為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

2023-08-29 22:59:15 Fresa芙芮莎 人氣：102
share
窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：455篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：天香抓餅
phone06-259-9299
place台南市安南區區國安街234號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台南抓餅【天香抓餅】獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！炎炎夏日超清爽│銅板美食│安南區美食

台南抓餅小吃國安街抓餅推薦超有名！
說到國安街美食，肯定多人自有美食清單.
天香抓餅絕對榜上有名，食尚玩家也大推.
最有名是鮮蚵蛋蔥抓餅，滿滿蚵仔大富翁.
我自己卻是獨愛！泡菜蛋，酸甜清脆又多汁！
每次經過不想等待，可電話訂餐，不用久等.

台南國安街銅板美食抓餅推薦「天香抓餅」獨愛！酸甜清脆台式泡菜超多汁＋蛋更香！

天香抓餅│店家外觀

天香抓餅位於國安街路尾，假日客人有夠多.
身為在地人，就是不想等待，也要吃到～
當然就是避開熱門時段，或是電話訂餐.
只是我每次點餐，都是固定泡菜蛋抓餅.
嘿嘿！不過，鮮蚵蛋抓餅，才是爆紅款！

天香抓餅│菜單品項

天香抓餅除了原味抓餅之外.
口味多達十幾樣！加蛋更香.
熱門口味就是鮮蚵蛋總匯
飲品有鮮奶茶紅茶豆漿.

天香抓餅是在透天厝的門口攤位.
門口就有抓餅口味推薦！可以參考！
營業時間有分早上和下午.
一大早五點半開始營業，早餐吃抓餅也太過癮.
國安街也是當地人的菜市場，所以賣到１０點.
下午則是二點半擺攤販賣，一路到晚上六點！
早餐早午餐下午茶晚餐，通通吃得到！

泡菜蛋抓餅

可別小看，這樣一份小小份的抓餅～
裡頭泡菜用料非常料多實在.
拿的時候要特別小心.
別把泡菜都掉到紙袋底了.
基本上吃完一捲我就飽了.
現點現煎都是熱呼呼入手！

抓餅二面煎上金黃酥香，還會拍打產生Ｑ度.
天香抓餅的泡菜是台式泡菜，應該是自己醃的！
可以看到煎的過程，都是一大把泡菜往抓餅放.
帶有層層酥脆口感的抓餅，然後放上台式泡菜.

一口咬下酥香！清脆酸甜泡菜入口，超滿足～泡菜配料給好給滿，還能吃到煎蛋香氣.
而且滿滿湯汁，完全不會乾口，非常爽脆過癮.
每次路過天香抓餅，沒人排隊就現點等待.
吃過多次都不膩，還是獨愛泡菜香
鮮蚵蛋抓餅，吃起來有點像蚵仔煎啦～人氣好吃！

【天香抓餅】
時間：05：30～10：00│14：30～18：00
公休：星期一
電話：（06）259-9299
粉絲團：天香抓餅
地址：台南市安南區國安街234號
（１４ＭＡＲ２０│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

✔台南吃哪兒？小吃、餐廳！

台南鐵板燒【敲之助鉄板焼き牛丼洋食】現煎雞腿排太誘人！湯品飲品無限供應
台南伴手禮【寶哥點心坊】國華街散步小食.現蒸包子／濃醇乳酪球冰過更好吃
台南餐酒館【艾柏達咖啡餐酒館】森林系紅磚綠植慵懶空間.如藝術般的義式料理
台南日式【東加和漢創作料理】和漢料理+壽喜燒鴛鴦鍋超過百種美味吃到飽
台南冰品【熱情小子芒果冰】玉井老街農會超舒適冰店.滿滿芒果雪綿冰
台南美食【永樂町鼓茶樓】百年古屋穿越時光的繁華巷弄.笑聲滿場「答嘴鼓」
台南麵館【小麵殿】日式文青風老宅飄麵香.必點招牌特色炒粉／秘製榨醬麵
台南美食【巷口炸雞專門店】下午茶／宵夜推薦！塔香炸雞醬蒜炸雞必點款
台南串燒【舞鶴燒烤舖】特色熱炒結合自家蔬果充滿獨特性
台南甜點【爐烤雞蛋燒】赤崁樓附近散步小食.多達１２種口味

台南小吃「天香抓餅」好停車嗎？

國安街向內不算好停，建議停到全聯周邊，再走過來！

台南國安街菜市場「天香抓餅」營業時間？

時間：05：30～10：00│14：30～18：00

台南銅板美食「天香抓餅」價格多少？

原味抓餅２５元起～飲料１０元起.
評分者：Fresa
評論分數
4.9

✔台南玩哪兒？景點、商圈！

安平旅行│安平獅樂園手作美食玩透透.彩繪劍獅鑰匙圈.傳統蝦餅伴手禮
左鎮公館趣體驗│社區教學DIY竹陀螺、草仔粿│社區惡地風味餐│電助腳踏車前往草山月世界賞夕陽
農情漳洲一鹿有禮│梅花鹿可愛餵食樂趣.百人蜈蚣陣.公益趣體驗│親子旅行│台南景點
麻豆佳里│南方米造│合囗味肉品│新加坡冰城│佳福寺│佳里食堂│泰象│佛都愛玉
下營旅遊│探訪鵝肉料理的故鄉.飯糰趣味DIY.小熊維尼彩繪熱鬧踩街趣
台南景點│關廟小旅行│鳳梨好筍季│新光社區DIY鳳梨樂趣│千佛山菩提寺眺望大佛
望龍吊橋│龍崎虎形山公園步道運動.整面翠綠山景清新空氣.假日出遊好去處
全球體系│台灣外展教育發展基金會│從活動中學習​社交互助技能│走繩攀樹│野營生火露營炊飯

✔台南遊什麼？遊程、票券│










✔台南遊什麼？遊程、票券│











✔台南住哪兒？飯店、民宿！

●暖時逸旅

⭕文章介紹：鄰近赤崁樓.永樂市場.復古懷舊元素設計.虱魚目早餐充滿台南味
↪查詢即時優惠房價：││

贊美酒店

⭕文章介紹：親子焢窯趣！阿嬤的菜園採果樂.漆彈定靶PK賽.浪漫優雅水晶教堂
↪查詢即時優惠房價：││

●徠歸仁飯店

⭕文章介紹：近台南高鐵站１０分鐘.質感系新穎時尚.親子商務住宿超推薦
↪查詢即時優惠房價：││

Light Hostel承億輕旅

⭕文章介紹：美食逛街熱門地段.採光明亮窗外市景.清雅透亮輕風格
↪查詢即時優惠房價：

森弄民宿

⭕文章介紹：神農街內入住花草夢幻世界.感受懷舊復古風情
↪查詢即時優惠房價：││

樂遊民宿

⭕文章介紹：繽紛童趣市區住宿.超寬敞房型附浴缸.溜滑梯好好玩
↪查詢即時優惠房價：││

白河關子嶺│統茂溫泉會館

⭕文章介紹：世界獨特泥漿溫泉.大眾溫泉設施SPA.一泊二食渡假趣
↪查詢即時優惠房價：

維悅酒店

⭕文章介紹：台南運河夜色美景.南島風情建築設計.健身房宴會廳商務空間
↪查詢即時優惠房價：

●尖山埤渡假村

⭕文章介紹：尖山埤水庫秀麗山景綠水度假勝地│遊園車.畫舫遊湖.獨木舟


查詢即時優惠房價：││

●大員皇冠假日酒店

⭕文章介紹：法鬥主題房４間風格充滿逗趣又歡笑.限定活動冬季陪你暖暖過
↪查詢即時優惠房價：



檢舉
share
chevron_left

台中飯店【世聯商旅】素雅新穎質感設計.餐廳聚

台南牛排【牛室炙燒牛排（台南海安店）】春牛雙

chevron_right
延伸閱讀

生活鞋款【bonjour】超輕量減壓！3D步態平衡健康機能鞋.透氣涼爽不悶熱無異味.上班旅遊超推薦 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

 Fresa芙芮莎
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：455篇

芙芮莎一個單純喜愛旅遊&美食‧記錄生命中的片刻寧靜&歡鬧 以鏡頭捕捉最即時的感動，描繪心中最深層的悸動

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
新市北方麵館 照片

新市北方麵館

4.55 (1人評鑑)

區域：台南市新市區
廟口熊食堂 照片

廟口熊食堂

4.30 (1人評鑑)

區域：台南市北區
快樂的家 照片

快樂的家

5.00 (2人評鑑)

區域：台南市南區
小董の鋪 照片

小董の鋪

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市永康區
餃津 JiauJin 煎餃專賣店 照片

餃津 JiauJin 煎餃專賣店

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up