為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應 - 德妹看新世界

桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應 - 德妹看新世界

2023-08-29 16:27:36 德妹看世界 人氣：1,835
share
窩客好文

德妹看世界

發表篇數：167篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：駅站吧朝日午食
phone03-287-1331
place桃園市中壢區永園路400號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

2023.08.25

桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應

 
 
 
 
 

來到駅站吧 Ekibrunch用餐，地址是桃園市中壢區永園路400號2樓，

但其實更鄰近青埔商圈(樂天棒球場/機捷A19)，

主要販售早午餐、漢堡、炸物輕食、披薩、燉飯、義麵，各款蛋糕與飲品，

不收服務費，點餐即可拿取自助吧，享用味噌湯、抹醬麵包、自製小菜無限。

 

店家：駅站吧 Ekibrunch

電話：03-2871331

營業時間：

  • 週一至週日上午7:30-晚間17:00
  • 店家臉書專頁連結
  • 每人最低消為$200元
  • 寵物友善(需使用推車或外出籠

地址：桃園市中壢區永園路400號二樓

青埔機捷A19站/路邊停車格

食記介紹

環境與餐點

2019年開幕後歷經幾次團隊改版的駅站吧因鄰近世界客家博覽會，

展覽關係(8/11-10/15)所以部分封路，不知情的我們開車前來繞了些小徑，

事前有做功課，平日前來巷內路邊車位好找，

店家在麻豆子健康湯鍋-青埔店二樓，與火鍋同門進出，樓梯往上即是，

住宅區店面，早上七點半就開始營業，朝日午食，是間寵物友善餐廳。

整個內用環境比想像中來的寬敞明亮與乾淨舒適，

路過半開放式櫃台發現店中僅配置內1(廚房)、外1(接待)兩位員工，

但看見客人上樓還是能立即反應的出聲招呼與帶位，態度親切介紹仔細。

中央大桌備妥高腳椅、最高可容納十個人聚餐，天花板有美美的繽紛乾燥花裝飾。

多張靠牆四人桌，搭配淡雅素色壁面與藝術掛畫，整體給人一種柔和優雅感。

擁有明亮窗邊的雙人沙發位置透過玻璃能見到綠樹成蔭、枝葉扶疏，心曠神怡。

很幸運與幾位小夥伴被安排在這能賞街景的位置，

桌面空間大，擁有敞亮視野但近正午卻不太曬，尚未用餐初始印象就挺好。

駅站吧 Ekibrunch 菜單

用餐須知

  • 餐點現點現做，須耐心等候
  • 客滿時限制用餐時間為90分鐘
  • 不收服務費/半自取式/供WiFi
  • 寵物友善/請使用外出籠或推車

店內用餐每人最低消費$140元，

身高未滿110公分兒童無此限制，

本店消費形式為點主餐+免費享用無限自助吧。

東洋早午餐、吃漢飽、山形土司、西式歐姆蛋。

脆皮比薩、炸物拼盤、嚴選野菜沙拉、單點小品。

11點過後供應：私廚料理、燉飯、義麵、奶素蔬食。

研磨咖啡、歐蕾、濃醇鮮奶、茶品、啵啵氣泡。

老少咸宜(鮮奶/果汁)、漂漂霜淇淋，手作甜點。

平日7:30-11:00的限量供應飯糰，以及新品發售。

自助吧

早午餐常見，但有供應自助吧的倒是少數，點完餐後就可來自取，

另外水杯、分享盤、(兒童)餐具、湯鍋也都在此處。

調味罐料組下方、透明蓋內擺有切片好的麵包可烤。

當日擺放兩款由店家自製的小菜(毛豆、海帶絲)。

蒜香抹醬、莓果醬，特別的是還擺放蔗糖讓客人可隨喜好添加。

餐點現點現做，等候時間先來碗熱湯、麵包墊墊胃。

麵包外觀與口感略嫌乾薄，味噌湯倒是料多有誠意，不死鹹滋味挺好。

一行四人飢腸轆轆前來，看菜單簡直是啥都好吃，不自覺點滿一整桌準備大快朵頤。

晨日炙燒鮭魚飯糰

$270元，早午餐點附茶碗蒸、時令水果與沙拉，飲品(可折抵更換)。

沙拉可選擇蜂蜜芥末醬或胡麻醬，

綜合水果與菜葉賣相新鮮且翠綠，一旁搭配爽脆德腸以及鹹香厚切培根。

微調味、厚實鮭魚恰到好處的炙燒度讓肉質還保持著鮮嫩的橘紅色，

豐富油脂讓誘人香氣四溢，底層是醬燒蒜香奶油飯糰，搭海苔片可包覆。

附餐飲品

不須加價的蔗香金萱，

茶湯蜜綠清澈有光澤，嘴尾回甘不苦澀。

經典檸檬西西里

原價$130元，點餐折抵後$90元，會透光的晶瑩烘烤果乾與迷迭香點綴。

近年夏天一整個愛上西西里檸檬氣泡咖啡，

結合了咖啡、新鮮現打檸檬汁、氣泡水，帶出多層次的啵啵風味感，

啜飲時不僅能感受酸甜苦在舌尖轉換，還聞到自製烘烤橙片增添的淡雅果香。

酥炸薯條

意外收到酥脆炸薯條一份，

細想應是小夥伴端湯回座位時不小心與正在點餐的店員擦身而過，

微觸碰但幸好湯沒灑也無燙著手，不過店員還是很歉意的招待外酥內軟薯條。

日式乾煎雞腿排西式歐姆蛋

$290元，餐盤上有小圓麵包、歐姆蛋、生菜沙拉、香煎腿排、脆薯。

雞腿排表皮乾煎至金黃香酥，內部肉質依舊保持著多汁、閃閃發光樣。

軟嫩歐姆蛋有著濃醇蛋奶香，叉子輕劃開、內包覆著杏鮑菇、彩椒、洋蔥。

紅酒慢燉牛肉細扁麵

$360元，色香味俱全的一道，先炒後燉的飽滿醇香湯汁風味迷人。

感覺細扁麵比正統的圓直麵更容易蘸附醬汁，

牛肋條已燉至軟爛卻不失肉質本身嚼勁，搭配紅蘿蔔、甜豆、番茄、杏鮑菇，

些微義式香料與現刨起司絲、黑胡椒粒提味，紅酒交織肉香在此盤完美呈現。

奶油白醬燉飯佐醬燒雞腿排

$310元，經典的白醬燉飯在滿滿一桌誘人餐食中感覺都被埋沒和邊緣化了，

+$50元多焗烤、在奶醬中增添了起司獨有濃厚牽絲與香氣，份量有飽足感。

啵啵沁香YO柚

任一套餐加購$88元即可升級新品，光看照片就覺得太吸睛、推薦必點款！

左杯是蜜桃、右杯是香柚口味，暢快氣泡飲搭配上沁涼冰棒意外合拍，

本擔心隨餐上融化快會影響飲品口感，但細品不同階段各有不同濃淡與滋味。

採用日本進口的冰棒，單咬軟Q中又帶著剉冰般蹦脆嚼勁，清爽不甜膩。

果香馥郁，杯身呈現出完美漸層色，用心不馬虎的裝飾讓視覺味蕾感受雙饗宴。

這回又來到青埔商圈周邊覓食，選了近機捷A19的駅站吧 Ekibrunch用餐，

不僅有早午餐盤、義麵燉飯、漢堡與輕食外，飲品類表現也十分夠水準，

無限供應味噌湯與抹醬麵包的自助吧更是貼心，大胃也完全能吃飽，

不收服務費，無客滿不限時，當日消費共$1546元，整體CP值高，純分享。

雖然正面對著窗拍逆光了，但還是忍不住想擺上這麼一張歲月靜好模樣。

幸運的話人一輩子也就是三萬多天，初聽感覺漫長、但其實如眨眼般短暫，

常聽人說珍惜眼前，可我們往往都得等到失去後才能真正的體悟到這句話，

時光累積智慧，為生命增添了繽紛色彩，願餘後都能不負時光、不枉此生。

店家：駅站吧 Ekibrunch

電話：03-2871331

營業時間：

  • 週一至週日上午7:30-晚間17:00
  • 店家臉書專頁連結
  • 每人最低消為$200元
  • 寵物友善(需使用推車或外出籠

地址：桃園市中壢區永園路400號二樓

青埔高鐵A19站/路邊停車格

 
評分者：德妹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
評論分數
5.0
 
 



#桃園青埔美食
morechevron_right
文章關鍵字
桃園青埔美食 早午餐
檢舉
share
chevron_left

桃園市區【木子Muzi】文青風優質手作甜品店│消
延伸閱讀

【食用】台中西區 : 肉窩咖啡ZOU WOO Kaffee-多肉植物可以盡情拍

 艾克星貨鋪

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

德妹看世界

發表篇數：167篇

每一家店都有一段待挖掘的故事，或艱辛、或堅毅、或勵志感人，而我僅是自願當那個笨拙說故事的人，也替自己平凡生活添上濃墨的幾筆。 我的部落格為➡https://demei.tw/ 粉絲團第一手消息→https://www.facebook.com/demeiNewWorld

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
野也 Cafe 照片

野也 Cafe

4.05 (1人評鑑)

區域：桃園市
貳弄一號 照片

貳弄一號

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市平鎮區
阿曼娜咖啡 ARMENA COFFEE 照片

阿曼娜咖啡 ARMENA COFFEE

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
日季Café 照片

日季Café

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
STARBUCKS 星巴克 (桃園春日門市) 照片

STARBUCKS 星巴克 (桃園春日門市)

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up