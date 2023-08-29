嘉義日式【松匠板前料理】高雅日系板前桌位.創意日味擺盤超精美.包廂聚餐大推薦│文化路夜市│東區美食

嘉義噴水圓環附近推薦日本料理.

嘉義文化路上，松匠板前料理，優雅舒適.

以日本料理個人套餐為主，依預算點套餐.

除了板前桌位，也有小型包廂提供聚餐服務.

每道餐點都充滿創意組合，盤飾細節很用心.

一個人吃飯或是二人約會，氣氛都很合適哦.

嘉義日式料理「松匠板前料理」高雅日系板前桌位.創意日味優雅擺盤.包廂聚餐大推薦

松匠板前料理│餐廳外觀

松匠板前料理位於嘉義東區文化路上，近嘉義長榮街.

小巧店面白色外觀，夜晚打亮燈光，日式優雅氣氛！

對面是國際集團酒店，兆品酒店，很多國外遊客.

旁邊則有Oinn Hotel & Hostel Chiayi－文化輕旅.

開車過來的朋友可停中央廣場地下停車場.

機車則在文化路上都有機車停車格～

搭乘「嘉義公車」在「秀泰影城」下車.

或是「林業鐵路車庫園區」下車，步行約五分鐘.

餐廳門外還有小庭院造景，相當清幽環境.

松匠板前料理│室內環境

店內環境明亮舒適，走道狹長型不大.

整排板前桌位為主，入內人員帶位安排.

即使平日夜晚，生意依舊好的不得了.

大約六點，整排板前桌位就坐滿滿，超熱鬧.

室內還有一間包廂座位，小團體聚餐訂位！

想要來吃記得要先電話訂位～

座位空間不會太過擁擠，貼心提供置物籃.

桌面碗筷和疊子茶杯都已擺放.

松匠板前料理│菜單品項

以個人日料套餐為主～可照預算彈性點餐！

刺身、握壽司、食事、湯品、燒物，可以單品加點.

另外還有日本清酒、啤酒、無酒精飲品.

另有販售特別酒飲，可再詢問餐廳人員.

松匠板前料理│松匠 夏沐 極上 板前獻立

擺盤精緻日式料理慢慢送上桌！

貼心介紹菜色名稱，盤飾妝點都不一樣.

盡情享用高檔創意的日式料理.

１２道精緻菜色，包含湯品甜點.

夏沐極上最特別是第十道：

濕式熟成嫩煎菲力（紐西蘭）或豚寸骨ＯＰ直火燒（臺灣）.

松葉蟹肉／有機小米／油漬番茄

基底細嫩松葉蟹肉，結合小米顆粒口感.

淋上特製醬汁，加上酸香多汁的番茄～

相當清爽開胃的前菜.

磯煮章魚／山藥泥／魚子醬

吃起來有點牽絲的山藥泥，搭配秋葵和魚子醬.

底層有著脆脆的細塊章魚，帶點海味的小前菜.

放上魚子醬的小前菜，高檔奢華度瞬間加分！

二人點上同樣套餐，乾杯細品，很有趣！

穴子星鰻姿揚／海膽／磯邊卷

像是炸過的星鰻天婦羅，微脆香.

可愛小巧的壽星捲，裡頭林上特製醬料.

很有特色的鹹香滋味，令人回味無比.

上頭搭配海膽和蔥花，眼睛為之一亮.

這份創意組合日式料理，藏著許多巧思.

初次見到這樣擺盤組合的日料壽司.

包著小黃瓜的脆口多汁，清爽入口.

風味層次非常獨特豐富～

忍不住多拍了好幾張～

東港油旗魚／紋燒／山葵

旗魚肉質細緻綿嫩，可以淋上金桔提味.

沾上山葵醬油的也很獨特～

蘋果風味／氣泡醋飲

清爽一下口中味道，再續品嚐魚料肉品.

日本白身魚／蛋玉子炊蒸

魚肉細嫩帶有湯汁鮮甜～

裡頭還有豆腐的綿嫩香！

鮮魚／石狩味噌出汁

採用當日進貨漁獲，搭配味噌熬煮湯品.

味噌味道非常醇厚香濃，微甜很順口.

加上豆腐和海帶，整碗好料滿滿！

暖胃又好喝～

湯匙撈起來滿滿魚肉超大塊，用料實在.

前面吃了好幾樣魚肉料理，更是飽足啦.

炙燒日本真鱸／柚子胡椒／握壽司

非常鮮美細緻的真鱸魚，市面少見握壽司.

炙燒過的魚肉香氣撲鼻而來，口水直流！

鮪魚腹肉炭烤／魚子醬／握壽司

可以吃到相當新鮮肥美的鮮魚握壽司.

就連妝點配料也不隨便，太高檔了啦.

擺盤配料也很特別，可見主廚巧思用心.

選用鮭魚魚皮（怪味魚皮）來做搭配.

口感軟軟的有著醬香風味～

濕式熟成嫩肩菲力（紐西蘭）

整大盤端上桌～眼睛都發亮啦！

沒想到還有非力牛排可以享用.

濕式熟成的菲力肉質非常軟嫩又多汁.

帶點粉嫩切片牛排，光看就誘人味蕾.

貼心切塊，一起分享也很讚耶！

對魚肉質憑憑點頭，舉起大拇指.

推薦搭配蒜片一起入口，牛肉香更提味爽口.

吻仔魚／干貝／黃金炒飯

黃金炒飯真的超香的啦！

夏沐套餐，居然還有干貝蝦卵.

Ｑ香炒飯很入味，口感好好.

生食級的炙燒干貝，綿嫩彈口，超好吃的啦！

奶酪起司／提拉米蘇

就連甜點都非常獨特好吃～

奶酪起司味道濃郁，蛋糕很濕潤.

松匠板前料理│松匠 粗茶淡飯大盛

這份套餐共有１１道精緻菜色.

包含甜點、湯品.

日本蟹肉搭手作冷奴

一度以為是蒸蛋料理，並不是哦～

上面搭配各式堅果、日本蟹肉.

精緻小巧的盤飾.

旁邊淋上香濃的芝麻醬.

這份前菜口感和風味真的很特別！

日本厚岸生蠔

真的不誇張的也太大顆肥美了吧！

喜愛吃生蠔的朋友，必點這道基本套餐～

生蠔搭配桔醬，緩和生蠔的腥味，也更爽口.

東港黃鰭鮪魚

鮪魚升魚切得好厚塊，新鮮程度看得見！

咬下瞬間融化於口的鮮香，真沒在話下.

比目魚鰭邊搭魚子醬

豐腴油脂的比目魚鰭邊肉，油香滑口.

還有魚子醬和蔥花點綴，配上脆餅，層次十足.

干貝輕揚磯邊燒

大顆干貝細嫩甜美，配上魚卵和芥末提香！

享用方式，把海苔片整個捲起送入嘴中，過癮.

國王鮭魚握壽司

好喜歡炙燒鮭魚，帶出獨特鮭魚香！

魚肉厚實口感，滿滿鮭魚香氣充盈口中.

旬季漁獲握壽司

選用當季漁獲做成生魚握壽司.

可以吃到最鮮美的生魚料理！

盤克夏黑豚壽喜醬燒

豚肉吃起來紮實中帶嫩香，壽喜醬燒料理.

結合紫洋蔥的清香脆口，整體風味真清爽.

吻仔魚黃金炒飯

看似簡單炒飯，卻讓我們吃上一口就愛上.

看著好幾尾吻仔魚，炒飯蛋香濃郁.

炒得均勻入味，一個人份量也足夠.

鮮魚關西味噌湯

味噌湯很濃郁好喝，魚肉也大塊有誠意.

還有不少豆腐和海帶，湯品也不隨便呢.

蜂蜜鮮奶油嫩仙草

還沒開動，還以為是奶酪甜點.

甜點真是偽裝的極好呀！

嫩仙草做的清香滑溜，餐後剛好清爽！

有著蜂蜜清甜香氣，加上奶香，好讚.

位於嘉義文化路夜市附近日本料理.

想要找間和朋友聊天舒適高雅餐廳.

不妨來松匠板前料理享用日本料理個人套餐.

建議用餐之前先行訂位，板前桌位很有氣氛.

一人吃飯、二人約會，多人聚餐都很推薦！

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