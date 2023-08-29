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桃園龍潭名店「蔣府宴」江浙美食冷凍宅配到家，令人驚艷的美味，一吃就愛上❗

2023-08-29 16:42:59 Claire Young 人氣：117
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窩客好文

Claire Young

發表篇數：33篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：蔣府宴
place桃園市龍潭區高原裡高園路891號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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位於桃園龍潭的名店【蔣府宴 - 人文主題 浙滬美饌】是由兩蔣料理御廚在此坐鎮，加上精通江浙菜的廚師團隊組合而成，打造蔣府美食饗宴，有看到網路上很多人在分享這家餐廳，就真的是在小人國裡面，消費滿額就可以折抵停車費，所以其實是蠻方便的，而且餐廳的造景很美，是走一個復古穿越感，而且佔地很大，非常適合大型聚餐，下次我也要親自去體驗看看啦～

這次我要跟大家介紹的不是餐廳現場，是他們家的推出的冷凍料理包，在蝦皮有上架，是蔣府宴官方自營的喔，所以做好直接出貨也不經他手，銷量超好而且評價也很高👍🏻，我看品項也很多種，有湯品、炒飯/麵主食、湯麵、肉類名菜，看起來真的食慾大增，每個都想嘗試看看🤤，精挑細選下決定來試一下以下四道，讓我節省好幾餐的準備時間呢～😍超方便

1. 醃篤濃骨鍋（3-4人份量）

2. 酸辣米苔目（3-4人份量）

3. 紅燒牛肉麵（2入組）

4. 極黑牛燥炒麵（ 2入組）

收到的時候好大一箱，打開後還有別緻的小卡片，收到的人真的會有一種被重視的感覺，很適合安排節慶送禮給親朋好友✨

讓他們直接在家裡就可以享用美味江浙佳餚，每一袋的包裝上都貼心的放上加熱說明，確保每個料理都有被最正確的食用🤓

 

#醃篤濃骨鍋，我非常推‼️本身就是原汁濃縮高湯，所以我還有另外多準備自己喜歡的料，如：高麗菜、蛤蜊、蔥花，來增加鮮甜的味道。

醃篤濃骨鍋是以風味家鄉肉、豬大骨、雞骨架、開陽、蒜頭等等食材熬煮了12個小時製成的，湯帶有乳白色，就是那個精華讓我一口喝一口✨，搭配手打獅子頭、腐竹、百頁結、蹄髈、豬肚，料根本超多，而且可以感受的到都是很好的料👍🏻，豬肚大塊而且處理的很好、沒有腥味✨

有附上麵疙瘩，增加飽足感，這一鍋3個人吃可以吃很飽❗店家推薦如果有剩餘湯底，可以再加米飯、蛋液、蔥花小火煮成雜炊，但我的湯都喝光了所以沒有這樣做🤣（太好喝了）

#極黑牛燥炒麵，很喜歡他們的包裝，每一樣都是獨立分開的，炒麵要完全退冰再依照指示料理，起鍋加入高湯醬汁小火煮至沸騰，再加入麵條吸附高湯醬汁，再加入極黑牛燥醬包與手切蔥酥包攪拌均勻就完成了

和一般的炒麵製程不大一樣，吃起來麵條整個吸滿了醬汁的感覺，而且是細麵（更好吸附✨），吃起來很Q彈，牛燥也很夠味，微微辣的感覺很剛好，是會讓人意猶未盡的麵耶～而且用兩人份的麵前後花不到20分鐘（一定要先完全退冰），可以很快上桌🤩

#醃篤濃骨鍋 配上 #極黑牛燥炒麵 太讚了💓

#紅燒牛肉麵，據說在蔣府宴是隱藏版菜單欸，是師傅兒時記憶中來自眷村的美味，到現場可是想吃也不一定能吃到❗️這次直接宅配到家了🚙

用炒過的青蔥、紅蔥頭、純釀辣豆瓣醬及十餘種複方辛香料藥材經過36小時燉煮而成的湯頭，還有那紐澳特等牛胸腹肉，超大塊🐂，處理的也相當軟嫩

至於麵條彈性十足，不用煮太久，建議煮的時候可以試一下才不會煮過頭，最後可以選擇是否加牛辣油跟酸菜，因為有些人可能會不敢加某一樣，我是都有加❤️，才是最經典的組合，我還有再灑一些青蔥上去（Better!!），好吃😋，我整碗吃光。

#酸辣米苔目 顧名思義就是酸辣湯+米苔目，第一次看到料這麼多的酸辣湯啦，真的是超級佛心

小火加熱湯包，再把米苔目丟進去小火煮滾30秒就完成，可以看到滿滿的料，有切成細絲的黑木耳、豬肚、金針菇、豆干、紅蘿蔔、竹筍、香菇、榨菜等等食材入雞高湯，烹煮而成，就連當中的胡椒粉也很講究，是用金門存德藥房帶有漢方藥草氣息及嗆辣口感的100%白胡椒粉，搭配師傅調和過的醋(四種醋，鎮江紅醋+紹興醋+烏醋+白醋)，風味集聚一堂，越喝越好喝✨

米苔目也很Q軟同時帶有嚼勁，建議可以用小碗另外裝米苔目，比較不會吸湯

吃過蔣府宴就覺得難怪是榮獲🏆2022桃園金牌好店，在食材的選擇、烹調方式作法都獨樹一格、相當出色，看到在蝦皮上超多其他選擇，例如佛跳牆、麻辣鍋等等，都非常適合再回購，無論是節慶吃大餐、送禮、自己想在家吃好料的都很適合，想體驗道地的江浙好菜就趕快在 蝦皮上訂購起來吧🔗🛍️，如果想要體驗臨場感，也很推薦到他們的餐廳喔❤️

蔣府宴

🗺️地址：桃園市龍潭區高原路891號

☎️電話：03-471-6635

🕗營業時間：11:30-14:30,17:00-20:00(每週一、週二公休)

🛍️蝦皮賣場：https://shope.ee/9zN9FWklWK

🌐官網：https://www.chiangfuyan.com.tw/

📲FB粉專：https://www.facebook.com/chiangfuyan

 




#桃園美食
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蔣府宴 桃園美食 龍潭美食 桃園餐廳 more
龍潭餐廳 江浙料理 江浙家常菜
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