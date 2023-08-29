高雄壽司【一和壽叔】中秋壽司風味超Ｑ可愛！聯名必比登柏弘肉臊香！炙燒鮭魚清爽生菜太飽足│巨蛋捷運站│左營美食

高雄左營壽司美食，這間多口味壽司超推薦！

位在高雄巨蛋捷運站附近，步行約三分鐘即抵.

不只多款自製淋醬變化壽司風味，嬌巧超誘人.

更是聯名必比登柏弘肉臊，創意發想中秋壽司.

結合鵪鶉蛋、筍乾，一秒變身台式風味超趣味～

吃下那一瞬間，還以為自己在吃迷你版米糕呢！

高雄壽司「一和壽叔」中秋壽司風味超Ｑ可愛！聯名必比登柏弘肉臊香！焦糖優格鮭魚捲／TACO壽司捲

一和壽叔│餐廳外觀

一和壽叔位於高雄左營富國路上.

近高雄巨蛋捷運站，可騎YOU BIKE過來.

餐廳旁邊是富國公園YOU BIKE站點.

也近富國路公車站牌，就在餐廳旁邊！

鄰近高雄瑞豐夜市、高雄漢神巨蛋～

經常舉辦活動的高雄巨蛋，可以外帶過來用餐.

餐廳門口可停機車，周邊有路邊汽車位.

一和壽叔│外帶窗口

一和壽叔以外帶壽司餐盒為主.

騎樓擺放二張小圓桌，簡單內用.

基本上還是以外帶回家或公司享用.

很適合在高雄巨蛋舉辦演唱會或會議活動.

電話團體預訂壽司餐盒，可以外送服務.

或是散步過來預訂取餐，都很方便！

一和壽叔│免費飲品

門口有提供水果醋給等待客人免費飲用.

一和壽叔│菜單品項

一和壽叔菜單超級繽紛誘人的啦！

每個手毬壽司或壽司組合都有圖片.

方便大家看著圖片點餐，明瞭清晰.

單價相當便宜，玉子燒１５元起，輕鬆點下去.

還能按照自己口味，搭配六款自製醬料.

焦糖醬、優格醬、青醬、

松露醬、起司醬、明太子.

想要吃澎派豐盛推薦壽司組合和捲壽司.

份量真的超級足夠，女生吃完壽司餐盒都會飽哦.

不一會兒，我們的桌子就擺滿壽司～

中秋壽司

中秋壽司餐盒，提供四個口味手毬壽司！

每個口味各二個，筍乾肉臊壽司則是三個.

整盒中秋壽司手毬造型真的太吸睛！

對於南部生活的我～

肉臊絕對是生活必備！

沒想到日式手毬壽司聯名肉臊香.

還是必比登等級的柏弘肉臊.

這也太厲害強大了吧！高雄就可吃到！

筍乾肉臊

做成小巧可愛，別以為份量小小的.

其實做得非常紮實，吃個幾顆會飽的哦.

咬下一口，滿滿肉臊鹹香充滿口中.

軟綿滑嫩肉臊加上筍乾脆口.

果然！！！必比登推薦肉臊香也太好吃.

居然有種吃迷你版米糕的錯覺！

這樣組合中秋壽司也太有趣！

誰說中秋只能吃烤肉，吃壽司也很應景～

鵪鶉蛋肉臊

鋪上肉臊為底，再放上小顆鵪鶉煎蛋.

再灑上海苔粉，怎麼看都像食物模型.

不要懷疑，它真的是可以食用的哦～

多了鵪鶉蛋香，結合綿軟膠質肉臊香.

超喜歡這個多了蛋香氣的中秋手毬壽司！

來個蛋蛋幸福滋味～大滿足～

南部除了肉臊香，吃飯還要配香腸肉鬆啊！

這樣才算經典台式口味，中秋壽司可沒錯過.

香腸海苔

有著南部微甜香腸的脆嚼口感！

肉鬆

吃肉臊飯、米糕，絕對不能少了肉鬆！

完全就是整碗米飯的靈魂人物～

自然搭配手毬壽司也是非常順口.

可以再來個幾顆嘛！！！

ＴＡＣＯ壽司捲

當然，聯名肉臊香不只結合手毬壽司.

一和壽叔超熱賣的壽司捲，新口味上市！

底層海苔片為載體.

底層鋪滿壽司米飯.

淋上柏弘肉臊，加上鵪鶉煎蛋和香菜！

再來，灑上海苔粉，增添風味層次感.

整份餐點相當亮眼又美味！

從側邊就能看到厚厚一層肉臊，香氣撲鼻！

米飯口感非常Ｑ嚼，搭配香濃綿密肉臊好好吃.

還有著我愛的香菜提著香氣，清爽不厚重.

再來吃到鵪鶉蛋香，口感和口味都大升級！

拿到手上，盡快享用，海苔片遇空氣易變軟哦.

焦糖優格鮭魚捲

豐盛大份量的朋友真心推薦捲壽司系列！

這份壽司餐點也推薦給愛吃菜菜的女孩.

真的大把大把放生菜，多到都快捲不起來.

裡頭還有蟹肉、玉子風味，表面檸檬片提香.

我一個人吃完整捲真的飽翻天！低熱量少負擔！

很多朋友都愛吃鮭魚，尤其炙燒鮭魚.

炙燒鮭魚後，淋上優格醬，真是神好吃.

焦糖優格鮭魚捲壽司完成！

整份切成五塊，方便筷子夾取食用.

每塊都看得出來很有厚度，包入滿餡超有誠意.

裡頭有著滿到快炸出來的生菜，超級清脆爽口.

吃進嘴裡結合蟹肉玉子香氣.

然後表面香甜優格醬和綿嫩的鮭魚炙燒香.

層層堆疊的捲壽司風味，實在太有創意！

炙燒糖化的鮭魚香，光看就讓人食指大動！

巧妙點綴上檸檬片，微酸香的清爽滋味！

非常適合炎熱夏天來份開胃爽口壽司餐點.

這壽司餡料真的捲起來超級緊實不鬆散.

厚厚壽司米飯，料多味美，飽絕對有！

Ａ套餐（味噌湯＋茶碗蒸）

湯頭裡面有料可不馬虎，甘甜濃郁湯頭風味.

茶碗蒸的滑嫩口感，紮實蛋香氣也好好吃！

台式口味中秋壽司真的很有趣味！好看又好吃！

聯名必比登推薦柏弘肉臊香，就是厲害有創意.

變化出各式精緻小巧的肉臊風味手毬壽司～

各有特色誘人味蕾，吃過都說讚，再來一盒！

高雄吃什麼？餐廳、小吃！

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✔高雄 住哪兒？飯店、民宿！

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●鮪魚家族飯店│鹽埕館

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●康瀚飯店│三人房

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●康瀚行旅│雙人房

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●旗津道沙灘酒店

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●頭等艙飯店 高雄站前館

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●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

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●台灣精緻商旅-信宗大飯店

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●康橋商旅│六合夜市中正館

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●阿爾兔兔民宿

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●美濃：蝶舞澗

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●阿蓮：花季度假飯店

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