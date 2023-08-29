桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應

來到駅站吧 Ekibrunch用餐，地址是桃園市中壢區永園路400號2樓，

但其實更鄰近青埔商圈(樂天棒球場/機捷A19)，

主要販售早午餐、漢堡、炸物輕食、披薩、燉飯、義麵，各款蛋糕與飲品，

不收服務費，點餐即可拿取自助吧，享用味噌湯、抹醬麵包、自製小菜無限。

店家：駅站吧 Ekibrunch 電話：03-2871331 營業時間： 週一至週日上午7:30-晚間17:00

店家臉書專頁連結

每人最低消為$200元

寵物友善(需使用推車或外出籠 地址：桃園市中壢區永園路400號二樓 青埔機捷A19站/路邊停車格

食記介紹

環境與餐點

2019年開幕後歷經幾次團隊改版的駅站吧因鄰近世界客家博覽會，

展覽關係(8/11-10/15)所以部分封路，不知情的我們開車前來繞了些小徑，

事前有做功課，平日前來巷內路邊車位好找，

店家在麻豆子健康湯鍋-青埔店二樓，與火鍋同門進出，樓梯往上即是，

住宅區店面，早上七點半就開始營業，朝日午食，是間寵物友善餐廳。

整個內用環境比想像中來的寬敞明亮與乾淨舒適，

路過半開放式櫃台發現店中僅配置內1(廚房)、外1(接待)兩位員工，

但看見客人上樓還是能立即反應的出聲招呼與帶位，態度親切介紹仔細。

中央大桌備妥高腳椅、最高可容納十個人聚餐，天花板有美美的繽紛乾燥花裝飾。

多張靠牆四人桌，搭配淡雅素色壁面與藝術掛畫，整體給人一種柔和優雅感。

擁有明亮窗邊的雙人沙發位置透過玻璃能見到綠樹成蔭、枝葉扶疏，心曠神怡。

很幸運與幾位小夥伴被安排在這能賞街景的位置，

桌面空間大，擁有敞亮視野但近正午卻不太曬，尚未用餐初始印象就挺好。

駅站吧 Ekibrunch 菜單

用餐須知

餐點現點現做，須耐心等候

客滿時限制用餐時間為90分鐘

不收服務費/半自取式/供WiFi

寵物友善/請使用外出籠或推車

店內用餐每人最低消費$140元，

身高未滿110公分兒童無此限制，

本店消費形式為點主餐+免費享用無限自助吧。

東洋早午餐、吃漢飽、山形土司、西式歐姆蛋。

脆皮比薩、炸物拼盤、嚴選野菜沙拉、單點小品。

11點過後供應：私廚料理、燉飯、義麵、奶素蔬食。

研磨咖啡、歐蕾、濃醇鮮奶、茶品、啵啵氣泡。

老少咸宜(鮮奶/果汁)、漂漂霜淇淋，手作甜點。

平日7:30-11:00的限量供應飯糰，以及新品發售。

自助吧

早午餐常見，但有供應自助吧的倒是少數，點完餐後就可來自取，

另外水杯、分享盤、(兒童)餐具、湯鍋也都在此處。

調味罐料組下方、透明蓋內擺有切片好的麵包可烤。

當日擺放兩款由店家自製的小菜(毛豆、海帶絲)。

蒜香抹醬、莓果醬，特別的是還擺放蔗糖讓客人可隨喜好添加。

餐點現點現做，等候時間先來碗熱湯、麵包墊墊胃。

麵包外觀與口感略嫌乾薄，味噌湯倒是料多有誠意，不死鹹滋味挺好。

一行四人飢腸轆轆前來，看菜單簡直是啥都好吃，不自覺點滿一整桌準備大快朵頤。

晨日炙燒鮭魚飯糰

$270元，早午餐點附茶碗蒸、時令水果與沙拉，飲品(可折抵更換)。

沙拉可選擇蜂蜜芥末醬或胡麻醬，

綜合水果與菜葉賣相新鮮且翠綠，一旁搭配爽脆德腸以及鹹香厚切培根。

微調味、厚實鮭魚恰到好處的炙燒度讓肉質還保持著鮮嫩的橘紅色，

豐富油脂讓誘人香氣四溢，底層是醬燒蒜香奶油飯糰，搭海苔片可包覆。

附餐飲品

不須加價的蔗香金萱，

茶湯蜜綠清澈有光澤，嘴尾回甘不苦澀。

經典檸檬西西里

原價$130元，點餐折抵後$90元，會透光的晶瑩烘烤果乾與迷迭香點綴。

近年夏天一整個愛上西西里檸檬氣泡咖啡，

結合了咖啡、新鮮現打檸檬汁、氣泡水，帶出多層次的啵啵風味感，

啜飲時不僅能感受酸甜苦在舌尖轉換，還聞到自製烘烤橙片增添的淡雅果香。

酥炸薯條

意外收到酥脆炸薯條一份，

細想應是小夥伴端湯回座位時不小心與正在點餐的店員擦身而過，

微觸碰但幸好湯沒灑也無燙著手，不過店員還是很歉意的招待外酥內軟薯條。

日式乾煎雞腿排西式歐姆蛋

$290元，餐盤上有小圓麵包、歐姆蛋、生菜沙拉、香煎腿排、脆薯。

雞腿排表皮乾煎至金黃香酥，內部肉質依舊保持著多汁、閃閃發光樣。

軟嫩歐姆蛋有著濃醇蛋奶香，叉子輕劃開、內包覆著杏鮑菇、彩椒、洋蔥。

紅酒慢燉牛肉細扁麵

$360元，色香味俱全的一道，先炒後燉的飽滿醇香湯汁風味迷人。

感覺細扁麵比正統的圓直麵更容易蘸附醬汁，

牛肋條已燉至軟爛卻不失肉質本身嚼勁，搭配紅蘿蔔、甜豆、番茄、杏鮑菇，

些微義式香料與現刨起司絲、黑胡椒粒提味，紅酒交織肉香在此盤完美呈現。

奶油白醬燉飯佐醬燒雞腿排

$310元，經典的白醬燉飯在滿滿一桌誘人餐食中感覺都被埋沒和邊緣化了，

+$50元多焗烤、在奶醬中增添了起司獨有濃厚牽絲與香氣，份量有飽足感。

啵啵沁香YO柚

任一套餐加購$88元即可升級新品，光看照片就覺得太吸睛、推薦必點款！

左杯是蜜桃、右杯是香柚口味，暢快氣泡飲搭配上沁涼冰棒意外合拍，

本擔心隨餐上融化快會影響飲品口感，但細品不同階段各有不同濃淡與滋味。

採用日本進口的冰棒，單咬軟Q中又帶著剉冰般蹦脆嚼勁，清爽不甜膩。

果香馥郁，杯身呈現出完美漸層色，用心不馬虎的裝飾讓視覺味蕾感受雙饗宴。

這回又來到青埔商圈周邊覓食，選了近機捷A19的駅站吧 Ekibrunch用餐，

不僅有早午餐盤、義麵燉飯、漢堡與輕食外，飲品類表現也十分夠水準，

無限供應味噌湯與抹醬麵包的自助吧更是貼心，大胃也完全能吃飽，

不收服務費，無客滿不限時，當日消費共$1546元，整體CP值高，純分享。

雖然正面對著窗拍逆光了，但還是忍不住想擺上這麼一張歲月靜好模樣。

幸運的話人一輩子也就是三萬多天，初聽感覺漫長、但其實如眨眼般短暫，

常聽人說珍惜眼前，可我們往往都得等到失去後才能真正的體悟到這句話，

時光累積智慧，為生命增添了繽紛色彩，願餘後都能不負時光、不枉此生。

店家：駅站吧 Ekibrunch 電話：03-2871331 營業時間： 週一至週日上午7:30-晚間17:00

店家臉書專頁連結

每人最低消為$200元

寵物友善(需使用推車或外出籠 地址：桃園市中壢區永園路400號二樓 青埔高鐵A19站/路邊停車格