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新北鶯歌厚呷早午餐~飲品~輕食現點現做~現場好多可愛娃娃公仔~讓人心情愉悅的早午餐店~無油煙味~

2023-08-29 21:45:02 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：182篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：厚呷早午餐 Brunch house
phone08-8677-2588
place新北市鶯歌區中山路329巷26弄18號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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 ↑這麼豐厚可口的早午餐盤~是不是會讓人食指大動呢

   今天讓小青來介紹~在鶯歌區中山路巷弄裡

   開了家厚呷的輕食早午餐廳~th (4).jpg     

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  ↑其實這家小青之前也來過~但它的店名

    叫好喫早午餐~就是真的好吃丫~有興趣點我聯結

    所以近日的週末假日~沒有往外跑的小青和爸爸

    想到這家好吃的早午餐~再度前往用餐~咦~改名囉

    原叫好喫~現在叫厚呷~其實都是一樣的名字吼~1386758868-1337819841.gif

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  ↑店家的裝潢~擺設~有小小不同喔~1386772504-3027718570.gif

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 ↑歡迎來到厚呷~入座點餐後~請至櫃枱結帳 

   美味現點現做~需10-20分鐘左右~餐後也請將餐盤

   放置回收區~現在很多店家都採半自助式

   不收服務費~也希望大家給店家google好評 

   會送厚呷精選小點心喔~1386758865-3874196418.gif

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  ↑菜單就一大頁~小青和爸爸每回來都專注這區

    點餐附20元飲品~也可加價升級~1427880857-907634895.gif

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 ↑請先付款~點餐後~來看看店家的用餐場地及可愛公仔

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  ↑這裡有外送平台服務由熊貓foodpanda 和 Uber Eats

    為大家服務~也看到不少住附近的民眾

    自己電話訂購~自己來店裡取貨1428756232-3629937221.png

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  ↑這是最近前後2次的照片~小青都盡量挑客人離席再拍照

    充滿童趣可愛的娃娃公仔~真的超吸睛好拍~1388316775-3463897733.gif

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  ↑每張椅子~店家貼心的都放了一個可愛靠墊

    讓客人可以更舒服好坐~1427880863-3530101313.jpg

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  ↑需要的餐具及醬料區~都擺放的乾淨整齊

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  ↑回收區的部分~分類很清楚~謝謝食客們的配合~1428756232-3971358274_s.jpg

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  ↑這是最近第1次7月22日週六早上

    看到嗎~那木盤上面的字樣~是好喫耶

    沒錯~就是好喫~厚呷的早午餐~搭的飲品

    紅茶或豆漿~也都是可選不加糖~冰或熱飲~1386758855-4036559384.gif

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  ↑爸爸點的厚呷總滙+美式脆薯145元

    三明治夾的是豬排起司+荷包蛋及豐富的新鮮蔬菜~1388921855-2209961974.gif

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  ↑小青點的幸福可頌145元~內含奶酥可頌

    新鮮蔬菜沙拉+玉米起司蛋捲~美式脆薯

    看起來是不是更豐盛可口~那可頌是塗了厚厚的奶酥~1379004433-1851303812.png

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  ↑好評店家~送一盤鷄柳條~炸的酥脆

    沾蕃茄醬超對味~AS002802_08.gif

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  ↑第2次8月19日週六~小青點的好事花生145元

    厚土司塗福源花生醬~一樣是厚實的讓人一口口停不了~1397915208-1380761453.gif

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  ↑第2次我家爸爸點了一樣的厚呷總滙145元

    我家爸爸愛吃的~他都會一直點~不會變~1386772507-58599001.gif

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  ↑再次好評~送鷄米花一盤~太幸福

    每回幫我們加菜~1429094197-2215279540.gif

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  ↑店名厚呷的餐廳~果然是名符其實且讓人心情愉悅

    沒有油煙味~可以悠閒享用早午餐的好地方~1386758865-3874196418.gif

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  ↑店家資訊

    店名~厚呷早午餐 輕食 飲品 Brunch house 

    地址~新北市鶯歌區中山路329巷26弄18號

    營業時間~07:30-14:30  最後出餐時間14時

    電話~02-86772588

文章標籤

厚呷早午餐 厚呷 早午餐 好事花生 厚呷總滙 幸福可頌
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