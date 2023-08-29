桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應 - 德妹看新世界
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 中壢區
2023.08.25
桃園市中壢區【駅站吧】近青埔商圈│超高CP值早午餐│味噌湯&烤麵包與小菜無限供應
來到駅站吧 Ekibrunch用餐，地址是桃園市中壢區永園路400號2樓，
但其實更鄰近青埔商圈(樂天棒球場/機捷A19)，
主要販售早午餐、漢堡、炸物輕食、披薩、燉飯、義麵，各款蛋糕與飲品，
不收服務費，點餐即可拿取自助吧，享用味噌湯、抹醬麵包、自製小菜無限。
店家：駅站吧 Ekibrunch
電話：03-2871331
營業時間：
- 週一至週日上午7:30-晚間17:00
- 店家臉書專頁連結
- 每人最低消為$200元
- 寵物友善(需使用推車或外出籠
地址：桃園市中壢區永園路400號二樓
青埔機捷A19站/路邊停車格
食記介紹
環境與餐點
2019年開幕後歷經幾次團隊改版的駅站吧因鄰近世界客家博覽會，
展覽關係(8/11-10/15)所以部分封路，不知情的我們開車前來繞了些小徑，
事前有做功課，平日前來巷內路邊車位好找，
店家在麻豆子健康湯鍋-青埔店二樓，與火鍋同門進出，樓梯往上即是，
住宅區店面，早上七點半就開始營業，朝日午食，是間寵物友善餐廳。
整個內用環境比想像中來的寬敞明亮與乾淨舒適，
路過半開放式櫃台發現店中僅配置內1(廚房)、外1(接待)兩位員工，
但看見客人上樓還是能立即反應的出聲招呼與帶位，態度親切介紹仔細。
中央大桌備妥高腳椅、最高可容納十個人聚餐，天花板有美美的繽紛乾燥花裝飾。
多張靠牆四人桌，搭配淡雅素色壁面與藝術掛畫，整體給人一種柔和優雅感。
擁有明亮窗邊的雙人沙發位置透過玻璃能見到綠樹成蔭、枝葉扶疏，心曠神怡。
很幸運與幾位小夥伴被安排在這能賞街景的位置，
桌面空間大，擁有敞亮視野但近正午卻不太曬，尚未用餐初始印象就挺好。
駅站吧 Ekibrunch 菜單
用餐須知
- 餐點現點現做，須耐心等候
- 客滿時限制用餐時間為90分鐘
- 不收服務費/半自取式/供WiFi
- 寵物友善/請使用外出籠或推車
店內用餐每人最低消費$140元，
身高未滿110公分兒童無此限制，
本店消費形式為點主餐+免費享用無限自助吧。
東洋早午餐、吃漢飽、山形土司、西式歐姆蛋。
脆皮比薩、炸物拼盤、嚴選野菜沙拉、單點小品。
11點過後供應：私廚料理、燉飯、義麵、奶素蔬食。
研磨咖啡、歐蕾、濃醇鮮奶、茶品、啵啵氣泡。
老少咸宜(鮮奶/果汁)、漂漂霜淇淋，手作甜點。
平日7:30-11:00的限量供應飯糰，以及新品發售。
自助吧
早午餐常見，但有供應自助吧的倒是少數，點完餐後就可來自取，
另外水杯、分享盤、(兒童)餐具、湯鍋也都在此處。
調味罐料組下方、透明蓋內擺有切片好的麵包可烤。
當日擺放兩款由店家自製的小菜(毛豆、海帶絲)。
蒜香抹醬、莓果醬，特別的是還擺放蔗糖讓客人可隨喜好添加。
餐點現點現做，等候時間先來碗熱湯、麵包墊墊胃。
麵包外觀與口感略嫌乾薄，味噌湯倒是料多有誠意，不死鹹滋味挺好。
一行四人飢腸轆轆前來，看菜單簡直是啥都好吃，不自覺點滿一整桌準備大快朵頤。
晨日炙燒鮭魚飯糰
$270元，早午餐點附茶碗蒸、時令水果與沙拉，飲品(可折抵更換)。
沙拉可選擇蜂蜜芥末醬或胡麻醬，
綜合水果與菜葉賣相新鮮且翠綠，一旁搭配爽脆德腸以及鹹香厚切培根。
微調味、厚實鮭魚恰到好處的炙燒度讓肉質還保持著鮮嫩的橘紅色，
豐富油脂讓誘人香氣四溢，底層是醬燒蒜香奶油飯糰，搭海苔片可包覆。
附餐飲品
不須加價的蔗香金萱，
茶湯蜜綠清澈有光澤，嘴尾回甘不苦澀。
經典檸檬西西里
原價$130元，點餐折抵後$90元，會透光的晶瑩烘烤果乾與迷迭香點綴。
近年夏天一整個愛上西西里檸檬氣泡咖啡，
結合了咖啡、新鮮現打檸檬汁、氣泡水，帶出多層次的啵啵風味感，
啜飲時不僅能感受酸甜苦在舌尖轉換，還聞到自製烘烤橙片增添的淡雅果香。
酥炸薯條
意外收到酥脆炸薯條一份，
細想應是小夥伴端湯回座位時不小心與正在點餐的店員擦身而過，
微觸碰但幸好湯沒灑也無燙著手，不過店員還是很歉意的招待外酥內軟薯條。
日式乾煎雞腿排西式歐姆蛋
$290元，餐盤上有小圓麵包、歐姆蛋、生菜沙拉、香煎腿排、脆薯。
雞腿排表皮乾煎至金黃香酥，內部肉質依舊保持著多汁、閃閃發光樣。
軟嫩歐姆蛋有著濃醇蛋奶香，叉子輕劃開、內包覆著杏鮑菇、彩椒、洋蔥。
紅酒慢燉牛肉細扁麵
$360元，色香味俱全的一道，先炒後燉的飽滿醇香湯汁風味迷人。
感覺細扁麵比正統的圓直麵更容易蘸附醬汁，
牛肋條已燉至軟爛卻不失肉質本身嚼勁，搭配紅蘿蔔、甜豆、番茄、杏鮑菇，
些微義式香料與現刨起司絲、黑胡椒粒提味，紅酒交織肉香在此盤完美呈現。
奶油白醬燉飯佐醬燒雞腿排
$310元，經典的白醬燉飯在滿滿一桌誘人餐食中感覺都被埋沒和邊緣化了，
+$50元多焗烤、在奶醬中增添了起司獨有濃厚牽絲與香氣，份量有飽足感。
啵啵沁香YO柚
任一套餐加購$88元即可升級新品，光看照片就覺得太吸睛、推薦必點款！
左杯是蜜桃、右杯是香柚口味，暢快氣泡飲搭配上沁涼冰棒意外合拍，
本擔心隨餐上融化快會影響飲品口感，但細品不同階段各有不同濃淡與滋味。
採用日本進口的冰棒，單咬軟Q中又帶著剉冰般蹦脆嚼勁，清爽不甜膩。
果香馥郁，杯身呈現出完美漸層色，用心不馬虎的裝飾讓視覺味蕾感受雙饗宴。
這回又來到青埔商圈周邊覓食，選了近機捷A19的駅站吧 Ekibrunch用餐，
不僅有早午餐盤、義麵燉飯、漢堡與輕食外，飲品類表現也十分夠水準，
無限供應味噌湯與抹醬麵包的自助吧更是貼心，大胃也完全能吃飽，
不收服務費，無客滿不限時，當日消費共$1546元，整體CP值高，純分享。
雖然正面對著窗拍逆光了，但還是忍不住想擺上這麼一張歲月靜好模樣。
幸運的話人一輩子也就是三萬多天，初聽感覺漫長、但其實如眨眼般短暫，
常聽人說珍惜眼前，可我們往往都得等到失去後才能真正的體悟到這句話，
時光累積智慧，為生命增添了繽紛色彩，願餘後都能不負時光、不枉此生。
店家：駅站吧 Ekibrunch
電話：03-2871331
營業時間：
- 週一至週日上午7:30-晚間17:00
- 店家臉書專頁連結
- 每人最低消為$200元
- 寵物友善(需使用推車或外出籠
地址：桃園市中壢區永園路400號二樓
青埔高鐵A19站/路邊停車格