屏東美食【鹿島日式鐵板燒】龍蝦和牛奢華料理.高檔食材平價饗宴│水姑娘龍蝦│日本和牛│家樂福美食街

屏東鐵板燒奢華料理，鹿島日式鐵板燒.

位於家樂福新屏店美食街，餐廳空間雅致舒適.

高檔水姑娘龍蝦＋日本和牛肋眼太豪華饗宴！

主廚桌邊香煎肉品飄來香氣真是口水直流.

精緻菜盤放滿桌面，一人或多人聚餐都好享受.

屏東鐵板燒美食聚餐「鹿島日式鐵板燒」龍蝦和牛奢華料理.高檔食材平價饗宴

鹿島日式鐵板燒│屏東店│店面外觀

鹿島日式鐵板燒位於家樂福新屏店美食街.

美食廣場底端就能看到鹿島日式鐵板燒.

地點鄰近屏東縣民公園、民族路觀光夜市.

開車過來可以停在家樂福停車場.

餐廳消費可抵停車費.

鹿島日式鐵板燒│屏東店│室內環境

餐廳空間相當寬敞，打造素雅日式風格.

由餐廳人員貼心帶位，最愛搖滾座位區.

有鐵板燒桌位和一般桌位.

整間餐廳佈置還挺新穎有特色.

有些半隔間的座位區，保留客人隱私.

擁有個人用餐空間感.

消費特定鐵板燒套餐，可享哈根達斯冰淇淋.

鹿島日式鐵板燒│屏東店│自助吧檯

汽水、咖啡、湯品、白飯無限供應.

鹿島日式鐵板燒│屏東店│菜單品項

經濟個人餐、單點食材.

和牛饗宴－精緻單人餐、

和牛饗宴－甜蜜雙人餐、

豪華套餐－單人、經典套餐－個人、

龍蝦饗宴套餐、精緻輕奢饗宴.

（龍蝦餐點採預約制用餐）

（請提早預約，以備提供新鮮食材）

我最喜歡鐵板燒搖滾座位區.

可以看到鐵板上食材烹飪跳舞模樣.

完成香噴噴一道精美料理.

主廚開胃小品

點餐後，可先自取白飯湯品和飲料.

送上主廚開胃小品～

簡單清爽開胃漬菜！

蝦肉彈脆很新鮮.

搭配小黃瓜片和生菜增添爽口度.

松露蒸蛋，濃郁蛋香氣，口感紮實又綿密.

結合獨特的松露香瀰漫在唇舌間.

水姑娘龍蝦

直接把活跳跳水龍蝦端上桌！

也太肥美新鮮！還會動呢！

（龍蝦餐點採預約制用餐）

（請提早預約，以備提供新鮮食材）

看著龍蝦觸角還會動來動去！

半隻龍蝦肉，日本和牛肋眼、

干貝鮮魚、玉米筍、蘆筍！

整尾龍蝦肉放在鐵板上香煎.

看著龍蝦肉慢慢熟透，還有龍蝦膏超鮮美.

半尾龍蝦盛盤上桌，忍不住想要大快朵頤.

看起來龍蝦肉有夠肥厚，鮮度真的不在話下.

龍蝦肉非常彈嫩鮮甜，而且厚度超夠！

夾上一塊送入嘴哩，越咬越香，還有自然甜味.

不用任何調味，就有自然龍蝦肉的甜美鮮香～

除了龍蝦肉，還能使用剪刀器具.

慢慢吃掉龍蝦腳裡面的細綿肉質.

真的就要啃得乾乾淨淨才最過癮.

各樣海鮮肉品經過主廚們俐落手法.

保留肉品海鮮的豐厚湯汁和香氣.

奢華料理饗宴也需要主廚厲害功力.

季節時令鮮魚

鮮魚肉質綿密厚嫩，隨時時間變得更緊實.

表面煎得金黃微脆，魚肉香相當飽滿鮮甜.

北海道大干貝

厚實細嫩的大干貝，就是甜美可口！

保有豐潤的干貝湯汁，入口有著干貝香.

日本Ｆ１和牛肋眼

切成十塊日本Ｆ１和牛肋眼，方便夾取.

夾上一塊往嘴裡送去，和牛飽滿肉汁香氣超濃厚！

透著粉嫩和牛色澤，熟度煎得恰到好處.

完全不會乾澀的和牛肋眼，豐潤油脂超香甜.

卻是一點也不油膩，一塊一塊真是大滿足！

可以搭配一旁蒜片香，薄脆爽口.

口感層次多元，清爽味蕾！

當季時蔬

蔬菜都是選用當日採購.

特地和屏東小農合作新鮮蔬果！

簡單鐵板清炒蔬菜，炒得細嫩不油膩.

清脆蔬菜鹽香調味，口感很滑順.

和牛料理還有這道炒飯！太豪華！

炒飯

這天炒飯加入和牛一起拌炒，多了和牛香！

炒過的牛肉帶一點嚼勁，滿滿肉香和飯香.

簡單加上蔥花雞蛋一起鐵盤炒過，香氣撲鼻.

最後甜點也是鐵板料理哦！

日式甜點

當日吃到二道不一樣的日式甜點.

銅鑼燒做法，香煎麵皮夾入奶油，淋上蜂蜜.

甜滋滋的日式甜點，吃得再飽還是可吃甜點.

做成長形和菓子日式甜點，較為紮實口感.

一樣甜香迷人，厚實麵香和蜜香瀰漫舌間.

鹿島日式鐵板燒提供多種鐵板燒菜色料理.

不論經濟個人或是奢華套餐，按照預算很好選.

一般座位也很有設計風格，半隔間有著隱私感.

這樣用餐空間也很是和親子家庭，吃飯很舒服.

吃飽飯後，再來慢慢逛家樂福採購生活用品！

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屏東聚餐「鹿島日式鐵板燒」菜單品項？ 經濟個人餐、單點食材.

和牛饗宴－精緻單人餐、

和牛饗宴－甜蜜雙人餐、

豪華套餐－單人、經典套餐－個人、

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