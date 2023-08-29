沒預約吃不到!網評4.9星超人氣手工蛋捲甜鹹8種口味大滿足-商妮吃喝遊樂
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文章類別：美食-食記心得
台中伴手禮推薦!說到台中好吃蛋捲，一定要推薦這家榮獲2023台灣烘焙大賞TOP30肯定的高人氣手工蛋捲~台中新食感蛋捲 似錦堂。
愛心形狀的手工蛋捲香酥可口好看又好吃，台灣氣候每天濕度不同，堅持不用機器完全手工製作蛋捲才能做出最佳口感，一台機器一次只能做兩個蛋捲相當費工費時，文青包裝非常有質感，送禮自用兩相宜。
最推薦可以自由搭配不同口味的輕巧包攜帶方便，密封式包裝效期約90天，食品安全更加分，目前有8種口味每一種都好吃。以網路宅配為主(全台滿1800即可免運)，也有提供現場預約取貨，似錦堂蛋捲純手工製作每天數量有限，一定要提早下單，尤其是每年中秋節、過年等送禮時刻都大爆單，準備中秋送禮的朋友動作要快~
似錦堂5大堅持
似錦堂手工蛋捲網友口碑及評價非常高，Google評論高達4.9星，還榮獲2023台灣烘焙大賞TOP30肯定超厲害!
老闆對於食材用料、製作過程一路到品牌經營都非常堅持一步一腳印，看文前先來看看似錦堂5大堅持介紹，更能了解一片蛋捲背後的用心。(影片來源:似錦堂粉絲團)
似錦堂門市地點
似錦堂目前有勤美店及站前店兩家門市，我們今天到站前店取貨。
似錦堂手工蛋捲台中站前店位在民權路靠近綠川東街路口，藍色外觀的文青招牌目標明顯。
特別一提，似錦堂目前也有許多特約銷售據點，例如 豐原的金豐美水果行老店就有販售，不必跑到門市也買的到。相關特約銷售據點及合作模式，請直接洽詢似錦堂官方LINE@。
門市以外帶自取為主沒有內用空間，記得先預約再去取貨，如果臨時去現場不一定有貨很可能會撲空喔~
似錦堂環境
有別於一般伴手禮門市，似錦堂櫃檯後方就是工作區，製作過程非常透明完全看的到，消費者也比較安心。
每一個蛋捲都是現場人員手工製作，一台機器一次只能做兩個蛋捲相當費時費工。
在現場可以聞到烤蛋捲的陣陣香氣，我好喜歡這種幸福的味道喔。
水滴狀的蛋捲兩個一組，變成愛心形狀造型可愛非常討喜。
做好的蛋捲必須放涼定型再等候包裝，我們取貨的時候看現場人員手都沒有停過，生意非常好。
似錦堂價目表
似錦堂蛋捲價格分輕巧包(一包8顆蛋捲)以及文青方盒(每盒32顆蛋捲)兩種，自己吃選輕巧包，要送禮則推薦選文青方盒，滿500元送提袋。
特別提醒:門市現場不接受預訂，預訂前記得先加LINE好友(LINE@帳號：@shijintang)網站訂購，可享當期優惠喔！
我們在現場看到好多包裝好的蛋捲等候出貨，門市現場每天製作不一定有多的數量及口味，沒預約直接到門市買很可能撲空，要碰運氣才買的到。
文青方盒每盒單一口味，共有原味奶香/原粒芝麻/艾肯可可/古早肉鬆/靜岡抹茶/濃醇咖啡 等6種口味可選，每盒260元。
輕巧包則有原味奶香/原粒芝麻/艾肯可可/古早肉鬆/靜岡抹茶/濃醇咖啡、以及最新的撒滿青蔥/帕瑪森起士，一共8種口味。
1~4包每包70元；5~19包每包58元；20包以上每包54元。
另外還有針對咖啡廳與飯店或地區經銷商設計的似小福包裝(一包4顆)，目前有原味奶香、原粒芝麻、艾肯可可3種口味。不過這種4入蛋捲包裝門市店面沒有販售，僅接受企業或活動合作訂單。公司行號舉辦活動有大量需求，可以直接聯繫似錦堂官方帳號。
榮獲2023台灣烘焙大賞TOP30肯定的似錦堂手工蛋捲，口味多元加上文青設計提袋及提盒，祝賀「前程似錦」送禮送到心坎裡，經濟實惠又非常有面子。
似錦堂手工蛋捲推薦口味
我個人非常推薦輕巧包，攜帶方便再加上密封式包裝效期約90天，而且口味多達8種可以組合搭配，價格也隨著數量調整，買越多省越多最超值!
加購提盒20元可裝輕巧包5包，口味隨選一次滿足，中秋送禮直接送輕巧包禮盒也很大方。
打開輕巧包，一包8顆蛋捲都有硬殼保護不必擔心碎裂，而且密封式包裝要吃再撕開來，不怕吃不完受潮或不新鮮，食品安全更安心，我們超愛輕巧包的便利性。
輕巧包目前有8種口味，甜的鹹的通通有，每一款都好吃。
手工蛋捲兩片組合成愛心的圖案好可愛，拼成一盤像朵花一樣繽紛，客人來訪端出來很受歡迎。
嚴選天然食材，優質麵粉、安佳奶油、新鮮洗雞蛋、再加上日本上白糖做成蛋捲醬基底，堅持手工製作捏出水滴狀蛋捲口感特別酥，充滿蛋香與奶油香氣，一入口就讓人喜歡。
似錦堂手工蛋捲的口感不會太硬，香酥好咬越咬越香我們家阿公阿嬤非常喜歡，很適合買來送長輩當伴手禮。
艾肯可可 一吃就有滿滿的巧克力香甜滋味，非常順口越吃越涮嘴，小朋友超愛。
原粒芝麻 芝麻蛋捲上面還看得到好多芝麻顆粒，一吃馬上感受到香氣十足，這一款也是似錦堂的人氣招牌口味，我個人最喜歡。
古早肉鬆 細細的肉鬆完全融入蛋捲漿當中，鹹鹹香香的滋味尾韻還會回甘，這款古早肉鬆也是讓人一口接一口停不下來啊~
靜岡抹茶 淡淡的抹茶香氣與奶油、蛋香完全融合，甜度不高有種高雅的風味，搭配茶點或是咖啡很適合。
原味奶香 原味最能吃到奶油香氣，選用日本上白糖降低甜度吃起來完全不會膩口，非常乾爽好吃。原味奶香、原粒芝麻和艾肯可可是似錦堂人氣前3名，我們也很喜歡。
濃醇咖啡 這款蛋捲剛入口是淡淡甜味，濃醇咖啡香氣隨著咀嚼越來越明顯，尾韻十足很有層次感，單吃就很好吃。
最新口味灑滿青蔥只有輕巧包才吃的到。
蛋捲上清楚看到點點的青蔥，蔥香十足好好吃! 一口接一口一下子就把一包吃光光，鹹甜蔥香蛋捲的滋味太迷人，大推~
帕瑪森起士也是輕巧包才有的最新口味。
蛋捲上頭可以看到香濃的帕馬森起士顆粒，入口立即感受起士的濃郁香氣，鹹香滋味越吃越涮嘴，起司控一定要試試，絕對會愛上。
文青方盒的口味有6種，我們挑了最高人氣的原味奶香以及原粒芝麻。
方盒包裝精緻漂亮，送禮選這個就對了。
文青方盒有密封防潮設計，蛋捲如果沒有全部吃完，只要再蓋上防潮紙及上蓋即可。
盒蓋角落有開關標示，扳斷就能輕鬆開蓋，再撕開防潮紙模，就能享受美味蛋捲。
文青方盒一盒有4層，每一層都跟輕巧包一樣8顆蛋捲排排站。
硬殼外盒保護蛋捲不怕碰撞，裏頭還有塑膠分隔層層保護，即使宅配也不必擔心蛋捲破碎。
吃完蛋捲記得空盒別丟掉，透明的文青方盒可以當作收納盒使用，很實用喔~
似錦堂評論
榮獲2023台灣烘焙大賞TOP30肯定的似錦堂蛋捲，新鮮食材加上日本上白糖甜度不高吃起來更健康，每天手工製作香酥口感真的一吃就讓人愛上，Google評論4.9星果然厲害。而且口味多元甜的鹹的通通有，滿足蛋捲控各種喜好，我們家阿公阿嬤很愛，是款全家老小都合宜的伴手禮。送禮選文青方盒，自己吃挑選輕巧包有多種口味自由搭配，價格也比較划算，預訂前記得先加LINE好友(LINE@帳號：@shijintang)網站訂購，可享當期優惠喔！
似錦堂 資訊
官網: 似錦堂官網
粉絲團: 似錦堂FB
LINE官方帳號：@shijintang
似錦堂站前店門市
地址: 台中市西區民權路31號 (地圖)
電話:無
營業時間: 09:30~17:30
似錦堂勤美門市
地址:台中市西區忠誠街32號 (地圖)
電話:無
營業時間:09:30~17:30
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