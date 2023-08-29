食尚玩家三立報導彰化超好吃蛋黃酥! 大顆飽滿無敵酥 一週只賣3天沒預約吃不到-商妮吃喝遊樂
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文章類別：美食-食記心得
別再去搶陳耀訓跟不二家了，在地人狂推彰化超好吃蛋黃酥是這家食尚玩家報導的窯幸福蛋黃酥。香酥千層餅皮包著大顆飽滿的新鮮鴨蛋黃與香甜豆沙內餡，原本賣窯烤披薩，因為蛋黃酥太好吃網友大讚根本是被披薩耽誤的蛋黃酥，三立新聞跟食尚玩家都報導過。一週只開放三天到店取貨，外縣市接單後7-10天出貨，每年中秋節前都會大爆單，記得先預約不然吃不到。網路訂購單
窯幸福手工烘焙地點
窯幸福位在彰化市安平街靠近茄苳路口，大大的招牌目標明顯很好找。
平時賣麵包，最受歡迎的蛋黃酥接單才製作，每週只有三四五3天可以自取。其他時間要先打電話請店家保留，臨時去可能會撲空。
被披薩耽誤的蛋黃酥
窯幸福原本是手工披薩行動餐車起家，後來在彰化市安平街靠近茄苳路口開了固定店面賣麵包、披薩。
披薩行動餐車目前會不定時出現在麵包店旁邊，每次披薩現烤出爐時味道超香~~想吃現烤披薩請留意店家粉絲團公告。
窯幸福手工烘焙環境
窯幸福的店面不大，每天現烤出爐好多麵包、吐司，價位親民廣受附近鄰居好評。
最近去還發現多了一款超好吃的窯確幸雲朵蛋糕，非常軟綿充滿空氣感的口感，一吃立即被圈粉!!
窯幸福的蛋黃酥非常好吃，平時就經常有大量訂單，鹹蛋黃都是新鮮現烤現包，不用半成品。
接單才製作堅持品質，如果沒有預約直接去店裡買蛋黃酥，很可能會撲空買不到。網路訂購單
來買蛋黃酥還有機會看到老闆手工製作過程，每一顆都有手工擀製千層酥皮，加上飽滿內餡，用料真的不手軟。
手工製作蛋黃酥大顆飽滿，現烤出爐的香氣真是迷人，光是看酥脆的餅皮就讓人口水直流。
彰化在地人都推這一家，完全不輸不二家，價格也更實惠，CP值更高!
據說老闆的阿公是蔣介石時代伙房的御用糕餅師傅，獨家秘方及作法傳承給阿嬤，後來阿公過世阿嬤每天持續做出好吃的糕餅。老闆長大後經常回想起小時候吃到阿嬤糕餅的幸福滋味，不斷研發才找回阿公傳給阿嬤再傳給老闆的味道，也把獨家秘方加到蛋黃酥中，所以店名叫做窯幸福。
窯幸福蛋黃酥的香酥千層餅皮真的很獨特，別家吃不到，我們每年到彰化都要買。
窯幸福蛋黃酥
窯幸福蛋黃酥 12入以上(含)都有免費附贈禮盒及環保提袋，完全不加價老闆真是佛心!
禮盒包裝跟提袋都有精心設計，環保提袋質感比紙提袋好很多，大容量而且很耐用，非常環保大加分。
蛋黃酥上頭有透明蓋子保護與固定，沒空到現場購買，中秋節送禮也可以直接指定宅配地址寄送給親朋好友，不必擔心碰撞破損。
裡頭有附上一張說明書，可以保鮮常溫3天/冷藏7天，吃之前先加熱回烤就能吃到酥鬆口感，在家也能享受剛出爐的美味。
彰化窯幸福蛋黃酥目前有6入/12入/15入/20入等4種規格，網路下單以單價一顆48元計算(原價50元)。
禮盒包裝漂亮大方，環保禮盒及提袋通通不加價，送禮之餘記得多買兩盒留著自己吃。訂購表單
窯幸福蛋黃酥的個頭不小，金黃飽滿上頭還有點綴黑芝麻，靠近聞就能聞到香氣，真的會浮現幸福感啊~
彰化人大推窯幸福蛋黃酥，最厲害的就是千層餅皮!
非常薄像是一層膜，稍微烤過之後口感無敵香酥，這個千層餅皮超級好吃，大推!!
手工製作的蛋黃酥真的很大顆，拿10元硬幣比對給大家看就知道，用料很實在。
大口咬馬上可感受到紮實用料，酥鬆的外皮與豆沙內餡及大顆蛋黃，味道香甜又不會膩口，滿滿的用料一吃就讓人喜歡，難怪很多網友都說比彰化排隊店還要好吃。網路訂購單
大顆又飽滿的鹹鴨蛋黃，油油亮亮的好吸睛啊!
蛋黃鹹香帶點Q度越咬越香，老闆堅持不用半成品，新鮮現烤的鹹蛋黃果然好吃。
新鮮鴨蛋黃加上甜度不高的紅豆沙、與香酥餅皮整個剛剛好的完美比例，酥鬆好吃又不會膩口，多層次的口感越吃越涮嘴，我們家大人小孩都喜歡，我一個人就可以連吃2、3顆沒問題~XD。
強烈推薦大家要多買幾盒，而且要直接買15入、20入才夠吃。網路訂購單
天氣熱很推薦大家冰冷藏的吃法，吃的到QQ蛋黃與冰涼豆沙，再加上像綠豆椪般的酥鬆餅皮，整個吃起來很順口，不論配茶還是配咖啡都好吃。
窯確幸雲朵蛋糕
除了蛋黃酥必買，還有這個窯確幸雲朵蛋糕也很讚!
窯確幸雲朵蛋糕是今年新品，一盒8入120元，可冷凍宅配。(備註:蛋糕麵包需低溫宅配，與蛋黃酥常溫宅配不同運費，請電話詢問詳情)
目前有原味及巧克力兩種口味。
雲朵蛋糕圓滾滾的模樣相當討喜，拿10元硬幣比對給大家看，個頭不小。
原味跟巧克力雲朵蛋糕都有包夾奶油內餡，乍看有點像哆啦A夢愛吃的銅鑼燒，但是比銅鑼燒還要胖、還要蓬鬆。
雲朵蛋糕充滿空氣感，口感非常蓬鬆軟綿，帶有彈性壓下還會回彈，真的有雲朵的感覺耶~
綿密的奶油內餡甜中帶點微微鹹度，不會甜膩很順口，一顆吃完馬上想吃第二顆，下午茶點心來份窯確幸雲朵蛋糕真的會有小確幸的心情喔~
巧克力雲朵蛋糕吃的到巧克力香甜滋味，但不會太過厚重，輕盈的口感一吃就愛上。
窯確幸雲朵蛋糕可以常溫吃，也可以冷藏或冷凍，共有3種吃法。
常溫吃最能吃到雲朵般充滿空氣感的輕盈口感；
冷藏吃也可以吃到雲朵蓬鬆口感及冰涼的奶油內餡；
冷凍吃要先放室溫回溫一下，就有像冰淇淋內餡的口感，超厲害。
我覺得3種吃法都好吃，我個人最愛冷藏及冷凍的口感，奶油內餡有夠讚!
窯幸福蛋黃酥整體心得
食尚玩家、三立新聞都報導過的窯幸福蛋黃酥，是我們家公認彰化好吃蛋黃酥前3名! 好吃不甜膩用料很實在，尤其是千層餅皮酥到讓人驚艷!價位不貴一顆只要48元，加上禮盒、提袋完全不加價，一週只有三四五3天可以到店自取，外縣市宅配需要等候7~10天，中秋節前更是訂單大排長龍，想要送禮或者自己吃，趕快預約不然要等很久~網路訂購單
窯幸福蛋黃酥資訊
粉絲團: 窯幸福手工烘焙FB
網路訂購: https://bit.ly/3IBBT56
地址: 彰化縣彰化市安平街94號
電話: 0923-677070 / 0958-568891
營業時間: 週一至週五 13:00-20:30 (蛋黃酥自取只有三四五3天)
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