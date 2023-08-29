↑這麼豐厚可口的早午餐盤~是不是會讓人食指大動呢

今天讓小青來介紹~在鶯歌區中山路巷弄裡

開了家厚呷的輕食早午餐廳~

↑ 其實這家 小青之前也來過~但它的店名

叫好喫早午餐~就是真的好吃丫~有興趣點我聯結

所以近日的週末假日~沒有往外跑的小青和爸爸

想到這家好吃的早午餐~再度前往用餐~咦~改名囉

原叫好喫~現在叫厚呷~其實都是一樣的名字吼~

↑店家的裝潢~擺設~有小小不同喔~

↑歡迎來到厚呷~入座點餐後~請至櫃枱結帳

美味現點現做~需10-20分鐘左右~餐後也請將餐盤

放置回收區~現在很多店家都採半自助式

不收服務費~也希望大家給店家google好評

會送厚呷精選小點心喔~

↑菜單就一大頁~小青和爸爸每回來都專注這區

點餐附20元飲品~也可加價升級~

↑請先付款~點餐後~來看看店家的用餐場地及可愛公仔

↑這裡有外送平台服務由熊貓foodpanda 和 Uber Eats

為大家服務~也看到不少住附近的民眾

自己電話訂購~自己來店裡取貨

↑這是最近前後2次的照片~小青都盡量挑客人離席再拍照

充滿童趣可愛的娃娃公仔~真的超吸睛好拍~

↑每張椅子~店家貼心的都放了一個可愛靠墊

讓客人可以更舒服好坐~

↑需要的餐具及醬料區~都擺放的乾淨整齊

↑回收區的部分~分類很清楚~謝謝食客們的配合~

↑這是最近第1次7月22日週六早上

看到嗎~那木盤上面的字樣~是好喫耶

沒錯~就是好喫~厚呷的早午餐~搭的飲品

紅茶或豆漿~也都是可選不加糖~冰或熱飲~

↑爸爸點的厚呷總滙+美式脆薯145元

三明治夾的是豬排起司+荷包蛋及豐富的新鮮蔬菜~

↑小青點的幸福可頌145元~內含奶酥可頌

新鮮蔬菜沙拉+玉米起司蛋捲~美式脆薯

看起來是不是更豐盛可口~那可頌是塗了厚厚的奶酥~

↑好評店家~送一盤鷄柳條~炸的酥脆

沾蕃茄醬超對味~

↑第2次8月19日週六~小青點的好事花生145元

厚土司塗福源花生醬~一樣是厚實的讓人一口口停不了~

↑第2次我家爸爸點了一樣的厚呷總滙145元

我家爸爸愛吃的~他都會一直點~不會變~

↑再次好評~送鷄米花一盤~太幸福

每回幫我們加菜~

↑店名厚呷的餐廳~果然是名符其實且讓人心情愉悅

沒有油煙味~可以悠閒享用早午餐的好地方~

↑店家資訊

店名~厚呷早午餐 輕食 飲品 Brunch house

地址~新北市鶯歌區中山路329巷26弄18號

營業時間~07:30-14:30 最後出餐時間14時

電話~02-86772588