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> 圖文創作 > 桃園龍潭必試花園餐廳推薦：壹等賞花景，龍潭美食盡在其中

桃園龍潭必試花園餐廳推薦：壹等賞花景，龍潭美食盡在其中

2023-08-29 19:39:01 饅頭弟 人氣：3,365
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2018篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：壹等賞景觀茶園餐廳
phone03-4116-788
place桃園市龍潭區高原村中原路二段170巷93弄58號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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壹等賞餐廳最早是由老闆的家族經營茶園，茶園內的茶曾獲得特等獎項，故被日語稱為壹等賞，因而得名

這個家族已經經營茶園好幾代，後來他們將茶園的一部分改建成餐廳

餐廳以其招牌菜，如茶油拌飯、醬燒上肘等，深受食客喜愛，這裡結合了傳統客家菜系與創新改良，受到許多老饕們的青睞

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這間壹等賞餐廳是一個頗受歡迎的地方，擁有4.4顆星的高評分和超過3000則正面評論在Google

而且餐廳用餐需要提前一個月預約，如果在平日或非尖峰時段前往，或許也能更輕鬆地享受美食，避免過多等候

一坐下來，服務員會送上一壺熱給你喝，茶是烏龍茶

壹等賞花園餐廳

電話預約：03 411 6788

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00(週一週二公休)

地址：桃園市龍潭區高原里中原路二段170巷93弄58號

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開胃小菜毛豆

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這道養身茶油拌飯將茶油的香氣融入到飯中，讓飯粒帶有淡淡的茶油味道，與青江菜和芝麻的風味相互融合

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壹等賞油雞的肉質通常非常嫩滑，因為它經過了醃製和燉煮的過程，使肉充分吸收了香料和調味料的滋味

 油雞的口感是嫩滑多汁、外酥內嫩、香氣四溢，加上特製的油雞汁的調味

讓人吃得非常滿足，它的獨特口感是這道美食在飲食界受到歡迎的原因之一

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陶板鴕鳥肉通常是將鴕鳥肉切成薄片，再放在熱陶板上燒烤而成

這種烹調方式讓鴕鳥肉保持了其嫩滑的特點，同時在燒烤過程中釋放出香氣，增添了口感的豐富度

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蟹黃豆腐煲的口感是非常獨特的，它結合了蟹黃和豆腐的嫩滑質感，以及煲裡湯汁的豐富濃郁 每一口都讓人愛不釋手

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炒水蓮的口感是清爽脆嫩，帶有微甜的風味

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白玉高麗菜的口感清脆爽口，口感清脆，帶有一絲絲清甜

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這道菜通常由苦瓜切片後，與鹹蛋蒸煮或炒製而成

苦瓜帶有微苦的風味，而鹹蛋則帶有濃郁的鹹香，當兩者結合在一起時，產生了一種平衡的口感

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金沙中卷的口感是酥脆外皮與柔軟內餡的完美結合，咬下金沙中卷時，你會先感受到外皮的酥脆和金黃色誘人的外觀

接著吃起嘴裡，內餡的鮮美和柔軟會立刻在口中散發出來，這種脆嫩的對比讓人愉悅

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脆皮肥腸都是一個令人垂涎的選擇，裹上一層麵粉和淀粉的混合物，然後油炸至外皮金黃酥脆

脆皮的外層增添了一種香脆的口感，而內部的肥腸則保持著鮮嫩多汁，肉質軟綿

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明月鮮蝦餅的口感是鮮嫩彈牙，外皮酥脆，帶有鮮美的蝦香

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咬下蔥爆牛肉時，會先感受到牛肉的嫩滑和蔥的清香，好吃又下飯

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咬下炸螺絲捲時，會先感受到外皮的酥脆和金黃的色澤，帶來一種脆爽的口感又麵粉的香氣

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包種蛤蠣鍋的口感是清爽鮮甜，蛤蠣的嫩滑與鍋內湯汁的豐富融合在一起

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壹等賞菜單有單點跟合菜的部分，人多可以點合菜比較方便

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走進壹等賞餐廳，您會立刻感受到環境的雅致和簡約美感

日式風格的設計元素散發著舒適的氛圍，讓人感受到自然的溫暖

木質地板和原木色的家具增添了自然的氣息，讓整個用餐空間更加舒適

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櫃台還有販賣土雞蛋跟手作蘿蔔糕，都可以買回家品嘗看看

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在等待入座的同時，壹等賞還有提供茶水供食客喝唷

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戶外露天咖啡座聚會不僅讓人們享受美食和飲品，還可以觀賞池裡的錦鯉游來游去

還讓大家更親近自然，放鬆身心，體驗輕松的時光

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總體來說，壹等賞餐廳的整體感是極具品質的

它提供了一個高品味、高質量的用餐場所，讓人感受到舒適、輕鬆和愉悅

無論是與家人、朋友或同事一起用餐，這裡都能為用餐的客人帶來美好的時光和難忘的體驗

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