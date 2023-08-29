台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食
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文章類別：美食-食記心得
台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食
台南抓餅小吃，國安街抓餅推薦超有名！
說到國安街美食，肯定多人自有美食清單.
天香抓餅絕對榜上有名，食尚玩家也大推.
最有名是鮮蚵蛋蔥抓餅，滿滿蚵仔大富翁.
我自己卻是獨愛！泡菜蛋，酸甜清脆又多汁！
每次經過不想等待，可電話訂餐，不用久等.
台南國安街銅板美食抓餅推薦「天香抓餅」獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！
天香抓餅│店家外觀
天香抓餅位於國安街路尾，假日客人有夠多.
身為在地人，就是不想等待，也要吃到～
當然就是避開熱門時段，或是電話訂餐.
只是我每次點餐，都是固定泡菜蛋抓餅.
嘿嘿！不過，鮮蚵蛋抓餅，才是爆紅款！
天香抓餅│菜單品項
天香抓餅除了原味抓餅之外.
口味多達十幾樣！加蛋更香.
熱門口味就是鮮蚵蛋、總匯！
飲品有鮮奶茶、紅茶、豆漿.
天香抓餅是在透天厝的門口攤位.
門口就有抓餅口味推薦！可以參考！
營業時間有分早上和下午.
一大早五點半開始營業，早餐吃抓餅也太過癮.
國安街也是當地人的菜市場，所以賣到１０點.
下午則是二點半擺攤販賣，一路到晚上六點！
早餐、早午餐、下午茶、晚餐，通通吃得到！
泡菜蛋抓餅
可別小看，這樣一份小小份的抓餅～
裡頭泡菜用料非常料多實在.
拿的時候要特別小心.
別把泡菜都掉到紙袋底了.
基本上吃完一捲我就飽了.
現點現煎都是熱呼呼入手！
抓餅二面煎上金黃酥香，還會拍打產生Ｑ度.
天香抓餅的泡菜是台式泡菜，應該是自己醃的！
可以看到煎的過程，都是一大把泡菜往抓餅放.
帶有層層酥脆口感的抓餅，然後放上台式泡菜.
一口咬下酥香！清脆酸甜泡菜入口，超滿足～泡菜配料給好給滿，還能吃到煎蛋香氣.
而且滿滿湯汁，完全不會乾口，非常爽脆過癮.
每次路過天香抓餅，沒人排隊就現點等待.
吃過多次都不膩，還是獨愛泡菜香！
鮮蚵蛋抓餅，吃起來有點像蚵仔煎啦～人氣好吃！
【天香抓餅】
時間：05：30～10：00│14：30～18：00
公休：星期一
電話：（06）259-9299
粉絲團：天香抓餅
地址：台南市安南區國安街234號
（１４ＭＡＲ２０│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）
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