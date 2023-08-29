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> 圖文創作 > 台南牛排【牛室炙燒牛排（台南海安店）】春牛雙囍套餐好評推薦！熱炒披薩港點冰品吃到飽！雞腿魷魚海陸饗宴│花園夜市│團體聚餐│北區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

台南牛排【牛室炙燒牛排（台南海安店）】春牛雙囍套餐好評推薦！熱炒披薩港點冰品吃到飽！雞腿魷魚海陸饗宴│花園夜市│團體聚餐│北區美食 - Fresa芙芮莎♥莎旅憶食

2023-08-29 23:04:30 Fresa芙芮莎 人氣：103
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窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：455篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店
phone06-2510-630
place台南市北區海安路三段606號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2023.08.23

台南牛排【牛室炙燒牛排（台南海安店）】春牛雙囍套餐好評推薦！熱炒披薩港點冰品吃到飽！雞腿魷魚海陸饗宴│花園夜市│團體聚餐│北區美食

 
 
 
 
 
 

台南牛排吃到飽聚餐推薦牛室炙燒牛排.
位在台南花園夜市附近，餐廳環境舒適敞亮.
一開店就人潮滿滿，家庭聚餐生意超級好～
平日商業午餐２９９元起，豐盛自助吧任你吃.
包含現烤披薩中式熱炒蒸龍港點咖啡飲料.
還有主廚料理泰式口味冰淇淋杜老爺冰淇淋.
餐檯菜色隨時補餐，菜色多樣化，服務也好親切.

 

台南牛排吃到飽「牛室炙燒牛排（台南海安店）」春牛雙囍套餐好評推薦！厚嫩多汁牛排香

 

 

牛室炙燒牛排│台南海安店│餐廳外觀

牛室炙燒牛排台南海安店假日聚餐人氣首選！
店址就位在海安路三段，鄰近和緯路花園夜市.
三角窗店面相當顯眼，種植大樹充滿綠意～
側邊牆面打造大面玻璃落地窗，宛如玻璃屋.
想必室內用餐的視野相當好，採光也很明亮.
開車可找海安路上都有路邊車位.
或是花園夜市停車場文元國小南側停車場.

牛室炙燒牛排│台南海安店│室內環境

用餐空間非常寬敞，溫潤木質很有暖度.
結合輕工業風裝潢，給人簡約優雅的氣息.
座位數相當多，分為二大區，適合多人聚餐.
每到假日時，幾乎都是家庭聚餐擁有高人氣.
公司行號聚會及家族朋友聚餐也都超棒的啦.

 

最愛靠窗座位，自然光線明亮.
外頭有大樹窗景，讓視野綠意滿點.

牛室炙燒牛排│台南海安店│豐盛自助吧

入內後往右走就是最熱歡迎豐盛澎派自助吧！

各式各樣清爽涼拌菜、涼拌海鮮、
當季水果、生菜沙拉，種類相當多.

 

當季水果切得大塊也都有甜耶.

涼拌海鮮，居然有淡菜和鮮蝦.

大家最期待就是這區現烤披薩.

 

口味很多款，還有辣味，不定時更換口味.

每一款披薩都能一塊，覺得都很好吃！

後來，又換上甜食口味，珍珠棉花糖披薩.
才一下子就被搶光.

蒸籠港點也超受歡迎，不只港點，還有包子.

 

每籠打開都有不同的港點口味，讓人每樣都想吃.

四大盤炸物點心，也會隨時變化品項.

中菜熱炒也是大家狂夾的熱門區域.

每一道菜都很像功夫菜色，真的很有誠意.

每次來巡邏一下，又會發現新菜色.
真恨不得自己還有一個胃，看得口水直流.

 

整個自助吧走路動線非常寬敞.
即使假日人多，大家取餐也很流暢，不擁擠.
菜多非常多樣化，只怕自己胃太小裝不了.
實在不怕客人吃！難怪假日人潮生意超好.

牛室的咖哩飯也是很多人推薦，好濃郁！
另一鍋，居然還有大塊豬腳，豬腳飯太讚啦.

後來又巡餐一下，換上牛室燉牛肉.
沒看錯，就是整鍋滿滿滿，隨你夾呀！
結果，實在飽到天花板，只能乾瞪眼.

銀耳甜湯，或是冰淇淋，吐司自己烤～抹上果醬.

 

咖啡、汽水、泰式明果冰淇淋、杜老爺冰淇淋.

冰淇淋可以搭配麥片增加香脆口感.

各式各樣的清涼冰棒.
香檳口味、酸梅口味.

 

另款是杜老爺冰淇淋，有四個口味.

牛室炙燒牛排│台南海安店│菜單品項

單客排餐３７０元起.
雙人組合套餐、平日商業午餐.
美味選餐三步驟～
選排餐、選幾分熟、選經典醬料.
（紅醬、黑胡椒醬、綜合醬）

紐西蘭沙朗牛排、美國安格斯沙朗牛排、
澳洲骰子菲力牛排、澳洲頂級菲力牛排、
美國紐約客牛排、美國特級牛小排、
美國頂級肋眼牛排、
牛室經典豬排、火烤煙燻火腿排、
日式爆汁漢堡排、德國豬腳、黃金雞腿排、
深海魷魚排、冰島比目魚排.

凡點主餐可再點ＡＢＣ超值組合.

想吃澎派一點還能加購海鮮區、肉肉區.
以及特調飲品、酒精飲品.

 

牛室炙燒牛排│台南海安店│春牛雙囍套餐

我們這次專攻春牛雙囍套餐！

 

 

 

我們拿了幾趟熱湯、中菜、炸物、港點～
出餐速度也算快的，整桌擺滿超澎派.

 

平常就愛吃蒸籠港點，拿了幾個港點和奶皇包.
很占肚子空間的港點，可要注意份量呢！

炸煎餃熱熱吃表面還會酥脆，肉餡鹹香.
加上炸薯條、香腸、ＱＱ彩色丸.
餐前來點炸物小點心，填個肚子還不錯.

鐵板麵在這是自由取用，淋上醬汁炒得很入味.

黃金雞腿排＋深海大魷魚

除了超熱賣菲力牛排、牛小排之外.
黃金雞腿排、深海大魷魚也多人推薦！
熱呼鐵盤放上深海大魷魚和雞腿排也太豪邁～

醬汁可任選，蘑菇醬、黑胡椒醬、綜合醬.

 

黃金雞腿排真的不是我說，也太厚塊實在了吧！
厚後腿肉一切下就是滿溢肉汁，香氣撲來～
表面香煎金黃微酥脆，趁熱吃最美味.
肉質鮮嫩滑口，超級多汁，入口肉香超過癮.

看看雞腿肉切面那厚厚肉質，帶有鹹香肉汁.
煎得外脆內嫩香，厚塊腿肉，完全不硬柴！

真的滿足愛吃海鮮肉品的海陸饗宴！

深海大魷魚也都快比鐵板還更大尾～
魷魚肉切下超滑嫩，厚厚一圈魷魚肉.
放入嘴裡大口咬下，滿滿的魷魚香在舌尖瀰漫.
不用沾醬，直接單吃魷魚就有自然甜味～
推薦沾上黑胡椒醬，微辣香氣提升更高境界！

 

菲力牛排＋馬來西亞白蝦（紅醬）

整盤菲力牛排＋白蝦上桌非常海陸上桌！
選用五分熟，搭配紅醬，以及烤蔬菜～

沒想到牛室的菲力牛排這樣大塊，超厚！
加購馬來西亞白蝦，搭配起來吃得更豪氣.

菲力牛排用刀叉切下，牛肉帶著粉嫩肉色.
輕輕一壓還有鮮甜肉汁，緩緩流出超邪惡.
切下小塊放入口中，菲力真的柔嫩又多汁.
迷人的菲力牛香氣散發在唇舌間.
菲力油脂香濃郁，配上蒜片更有層次風味！

 

白蝦真的新鮮又大尾，蝦肉脆甜，厚嫩好吃！

牛小排＋日本奶油干貝（黑胡椒醬）

切成二大塊牛小排堆疊在鐵盤，搭配蒜片蔬菜.
插上可愛的ＬＯＧＯ旗子，視覺上好俏皮.
貼心的提供二款醬汁，變化出多元風味！

放上四款烤蔬菜，搭著牛小排肉嫩一起吃.
豐沛肉汁，相當解膩.

牛小排一樣給得超級豪邁大塊，肉厚的沒話說！
切下去的瞬間，肉汁就會緩緩流出.
鮮嫩多汁的牛排肉質，帶一點牛肉咬勁口感.
口中越咬越香，滿嘴都是牛肉香.

 

日本奶油干貝，細嫩的干貝肉！奶味香醇～

海老炸蝦

一份有三尾海老炸蝦，搭配生菜、塔塔醬.

海老炸蝦表面炸得香酥濃郁，薄脆麵衣超脆口.
裏頭蝦肉好彈牙香脆，沾著塔塔醬的甜香更讚.

 

切開可以看到裏頭的蝦肉有厚度.
不囉嗦，夾一整尾送入口中.
果然，吃起來厚實脆嫩！

熊熊奶茶

超可愛的熊熊冰磚，泡湯在奶茶中，太逗趣！
冰冰涼涼的醇厚奶茶香，不會越喝越淡，好喝.

熊熊珍珠奶茶

除了飽滿濃郁的奶茶香氣.
加入珍珠多了口感ＱＱ，更有嚼口感！

烏梅汁

瓶裝造型也很高雅有特色，酸甜交織，尾韻回甘.
附上二個高腳杯，放入冰塊，清爽沁涼又解膩！

位在台南花園夜市餐廳附近的牛室炙燒牛排.
鄰近台南安平景點，周邊大多都是住宅區.
假日生意真的爆好，熱炒披薩自助吧不停補餐.
窗邊座位視野好，要來聚餐活動，記得先訂位.

【牛室炙燒牛排（台南海安店）】
時間：11：00～14：00│17：00～21：00
星期六、日11：00～21：00
公休：無
電話：（06）251-0630
粉絲團：牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 台南海安店
地址：台南市北區海安路三段606號
（０５ＡＵＧ２３│本文純屬美食分享文│餐點口感及現場客源可能不同）

 

 

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