來到逢甲夜市，這間大麻粉圓你可千萬不能錯過！不管春夏秋冬人潮從來沒減過，生意相當好，價格親民用料更是毫不手軟，配料幾乎都是自己手工製作，糖糖吃過一次就成主顧，第一次來的朋友激推大麻粉圓的招牌大麻三寶，三種人氣配料通通吃的到

大麻粉圓逢甲店位置

大麻粉圓目前在台中共有三間分店，總店在西屯文華路上，是採傳統式攤車的方式呈現，另外兩間分店分別是逢甲店及東海店，糖糖今天是來到大麻粉圓逢甲店，就在逢甲路上，距離逢甲大學步行約1分鐘

大麻粉圓逢甲店環境

大麻粉圓逢甲店的店面不算大間，有提供內用的座位區，但座位數不多，不管平假日來時常都是客滿的狀態，生意相當好

第一次來的朋友們可以試試大麻粉圓的招牌大麻三寶，另外綜合粉圓、綜合湯圓、綜合豆花及三寶湯圓也是人氣必點，牆面上也有圖片可以參考唷

大麻粉圓菜單

大麻三寶湯圓 65元 + 布丁 15元

大麻粉圓的招牌大麻三寶裡頭包含手工粉圓、地瓜圓及芋圓，裡頭還多了手工湯圓，ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的布丁是額外加點的，使用的是糖糖最愛的統一布丁

糖糖本身不是主動會點粉圓的人，不過大麻粉圓的手工粉圓糖糖很愛，每次吃必點，瞧瞧粉圓晶瑩剔透的模樣看起來是不是相當誘人，口感超Q彈，遇冰也不會硬掉，嚼起來帶有淡淡的甜味

大麻粉圓的紅白小湯圓也是自己手工製作，口感Q軟，吃起來不會有粉粉的感覺

大麻粉圓的手工芋圓及地瓜圓糖糖也大推，使用新鮮地瓜及芋頭製作，口感也超Q彈，嚼起來帶有淡淡的芋頭香氣及地瓜香氣

綜合粉圓 65元

大麻粉圓的綜合粉圓裡頭包含大麻三寶、紅豆、芋泥及地瓜，共六種配料，雖然跟之前比有漲價了，不過這樣一碗65元糖糖覺得也物超所值

大麻粉圓的蜜地瓜也好好吃，甜度不會太高，口感非常綿密，每一口都伴隨著地瓜的自然香甜

一般外面的紅豆吃起來都會偏甜一些，但大麻粉圓的紅豆不會，甜度剛剛好，煮的也相當透徹，綿密又帶顆粒感，芋泥糖糖也大推，吃起來不甜膩，還吃得到微微芋頭顆粒

鳳梨粉圓愛玉檸檬 65元

之前來大麻粉圓都是點粉圓檸檬愛玉，這次換換口味選了鳳梨粉圓愛玉檸檬冰，第一次吃這樣的組合感覺還挺特別的

這裡的鳳梨可不是用鳳梨罐頭唷，而是店家採用新鮮金鑽鳳梨製作而成，果肉細緻酸甜又多汁，裡頭的愛玉也相當大塊又古溜，基底搭配純檸檬汁，酸V呀酸V的滋味吃起來非常爽口

大麻粉圓不僅用料實在，配料也好好吃，整體吃起來不會太過甜膩，整碗料裝滿滿，CP值超高，來逢甲必吃美食，吃過一次就上愛上他，炎炎夏日想要來上一碗冰涼又好吃的美味冰品，來大麻粉圓就對啦