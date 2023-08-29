第一次吃添好運是在澳門旅遊時吃的，回到台灣就再也沒有吃過，這次陳小兔突然想要再回味一下，我們就選擇了位在竹北遠百的添好運用餐，添好運曾獲得米其林一星的殊榮，經典的XO炒飯和流沙包、蘿蔔糕都是必點，在仿古的紅磚老街上用餐格外有情調。

▲添好運竹北遠百店位在紅磚造型的店鋪中，當天是假日用餐時段候位約一小時才輪到我們，想吃建議要提早訂位！

▲在古色古香的紅磚建築內用餐，真的有一種穿越時光的錯覺。

▲店內用餐空間寬敞乾淨，與鄰桌距離相當遠，相當舒適沒有壓力。

▲餐具都在桌子內的小抽屜，直接拉開就能拿取。

添好運菜單：請點此查看官方網站

▲酥皮焗叉燒包 148元：外皮烤得酥酥的有濃郁奶香味，內餡的叉燒醬汁甜甜鹹鹹，每一口都很入味。

▲好運冰火菠蘿 118元：這道也是很經典的港式甜點，烤過的麵包中間夾著冷藏奶油，咬下一口真的有冰火五重天的冷熱交集。

▲港式奶茶(去冰) 98元、招牌凍檸茶(去冰) 98元：飲料整體都偏淡，茶香味不明顯，凍檸茶也幾乎沒有檸檬的味道有點可惜了！



▲鮮蝦菠菜餃 138元：蒸餃外皮晶瑩剔透完全可以清楚看到內餡，鮮蝦吃起來有脆度，搭配波菜一起入口非常清爽。

▲香蒸芋頭糕 138元：芋頭糕切成四等份，表面有蘿蔔絲和碎肉等佐料搭配，口感扎實有濃濃的芋頭香氣。

▲好運排骨XO炒飯 288元：炒飯因為XO醬的關係有點微辣，米飯炒得粒粒分明還不錯吃，但少了點炒飯該有的鑊氣。

▲排骨很入味肉質軟嫩不乾柴，看這橫切面，有夠厚實的拉！

▲港式炒麵：麵條口感偏硬有Q度，醬汁非常夠味，即使沒什麼配料也很迷人。

▲蜜味叉燒腸 148元：腸粉外皮白晢軟嫩，配上醃製入味的叉燒肉和醬油提味，這道也是相當經典的港式料理。

▲香煎蘿蔔糕：羅蔔糕有著水嫩的口感，筷子輕輕一夾很容易就四分五裂，可以嚐到蘿蔔的纖維和香氣。

▲添好運流沙包：流沙包外皮印了添好運三個大字，想必一定是招牌必吃，咬一口內餡馬上流出，口感極為香濃不死甜，很適合當飯後甜點。

▲芋頭西米露：西米露有濃郁的芋頭香氣，飽足感十足的飯後甜點。

雞蛋糕短評：用餐環境寬敞乾淨，往外望就是仿古騎樓很有意境，服務不錯送餐快也會主動收桌，酥皮叉燒包最好吃，排骨炒飯也不錯，食物整體品質中上，但飲料就偏淡沒什麼味道。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



添好運(竹北遠百店)美食資訊：

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號7Ｆ

電話：035509978

官網：添好運

營業時間：11:00–22:00

停車場：有

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：有(foodpanda)

兒童椅：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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