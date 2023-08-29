嘉義住宿【OINN文化輕旅】工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心│專屬樓層背包客房│文化路夜市│嘉義青旅│嘉義飯店│嘉義住宿 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：旅遊-旅宿開箱
嘉義住宿【OINN文化輕旅】工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心│專屬樓層背包客房│文化路夜市│嘉義青旅│嘉義飯店│嘉義住宿
嘉義住宿推薦，嘉義文化路青旅飯店推薦！
OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅！
就在熱鬧文化路夜市附近～步行大約十分鐘.
景點鄰近秀泰影城、阿里山森林鐵路車庫園區.
整棟房型有混合背包房型及雙人套房及單人套房.
很適合一人旅行，情侶旅遊，擁有獨立住宿空間.
擁有交誼空間提供大冰箱、濾掛咖啡及廚房設備.
入住多天的商務房客，投幣洗烘衣機及陽台曬衣.
就在旁邊還有２４小時營業豆漿早餐，機能超優.
嘉義青旅飯店「OINN文化輕旅」工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心
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OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│飯店外觀
OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅～
位於嘉義文化路和北門街交叉口.
外觀白色整棟飯店，還挺醒目.
一樓店家是不要對我尖叫.
藝人丫頭開的連鎖飲料店！
進入飯店大廳都有指標箭頭.
飲料人員還會協助開門，也太貼心.
OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│飯店大廳
飯店大廳就是這樣空間，不大簡約！
側邊擺放圓形鐵桌，等待辦理住宿可以休息.
從嘉義火車站搭乘嘉義公車～走過來二分鐘！
紅線「忠孝新民幹線（紅Ａ線）」在「林業鐵路車庫園區」下車.
黃線「台灣好行光林我嘉線（黃線）」在「秀泰影城」下車.
中山幹線（綠線）在「中央噴水站」下車，步行比較遠～
還有其他公車班次，中央噴水站牌的公車路線相對多.
快速辦理入住手續.
飯店人員貼心告知飯店人員服務時間.
所以，飯店門口有門禁時間.
門禁時間內需要房卡感應開門.
貼心提供早餐券，手機掃描QR CODE.
可以得知哪些店家合作兌換.
票券日期內，店家營業時間都能兌換.
櫃台旁邊就是飯店電梯，真的小巧飯店！
電梯口旁邊有販售各式備品，貼有價錢.
居然還有耳機、襪子、茄紙袋、牙刷組.
肚子餓不想出門也有泡麵可以購買.
其實，飯店旁邊就有一間２４小時營業～
徠徠永和豆漿(文化店)也是早餐券配合店家.
從電梯內往櫃台看過去～
OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│交誼空間
飯店交誼空間位在飯店七樓，也就是頂樓空間.
室內擺放二張高腳桌椅，打造工業風格.
最特別是，提供濾掛式咖啡，備有茶壺！
冷熱飲水機在洗手檯邊.
大冰箱、烤箱、果汁機、廚房設備.
需要各樣廚房器具、杯碗盤筷，都在櫃內！
退房後，也能帶著筆電上來辦公！
好喜歡這面世界地圖，去過哪些國家了呢？
走來頂樓露台，投幣式洗烘衣機.
有陽台晾衣大空間，真的方便.
住多天的房客可以運用，通風曬衣.
外頭有遮蔽空間也擺放幾張高腳桌椅！
天氣不熱，夜晚時分，好適合來小酌.
若是多人一起旅遊，可以在這聚會聊天超歡樂.
入住傍晚下了一場大雨～
從這角度看過去是文化路夜市.
右邊看去的左前方就是秀泰影城.
真的是過馬路走一下就到囉！
OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│客房樓層
整棟飯店樓層面積不大.
下圖就是整個層樓樣貌.
前方右轉就是電梯位置.
房間房號還挺有意思.
居然是以鐵件投影設計.
整體也太年輕現代風格.
雙人套房
這次入住文化輕旅的是雙人套房.
我很喜歡這間房間格局和位置.
剛好是在文化路的轉角空間！
也因此整個房內呈現不規則狀.
把窗簾拉上，透過窗戶可以看到熱鬧街景.
房內採光也相當明亮.
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推門房門，發現房內空間真的不大.
有點像是小套房的概念，特別溫暖.
床墊直接鋪在木板上，睡起來很軟唷！
牆面紅磚加上裸露管線，營造工業風.
可以看見床鋪牆面都有插座充電.
特別拍攝上方管線給大家看看.
我是住六樓，樓上就是頂樓露台.
當天午後下雨，雨水透過管線留下.
聲音稍微有點明顯，冷氣機變頻也稍大聲.
若有疑慮的朋友，可在訂房時再確認哦！
床的另側則是長桌做成小商務桌！
還有一張鐵椅，真的極盡可能收納.
麻雀雖小，五臟俱全的屋內擺設～
面紙盒、電話、雜誌、
煮水器、茶杯、小冰箱.
以及藍白夾腳拖鞋，穿到七樓也方便.
二瓶礦裝水，如果水不夠喝的話.
可到七樓公共空間有冷熱飲水機.
簡單黑色鐵件的開放衣桿，掛衣很方便.
房內沒有準備咖啡包.
可以到七樓有濾掛式咖啡包可以取用.
飯店附近有多間餐館、豆漿早餐店.
買食物回來，不用拿到七樓大冰箱.
房內就有小冰箱可使用～
換個角度看看整間房間格局！
房內的洗手台是做在外面.
我很喜歡這樣的設計，洗手刷牙很便利.
二人入住，不用耗時間等著衛浴空間.
不規則的洗手台木櫃中.
提供完整的盥洗備品和吹風機.
用著小鐵架裝著盥洗物品，相當有趣.
而且細看，盥洗包裝上的字樣.
更是令人會心一笑！
頭髮亂了 要梳.
牙齒髒了 要刷.
鬍子長了 要刮.
９４不洗頭.
上山採藥牙膏組.
我們看到包裝文青封面都笑了！
牙齒是真的要刷～
可愛傳統茄紙袋，拿來裝吹風機.
旅伴超愛的！一直很想購買～
後來發現一樓電梯口販賣區，有販售哦！
只是價格沒有標示.
選用高品質清潔用品，艾格尼旅遊生活精品.
地中海橄欖髮膚清潔露，可使用身體頭髮.
放在洗手台當作洗手乳，清洗雙手也好用.
雖然房間精巧設計，但我滿喜歡這樣的格局！
尤其，一人入住，使用起來相當順手.
不用走遠，就能到達浴室，小空間大溫馨.
而且房內床鋪角落都有充電插座，超級方便.
透明拉門隔開淋浴間，熱水很強又燙～
沖個熱呼呼ＳＰＡ，洗澡起來不侷促.
獨立套房內大毛巾和小毛巾都有準備.
以青旅飯店來說，真的相當貼心.
換洗衣物，都有置物架可以擺放.
屋內因為空間的關係.
呈現有些不規則樣貌.
倒是壁磚和地磚紋路花色都好美～
忍不住多看幾眼，繽紛色系又柔和.
沐浴和洗髮清潔露，使用國際品牌！
洗起來身體很乾淨滑溜，還挺不錯.
飯店早餐券，可掃ＱＲ ＣＯＤＥ有商家資訊.
每張面額６０元，店家營業時間都能使用.
我覺得這樣的早餐券超級貼心.
可以睡到退房再去享用早午餐.
或是直接兌換飯店一樓，不要對我尖叫.
各式飲品都能兌換，還有咖啡品項！
我們換了二杯飲料，帶著路上喝～
是說，我是第一次喝這個品牌的飲料耶.
覺得還真好喝.
在文化路的OINN Hotel＆Hostel Chiayi文化輕旅.
比較靠近秀泰影城，想要看電影、購物、聚餐.
這間飯店的地點真的很優，散步去夜市也不遠～
除了雙人套房，有迷你單人套房、混合背包客房.
一人旅行，滿足不同旅遊需求的旅人們！
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【OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅】
時間：08：00～22：00
公休：無
電話：（05）278-9880
粉絲團：OINN Hotel＆Hostel
官方網站：OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅
地址：嘉義市東區文化路294號
（３１ＪＵＬ２３│本文純屬旅行住宿分享文）
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✔嘉義住哪兒？飯店、民宿！
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