鬆可以選擇

不用到金門也可以買到貢糖

也可以參考一下熱賣產品

桃酥也有一整桶的，大片單包裝，很方便保存

還有海鮮類的

像是小時候會去柑仔店買的大豬公，『裕芳』也有賣，我超愛吃這個的

魷魚片、魷魚絲也是必買

小時候超愛吃魷魚絲，長大後改吃魷魚片

魷魚片有原味和碳燒，聽說碳燒賣得比較好，但我還是很任性地買了原味XD，喜歡甜甜的味道

也有旗魚鬆、旗魚脯可以選購

蜜餞區1包100元

打發時間的焦糖香瓜子也可以來一包

瓜子有很多口味，我另外也買了椒麻花生回家給爸爸下酒

也幫吃素的朋友規劃了一區，讓顧客更好挑選

還有其他像是花生糖、喉糖，有需要的朋友都可以買

乾拌麵是疫情這幾年下的產物，為了和市場上的乾拌麵有區隔性，口味也比較特別，像是泰式咖哩風味、XO干貝旗魚香蔥、香辣紅咖哩拌麵都是很夠味的拌麵

每一個人都是滿滿的出去

結帳時服務人員告知，購物滿300元可以幫忙裝禮盒(餅乾零食類除外)

後來我才發現原來還有禮盒組合，真的不知道要買什麼，直接精緻禮盒就好，蠻划算，送禮也很好看

五星好評可以送好禮，也可以儲值會員卡，當天就可以使用

購買產品還可以100元加購15顆鳳梨酥，也太超值

選購的期間，服務人員送上熱咖啡，好貼心

開幕期間都有送霜淇淋

假日期間人潮較多時，若有需要咖啡或霜淇淋都可以告知服務人員

店內有提供洗手間，太優秀了

最後雖然我很有自制力的買，也買了兩大包，回來真的分一分就沒了啦~~覺得買太少了

上網看了一下，『裕芳食品』也有網路宅配，線上就可以買，很方便

有到大甲玩回家前記得到『裕芳食品』逛逛買伴手禮回家

地址：台中市大甲區光明路65號

電話：04-2687-0578

營業時間：8:30~20:30

其他門市：『裕芳食品』

粉絲團：『裕芳食品』

官網：『裕芳食品』

IG追蹤：https://www.instagram.com/vreranda/

安裝"Telegram"也可以加入沙拉的帳號一起聊：https://t.me/play17play

士林北投大同"Telegram"也歡迎加入，和大家一起討論士林有什麼好吃好玩的：https://t.me/silinno1

歡迎加入沙拉的line@一起互動吧!!請搜尋：@food11或追蹤https://page.line.me/food11

或用手機點選網址https://line.me/R/home/public/main?id=food11 追蹤LINE Voom

廠商邀稿：vreranda@yahoo.com.tw或私訊沙拉飯團

文章標籤