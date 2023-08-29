嘉義住宿【OINN文化輕旅】工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心│專屬樓層背包客房│文化路夜市│嘉義青旅│嘉義飯店│嘉義住宿

嘉義住宿推薦，嘉義文化路青旅飯店推薦！

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅！

就在熱鬧文化路夜市附近～步行大約十分鐘.

景點鄰近秀泰影城、阿里山森林鐵路車庫園區.

整棟房型有混合背包房型及雙人套房及單人套房.

很適合一人旅行，情侶旅遊，擁有獨立住宿空間.

擁有交誼空間提供大冰箱、濾掛咖啡及廚房設備.

入住多天的商務房客，投幣洗烘衣機及陽台曬衣.

就在旁邊還有２４小時營業豆漿早餐，機能超優.

嘉義青旅飯店「OINN文化輕旅」工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心

↪查詢即時優惠房價：││

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│飯店外觀

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅～

位於嘉義文化路和北門街交叉口.

外觀白色整棟飯店，還挺醒目.

一樓店家是不要對我尖叫.

藝人丫頭開的連鎖飲料店！

進入飯店大廳都有指標箭頭.

飲料人員還會協助開門，也太貼心.

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│飯店大廳

飯店大廳就是這樣空間，不大簡約！

側邊擺放圓形鐵桌，等待辦理住宿可以休息.

從嘉義火車站搭乘嘉義公車～走過來二分鐘！

紅線「忠孝新民幹線（紅Ａ線）」在「林業鐵路車庫園區」下車.

黃線「台灣好行光林我嘉線（黃線）」在「秀泰影城」下車.

中山幹線（綠線）在「中央噴水站」下車，步行比較遠～

還有其他公車班次，中央噴水站牌的公車路線相對多.

快速辦理入住手續.

飯店人員貼心告知飯店人員服務時間.

所以，飯店門口有門禁時間.

門禁時間內需要房卡感應開門.

貼心提供早餐券，手機掃描QR CODE.

可以得知哪些店家合作兌換.

票券日期內，店家營業時間都能兌換.

櫃台旁邊就是飯店電梯，真的小巧飯店！

電梯口旁邊有販售各式備品，貼有價錢.

居然還有耳機、襪子、茄紙袋、牙刷組.

肚子餓不想出門也有泡麵可以購買.

其實，飯店旁邊就有一間２４小時營業～

徠徠永和豆漿(文化店)也是早餐券配合店家.

從電梯內往櫃台看過去～

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│交誼空間

飯店交誼空間位在飯店七樓，也就是頂樓空間.

室內擺放二張高腳桌椅，打造工業風格.

最特別是，提供濾掛式咖啡，備有茶壺！

冷熱飲水機在洗手檯邊.

大冰箱、烤箱、果汁機、廚房設備.

需要各樣廚房器具、杯碗盤筷，都在櫃內！

退房後，也能帶著筆電上來辦公！

好喜歡這面世界地圖，去過哪些國家了呢？

走來頂樓露台，投幣式洗烘衣機.

有陽台晾衣大空間，真的方便.

住多天的房客可以運用，通風曬衣.

外頭有遮蔽空間也擺放幾張高腳桌椅！

天氣不熱，夜晚時分，好適合來小酌.

若是多人一起旅遊，可以在這聚會聊天超歡樂.

入住傍晚下了一場大雨～

從這角度看過去是文化路夜市.

右邊看去的左前方就是秀泰影城.

真的是過馬路走一下就到囉！

OINN Hotel & Hostel Chiayi 文化輕旅│客房樓層

整棟飯店樓層面積不大.

下圖就是整個層樓樣貌.

前方右轉就是電梯位置.

房間房號還挺有意思.

居然是以鐵件投影設計.

整體也太年輕現代風格.

雙人套房

這次入住文化輕旅的是雙人套房.

我很喜歡這間房間格局和位置.

剛好是在文化路的轉角空間！

也因此整個房內呈現不規則狀.

把窗簾拉上，透過窗戶可以看到熱鬧街景.

房內採光也相當明亮.

↪查詢即時優惠房價：││

推門房門，發現房內空間真的不大.

有點像是小套房的概念，特別溫暖.

床墊直接鋪在木板上，睡起來很軟唷！

牆面紅磚加上裸露管線，營造工業風.

可以看見床鋪牆面都有插座充電.

特別拍攝上方管線給大家看看.

我是住六樓，樓上就是頂樓露台.

當天午後下雨，雨水透過管線留下.

聲音稍微有點明顯，冷氣機變頻也稍大聲.

若有疑慮的朋友，可在訂房時再確認哦！

床的另側則是長桌做成小商務桌！

還有一張鐵椅，真的極盡可能收納.

麻雀雖小，五臟俱全的屋內擺設～

面紙盒、電話、雜誌、

煮水器、茶杯、小冰箱.

以及藍白夾腳拖鞋，穿到七樓也方便.

二瓶礦裝水，如果水不夠喝的話.

可到七樓公共空間有冷熱飲水機.

簡單黑色鐵件的開放衣桿，掛衣很方便.

房內沒有準備咖啡包.

可以到七樓有濾掛式咖啡包可以取用.

飯店附近有多間餐館、豆漿早餐店.

買食物回來，不用拿到七樓大冰箱.

房內就有小冰箱可使用～

換個角度看看整間房間格局！

房內的洗手台是做在外面.

我很喜歡這樣的設計，洗手刷牙很便利.

二人入住，不用耗時間等著衛浴空間.

不規則的洗手台木櫃中.

提供完整的盥洗備品和吹風機.

用著小鐵架裝著盥洗物品，相當有趣.

而且細看，盥洗包裝上的字樣.

更是令人會心一笑！

頭髮亂了 要梳.

牙齒髒了 要刷.

鬍子長了 要刮.

９４不洗頭.

上山採藥牙膏組.

我們看到包裝文青封面都笑了！

牙齒是真的要刷～

可愛傳統茄紙袋，拿來裝吹風機.

旅伴超愛的！一直很想購買～

後來發現一樓電梯口販賣區，有販售哦！

只是價格沒有標示.

選用高品質清潔用品，艾格尼旅遊生活精品.

地中海橄欖髮膚清潔露，可使用身體頭髮.

放在洗手台當作洗手乳，清洗雙手也好用.

雖然房間精巧設計，但我滿喜歡這樣的格局！

尤其，一人入住，使用起來相當順手.

不用走遠，就能到達浴室，小空間大溫馨.

而且房內床鋪角落都有充電插座，超級方便.

透明拉門隔開淋浴間，熱水很強又燙～

沖個熱呼呼ＳＰＡ，洗澡起來不侷促.

獨立套房內大毛巾和小毛巾都有準備.

以青旅飯店來說，真的相當貼心.

換洗衣物，都有置物架可以擺放.

屋內因為空間的關係.

呈現有些不規則樣貌.

倒是壁磚和地磚紋路花色都好美～

忍不住多看幾眼，繽紛色系又柔和.

沐浴和洗髮清潔露，使用國際品牌！

洗起來身體很乾淨滑溜，還挺不錯.

飯店早餐券，可掃ＱＲ ＣＯＤＥ有商家資訊.

每張面額６０元，店家營業時間都能使用.

我覺得這樣的早餐券超級貼心.

可以睡到退房再去享用早午餐.

或是直接兌換飯店一樓，不要對我尖叫.

各式飲品都能兌換，還有咖啡品項！

我們換了二杯飲料，帶著路上喝～

是說，我是第一次喝這個品牌的飲料耶.

覺得還真好喝.

在文化路的OINN Hotel＆Hostel Chiayi文化輕旅.

比較靠近秀泰影城，想要看電影、購物、聚餐.

這間飯店的地點真的很優，散步去夜市也不遠～

除了雙人套房，有迷你單人套房、混合背包客房.

一人旅行，滿足不同旅遊需求的旅人們！

↪查詢即時優惠房價：││

✔嘉義吃哪兒？小吃、餐廳！

⭕嘉義燒烤【激安•焼肉道樂】海鮮牛肉大升級！六宮格肉盤超吸睛！炸物串燒熟食任你吃

⭕嘉義日式【松匠板前料理】高雅日系板前桌位.創意日味擺盤超精美

⭕嘉義冰品【打貓冰果室】珍珠奶茶雪花冰IG打卡必點款.鳳梨百香.水果茶清涼大消暑

⭕嘉義涼麵【小伍妹麻辣涼麵】隱藏在東菜市場內.加入美乃滋白醋清爽涼麵

⭕嘉義飲料【木昂手作茶飲】爆濃黑糖奶！紅鑽荔枝花茶／抹茶紅豆冰沙沁涼一夏

⭕嘉義甜湯【初餖紙】紙雕藝術結合台式甜湯的新創小店.手炒黑糖綜合冰超推薦

⭕嘉義聚餐【寶島饗宴會館】摩登繽紛宴會餐廳.砂鍋魚頭＋脆皮烤全雞聚餐超推薦

⭕嘉義禮品【品香手工蛋捲】芝麻雞蛋咖啡海苔口味薄脆酥香.濃厚紮實蛋香好迷人

⭕嘉義餐盒【野餐日】豐盛時蔬搭配嚴選主食的多彩營養健康餐！特製豆腐漢堡排超推薦

⭕嘉義韓食【十方韓】蘭潭風景區附近韓式料理.平價大份量聚餐超推薦！小菜白飯任你吃

✔ 嘉義玩哪兒？景點、商圈！

⭕新港社區│古民社區+海瀛社區│拔空心菜+採芭樂.七彩水果涼麵好吃又清爽

⭕台南嘉義旅遊│台灣觀巴輕鬆玩│太平雲梯賞嘉南美景.關子嶺泥漿溫泉泡湯趣

⭕嘉義景點│浪漫阿里山│霞之道、雲之道│龍雲農場│雲霧山嵐似仙境的浪漫旅行

⭕嘉義二日遊│免門票互動體驗觀光工廠.彩繪貓咪街巷超好拍

⭕菁埔貓咪彩繪村│喵～俏皮逗趣喵星人.繽紛彩繪生動.3D畫風互動趣味

⭕品皇咖啡觀光工廠│嚐杯咖啡的瀰漫純香.認識咖啡豆常識.大方咖啡試飲&選購

⭕白人牙膏觀光工廠│閻羅十殿審判告誡人心.江西省將軍府莊嚴雕刻供賞.免費咖啡汽水享用

⭕故宮南院-兒童創意中心│中國傳統水墨畫的流線建築.遊賞文物及食境的玩拍互動



✔嘉義 遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔嘉義遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔ 嘉義 住哪兒？飯店、民宿！

●蘭桂坊花園酒店│尊貴四人房

⭕文章介紹：文化路夜市旁從早逛到晚.榻榻米家庭房型大質樸感.東方美學設計味

↪查詢即時優惠房價：││

●蘭桂坊花園酒店│豪華四人房

⭕文章介紹：靜謐舒服旅宿環境.房內空間大.陽台遠望月光市景

↪查詢即時優惠房價：││

●亮點旅店

⭕文章介紹：嘉義火車站對面三分鐘.素雅設計舒服寬敞陽台房.室內車廂造型溜滑梯

↪查詢即時優惠房價：││

●里亞環島行旅

⭕文章介紹：近嘉義火車站步行五分鐘.女孩最愛Panasonic水離子吹風機.設備優質又平價

↪查詢即時優惠房價：││

●嘉義商旅

⭕文章介紹：大遠百旁悠閒質感飯店.超大客廳寬敞套房.俯瞰嘉義城景超遼闊

↪查詢即時優惠房價：││