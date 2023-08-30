現在走在台北的街頭要找到價格低於百元的店面跟以前比起來困難許多，特別是在人來人往的台北車站附近，這次來到這間「老台客食麵」，不只選擇多樣最大的重點就是大部分的餐點都是百元以內，份量沒有因此而減少，再搭配店家秘製滷味吃起來非常滿足。

餐廳資訊

老台客食麵 店名 : 老台客食麵

電話 : (02)2331-3558

地址 : 台北市中正區懷寧街42號

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00

粉絲專頁 : 老台客食麵

店面的位置從台北車站Z6出口出來步行大約5分鐘左右就會到，懷寧街直走下去右側

餐廳環境

店內的空間不大，大約只能容納15位客人左右

我是在剛開始營業沒多久就抵達，店內還沒有甚麼人，大約過不到15分鐘就變成外面排隊至少5組以上

牆上掛著店家熬煮醬料的配方，麻辣醬的部份看到就非常心動

填寫完菜單直接拿到櫃檯付款，出餐的速度還滿快的

菜單

主食的部分都是麵類，搭配滷味跟湯品，基本上小碗的份量就滿適中的，當天坐我隔壁有點大碗，那個份量真的滿驚人的可以吃很飽

除了內用的餐點外，還有單獨販售店家的特製醬料，不過建議要提前告知或是先打電話預訂，因為全部都是現點現做，從食材準備到器材消毒至少需要30分鐘以上，這點就真的非常加分，因為拿到的醬料是剛做好的十分新鮮

餐點介紹

這次一共點兩碗麵加滷味拼盤，每人平均花費就是100元，非常經濟實惠

第一道是「經典小菜組合」，裡面有豆干、滷蛋跟海帶三種最經典的小菜

以價格跟份量來說剛剛好，搭配一碗主食麵吃起來大概7~8分飽

豆干吃起來鬆軟，店家獨特的麻辣醬真的非常加分，增加不少味覺的衝擊

海帶不會太過韌，帶有一點脆脆的感口，滷汁搭配麻辣醬十分香濃

第二道是「老把酢醬麵」，第三個字跟”做”同音，不是常見的「炸醬麵」這個字

酢醬的顏色跟韓式炸醬很像，顏色都接近黑色，吃起來味道濃郁不死鹹

除了麵條外，配菜的部分也滿多的，可以兼顧到纖維質的攝取

第三道是「老農香菇拌麵」，點這道原因就是滿喜歡香菇的香味，當作拌麵醬有不同的風味

滷蛋的部分兩碗麵都有附上半顆，搭配小菜點的剛好完整一顆，滷汁的香氣都有進到蛋裡面

乾麵配菜有一樣是「豆棗」，這也是我很喜歡吃的小菜，甜甜的口感可以轉換一下主餐的鹹味

香菇的部分切非常細，跟麵攪拌均勻就可以聞到香菇淡淡的香味，吃起來清爽不油膩，雖然沒有直接點店家招牌的椒麻拌麵，但這兩種乾麵並沒有馬虎，醬料的味道一樣濃郁吃起來份量十足

結語

整體來說從環境到餐點表現都非常好，加上低於百元的價格，在台北車站這種鬧區多了非常多優勢，即便是銅板價格味道跟份量不會因此流失，醬料的味道香濃不死鹹，除了搭配蔬菜外還有清粥小菜的豆棗，讓整碗麵的多了另一種風格。不過因為店內座位有限記得早點前來，不然就要排隊等候，如果喜歡麻辣醬的人也可以額外跟店家購買專屬的醬料，不管是煮麵還是配菜都非常實用。