微風建一食堂 曾榮獲香港新假期旅遊雜誌來台必吃餐廳之一

位在捷運南京復興站和捷運忠孝復興站之間 步行約八分鐘的距離～

一進店裡有為數不多的一般方桌還有吧台座位 盡頭走到底有半開放式的包廂

上菜速度不急不徐 一道接著一道吃完再上這點我很喜歡！

微風建一食堂店裡主打無菜單料理 總共有三種價位可任君挑選～

分別是1380元 1880元2480元 可依自己口袋深度決定吃什麼！

店內無提供茶水喔！

毛豆吃起來唰嘴～

甜酒三味 由左至右分別是(綠茶酒 柚子酒 濃醇)

可以一次喝到三款風味的酒 有選擇障礙的人點這款就對啦！

*宇治綠茶梅酒 梅香融合宜人茶香 屬於偏爽口的酒！

*北島柚子酒 清新微酸爽滋味 酒氣不會很厚重～

*濃釀梅酒 酒氣和濃郁梅子香 酸酸甜甜非常好喝！

芭樂柳橙沙瓦 內含微量酒精 開車/騎車請勿喝酒喔！

喝起來有淡淡果香和氣泡感 很沁涼解渴的一杯飲品～

前菜小品 分別是味噌小黃瓜 燒烤雞翅 墨魚香腸

可以沾旁邊的黃芥末一起吃 別有一番風味唷！

*小黃瓜水潤脆甜搭配味噌鹹味 刺激味蕾很開胃

*烤雞翅外皮烤的酥脆 雞肉部分嚐起來很鮮嫩～

*墨魚香腸味道甘甜 口感吃起來相當有彈性

刺身盛合豪華八種 大多以台灣本土海鮮食材為主～

有鮑魚 干貝 鮪魚 鮭魚 旗魚 黃雞魚 阿根廷天使紅蝦

新鮮生魚片好吃的無可挑剔 搭配金棗一起吃意外合拍餒！

刺身盛合極上豪華十種 則是搭配較多進口海鮮食材

有日本兵庫縣生蠔 日本真鯛 日本金目雕 日本白甘 本土鮪魚

松葉蟹肉拌蟹膏 阿根廷天使紅蝦 鮑魚 透抽 北海道大干貝

*帶殼肥美的日本兵庫縣生蠔 真的是好大一顆！滋味鮮甜無比 擠一點金桔增添風味也很加分～

*本土鮪魚 日本真鯛 日本金目雕 日本白甘 生魚片正港有「青」不論本土還進口都相當美味

*日本進口的松葉蟹肉拌蟹膏 嚐起來濃郁到爆相當誘人～

*生食等級的阿根廷天使紅蝦 蝦肉緊緻略帶甜味

*鮑魚特別滷過是熟的 咀嚼起來軟又有嚼勁 跟一般外面吃到偏硬的口感很不一樣！

*口感軟嫩的透抽現在正是最好吃的季節～師傅刀工厲害花紋極細 點綴奢華金箔讓視覺再升級

*北海道大干貝口感軟嫩Ｑ彈 點綴珍貴烏魚子醬味道很可以！

均衡養生食蔬 沙拉可搭配柚子醬或胡麻醬 主要有生菜 蘿蔔 番茄 芝麻葉 營養又解膩！

本島野生紅喉燒 沒有複雜烹調 簡單燒烤就很好吃～

雙面飽滿鮮甜的魚肉 讓人吃的大呼過癮 還是要小心細刺就是了！

加拿大黃金蟹是進口活蟹 坐飛機來台灣的喔！店家貼心將硬殼地方弄開 輕易就能吃到裡面細緻的蟹肉

蟹肉單吃滋味清甜 搭配薑醋沾醬有提味效果 每一口都是極品美味！絕對值得來朝聖一番～

龍蝦以「白燒」方式料理 保留食材原始鮮甜 龍蝦肉質極佳水潤有彈性 吃起來一點也不乾澀喔！

澳洲和牛很有厚度 肉質鮮嫩不老 記得要趁熱吃才好吃喔～豐潤多汁的牛肉 搭配沾醬或蔥鹽味道也不賴！

食事 虱目魚肚飯 魚皮煎的薄脆 魚肉結實味美 搭配粒粒分明香Ｑ的米飯 真是『喔伊細』！

湯品 白玉貝奶油味噌湯 細細品味能感受到淺淺奶香

加入洋蔥 蔥花 喝起來清爽不油膩也不會太鹹～

豆腐口感滑嫩 蛤蠣大顆甘甜無腥臭 這湯品美味極了！

甜點 鐵觀音口味的法爵娜冰淇淋 蓋子附有小湯匙 冰淇淋入口即化帶有淡淡茶香 簡單可口～

YouTube影片有更多介紹~

微風建一食堂

電話：02 87722178

地址：台北市中山區八德路二段300巷10號

營業時間：週一至週日12:00–14:30、18:00–23:00

粉絲團：https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/

☆歡迎加入金亮亮社群☆

YouTube：https://www.youtube.com/c/pickupuu/videos

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

文章標籤