台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食

台南抓餅小吃，國安街抓餅推薦超有名！

說到國安街美食，肯定多人自有美食清單.

天香抓餅絕對榜上有名，食尚玩家也大推.

最有名是鮮蚵蛋蔥抓餅，滿滿蚵仔大富翁.

我自己卻是獨愛！泡菜蛋，酸甜清脆又多汁！

每次經過不想等待，可電話訂餐，不用久等.

台南國安街銅板美食抓餅推薦「天香抓餅」獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！

天香抓餅│店家外觀

天香抓餅位於國安街路尾，假日客人有夠多.

身為在地人，就是不想等待，也要吃到～

當然就是避開熱門時段，或是電話訂餐.

只是我每次點餐，都是固定泡菜蛋抓餅.

嘿嘿！不過，鮮蚵蛋抓餅，才是爆紅款！

天香抓餅│菜單品項

天香抓餅除了原味抓餅之外.

口味多達十幾樣！加蛋更香.

熱門口味就是鮮蚵蛋、總匯！

飲品有鮮奶茶、紅茶、豆漿.

天香抓餅是在透天厝的門口攤位.

門口就有抓餅口味推薦！可以參考！

營業時間有分早上和下午.

一大早五點半開始營業，早餐吃抓餅也太過癮.

國安街也是當地人的菜市場，所以賣到１０點.

下午則是二點半擺攤販賣，一路到晚上六點！

早餐、早午餐、下午茶、晚餐，通通吃得到！

泡菜蛋抓餅

可別小看，這樣一份小小份的抓餅～

裡頭泡菜用料非常料多實在.

拿的時候要特別小心.

別把泡菜都掉到紙袋底了.

基本上吃完一捲我就飽了.

現點現煎都是熱呼呼入手！

抓餅二面煎上金黃酥香，還會拍打產生Ｑ度.

天香抓餅的泡菜是台式泡菜，應該是自己醃的！

可以看到煎的過程，都是一大把泡菜往抓餅放.

帶有層層酥脆口感的抓餅，然後放上台式泡菜.

一口咬下酥香！清脆酸甜泡菜入口，超滿足～泡菜配料給好給滿，還能吃到煎蛋香氣.

而且滿滿湯汁，完全不會乾口，非常爽脆過癮.

每次路過天香抓餅，沒人排隊就現點等待.

吃過多次都不膩，還是獨愛泡菜香！

鮮蚵蛋抓餅，吃起來有點像蚵仔煎啦～人氣好吃！

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台南小吃「天香抓餅」好停車嗎？ 國安街向內不算好停，建議停到全聯周邊，再走過來！ 台南國安街菜市場「天香抓餅」營業時間？ 時間：05：30～10：00│14：30～18：00 台南銅板美食「天香抓餅」價格多少？ 原味抓餅２５元起～飲料１０元起.