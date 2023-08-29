林口新開幕早午餐輕食專賣店-艾莎貝比利時珍珠糖列日鬆餅，店內使用的雞蛋都是自家農場養殖的良辰吉蛋，吃起來格外安心蛋的香氣特別濃郁，傳承媽媽特製義大利綜合蔬菜烘蛋，營養滿分又好吃

不僅是餐廳也是選物店-極光選品的展示及取貨點，偷偷跟大家說，來店內直接買走，老闆娘心情可直接打五折唷~

超豐富的家具、家飾、餐具、瓷器、花飾、畫作，眼睛看得到的東西，通通都可以買回家，還有提供室內設計服務，想把住家改造一下也沒問題喔！

不僅蛋超香濃可口，Elsa's Poppy Waffle的蔬菜、肉品、海鮮都精心挑選，食材新鮮、熟度抓得剛剛好！培根義大利麵條，沾裹使用天然鮮奶油做成的白醬，滋味相當濃郁，麵條彈牙吃起來超飽足～

招牌鬆餅甜的鹹的口味通通有，烤棉花糖鬆餅、經典滑蛋鬆餅餐盤，吃起來都相當美味又有特色，鬆餅外脆內Q，吃起來不怕乾乾的，奇妙的口感讓人一吃就欲罷不能！

想吃鹹食、甜食，Elsa's Poppy Waffle通通有，這一季推出健康酪梨系列美食，酪梨馬芬1個只要80元起，搭配酪梨拿鐵一起享用超級搭，價格經濟實惠，餐點料好實在，推薦林口的朋友們千萬不可錯過

Elsa's Poppy Waffle 鄰近林口民視，附近蠻好停車，也有公車站，交通蠻方便，開業短短時間，就已經有附近的記者、名人到訪過～

Elsa's Poppy Waffle外觀相當明亮，周圍許多漂亮植物環繞，裝潢擺設相當用心，營造出絕佳的用餐環境～

這裡不只是餐廳同時也是極光選品的選物點，超多生活用品、家具、飾品通通都可以買回家，店內現貨最低下殺五折，趕快來挖寶吧

也有配合室內設計公司、想要把家裡改造一下也沒問題，Elsa's Poppy Waffle值得大家慢慢逛，慢慢選，邊吃美食邊欣賞店內的擺設，真的好愜意

兩層樓的用餐空間，二樓空場格局方正，這邊也會舉辦手作課程，也相當適合包場辦活動～

一樓則是走純白色系，明亮溫馨的空間，給我心曠神怡的感覺，角落還有超夢幻的翅膀擺設，整體氛圍真的好喜歡

許多杯子、盤子、碟子都好漂亮喔，老闆親切跟我介紹設計風格，做工相當仔細，質感真的非常好～

許多異國風的盤子、裝飾品，散發出異國的氛圍，買回去家裡點綴，讓家裡徹底煥然一新～

Elsa's Poppy Waffle菜單

Elsa's Poppy Waffle酪梨新品

這一季主推的酪梨系列美食，點一杯酪梨飲品，再來份酪梨沙拉或酪梨餐點，補充滿滿的營養素，健康好吃又沒有負擔～

Elsa's Poppy Waffle新菜單

Elsa's Poppy Waffle雙人套餐

Elsa's Poppy Waffle服務超親切，提供手機架、載具，讓人可以放鬆地享受Elsa's Poppy Waffle的現做餐點～

Elsa's Poppy Waffle豐富的餐點，不論鹹的、甜的通通都有，食材挑選相當用心，調味抓得剛剛好，價格又很經濟實惠～

培根義大利麵200元

一大盤一大利麵居然只要２００元！使用天然鮮奶油做成的白醬，香濃的好滋味緊緊地沾裹麵條，鹹度抓得剛剛好，非常喜歡這個白醬的滋味

不只味道很讚，擺盤也相當用心，上頭還有橄欖跟番茄點綴～麵條份量超多，吃起來有夠飽足，這個價格物超所值，推薦來Elsa's Poppy Waffle吃飽飽

良辰吉蛋

Elsa's Poppy Waffle老闆自家產的良辰吉蛋，雞蛋特別新鮮，香氣特別強烈，濃稠的蛋黃口感特別濃郁

義大利綜合蔬菜烘蛋180元

三色豆、節瓜、豌豆苗、黑橄欖

超少見的義式綜合蔬菜烘蛋，裡頭的蔬菜吃起來好新鮮又多汁，裡頭最特別還有老闆媽媽挑選的三色豆，

吃起來相當有水份，跟廉價的冷凍三色豆完全不同，連不愛吃三色豆的朋友，都說這裡的三色豆他很喜歡～

烘蛋的軟綿口感，半生食口感，濕潤口感相當喜歡，雞蛋太新鮮了，完全不會有腥味，出完第一輪，緊接著還有第二RUN

經典滑蛋鬆餅餐盤250元

生菜、滑蛋、經典鬆餅、優格

第二輪我們進入鬆餅系列，不只有甜的口味，還有鹹的口味，還可以搭配成拼盤，

營業時間過來都可以吃得到，看看這個拼盤品項好豐富，酸甜開胃的優格、爽口的新鮮蔬菜，淋上油醋醬料相當清爽~

現做的鬆餅搭配剛起鍋的滑蛋，超嫩的口感，居然還會有微微的牽絲，裡頭添加了起司增添香氣及層次感，相當不錯的輕食拼盤分享給大家

烤棉花糖鬆餅 75元

多種口味鬆餅只要50元起，銅板價格真的相當划算，買來當下午茶是很棒的選擇，非常適合公司學校團購~

我選擇棉花糖口味，上頭撲滿烤過的棉花糖，甜而不膩的滋味，搭配鬆餅一起享用超有口感，再配上一杯飲品真是速配

新品-酪梨馬芬

我超喜歡的主打酪梨系列，酪梨配上馬芬漢堡真的好搭，三種口味通通不錯過，超大顆吃起來超飽足~嗝

煎蛋酪梨馬芬80元

太陽蛋口味酪梨馬芬，這款酪梨醬搭配瑪芬漢堡有夠搭，比速食店的滿X堡好吃很多，酪梨醬CREAMY的口感，跟老闆自家雞蛋相當搭~

看似簡單卻相當美味的輕食選擇，這款也可以單點，只要銅板價格就吃得到~真的非常划算！

鮮蝦酪梨馬芬90元

新鮮酪梨馬芬，裡頭的蝦子都已經去好殼了，一次就放三大尾，用料完全都不手軟，帶點鹹味的酪梨醬，跟蝦子相當搭，一大口咬下還有培根有夠過癮～

培根酪梨馬芬80元

放上滿滿的培根，搭配爽口的生菜，吃起來不會油膩，相當有層次感的酪梨馬芬，是相當難得可以吃到的創意美食

酪梨拿鐵120元

飲品當然也要酪梨一下！三層漂亮的色澤，咖啡、鮮奶、酪梨，棕白綠三種色澤有夠獨特～

吃得到酪梨果肉的現打飲品，喝起來相當順口，咖啡不會苦澀，濃郁的好滋味，我一喝就停不下來，搭配酪梨瑪芬，雙倍酪梨好滋味真的好喜歡～

Elsa's Poppy Waffle艾莎貝比利時珍珠糖列日鬆餅X極光選品 5大特色

1.林口新開幕早午餐輕食專賣店，使用的雞蛋都是自家農場養殖的良辰吉蛋，吃起來格外安心蛋的香氣特別濃郁，特製義大利綜合蔬菜烘蛋，裡頭添加自己挑選三色豆，補充滿滿纖維素，營養滿分又好吃

2.不僅是餐廳也是選物店、手作教室，超豐富的家具、家飾、餐具、瓷器、花飾、畫作，眼睛看得到的東西通通都可以買回家，還有提供室內設計服務，想把住家改造一下也沒問題喔！

3.不僅蛋超香濃可口，蔬菜、肉品、海鮮都精心挑選，食材新鮮、熟度抓得剛剛好！培根義大利麵條沾裹使用天然鮮奶油做成的白醬，滋味相當濃郁，麵條彈牙吃起來超飽足～

4.招牌鬆餅甜的鹹的口味通通有，烤棉花糖鬆餅、經典滑蛋鬆餅餐盤，吃起來都相當美味又有特色，鬆餅外脆內Q，吃起來不怕乾乾的，奇妙的口感讓人一吃就欲罷不能！

5. 不論想吃鹹食、甜食這裡通通都有，這一季推出營養滿分的酪梨系列美食，酪梨馬芬超好吃，搭配酪梨拿鐵一起享用超級搭，價格經濟實惠，餐點料好實在，推薦林口的朋友們，千萬不可錯過～

💭店家資訊 Elsa's Poppy Waffle艾莎貝比利時珍珠糖列日鬆餅X極光選品

🏠地址: 新北市林口區信義路297號

🚌交通: 近公車榮耀之星站

☎️電話: 02-2609-8807

⏰時間: 1030-2030

😪公休: 無休

💲消費: 現金、外送平台等、低消100元

💬粉專: https://www.facebook.com/eosselect?mibextid=LQQJ4d

💬官網: https://www.eosselect.com.tw/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406624313

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