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台中北屯｜狸匠體系魚介高湯拉麵，比起濃厚雞湯 淡麗的純水魚貝湯頭更讓人驚艷｜麵本初純水魚貝拉麵

2023-08-29 15:10:25 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：126
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：149篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵本初純水魚貝拉麵
phone09-8372-1145
place台中市北屯區熱河路二段210號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這家讓我收進名單好一陣子了，自從吃過狸匠的牛庵後，讓我非常好奇狸匠其他品牌的拉麵，一直很喜歡清湯系湯頭，所以先來試試以海鮮熬煮的麵本初純水魚貝拉麵！

當天是平日晚上還是有小候位一下，與牛庵一樣是採用點餐機候位方式，點完餐單子上就有候位號碼

位在台灣民俗文物館對面，汽車可停文物館地下停車場，機車可停門口

店內也是採用L型吧台桌，位子大概12個，若是假日尖峰時間來應該蠻容易客滿的！

牆上有張寫著定番的內容物

（先說這家是3月時訪店的，價格及配置僅供參考！）

打卡可以換可爾必思或是筍乾！

我們點了純水魚貝清湯拉麵、雞湯拉麵來試試

純水魚貝清湯拉麵$200

口味正常(台灣) 麵正常

以一碗$200的拉麵，這樣的配置CP值真的高！

有豚叉燒、雞叉燒、旗魚叉燒、白蘭地溏心蛋

 

第一次看到旗魚叉燒，半熟的口感不那麼紮實，帶點軟嫩！

雞肉叉燒是雞腿部位，口感軟嫩，皮的部分還有炙燒，香氣滿滿

裡頭還有小珠貝！

湯頭以鱸魚、干貝、蛤蜊、小卷，細火熬製而成，多層次的海味超滿足！湯頭非常清澈又很鮮甜！微微的蕈菇香味油把湯的鮮甜帶出另一個層次

麵條是全粒粉拉麵，口感較紮實Q彈！

雞湯拉麵 純雞無魚$230

口味正常(台灣) 麵偏硬

這碗也蠻豐富的！也是全店唯一非海鮮湯頭！

有雞叉燒、豬叉燒、白蘭地溏心蛋

豚叉燒沒有很厚，但口感也不錯！

雞叉燒軟嫩好吃！

這個雞湯其實也很厲害，帶有雞湯膠質感，但又不會過膩，另外有股奶油香！但清淡系的我會比較喜歡魚貝清湯~

麵條沒記錯應該也是全粒粉製成的麵條，選偏硬是因為還要拍照怕麵條會變得過爛XD

整體來說是非常適合新手來試試的拉麵，味道都不會太過鹹過厚重，尤其價格很親民！候位也不會太久~

【 麵本初純水魚貝拉麵 】
▸ 店家FB https://www.facebook.com/fishramen
▸ 店家IG https://www.instagram.com/fish.ramen.tw/
▸ 地址｜台中市北屯區熱河路二段210
▸ 營業時間｜11:30-16:0017:00-21:00
▸ 電話｜0917301057


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