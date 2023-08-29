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+（中秋禮盒）香草蛋糕舖藝文店～榮獲桃園十大伴手禮肯定！桃園高人氣蛋黃酥、月光禮盒、酒漬櫻桃塔通通都好吃～素食月餅推薦

2023-08-29 16:57:52 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：97
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1329篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香草蛋糕舖(藝文店)
phone03-3267-070
place桃園市桃園區同安街407號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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香草蛋糕舖真的好好吃，之前訪了幾次都好好吃，趕快回味一下這家的好滋味，甜點用料超實在，甜度抓得恰到好處

今年中秋節禮盒，就決定訂香草蛋糕舖，傳統的蛋黃酥禮盒，新創的月光禮盒，2款禮盒我都相當喜歡，分享給同事吃都讚不絕口

香草蛋糕舖優惠活動，9/24前預訂滿3盒打9折、滿6盒享85折，手工製作數量有限～中秋就訂香草蛋糕舖準沒錯~欲購從速手腳要快！

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香草蛋糕舖不愧是桃園糕點第一品牌，中秋禮盒居然曾獲得桃園十大伴手禮的肯定，怪不得我問桃園朋友中秋禮盒要訂哪家，立刻推薦我香草蛋糕舖~

禮盒包裝相當用心，冷藏低溫配送，確保維持絕佳的新鮮度，裡頭還有防撞泡泡紙，包裝真的好用心，還有附上提袋是中秋相當棒的送禮選擇！

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香草蛋糕舖訂購方式

中秋禮盒請提早3天預訂，因為手工製作數量有限，需要時間準備，預訂方式蠻方便，門市現場預訂/電話預訂/官網預訂通通都可以～

還有推出優惠活動，9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折，買越多越划算，每年都搶到不行的中秋禮盒，今年可別再錯過囉！

＊（中秋禮盒）香草蛋糕舖藝文店～榮獲桃園十大伴手禮肯定！桃園

禮盒內都有附上相當詳細的解說，用料真的很實在，所有的中秋月餅都是蛋奶素，素食者也可以安心食用

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看看這個橫切面真的好漂亮喔！用餅用料相當實在，完全沒有馬虎，怪不得滋味特別新鮮，吃起來很有層次感～

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蛋黄酥禮盒6入＄430 蛋黄酥禮盒9入＄630

保存：最佳口感常溫5天/冷葳保存10天 

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包裝盒設計得很漂亮，相當有個性的風格，賦予傳統的蛋黃酥，增添一種新潮感~收到這個禮盒的收禮者，會充滿喜悅~

蛋黄酥是最有台灣味的人氣月餅，有別於傳統使用高熱量的酥油，香草蛋糕舖使用天然法國奶油，吃月餅不再怕有沉重的負擔

表面手工製作的層層酥皮，一口咬下相當酥脆，內餡則結合紅土鹹蛋黃與低糖烏豆沙餡，鹹中帶甜的組合相當好吃，不會膩口，一不小心一整顆就吃光了

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圓滾滾的造型就跟滿月一樣漂亮~充滿月圓人團圓的意境，超漂亮的外型，滋味同樣相當美味，吃不油膩的好滋味，讓我眼睛為之一亮~

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月光禮盒$520（6入)

保存：冷凍保存14天/退冰至冷藏後保存3天

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帶點酒精畫的流動線條，包裝充滿藝術質感，收到禮的人會覺得頗貴重，高雅的質感讓中秋禮盒看起來更好吃

月光寶盒

月光寶盒上頭一大片鳳梨花，造型相當可愛，顏色相當漂亮~嚴選原物料法國天然奶油、澳洲奶油乳酪，吃起來香味自然很順口~

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裡頭奶霜餡跟乳酪搭配在一起，鹹中帶甜吃起來相當開胃~奶霜餡還加入了薑末提振香味，鳳梨吃起來酸酸甜甜

一大口咬下超有層次，底層塔皮酥脆卡滋、內餡可以吃到鳳梨纖維及葡萄乾，滋味真的好涮嘴~

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酒漬櫻桃塔

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柔軟的卡夫堤布丁餡，一口咬下還有QQ的麻糬，相當有層次的口感，酒漬櫻桃充滿香氣，果肉充滿湯汁我相當喜歡~

底層酥脆的塔皮、跟軟嫩的內丁餡，顛覆我對月餅的刻板印象，反差的口感令我眼睛一亮~

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兩款口味都好有特色，份量十足超大一顆，完全是甜點控喜歡的滋味，螞蟻們趕快下訂香草蛋糕舖的禮盒喔~

香草蛋糕舖中秋禮盒 5大特色

1. 香草蛋糕舖不愧是桃園糕點第一品牌，中秋禮盒曾獲得桃園十大伴手禮的肯定，香噴噴的好滋味是中秋送禮好選擇~

2. 月光寶盒上頭一大片鳳梨花，裡頭奶霜餡加入薑末提振香味，跟乳酪搭配在一起鹹中帶甜，還可以吃到鳳梨的纖維

3. 酒漬櫻桃塔柔軟的卡夫堤布丁餡，一口咬下還有QQ的麻糬，相當有層次的口感，酒漬櫻桃充滿香氣，果肉多汁我相當喜歡~

4. 蛋黄酥是高人氣月餅，使用天然法國奶油，手工製作層層酥皮，內餡結合紅土鹹蛋黃與低糖烏豆沙餡，鹹中帶甜的組合好好吃

5. 9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折，手工製作數量有限～今年中秋就決定訂香草蛋糕舖囉~欲購從速手腳要快

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💭店家資訊 香草蛋糕舖 藝文店 Vanilla Pastry House
🏠地址: 桃園區同安街407號
🚌交通: 近藝文特區
☎️電話: (03)326-7070
⏰時間: 1030-2130
😪公休: 無休
💰消費: 現金、刷卡、linepay
👛預訂方式：門市現場預訂/電話預訂/官網預訂https://www.smiling-vanilla.com.tw/index.asp
💬官網: https://www.smiling-vanilla.com.tw/ 
💬粉專: https://www.facebook.com/vanilla407?ref=page_internal
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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💭店家資訊 香草蛋糕舖  香草民族店
🏠地址: 桃園區民族路193號
🚌交通: 近南門市場
☎️電話: (03)334-9020
⏰時間: 1030-2130
😪公休: 無休
💰消費: 現金、刷卡、linepay
👛預訂方式：門市現場預訂/電話預訂/官網預訂https://www.smiling-vanilla.com.tw/index.asp
💬官網: https://www.smiling-vanilla.com.tw/ 
💬粉專: https://www.facebook.com/vanilla193/?locale=zh_TW
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