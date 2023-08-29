正忠排骨飯發跡於高雄，在中南部是家喻戶曉的知名連鎖便當店，號稱是便當界的南霸天！

王致中先生創立於1991年至今已有30幾年，後來也到台北、中和、新莊展店，

全台直營已超過四十間分店，也算是便當界的台灣之光！

主打招牌有排骨飯、雞腿飯、燒全翅飯等，都很受大家的歡迎！

正忠排骨飯新莊中華店 交通位置

正忠排骨飯新莊中華店位在新莊中華路與公園路的路口處，在新莊體育場對面

正忠排骨飯大紅醒目的招牌和三角窗位置是他的特色，在各地都是很代表性的地標～

搭乘捷運最近的是新莊站，從1號出口走過來約6分鐘

開車可停體育場收費停車場或路邊停車，當然最方便還是騎機車囉！

正忠排骨飯新莊中華店 環境

不過內用或外帶都是先在1樓點餐後結帳，不想等候也可以電話先預訂

我11點半抵達，已經有不少人在排隊了！

排骨、炸雞腿、烤雞腿為保持溫度，會暫放在保溫櫥櫃中

只有燒全翅是現點現烤，所以要等久一點！

而用餐區則是在2樓

用餐區域相當乾淨寬敞，也有洗手間，果然三角窗店面就是霸氣！

免費紅茶任您喝，想喝湯品則要在一樓取用唷！

正忠排骨飯新莊中華店 菜單價格

正忠排骨飯新莊中華店的便當價格100元起，最貴的是虱目魚肚飯要190元

聽說價位比中南部高，當然南北租金會有差異，所以是可以接受的～

在櫃枱左邊的位置是紅菜、湯品取用區，因為是開放空間

要外帶的碗要先跟櫃枱拿，現場沒有放置，為防止沒消費的人來裝到飽～哈！

現在正值夏天所以當天供應的是綠豆湯～

正忠排骨飯新莊中華店 餐點品嚐

正忠排骨飯

正忠排骨自開業以來，採用的雞肉、豬肉都是國產的，品質始終如一～

雖然不是很愛吃排骨，但既然是主打招牌，當然說什麼也要點來嚐嚐，

他們的排骨是帶骨的，雖然沒有很厚但蠻大一片，

有事先用獨門特製的醃料醃製後，無裹粉直接去油炸

吃起來超軟嫩不柴，口感有讓我驚豔到！！

他們家的排骨我可以 :-P

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