台南牛排【牛室炙燒牛排（台南海安店）】春牛雙囍套餐好評推薦！熱炒披薩港點冰品吃到飽！雞腿魷魚海陸饗宴│花園夜市│團體聚餐│北區美食

2023.08.23

台南牛排吃到飽聚餐推薦，牛室炙燒牛排.

位在台南花園夜市附近，餐廳環境舒適敞亮.

一開店就人潮滿滿，家庭聚餐生意超級好～

平日商業午餐２９９元起，豐盛自助吧任你吃.

包含現烤披薩、中式熱炒、蒸龍港點、咖啡飲料.

還有主廚料理、泰式口味冰淇淋、杜老爺冰淇淋.

餐檯菜色隨時補餐，菜色多樣化，服務也好親切.

台南牛排吃到飽「牛室炙燒牛排（台南海安店）」春牛雙囍套餐好評推薦！厚嫩多汁牛排香

牛室炙燒牛排│台南海安店│餐廳外觀

牛室炙燒牛排，台南海安店，假日聚餐人氣首選！

店址就位在海安路三段，鄰近和緯路，花園夜市.

三角窗店面相當顯眼，種植大樹充滿綠意～

側邊牆面打造大面玻璃落地窗，宛如玻璃屋.

想必室內用餐的視野相當好，採光也很明亮.

開車可找海安路上都有路邊車位.

或是花園夜市停車場、文元國小南側停車場.

牛室炙燒牛排│台南海安店│室內環境

用餐空間非常寬敞，溫潤木質很有暖度.

結合輕工業風裝潢，給人簡約優雅的氣息.

座位數相當多，分為二大區，適合多人聚餐.

每到假日時，幾乎都是家庭聚餐擁有高人氣.

公司行號聚會及家族朋友聚餐也都超棒的啦.

最愛靠窗座位，自然光線明亮.

外頭有大樹窗景，讓視野綠意滿點.

牛室炙燒牛排│台南海安店│豐盛自助吧

入內後往右走就是最熱歡迎豐盛澎派自助吧！

各式各樣清爽涼拌菜、涼拌海鮮、

當季水果、生菜沙拉，種類相當多.

當季水果切得大塊也都有甜耶.

涼拌海鮮，居然有淡菜和鮮蝦.

大家最期待就是這區現烤披薩.

口味很多款，還有辣味，不定時更換口味.

每一款披薩都能一塊，覺得都很好吃！

後來，又換上甜食口味，珍珠棉花糖披薩.

才一下子就被搶光.

蒸籠港點也超受歡迎，不只港點，還有包子.

每籠打開都有不同的港點口味，讓人每樣都想吃.

四大盤炸物點心，也會隨時變化品項.

中菜熱炒也是大家狂夾的熱門區域.

每一道菜都很像功夫菜色，真的很有誠意.

每次來巡邏一下，又會發現新菜色.

真恨不得自己還有一個胃，看得口水直流.

整個自助吧走路動線非常寬敞.

即使假日人多，大家取餐也很流暢，不擁擠.

菜多非常多樣化，只怕自己胃太小裝不了.

實在不怕客人吃！難怪假日人潮生意超好.

牛室的咖哩飯也是很多人推薦，好濃郁！

另一鍋，居然還有大塊豬腳，豬腳飯太讚啦.

後來又巡餐一下，換上牛室燉牛肉.

沒看錯，就是整鍋滿滿滿，隨你夾呀！

結果，實在飽到天花板，只能乾瞪眼.

銀耳甜湯，或是冰淇淋，吐司自己烤～抹上果醬.

咖啡、汽水、泰式明果冰淇淋、杜老爺冰淇淋.

冰淇淋可以搭配麥片增加香脆口感.

各式各樣的清涼冰棒.

香檳口味、酸梅口味.

另款是杜老爺冰淇淋，有四個口味.

牛室炙燒牛排│台南海安店│菜單品項

單客排餐３７０元起.

雙人組合套餐、平日商業午餐.

美味選餐三步驟～

選排餐、選幾分熟、選經典醬料.

（紅醬、黑胡椒醬、綜合醬）

紐西蘭沙朗牛排、美國安格斯沙朗牛排、

澳洲骰子菲力牛排、澳洲頂級菲力牛排、

美國紐約客牛排、美國特級牛小排、

美國頂級肋眼牛排、

牛室經典豬排、火烤煙燻火腿排、

日式爆汁漢堡排、德國豬腳、黃金雞腿排、

深海魷魚排、冰島比目魚排.

凡點主餐可再點ＡＢＣ超值組合.

想吃澎派一點還能加購海鮮區、肉肉區.

以及特調飲品、酒精飲品.

牛室炙燒牛排│台南海安店│春牛雙囍套餐

我們這次專攻春牛雙囍套餐！

我們拿了幾趟熱湯、中菜、炸物、港點～

出餐速度也算快的，整桌擺滿超澎派.

平常就愛吃蒸籠港點，拿了幾個港點和奶皇包.

很占肚子空間的港點，可要注意份量呢！

炸煎餃熱熱吃表面還會酥脆，肉餡鹹香.

加上炸薯條、香腸、ＱＱ彩色丸.

餐前來點炸物小點心，填個肚子還不錯.

鐵板麵在這是自由取用，淋上醬汁炒得很入味.

黃金雞腿排＋深海大魷魚

除了超熱賣菲力牛排、牛小排之外.

黃金雞腿排、深海大魷魚也多人推薦！

熱呼鐵盤放上深海大魷魚和雞腿排也太豪邁～

醬汁可任選，蘑菇醬、黑胡椒醬、綜合醬.

黃金雞腿排真的不是我說，也太厚塊實在了吧！

厚後腿肉一切下就是滿溢肉汁，香氣撲來～

表面香煎金黃微酥脆，趁熱吃最美味.

肉質鮮嫩滑口，超級多汁，入口肉香超過癮.

看看雞腿肉切面那厚厚肉質，帶有鹹香肉汁.

煎得外脆內嫩香，厚塊腿肉，完全不硬柴！

真的滿足愛吃海鮮肉品的海陸饗宴！

深海大魷魚也都快比鐵板還更大尾～

魷魚肉切下超滑嫩，厚厚一圈魷魚肉.

放入嘴裡大口咬下，滿滿的魷魚香在舌尖瀰漫.

不用沾醬，直接單吃魷魚就有自然甜味～

推薦沾上黑胡椒醬，微辣香氣提升更高境界！

菲力牛排＋馬來西亞白蝦（紅醬）

整盤菲力牛排＋白蝦上桌非常海陸上桌！

選用五分熟，搭配紅醬，以及烤蔬菜～

沒想到牛室的菲力牛排這樣大塊，超厚！

加購馬來西亞白蝦，搭配起來吃得更豪氣.

菲力牛排用刀叉切下，牛肉帶著粉嫩肉色.

輕輕一壓還有鮮甜肉汁，緩緩流出超邪惡.

切下小塊放入口中，菲力真的柔嫩又多汁.

迷人的菲力牛香氣散發在唇舌間.

菲力油脂香濃郁，配上蒜片更有層次風味！

白蝦真的新鮮又大尾，蝦肉脆甜，厚嫩好吃！

牛小排＋日本奶油干貝（黑胡椒醬）

切成二大塊牛小排堆疊在鐵盤，搭配蒜片蔬菜.

插上可愛的ＬＯＧＯ旗子，視覺上好俏皮.

貼心的提供二款醬汁，變化出多元風味！

放上四款烤蔬菜，搭著牛小排肉嫩一起吃.

豐沛肉汁，相當解膩.

牛小排一樣給得超級豪邁大塊，肉厚的沒話說！

切下去的瞬間，肉汁就會緩緩流出.

鮮嫩多汁的牛排肉質，帶一點牛肉咬勁口感.

口中越咬越香，滿嘴都是牛肉香.

日本奶油干貝，細嫩的干貝肉！奶味香醇～

海老炸蝦

一份有三尾海老炸蝦，搭配生菜、塔塔醬.

海老炸蝦表面炸得香酥濃郁，薄脆麵衣超脆口.

裏頭蝦肉好彈牙香脆，沾著塔塔醬的甜香更讚.

切開可以看到裏頭的蝦肉有厚度.

不囉嗦，夾一整尾送入口中.

果然，吃起來厚實脆嫩！

熊熊奶茶

超可愛的熊熊冰磚，泡湯在奶茶中，太逗趣！

冰冰涼涼的醇厚奶茶香，不會越喝越淡，好喝.

熊熊珍珠奶茶

除了飽滿濃郁的奶茶香氣.

加入珍珠多了口感ＱＱ，更有嚼口感！

烏梅汁

瓶裝造型也很高雅有特色，酸甜交織，尾韻回甘.

附上二個高腳杯，放入冰塊，清爽沁涼又解膩！

位在台南花園夜市餐廳附近的牛室炙燒牛排.

鄰近台南安平景點，周邊大多都是住宅區.

假日生意真的爆好，熱炒披薩自助吧不停補餐.

窗邊座位視野好，要來聚餐活動，記得先訂位.

✔台南吃哪兒？小吃、餐廳！

⭕台南鐵板燒【敲之助鉄板焼き牛丼洋食】現煎雞腿排太誘人！湯品飲品無限供應

⭕台南伴手禮【寶哥點心坊】國華街散步小食.現蒸包子／濃醇乳酪球冰過更好吃

⭕台南餐酒館【艾柏達咖啡餐酒館】森林系紅磚綠植慵懶空間.如藝術般的義式料理

⭕台南日式【東加和漢創作料理】和漢料理+壽喜燒鴛鴦鍋超過百種美味吃到飽

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