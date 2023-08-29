牛莊園榮獲牛肉麵節的肯定，位於相當大安區能夠滿足挑嘴的大安人相當不簡單，以前我在附近工作時就常來報到，這次再來回味，好味道及人潮依舊不變，平日晚上擠得水洩不通，外頭還有許多候位及外帶的客人

熬煮八個小時的湯頭，把蔬果的甜味通通都融入到高湯裡頭，湯頭喝起來自然回甘，牛莊園清燉堪稱牛肉麵的天花板，我超喜歡！紅燒湯底則加入多種豆瓣醬增添韻味，帶點微辣香噴噴，頗能刺激味蕾越吃越涮嘴~

牛莊園的牛腱肉超大塊吃起來軟嫩、牛筋軟Q充滿膠質、牛五花肉彈牙超Q、爽脆的蜂巢牛肚不怕咬不斷，我幸運地還搶到最後一塊的牛排骨，一剝就化開，肉質燉得超軟嫩~牛肉沒有腥味，吃得到牛莊園的真功夫

麵條吸附湯汁、口感不軟爛，煮得熟度剛剛好，味道特香醇、特夠味、特涮嘴！還有豐富小菜選擇，吸滿牛肉湯的花干、半熟蛋黃溏心蛋、多汁牛湯滷蘿蔔、有機手工滷豆干、酸甜蘿蔔泡菜，配麵食一起吃好澎派

來牛莊園吃牛肉麵，怎麼可以少了酸菜、辣椒呢？辣椒完全沒有開玩笑，加上一小匙香氣立刻破表，辣勁十足我立刻飆汗～酸菜我超喜歡，加入清燉湯超match，別有一番風味千萬別錯過～推薦牛莊園給大家朝聖喔

牛莊園在一級戰區大安區傳香多年，多款好吃的麵食選擇、搭配可口的小菜，用心的好滋味累積大批粉絲~

鄰近成功國宅，從文湖線的科技大樓或淡水信義線的大安站，走過來都不會太遠，不論中午晚上總是高朋滿座，看到人潮就知道這家有多好吃了

獲得牛肉麵犇FUN嘉年華的肯定，當年得獎後我還特別來朝聖，生意超級好擠滿人潮，絕美的蔬果湯頭令人驚豔，這次再訪終於能再次回味~

提醒您因為店內座位有限，用餐時間經常像我這次一樣擠滿人潮，不過美味值得耐心等待，建議可以挑離峰時間前往，或者選擇外送、外帶，減少現場等候的時間

滿滿的人潮真的好誇張，一組接一組根本沒有空檔，裡裡外外都是飢腸轆轆的牛莊園粉絲，我相當推薦觀光客到台北，一定要品嚐一碗熱騰騰的牛肉麵

牛莊園菜單

牛莊園菜單－非牛麵食／乾拌麵

牛莊園冷凍包菜單

牛莊園不只提供熟食，也有冷凍調理包可以店到店，滿1500還免運費，讓我不用出門也能享受牛莊園的好味道，

同時牛莊園也有配合行動支付及外送平台，並榮獲外送平台的口碑店家，絕佳的好滋味不只內用好吃，外帶外送也一級棒~

清燉莊園牛肉麵 430

頭一次來必點莊園牛肉麵，使用大量蔬菜去熬煮的湯頭，喝起來鮮甜又美味，超大一碗份量十足，把牛莊園所有的肉品一次吃透透~

先喝了一口清燉的湯頭，太鮮甜了吧~感受到自然回甘，蔬果的甜份完全溶入湯頭中，喝起來不怕口乾舌燥，純粹的好滋味真的好喜歡！

牛排骨(產地美國)

很幸運搶到最後一塊牛排骨，排骨燉煮得很透徹，輕輕一撥就可以骨肉分離，排骨肉軟嫩口感細緻，完全不會有腥味，食材真的有夠新鮮啦！

麵條吸滿清燉的湯頭，加入特製酸菜，更能引出鮮甜味，增添爽脆的口感，超涮嘴的口感，一口接一口，越吃越涮嘴，相當飽足又滿足



牛腱肉(產地美國)、雪花牛(產地美國)、牛肚(產地紐西蘭)、牛筋(產地紐西蘭)

這一碗不愧是招牌，料真的有夠多、我看很多客人都點這一味！還有的會加40元加麵，吃起來一定超級超級飽足~嗝

軟Q充滿膠質的牛筋、口感實在卻不會乾柴的牛腱肉、脆脆帶有爽口感的牛肚、Q彈頗有口感的雪花牛肉，一大碗多樣的配料，口感相當豐富，吃過一次就會上癮

紅燒半筋半肉 260

牛莊園紅燒也是一大特色招牌，使用多種豆瓣醬調味，湯頭喝起來帶點辣度，辣度可以刺激味蕾，湯頭不會油膩，非常夠味越喝越開味~

湯頭自然的甘甜，味道鹹中帶甜，加上一點辣椒，變得超級夠味，喝上一口我立刻噴汗，吃起來超級過癮，麵條吸滿紅燒湯汁，一吃就停不下來！

牛腱肉(產地美國)

這個牛腱肉也太大片了吧！這麼大的牛肉超難煮，沒想到牛莊園的牛肉處理得超好，吃起來軟嫩多汁，完全不會乾柴，口感極佳肉質一百分～

牛筋(產地紐西蘭)

怎麼有這麼大塊的牛筋，一般的牛筋都切成小塊比較好燉煮，牛莊園超大牛筋口感絕佳，不會咬不斷，軟嫩Ｑ彈口感充滿膠質，牛莊園的牛筋絕對是台北TOP5

椒麻雪花牛乾拌麵 180

貼心的牛莊園也提供乾麵選擇，使用椒麻醬調味，吃起來香麻帶點辣度，好滋味可以引起食慾，讓人一口接一口，細麵吸滿了醬汁精華，每一口都很夠味~

搭配爽口的小黃瓜絲、撒上蔥花，我個人還推薦加入些辣椒跟酸菜，增添口感跟香氣，吃起來更加過癮~單吃這個乾麵就好爽喔！

雪花牛(產地美國)

牛肉用量不手軟，多到都看不到麵條了～上頭一片片超大的雪花牛，牛肉的油脂適中，口感相當有彈性卻不會有油膩感，搭配椒麻醬汁相當速配，口感相當豐富令人驚豔

莊園雞肉麵 195

雞腿肉

雞腿肉真的好大塊喔～吃起來口感相當有彈性，不會乾澀或咬不斷，搭配清燉湯頭相當適合～麵條選擇粗麵條，相當有咬勁，加上一些酸菜，讓口感更加多變豐富

這個湯頭真的好讚喔～再吃上一口吸滿湯汁的蘿蔔，鮮甜美味湧上鼻腔，再來一塊爆甜的玉米及會噴汁的香菇，這碗是不敢吃牛肉朋友的好選擇～

牛莊園自助區

採半自助服務，餐具、佐料自由取用，提供小碟子可以裝酸菜跟辣椒，也可以直接加到麵裡頭，讓麵食滋味更加多層次～

牛莊園酸菜

這個酸菜我好喜歡喔，爽脆的口感，甜中帶點酸度，吃起來相當爽口，口感十分多汁，加入清燉湯頭或紅燒湯頭都好搭～

牛莊園辣椒

這個辣椒完全沒有在開玩笑，辣到嚇死人，加上一點就很驚人，香味瞬間提升，好滋味更上一層樓，愛吃辣的朋友千萬別錯過喔～

牛肉湯花干 45元

高人氣的花干，一口咬下流出徐徐的牛肉湯汁，相當有口感的特色小菜，一口牛肉麵一口花干是單身族的好選擇～

牛湯滷蘿蔔 40元

每日限量的牛湯滷蘿蔔，水分十足，充滿牛湯的香氣，蘿蔔豐富的纖維，是外食族缺乏的營養素，來吃盤蘿蔔補充蔬果攝取，外食也能吃得很健康

有機手工滷豆干 40元

嚴選有機手工豆干，即使成本比較高，也要選最好的給客人，豆干滷出一個一個小洞孔，非常用心料理才能滷出這樣的質地，Ｑ彈的口感是絕佳的滷菜選擇

溏心蛋 40元/顆

濃稠的溏心蛋黃我超愛～尤其跟麵條攪拌在一起，口感變得更溫潤，爽脆的蛋白口感豐富，吃完有種意猶未盡的感覺，相當用心烹煮的小菜～

蘿蔔泡菜 35元

爽脆多汁的醃蘿蔔，滋味酸中帶甜相當爽口，搭配牛肉麵真的好速配，去除口中的膩口感，冰冰涼涼相當開胃，是吃牛莊園絕佳的小菜選擇唷～

多款用心的麵食選擇，搭配特製的小菜，相當豐富的選擇，不只內用外帶很好吃，買調理包回家料理也很棒，分享這家我一訪再訪的好店給大家

牛莊園牛肉麵 5大特色

1.牛莊園榮獲牛肉麵節的肯定，以前我在附近工作時常來吃，一到用餐時間總是擠滿人潮，這次與愛吃牛肉麵的朋友一起來回味，好味道依舊不變，牛莊園還推出冷凍調理包，讓我在家也能吃得到牛莊園的好滋味

2.堅持熬煮八個小時的湯頭，製作過程相當繁瑣費工，才能把蔬果的甜味都融入到高湯裡頭，喝起來自然回甘，完全適合我這種喜歡吃食物原味的人！紅燒湯底則加入多種豆瓣醬增添韻味，帶點微辣頗能刺激味蕾~

3.牛腱肉超級大塊吃起來軟嫩、牛筋軟Q充滿膠質、彈牙的牛五花肉、爽脆的蜂巢牛肚，運氣很好還搶到最後一塊的牛排骨，一剝就劃開肉質燉得超軟嫩~牛肉都沒有腥味，感受得到牛莊的真功夫

4.麵條口感不軟爛，煮得熟度剛剛好，還可以吸附湯汁，吃起來特香醇、特夠味！還有豐富小菜選擇，吸滿牛肉湯的花干、半熟蛋黃溏心蛋、多汁牛湯滷蘿蔔、有機手工滷豆干、酸甜蘿蔔泡菜，配麵食一起吃好澎派

5.吃牛肉麵怎麼可以少了酸菜、辣椒呢？辣椒完全沒有開玩笑，加上一小匙香氣立刻破表，辣勁十足我立刻飆汗～酸菜我超喜歡，加入清燉湯超match，別有一番風味千萬別錯過～推薦給愛吃牛肉麵的您

💭店家資訊 牛莊園牛肉麵

🏠地址: 台北市大安區四維路170巷27號

🚌交通: 捷運科技大樓站5分鐘、捷運大安站7分鐘

☎️電話: (02)2701-2009

⏰時間: 1100-1400 1730-2020

😪公休: 無休

💰消費: 現金、街口、台灣pay、外送平台、冷凍宅配包

💬粉專: https://www.facebook.com/manorbeef?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406573365

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