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2023 逢甲夜市小吃美食開箱評價 I 逢甲美食 I 逢甲必吃 I 逢甲飲料 I 明倫蛋餅 I 將軍滷味 I 逢甲地瓜球 I 官之霖大腸包小腸 - 理智派的生活手札

2023-08-29 21:38:40 Jacob 人氣：101
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窩客好文

Jacob

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：逢甲夜市
phone04-2707-9000
place台中市西屯區福星路、文華路、逢甲路，逢甲大學校門口周邊
作者本次評價：
3.30
環境設備
3.00
服務
3.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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2023 逢甲夜市小吃美食開箱評價 I 逢甲美食 I 逢甲必吃 I 逢甲飲料 I 明倫蛋餅 I 將軍滷味 I 逢甲地瓜球 I 官之霖大腸包小腸

上一次去台中之前，我在IG發限動詢問有沒有甚麼台中必去的景點和必吃的美食。而針對美食的部分，我也特別詢問逢甲夜市有沒有甚麼推薦的必吃美食。沒想到收到了不少人的口袋名單，有很多是我只有路過而沒有吃過的。今天就來開箱評價一下某些有被推薦的美食吧。

P.S. 有些不是網友推薦，而是我自己每次去都一定會吃的，我也一併私心介紹XD。

為了方便大家好找，我分成以下3個類別來開箱評價

逢甲美食開箱評價之【小吃類】- #全國大腿排、 #明倫蛋餅、 #將軍滷味、 #正宗逢甲地瓜球、 #官之霖大腸包小腸

我想要介紹逢甲美食，第一個一定得介紹小吃類別!!!小吃類的推薦名單中，包含了按摩雞排、明倫蛋餅與逢甲地瓜球等。而另外的將軍滷味和官之霖大腸包小腸則是我從大學唸書開始吃，一直到現在回台中都還是會買來吃。

。全國大腿排。★★★☆☆

在全國大腿排我們買了一隻雞腿和一塊雞排，價格大概是80-85左右，大小沒有特別大，看來台中的物價和新竹也沒落差多少…。這家在我們買的時候，前面有一兩位客人在等，應該也算是在地人的口袋名單之一吧(?不確定。雞腿是裹粉的那種，口感吃起來和肯德基差不多，算是皮酥肉汁多，雞排的部分則是中規中矩。吃起來和一般的炸雞or雞排店沒甚麼差異，給他三顆星的主要原因是，完全不知道店家首創的按摩雞排是有甚麼差異，抱歉了QQ。

時間：15:30-01:00
電話：0985266388
地址：407台中市西屯區逢甲路20巷38號
推薦：推薦你去吃肯德基或胖老爹

。明倫蛋餅。★★★★☆

這家是我私藏口袋名單，我想也沒甚麼好私藏的，每次去都一堆人，還要抽號碼牌呢。這家的蛋餅不同於北部使用蛋餅皮的蛋餅，是使用粉漿製作的。印象第一次吃的時候真心驚為天人，蛋餅裡蔥的香氣真的一口咬下就炸開，搭配胡椒甜辣口味真的超過癮。店家生意從當時吃的時候一台小餐車，到現在已經SOP化變成雙店面的感覺XD。唯一小小的抱怨，就是已經漲價到50元了…。

時間：15:00-00:00 (週六、週日12:00-00:30)
電話：0975791179
地址：407台中市西屯區福星路546號
推薦：胡椒+甜辣醬口味

。將軍滷味。★★★☆☆

將軍滷味吃起來和夜市常見的紅葉滷味差不多，會特別來買只是因為他是陪伴我度過大學時期。也就是說，哥吃的不是滷味，是回憶(點菸。

時間：17:30-23:00
電話：無
地點：407台中市西屯區文華路12-3號
推薦：無，紅葉滷味到處都有，不一定要特別來買將軍滷味

。正宗逢甲地瓜球。★★★★☆

這家地瓜球，我想也沒甚麼好介紹的，人已經多到長期都在排隊XD。原本很不想寫出來，到時又要排更長(?。不過既然也在推薦名單中的前幾名，就只能硬著頭皮介紹了…。地瓜球的好吃與否，我個人評價的方式是吃起來酥脆與否以及是否過於油膩。正宗逢甲地瓜球吃起來一次滿足這兩個條件，真的是水準之上的排隊美食。

時間：18:00-01:00 (周二公休)
電話：無
地點：407台中市西屯區文華路99-2號
推薦：地瓜球很讚

。官之霖大腸包小腸。★★★★☆

每次來到台中逢甲夜市，官之霖大腸包小腸是我必排的第一個美食。印象中之前對面也有另一家大腸包小腸，後來好像生意不敵官之霖，這陣子去就沒看到了。官之霖倒是屹立不搖地，在整個逢甲夜市也有兩家分點。官之霖的口味有不少，我個人最常吃的是蒜味跟辣味。如果你問我，這家有甚麼特別的，我真的說不上來，可能也是因為我吃這間也是吃回憶的吧。

時間：12:00-01:00
電話：0922282559
地點：407台中市西屯區逢甲路20號
推薦：辣味大腸包小腸很過癮

逢甲美食開箱評價之【甜點類】- 波羅先生、 日本剪刀式雞蛋糕

甜點類我選的僅有兩個，主因是我小吃類已經買了不少，甜點已經吃不太下，所以不敢買太多。這次買的是波羅先生 與 日本剪刀式雞蛋糕。波羅先生是我私心購買，剪刀式雞蛋糕則是衝上私訊榜單前幾名。

。波羅先生。★★★☆☆

波羅先生顧名思義，產品以波羅麵包為基底，發展去各式口味等。除了一般常見的冰火菠蘿油之外，更有鹹味的火腿起司。會買這家不是特別推薦，只是因為我個人很喜歡冰火波羅XD，而目前幾乎不知道哪裡還有賣而已…。個人不覺得店家生意有好到店員態度可以這麼冷漠，如果看了我的文章要去吃的，不要罵我QQ。

時間：13:00-23:00 (週五、周六營業至23:45)
電話：0424520512
地點：407台中市西屯區慶和街11號
推薦：招牌冰火菠蘿油還不錯，如果態度太差可以不用特別買。

。日本剪刀式雞蛋糕。★★☆☆☆

這家位於將軍滷味附近，說真的每次都只有經過而已。可能是逢甲夜市小吃美食一大堆，每次都會把雞蛋糕放在後面名次因而忘記買他…。這次剛好蠻多人推薦，我就順勢買來開箱。雞蛋糕口感外皮酥脆，內餡較少吃起來蠻空虛的。由於吃起來和期待值有落差，我就上網輸入了一下他們的關鍵字想說看看評論。果不其然地，近期評論是清一色的負評，大部分人都說以前比較值得和好吃，可能我吃到的時間點已經走鐘了吧。

時間：17:30-21:00
電話：0963495029
地點：407台中市西屯區福星路442號
推薦：真心只能說，推薦你離開。

逢甲美食開箱評價之【飲料類】- 花茶大師、 美擇黑豆茶

飲料類的部分，也是有一個私心想喝與私訊榜單熱門推薦，分別為花茶大師與美擇黑豆茶。

。花茶大師。★★★★☆

第一次喝花茶大師是因為我公司主管推薦，當時就是在逢甲購買的。花茶大師的茶花香味很夠，搭配著這附近的小吃也不會被搶走味道。他們家看起來都是以花香茶葉類的茶飲為主，蠻推薦給喜歡花香味的朋友。我想，這家也不需要我特別介紹吧。除了原本的三角櫥窗店面，店家在逢甲又開了一家分店，看起來是生意強強滾了。

時間：12:00-00:00(週五、週六至01:00)
電話：0427078178
地點：407台中市西屯區福星路440號
推薦：蜜蘋果紅茶推一個。

。美擇黑豆茶。★★★★☆

這家是榜單中，我唯一一個沒印象有看過這家攤販的。基於好奇，我就跑來喝喝看。美擇黑豆茶顧名思義，主要販售黑豆基底各式口味的調飲。以純黑豆茶來說，味道不會過淡，香氣足夠，喝起來蠻舒服的。我個人蠻喜歡黑豆的味道，所以這家立刻成為我口袋名單之一XD。

時間：15:00-23:30 (周日公休)
電話：0952689700
地點：407台中市西屯區逢甲路20巷37號
推薦：黑豆茶很推，我後來又折回去買了一杯帶走。

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